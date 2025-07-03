AI Map

3.75
AI MAP Handelssystem AI MAP Handelssystem

AI MAP ist ein automatisierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Marktbedingungen zu analysieren und Trades basierend auf algorithmischer Logik auszuführen. Das System nutzt ein mehrschichtiges analytisches Framework zur Bewertung von Preisbewegungen, Volumen und Marktstimmung ohne manuelle Eingriffe.

Live-Überwachung (+ 3 Monate)   || Chat-Gruppe  

Systemarchitektur

Der EA integriert spezialisierte Verarbeitungsmodule zur Handhabung verschiedener Marktaspekte:

  • Echtzeit-Preisbewegung und Volumenanalyse

  • Nachrichtenstimmung und Wirtschaftskalender-Integration

  • Technische Indikator-Synthese

  • Risikobewertung und Volatilitätsprognose

  • Unterstützungs- und Widerstandskartierung

Handelsstrategie

Das System verwaltet Positionen durch automatische Anpassung der Handelsgrößen basierend auf dem Kontokapital und den aktuellen Marktbedingungen. Es verwendet dynamische Stop-Loss-Mechanismen und Gewinnmitnahme-Strategien zur Aufrechterhaltung der Risikoparameter. Trades werden nur ausgeführt, wenn mehrere analytische Module hinsichtlich der Marktrichtung übereinstimmen.

Hauptmerkmale

  • Automatische Positionsgröße basierend auf dem Kontokapital.

  • Marktanalyse mit Wirtschaftsnachrichten-Filterung.

  • Dynamische Gewinnziele und Stop-Loss-Anpassungen.

  • Wochenend-Positionsschutz-Funktionen.

  • Multi-Zeitrahmen-Analyse.

Empfohlene Währungspaare

Das System ist für Paare mit ausreichender Volatilität optimiert, einschließlich:

  • Hauptwährungen & Kreuze: GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY

  • Metalle: XAUUSD (Gold)

Kontoempfehlungen


  • Konservativ: Mindestguthaben $500 (Empfohlen $1,000)

  • Zeitrahmen H1

Einrichtung und Verwendung

  1. Der EA arbeitet während der Standard-Marktzeiten.

  2. Set-Dateien und Einrichtungsanleitungen sind im Abschnitt "Kommentare" verfügbar.

  3. Das Testen auf einem Demo-Konto wird empfohlen, um die Systemmechanik vor dem Live-Handel zu verstehen.

Bewertungen 4
richnpton
147
richnpton 2025.12.19 20:56 
 

Decent Ea. The entries are very accurate. It has steadily been growing my account. I see some people complaining, what you must be aware of is the ea uses a martingale recovery and it works well. But you have to understand not to get greedy and risk too much let it do its thing and relax. Saeid is a good developer and always listens to feedback. Cheers.

kaido kattel
180
kaido kattel 2025.11.08 19:02 
 

This thing just works! It makes profit steadily and is totally reliable. You can see the live signal :) EA is actually good and trustworthy, I highly recommend it. Great job to the creator of this awesome EA!

Empfohlene Produkte
Forex Attack
Ivan Simonika
Experten
Wir präsentieren Ihnen ein Expertensystem, das ein universeller Scalper ist. Das Expertensystem arbeitet mit kleinen Spreads und auf einem schnellen Internetkanal. Die Einstellungen sind recht einfach und leicht zu justieren. Das Expertensystem Forex Attack ist ein Hochgeschwindigkeitsskalpell und arbeitet dementsprechend mit Ticks, was beim Testen des Systems berücksichtigt werden muss. Das Expertensystem funktioniert auf allen Arten von Konten: Netting, Hedging. Der Bot nutzt nicht die in de
One Man Army
Ihor Otkydach
4.75 (8)
Experten
Ohne Übertreibung und ohne unnötiges Risiko. Mit minimalem Drawdown: One Man Army ist ein multiwährungsfähiges Handelssystem, entwickelt sowohl für den persönlichen Handel als auch für Prop-Firm-Trading. Es folgt einer Scalping-Strategie, die auf kurz- und mittelfristigen Markt-Korrekturen und -Umkehrungen basiert, und handelt über ausstehende Limit-Orders. Dieser Trading-Bot rät nicht – er steigt mit höchster Präzision an den besten Marktlevels ein. Genau so, wie du es magst. Jetzt gehen wir in
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experten
NanoTrade Pro NanoTrade Pro ist ein hochmoderner automatischer Trading Advisor, der Ihre Handelsstrategie auf den schnelllebigen Finanzmärkten optimiert. Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen und Echtzeit-Datenanalysen automatisiert NanoTrade Pro den Scalping-Prozess und ermöglicht es Händlern, kleine Kursbewegungen mit bemerkenswerter Präzision und Effizienz zu nutzen. Grundsätzlich verwendet der Advisor keine Risikosysteme mit steigendem Volumen oder steigender Anzahl offener Aufträ
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experten
Wir stellen SchermanActionPro vor: Der neue automatisierte Handelsbot von Automatictrading Automatictrading ist stolz, SchermanActionPro präsentieren zu können! Besondere Merkmale:  • Konfigurierbare Indikatoren: Passen Sie die Durchschnittswerte und die Anzahl der Kerzen gemäß Ivans Empfehlungen an.  • Operative Flexibilität: Wählen Sie zwischen Käufen und Verkäufen.  • Gewinnmitnahme: Feste Optionen, basierend auf ATR oder Gegensignal.  • Verluststopp: Konfigurierbar fest, nach ATR oder durch
Range Brain Ai
Bosco Antonio Vega
Experten
Range Brain AI - Neural Network Range Trading Expert Advisor KI-gestützter Range Breakout Expert Advisor, der volumenbasierte neuronale Netze verwendet, um vorbörsliche Konsolidierungsbereiche im US30 zu identifizieren und zu handeln. Handelsstrategie Range Brain AI ist ein volumenbasierter Expert Advisor mit neuronalen Netzwerken, der speziell für den Handel mit dem Dow Jones 30 (US30) unter optimalen Marktbedingungen entwickelt wurde. Der EA identifiziert Konsolidierungsbereiche während festg
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Expert Advisor für den Handel mit tiefen neuronalen Netzwerken, die sich im Laufe der Marktentwicklung mithilfe von maschinellem Lernen selbst trainieren, bis zu 1.512 gewichtete Metriken für jedes Symbol. Es funktioniert mit verschiedenen Forex-Symbolen und Zeitrahmen und kann durch Abwählen von Symbolen und Zeitrahmen auch auf das aktuelle Diagramm auf seinem Symbol und Zeitrahmen eingestellt werden. Es kann für verschiedene Paare konfiguriert werden und auf jedem Diagramm kann ein anderes neu
The Tree
Mr Navee Koonlert
Experten
Dies ist EA Optimierer für EURUSD Währung auf M30 Zeitrahmen. Der EA verwenden Einfache MA & Paraboric SAR für finden Spot zu öffnen, um. und usd ichimoku kinko hyo & Momentum für Bestätigen Sie den Trend der Preis. Dieser EA verwendet keine Martingale-Methode. Empfehlungen: Währungspaar: EURUSD Zeitrahmen: M30 Mindesteinlage: $100 Kontotyp: Jeder Forex-Broker mit niedrigem Spread verwenden Eingabe Einstellung: alle 500 USD verwenden 0.2 Lot
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
BOOSTER FOR MT5 ist ein professioneller Scalper-Berater für die tägliche Arbeit im FOREX-Markt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, verstehen Trader normalerweise, dass das Ausmaß der Ansammlung von Stop-Orders, der Preis und die Zeit eine bedeutende Rolle auf dem Markt spielen. Diese Strategie wird in diesem FOREX Expert Advisor umgesetzt, und ich hoffe, dass Sie nicht nur Freude an diesem Produkt haben, sondern auch an seiner Entwicklung teilhaben - hinterlassen Sie hier Ihr Feedback mit I
Crazy Whale
Mr Numsin Ketchaisri
Experten
CRAZY WHALE MT5 - vollautomatischer Gitterhandel. Der EA, der den Sturm überlebt und den Trend bezwingt. Warum Trader Crazy Whale wählen Super-Grid-Intelligenz - Positionen, Absicherungen, Clearing, Rebalancing und Lot automatisch. Sie handeln - es denkt, reagiert und passt sich an. Trend Hunter - Liest die Marktstruktur in Echtzeit, um den Walen zu folgen, nicht der Masse. Risikoanpassung - Wählen Sie Ihr Aggressionsniveau und die automatisch skalierte Losgröße. Plug & Play Einfachheit - K
FREE
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experten
Dieser EA ist ein einfaches automatisches Handelssystem für die Meta Trader 5 Plattform. Es nutzt den parabolischen SAR, um die Losgröße automatisch an die Markttrends anzupassen. Auf diese Weise geht der EA kein großes Risiko ein, sondern akkumuliert stattdessen kontinuierlich Gewinne. Wichtigste Merkmale Der EA verwendet nicht die Martingale-Methode zur Anpassung der Losgröße. Wenn eine Position vor Schließung des Devisenmarktes eingegangen wird, wird diese Position auf das Wochenende übertr
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Experten
SUPER TREND EA für Meta Trader 5 - Smarter handeln, jeder Zeitrahmen, jeder Markt Erschließen Sie das volle Potenzial des automatisierten Handels mit SUPER TREND EA für MT5 , einem professionellen Expert Advisor, der auf Präzision, Flexibilität und intelligentes Risikomanagement ausgelegt ist. Dieser EA eignet sich perfekt für Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen und passt sich an jeden Zeitrahmen an - vom ultraschnellen Scalping auf M1 bis zum langfristigen Swing-Trading auf D1. Egal, ob Si
P S Technical Tradingbot
Trader-09 Schumacher
Experten
Der zugrunde liegende P.S.-Technical Trading Bot ist ein in der Sprache MQL5 geschriebenes Computerprogramm. Der P.S.-Technical Trading Bot ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der auf den beiden von dem technischen Analysten Welles Wilder Jr. entwickelten technischen Indikatoren ADX und Parabolic SAR basiert. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, empfehle ich Ihnen das Buch "New Concepts in Technical Trading Systems", das 1978 veröffentlicht wurde. Darüber hinaus eliminiert der Tradi
MA Momentum Scalper
Ming Ying Lee
Experten
Verbessern Sie Ihr Trading mit fortschrittlichen Moving Average Crossover-Strategien. Aufbauend auf dem Erfolg des AI Momentum Scalper liefert der MA Momentum Scalper einen verfeinerten Ansatz für den Markteintritt, der die Kraft von Moving Average Crossovers nutzt, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. $499 (6 Exemplare verbleiben zu diesem Preis, Endpreis wird $999 sein) Warum gleitende Durchschnittsüberkreuzungen funktionieren Der MA Momentum Scalper macht sich ein
AI Scalping GOD
Erik Gall
Experten
Wir stellen Ihnen unseren fortschrittlichen Scalping-Forex-Roboter vor. Der Scalping-Algorithmus wurde entwickelt, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen und sicherzustellen, dass jeder Handel mit der höchsten Erfolgschance innerhalb des M30-Zeitrahmens ausgeführt wird . Das beste Handelspaar für den Scalping-Roboter ist XAUUSD . Dieser Roboter ist perfekt für Händler, die die Scalping-Methode bevorzugen und von schnellen Kursbewegungen profitieren möchten, oh
Regression Analysis Candles EA
Preecha Chanthakan
Experten
Regressionsanalyse Kerzen EA verwendet Regression Gleichung Grad 5 und Gleichung Linie von zwei unteren Punkte und zwei hohe Punkte zeichnen zwei gerade Linien. Es macht vier Trends zu vergleichen, um zu bestimmen, kaufen / verkaufen Aufträge. wir setzen schwebende Ordnung kaufen Limit / Buy-Stop oder verkaufen Limit / Sell-Stop, wenn hat um. wir hat Limit Ordnung am wenigsten als 99 Aufträge. wir schließen alle Aufträge hat zehn Fälle wählt es zu variablen Markt haben wir C.V. Parameter und wir
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Experten
Unser Team - @Supremacy_Lab - freut sich, Ihnen unser erstes Produkt vorstellen zu können - EA_Supremacy_NT - eine einzigartige technische Lösung für Daytrading, Scalping und Trendfolge. EA_Supremacy_NT ist eine nicht-trading Version unseres automatisierten Kern-Advisors, der später veröffentlicht wird. Es handelt sich um ein wirklich innovatives Produkt, das auf einem unkonventionellen Ansatz zur Verarbeitung von Marktdaten basiert. Der zugrunde liegende Algorithmus ermöglicht es Händlern, de
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Experten
RSI-Aktien erholen sich Der Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) kombiniert die Stärke der Dollar Cost Average (DCA) Strategie mit dem Relative Strength Index (RSI) Indikator, um Ein- und Ausstiegspunkte für Trades zu optimieren. Dieser EA wurde speziell für Händler entwickelt, die die Marktbedingungen ausnutzen möchten, indem sie den RSI verwenden, um Kaufsignale während Markttiefs auszulösen, und eine DCA-Strategie ausführen, um Positionen zu akkumulieren, wenn sich der Markt weite
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Volatilities Scalper ist ein EA, der auf den Hochs/Tiefs einer Kerze basiert. Er verwendet viele Indikatoren, um einen genauen Einstieg zu erhalten, und sichert ab, wenn der Preis in die entgegengesetzte Richtung ging. Siehe die Parameter unten und verwenden Sie bitte nicht die Standardeinstellungen. Fühlen Sie sich frei, auch zu optimieren, damit Sie seine Fähigkeiten auf dem Live-Markt sehen können. Für Volatilitätsindex 75 verwenden Sie die Einstellungen unten: Autolots :0.0000001 SL : Wahlw
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experten
SCIPIO AI ist mein automatischer Handels-Bot, der auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er automatisiert 100 % der Handelsaktivitäten: Einstieg, Verwaltung und Stop-Loss. Der Händler muss Tag für Tag nichts tun. Dieser EA öffnet jeweils nur einen Trade und setzt den Stop-Loss sofort sehr nah. Er verwendet weder Raster noch Martingale, sondern führt nur einen Trade nach dem anderen aus, um große Drawdowns zu vermeiden. Er nutzt künstliche Intelligenz, um
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experten
GONADRI EA: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades mit Intelligenz. Wenn Sie wollen kostenlos gonadri kontaktieren Sie mich dm Datei einstellen: kontaktieren Sie mich über dm Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich privat fragen. ES IST AUSSCHLIESSLICH FÜR MAKLER MIT 2 DEZIMALSTELLEN IN GOLD UND SPREAD WENIGER ALS 10, ZUM BEISPIEL: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW UND ÄHNLICHE Verwenden Sie es immer auf GOLD, aber Sie können versuchen, es auf andere Paare zu machen; z
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Experten
Vergessen Sie alles, was Sie über Handelsroboter wissen. Wir stellen Ihnen Synthesis X Neural EA vor, das weltweit erste Hybrid Intelligence Trading System . Wir haben die Grenzen einfacher, indikatorbasierter EAs überwunden und eine hochentwickelte, zweiteilige künstliche Intelligenz entwickelt, die nur einem Zweck dient: stabiles, konsistentes Portfoliowachstum mit beispiellosem Risikomanagement zu generieren. Synthesis X ist nicht nur ein Algorithmus, sondern eine komplette Handelsarchitektu
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601] ! Nächster Preis --> 699$ und endgültig: 1779$ Dies ist ein automatisiertes Handelssystem auf der Basis eines intelligenten Gitters, das auf der Grundlage von über einem Jahrzehnt Handelserfahrung entwickelt wurde. Das System nutzt quantitative Analysen, Trendbewertungen und wichtige Widerstandsniveaus, um präzise Einstiege auszuführen. Unser EA ist auf den Handel mit drei wichtige
HedgeStar
Ahmet Gokcen Sirma
Experten
Hedge Star EA - Intelligente, adaptive, vollautomatische Handelsintelligenz ( candleforms.co ) Hedge Star EA ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um Stabilität, Präzision und Anpassungsfähigkeit unter wechselnden Marktbedingungen zu bieten. Durch die Kombination von Trendanalyse, Hedge-Logik, Gittermechanik und dynamischen Risikokontrollfunktionen reagiert der Roboter intelligent auf Preisbewegungen, während das Risiko streng kontrolliert wird.
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Experten
Synapse Trader: Ein neuronales Netzwerk, das neue Horizonte im Trading eröffnet Stellen Sie sich einen Berater vor, der nicht nur den Markt analysiert, sondern Ihr intelligenter Assistent wird, der jeden Tag lernt und sich an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst. Synapse Trader ist ein einzigartiges Tool, das auf fortschrittlicher neuronaler Netzwerktechnologie basiert und die subtilsten Marktsignale erfassen kann. Es ist nicht nur ein Expert Advisor – es ist ein lebendiges neuronales Net
OnlyTime
Nguyen Quoc Viet
Experten
Strategie der Eingabe von Aufträgen nach der Zeitperiode, in der die Ober- und Unterseite genommen werden, und Eingabe von Aufträgen nach dem Trend. Maximal 2 Orders pro Tag. Je nach Zweck und Handelsplan kann er beliebig bearbeitet werden. Sie können die Stop-Loss- und Profit-Levels nach Belieben einstellen. Kann jedes Devisenpaar handeln, aber vorrangig USDJPY. Hinweis: Ich verwende Exness, dessen Serverzeit GMT+0 ist. Wenn Ihre Serverzeit anders ist, müssen Sie sie entsprechend ändern. Willko
TrendFollowMT
King Lok Leung
Experten
TrendFollowMT ist ein vollautomatisches Handelssystem, das mit einem großen Zeitrahmen den Trend bestimmt und mit einem kleinen Zeitrahmen den Einstiegspunkt findet. Sobald sich der Trend in die entgegengesetzte Richtung ändert, wartet das System auf einen anderen Einstiegspunkt, um sich mit einer größeren Losgröße zu erholen. Außerdem wird das Gewinnziel nach oben verschoben, wenn mehr Positionen eröffnet wurden, um die Kosten der Wartezeit und des Risikos zu decken. Trend-Filter: ADX und zzFi
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experten
GoldPulser EA - Fortschrittliches Multi-Währungs-Scalping- und Trendfolge-Automated-Trading-System GoldPulser EA   ist ein ausgeklügeltes Algorithmic-Trading-System (Expert Advisor), das die Präzision des Scalpings mit der Zuverlässigkeit der Trendfolge vereint. Dieser EA wurde für Forex-Händler entwickelt, die nach konstanten Erträgen suhen, und nutzt einen proprietären Algorithmus, um hochwahrscheinliche Handelschancen über mehrere Währungspaare hinweg zu identifizieren. 【Hauptmerkmale】 Multi-
Prime H1 Trader
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Entfesseln Sie die Kraft des Präzisionshandels Prime H1 Trader ist ein hochentwickelter, professioneller EA, der für das Währungspaar EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor ist nicht nur ein weiteres automatisiertes System, sondern ein sorgfältig entwickeltes Handelsinstrument, das eine leistungsstarke technische Strategie integriert, um optimale Einstiegssignale mit hoher Genauigkeit zu ermitteln. Das Herzstück der Strategie von Prime H1 Trader ist sein einzigarti
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experten
ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Was müssen Sie tun, um mit dem KT Gold Nexus EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Nexus EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit. Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein ta
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experten
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Präzises Trading für XAUUSD Live Signal Avalut X1 ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. Das System kombiniert vier sich ergänzende Strategien in einem einzigen EA, um unterschiedliche Marktphasen abzudecken. Es ist für MT5 eigenständig und benötigt keine externen DLLs oder Installer von Drittanbietern. Wichtigste Funktionen Vier Strategien in einem EA: koordinierte Strategien, di
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Experten
Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power mit adaptivem Risiko Handeln Sie bis zu 35 Devisenpaare gleichzeitig mit intelligenter Strategieauswahl, flexiblen Risikoprofilen und dynamischer Drawdown-Kontrolle. Handbuch: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Neueste Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Gemeinschaft: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Videobeiträge: https: //www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mei
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experten
"Silicon Ex ": Ihr zuverlässiger Assistent in der Welt des Forex Silicon Ex ist ein moderner Trading-Bot, der speziell für Trader auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieses innovative Tool dient als zuverlässiger Partner für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Hauptmerkmale von "Silicon Ex" : Verlässlichkeit und Stabilität: Erstellt mit fortschrittlichen Technologien, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auf dem Markt gewährleisten. Intelligentes Risikoma
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT5 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experten
OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde. Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Unterstützte Hauptmärkte • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU. Dualer Strategieaufbau 1. Scalping • Intraday
Weitere Produkte dieses Autors
AI Tune
Saeid Soleimani
3.06 (16)
Experten
AI TUNE: Fortschrittliche algorithmische Handelslösung Kontaktieren Sie uns nach dem Kauf, um der exklusiven AI TUNE Traders Community für Updates, Einstellungen und Trader-Networking beizutreten. AI TUNE ist ein hochmoderner Forex- und Metall-Handelsbot, der künstliche Intelligenz nutzt, um Marktdaten zu analysieren und Trades auszuführen. Dieses ausgeklügelte System verarbeitet in Echtzeit riesige Mengen an Informationen, identifiziert potenzielle Chancen und managt Risiken mit Präzision. Die
HuiAi
Saeid Soleimani
Experten
HUIAI Handelsroboter LIVE GETESTET - Kontaktieren Sie uns, um die Live-Performance zu sehen   Nächster Preis: 399$ Beschreibung HUIAI ist ein automatisiertes Handelssystem, das für die Analyse und den Handel von Nas100 im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Technische Spezifikationen Zielmarkt: Nas100 Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) Empfohlenes Mindestguthaben: 100$ Plattform: MetaTrader 5 Kernfunktionen Risikomanagement-System Automatische Lot-Größenberechnung Trailing-Stop Anpassung Spread-Analyse und
Gold2H
Saeid Soleimani
5 (1)
Experten
GOLD2H Expert Advisor GOLD2H ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde und neuronale Netzwerk-Methoden zur Mustererkennung implementiert. Der EA verwendet einen systematischen Ansatz für den Goldhandel durch sorgfältige Analyse der Marktbedingungen und präzises Handelsmanagement. Für genaue   Backtesting -Ergebnisse stellen Sie sicher, dass Sie den korrekten   GMT-Offset   in den Eingangsparametern einstellen. Preise und Verfügbarkeit Anfangsp
Satoshi AI
Saeid Soleimani
Experten
SATOSHI AI Künstliche Intelligenz Crypto Trading EA-USER GUIDE (Abgeleitet von GEMINI 2 Pro & Latest GPT ) Einführung SATOSHI AI is a MetaTrader 5 expert advisor powered by advanced artificial intelligence, specifically designed for cryptocurrency trading. The system operates exclusively on single-position scalping strategy without using any high-risk methods like martingale or grid trading. Wesentliche Merkmale 1. KI-gestützte Analyse Funktion Beschreibung KI-Modelle Erweiterte natürlichsprach
Amber Waves
Saeid Soleimani
5 (1)
Experten
Amber Waves Scalper Candle Pattern EA ist ein einfaches, aber effizientes automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 4 Plattform. Der EA konzentriert sich auf Candlestick-Muster, identifiziert potenzielle Handelsmöglichkeiten, integriert Trailing Stops zum Schutz von Gewinnen und erkennt Ausbruchsbereiche. Dieser Expert Advisor basiert nicht auf Martingale- oder Grid-Strategien und kann auf jedem Zeitrahmen angewendet werden. Er ist nicht empfindlich gegenüber dem Zeitrahmen. Laden Sie di
Boy Plunger EA
Saeid Soleimani
Experten
Der Boy Plunger Gold EA ist ein revolutionärer Scalping Expert Advisor (EA), der für die Gold- und Silbermärkte entwickelt wurde. Dieser EA benötigt kein Konto mit niedrigem Spread und bietet intelligente Take-Profit- und Stop-Loss-Levels, ohne die Notwendigkeit von Trailing-Funktionen. Der EA ist für den Einsatz und das Backtesting speziell im Jahr 2023 gedacht. Wichtigste EA-Einstellungen: Zeitrahmen: Der für die Marktanalyse verwendete Zeitrahmen. Er ist auf PERIOD_H4 eingestellt, was den
NumberSix EA
Saeid Soleimani
5 (4)
Experten
NumberSix Scalper ist eine vielseitige Handelsstrategie, die für den Handel mit einer breiten Palette von Währungspaaren, Metallen und Indizes entwickelt wurde. Die Strategie verwendet eine Kombination aus Kerzenmustern, Trenderkennung und einem Nachrichtenfilter, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Zur Optimierung der Leistung stellen wir Konfigurationsdateien zur Verfügung, die mit dem Expert Advisor (EA) verwendet werden können. Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich
Cyrus EA MT5
Saeid Soleimani
Experten
Der Cyrus EA ist ein Scalper, der von einer Stunde vor der Rollover-Zeit bis eine Stunde nach der Rollover-Zeit handelt. When running the backtest, it is important to consider the time difference between your local time and GMT. The backtest relies on the GMT time zone to determine trade openings and closings. Failing to account for the time difference may lead to inaccurate backtest results. If you're unable to locate your GMT Offset time zone, please inform us, and we'll gladly assist you. Üb
XauAI
Saeid Soleimani
2.33 (3)
Experten
XAUAI Trading Robot - Beschreibungsübersicht XAUAI ist ein fortschrittlicher algorithmischer Trading-Roboter, der von künstlicher Intelligenz angetrieben wird und speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Das System nutzt eine ausgeklügelte mehrschichtige KI-Architektur, um Marktbedingungen zu analysieren und Trades mit Präzision auszuführen. Hauptmerkmale KI-gestützte Analyse : Verwendet 10 verschiedene KI-Neuronenkerne, die gleichzeitig arbeiten, um Marktdaten in Echtzeit zu verarbeiten Ad
Auswahl:
richnpton
147
richnpton 2025.12.19 20:56 
 

Decent Ea. The entries are very accurate. It has steadily been growing my account. I see some people complaining, what you must be aware of is the ea uses a martingale recovery and it works well. But you have to understand not to get greedy and risk too much let it do its thing and relax. Saeid is a good developer and always listens to feedback. Cheers.

Saeid Soleimani
4368
Antwort vom Entwickler Saeid Soleimani 2025.12.19 21:33
Thank you for this honest review - and for actually understanding how the EA works. You nailed it: accurate entries + proper risk management = steady growth. The AI does its job when traders let it do its job. Simple as that. By the way, Version 2.30 is now available with improved broker compatibility and better execution during volatile periods. You'll notice even smoother performance. Really appreciate your patience and discipline. That's what makes the difference. Cheers! 📈
Harry Kattel
32
Harry Kattel 2025.12.12 15:59 
 

The market moved strongly upward, but the EA continued to add positions in the opposite direction. Instead of adapting to the clear bullish trend, the robot kept increasing exposure by adding more sell orders. There was no effective stop mechanism or recovery adjustment, and trading continued despite the growing drawdown. As a result, the account was fully wiped out, leading to a loss of approximately 1,300 EUR. This situation raises concerns about the EA’s trend recognition, position-adding logic, and overall risk management in trending market conditions. These aspects should be carefully reviewed to ensure safer operation on live accounts.

Update after further testing:

I want to clarify my previous review after spending more time with this EA. The strategy itself can work, but it requires proper risk management and active monitoring, especially during strong market trends.

The developer is very responsive, supportive, and clearly passionate about improving the product. He communicates openly and provides guidance when needed.

This is not a “set and forget” robot, but for users who understand drawdown, position sizing, and are willing to monitor equity, it can be a useful tool.

I appreciate the developer’s effort and ongoing improvements, and I’m continuing to test the EA with a more controlled risk approach.

Saeid Soleimani
4368
Antwort vom Entwickler Saeid Soleimani 2025.12.14 14:52
Thank you for the detailed feedback, and I'm truly sorry about your loss.What Happened:You experienced a classic Martingale failure during a strong one-directional trend. The EA kept adding sell positions while the market moved powerfully upward, leading to account wipeout.Good News - This Is Now Fixed:I've released Version 2.20 with exactly the protections you needed:✅ Advanced Risk Protection (NEW)
Automatically closes ALL positions when drawdown exceeds 5%
Dynamic limits: tighter as more positions open
Would have stopped your loss at -65 EUR instead of -1,300 EUR
✅ Trading Strategy Selector (NEW)
Conservative mode: Only trades very strong setups (would likely skip aggressive trends)
Balanced mode: Default, much safer
Your scenario would trigger "SKIP" in new system
✅ Order Price Validation (NEW)
Prevents wrong order placement
Auto-retry if AI makes mistakes
What You Should Have Done (Old Version):
Enable news protection
Set tighter stop loss limits
Use lower Martingale levels
But these weren't obvious enough—that's on me
Current Version (2.20):
Protection features are DEFAULT ENABLED
Clear warnings in setup guide
Better trend detection
My Commitment:I build EAs to help traders, not hurt them. Your feedback directly led to these safety improvements. All users should now:
Update to version 2.20
Keep ENABLE_ADVANCED_RISK_PROTECTION = true
Use Conservative or Balanced mode
Test on demo first
Thank you for making the EA safer for everyone.
Saeid Soleimani
AIMAP EA Developer
Mohsen Moshiri
287
Mohsen Moshiri 2025.12.12 08:59 
 

A scary Martingale expert advisor that trades against the market. AI has no effect on it — it just follows preset rules. It opens buys on some accounts and sells on others. My 5000 account got wiped out.

Saeid Soleimani
4368
Antwort vom Entwickler Saeid Soleimani 2025.12.14 14:55
I'm sorry to hear about your loss. Let me address your concerns directly."AI has no effect":I understand your frustration, but the EA does use AI for analysis. However, you're right that the Martingale system dominates the behavior—once triggered, it follows recovery logic regardless of AI input. This is by design, but I should have made this clearer."Trades against the market":Martingale works by placing orders opposite to losing positions to recover losses. If market trends strongly in one direction, this creates the exact scenario you experienced—adding positions against the trend until account wipeout."Opens buys on some accounts, sells on others":The EA analyzes each chart independently. Different accounts/timeframes can show different signals, leading to opposite directions. This isn't random—it's based on the market data AI sees at that moment.What's Changed in Version 2.20:
✅ Advanced Risk Protection - Auto-closes positions at 5% drawdown
✅ Strategy Selector - Conservative mode avoids risky setups
✅ Order Validation - Prevents wrong price placementsMy Honest Take:You're correct that Martingale is aggressive and can wipe accounts during strong trends. I've added protections, but Martingale will always carry this risk. The EA works best in:
Ranging markets
With strict risk limits enabled
On demo accounts first
I should have emphasized these limitations more clearly. I'm working on better warnings and mandatory protection features.Thank you for the honest feedback.
kaido kattel
180
kaido kattel 2025.11.08 19:02 
 

This thing just works! It makes profit steadily and is totally reliable. You can see the live signal :) EA is actually good and trustworthy, I highly recommend it. Great job to the creator of this awesome EA!

Antwort auf eine Rezension