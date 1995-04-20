WPR with Dynamic OSB zones mp

Indicador Crypto_Forex "WPR com zonas de Sobrevenda/Sobrecompra Dinâmicas" para MT4, sem repintura.





- O WPR é um dos melhores osciladores para scalping.

- É ótimo para entradas de Venda em zonas de Sobrecompra dinâmicas e entradas de Compra em zonas de Sobrevenda dinâmicas.

- Este indicador também é excelente para combinar com entradas de Ação de Preço.

- Zona de Sobrecompra Dinâmica - acima da linha amarela.

- Zona de Sobrevenda Dinâmica - abaixo da linha azul.

- O indicador oferece oportunidades de ver as correções de preço muito cedo.

- Com alertas para PC e dispositivos móveis.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.