WPR with Dynamic OSB zones mp
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 2.31
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « WPR avec zones dynamiques de survente/surachat » pour MT4, sans refonte.
- WPR est l'un des meilleurs oscillateurs pour le scalping.
- Il est idéal pour les entrées de vente en zone dynamique de surachat et les entrées d'achat en zone dynamique de survente.
- Cet indicateur est également idéal en combinaison avec les entrées Price Action.
- Zone dynamique de surachat : au-dessus de la ligne jaune.
- Zone dynamique de survente : en dessous de la ligne bleue.
- L'indicateur permet de détecter les corrections de prix très tôt.
- Alertes PC et mobile.
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.