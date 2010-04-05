Gold Vanta

Gold Vanta – Hochfrequenz-Trading-Bot für Gold
Gold Vanta ist ein risikoreicher, auf hohe Gewinne ausgerichteter HFT-Bot (Hochfrequenzhandel), der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er arbeitet mit einer fortschrittlichen, personalisierten Strategiegenerierung, die darauf ausgelegt ist, kontinuierlich Marktchancen zu nutzen und gleichzeitig die Risikoparameter zu kontrollieren.
Auf Anfrage steht ein laufendes Demo-Konto zur Verfügung, um die Funktionsweise des Bots zu veranschaulichen.
Transparenz- und Echtheitshinweis
🚨 DIES IST DIE EINZIGE PLATTFORM, AUF DER GOLD VANTA VERKAUFT WIRD.
Ich biete KEINE:

Kooperationen an

Partnerprogramme oder Empfehlungsverkäufer

Autorisierte Vertriebspartner

❗ Sollten Sie diesen Bot irgendwo anders finden, handelt es sich um BETRUG.
Alle externen Angebote, Wiederverkäufer oder Behauptungen über Partnerschaften sind nicht autorisiert und betrügerisch.

Wichtige Leistungs- und Risikostruktur
Tagesziel: Generiert 1–2 % des Gesamtkapitals pro Tag unter optimalen Marktbedingungen

Maximales Risiko: Streng begrenzt auf 20 % des Gesamtkontoguthabens

Maximaler Drawdown: Wird stets unter 5 % gehalten

Kapitalschutz: Integrierte Wiederherstellungsstrategie zur Bewältigung unsicherer und volatiler Marktbewegungen, wodurch die Zuverlässigkeit und Sicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Hochrisikosystemen deutlich verbessert wird

Kapital- und Kontovoraussetzungen
Mindestkapital: 100.000

Unterstützt Cent- oder Standardkonten

Wichtiger Konfigurationshinweis
⚠️ Die Ergebnisse sind NICHT universell.
Alle Leistungsmetriken und Ergebnisse sind nur mit MEINEN PERSONALISIERTEN EINSTELLUNGEN erreichbar.
Diese Einstellungen werden nach dem Kauf bereitgestellt und müssen korrekt angewendet werden, damit der Bot wie vorgesehen funktioniert.
Market Cycles Order Flow
Thang Chu
4.33 (3)
Experten
Market Cycles Order Flow Signal: Live Signal ( mit 1.5% Balance Risk ) - ab 01 Nov 2025 mit einer benutzerdefinierten Liste von Strategien - PM me to receive the strategy list Nexus EA mql5 öffentlicher Kanal: Nexus Community Public Chat Dieser EA ist Teil des Nexus Portfolios - eine Kombination der besten langfristigen EAs, die ich sowohl für mein persönliches Trading als auch für die private Fondsverwaltung erstellt habe. Suchen Sie nach einer vollständig diversifizierten Portfoliolösung über
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experten
FastWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisches Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Es handelt korrelierte Währungspaare wie AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD und EURGBP und nutzt die Rückkehr des Preises zum Durchschnitt nach starken Bewegungen. Nach dem Kauf bitte eine private Nachricht senden, um die vollständige Einrichtung zu erhalten. Live-Signal:  HIER KLICKEN Aktueller Preis — nur $1337 für die nächsten 10 Käufer. FastWay EA ist ideal für
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.21 (29)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (137)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Normal MA Crossover EA with Filters
Ruslan Zaikin
5 (1)
Experten
<h1>MA Crossover Professional EA</h1> <h2>Übersicht</h2> <p>MA Crossover Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelssystem auf Basis der Moving Average Crossover Strategie mit zusätzlichen RSI und ADX Filtern zur Marktanalyse.</p> <h2>Schlüsselmerkmale</h2> <ul> <li><strong>Dual MA Crossover Strategy</strong>: Verwendet schnelle und langsame gleitende Durchschnitte zur Trenderkennung</li> <li><strong>RSI-Filter</strong>: Optionaler RSI-Filter zur Vermeidung von überkauften/überverkauften B
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experten
OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde. Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Unterstützte Hauptmärkte • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU. Dualer Strategieaufbau 1. Scalping • Intraday
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Experten
Kernkonzept Bollinger Grid Pro ist ein vollautomatischer EA, der die Bollinger Band-Trenderkennung mit einem intelligenten Grid-Handelssystem kombiniert. Es baut automatisch Kaufgitter bei schwankenden Märkten auf und nimmt bei Ausbrüchen auf intelligente Weise Gewinne mit - und sichert so beständige Gewinne aus der Preisvolatilität. Das System arbeitet zu 100 % automatisch und erfordert keine manuellen Eingriffe, so dass Ihr Konto unter allen Marktbedingungen stetig wachsen kann. Strategie-Log
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (3)
Experten
ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Was müssen Sie tun, um mit dem KT Gold Nexus EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Nexus EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit. Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein ta
