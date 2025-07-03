AI Map
AI MAP ist ein automatisierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Marktbedingungen zu analysieren und Trades basierend auf algorithmischer Logik auszuführen. Das System nutzt ein mehrschichtiges analytisches Framework zur Bewertung von Preisbewegungen, Volumen und Marktstimmung ohne manuelle Eingriffe.
Systemarchitektur
Der EA integriert spezialisierte Verarbeitungsmodule zur Handhabung verschiedener Marktaspekte:
Echtzeit-Preisbewegung und Volumenanalyse
Nachrichtenstimmung und Wirtschaftskalender-Integration
Technische Indikator-Synthese
Risikobewertung und Volatilitätsprognose
Unterstützungs- und Widerstandskartierung
Handelsstrategie
Das System verwaltet Positionen durch automatische Anpassung der Handelsgrößen basierend auf dem Kontokapital und den aktuellen Marktbedingungen. Es verwendet dynamische Stop-Loss-Mechanismen und Gewinnmitnahme-Strategien zur Aufrechterhaltung der Risikoparameter. Trades werden nur ausgeführt, wenn mehrere analytische Module hinsichtlich der Marktrichtung übereinstimmen.
Hauptmerkmale
Automatische Positionsgröße basierend auf dem Kontokapital.
Marktanalyse mit Wirtschaftsnachrichten-Filterung.
Dynamische Gewinnziele und Stop-Loss-Anpassungen.
Wochenend-Positionsschutz-Funktionen.
Multi-Zeitrahmen-Analyse.
Empfohlene Währungspaare
Das System ist für Paare mit ausreichender Volatilität optimiert, einschließlich:
Hauptwährungen & Kreuze: GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY
Metalle: XAUUSD (Gold)
Kontoempfehlungen
Konservativ: Mindestguthaben $500 (Empfohlen $1,000)
Zeitrahmen H1
Einrichtung und Verwendung
Der EA arbeitet während der Standard-Marktzeiten.
Set-Dateien und Einrichtungsanleitungen sind im Abschnitt "Kommentare" verfügbar.
Das Testen auf einem Demo-Konto wird empfohlen, um die Systemmechanik vor dem Live-Handel zu verstehen.
Decent Ea. The entries are very accurate. It has steadily been growing my account. I see some people complaining, what you must be aware of is the ea uses a martingale recovery and it works well. But you have to understand not to get greedy and risk too much let it do its thing and relax. Saeid is a good developer and always listens to feedback. Cheers.