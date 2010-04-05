Gold Vanta – Hochfrequenz-Trading-Bot für Gold

Gold Vanta ist ein risikoreicher, auf hohe Gewinne ausgerichteter HFT-Bot (Hochfrequenzhandel), der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er arbeitet mit einer fortschrittlichen, personalisierten Strategiegenerierung, die darauf ausgelegt ist, kontinuierlich Marktchancen zu nutzen und gleichzeitig die Risikoparameter zu kontrollieren.

Auf Anfrage steht ein laufendes Demo-Konto zur Verfügung, um die Funktionsweise des Bots zu veranschaulichen.

Transparenz- und Echtheitshinweis

🚨 DIES IST DIE EINZIGE PLATTFORM, AUF DER GOLD VANTA VERKAUFT WIRD.

Ich biete KEINE:





Kooperationen an





Partnerprogramme oder Empfehlungsverkäufer





Autorisierte Vertriebspartner





❗ Sollten Sie diesen Bot irgendwo anders finden, handelt es sich um BETRUG.

Alle externen Angebote, Wiederverkäufer oder Behauptungen über Partnerschaften sind nicht autorisiert und betrügerisch.





Wichtige Leistungs- und Risikostruktur

Tagesziel: Generiert 1–2 % des Gesamtkapitals pro Tag unter optimalen Marktbedingungen





Maximales Risiko: Streng begrenzt auf 20 % des Gesamtkontoguthabens





Maximaler Drawdown: Wird stets unter 5 % gehalten





Kapitalschutz: Integrierte Wiederherstellungsstrategie zur Bewältigung unsicherer und volatiler Marktbewegungen, wodurch die Zuverlässigkeit und Sicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Hochrisikosystemen deutlich verbessert wird





Kapital- und Kontovoraussetzungen

Mindestkapital: 100.000





Unterstützt Cent- oder Standardkonten





Wichtiger Konfigurationshinweis

⚠️ Die Ergebnisse sind NICHT universell.

Alle Leistungsmetriken und Ergebnisse sind nur mit MEINEN PERSONALISIERTEN EINSTELLUNGEN erreichbar.

Diese Einstellungen werden nach dem Kauf bereitgestellt und müssen korrekt angewendet werden, damit der Bot wie vorgesehen funktioniert.