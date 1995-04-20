WPR with Dynamic OSB zones mp
Индикатор Crypto_Forex "WPR с динамическими зонами перепроданности/перекупленности" для MT4, без перерисовки.
- WPR — один из лучших осцилляторов для скальпинга.
- Он отлично подходит для открытия позиций на продажу в динамической зоне перекупленности и позиций на покупку в динамической зоне перепроданности.
- Этот индикатор также отлично сочетается с входами Price Action.
- Динамическая зона перекупленности — выше жёлтой линии.
- Динамическая зона перепроданности — ниже синей линии.
- Индикатор позволяет очень рано увидеть ценовые коррекции.
- С оповещениями для ПК и мобильных устройств.
