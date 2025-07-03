AI MAP Handelssystem AI MAP Handelssystem

AI MAP ist ein automatisierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Marktbedingungen zu analysieren und Trades basierend auf algorithmischer Logik auszuführen. Das System nutzt ein mehrschichtiges analytisches Framework zur Bewertung von Preisbewegungen, Volumen und Marktstimmung ohne manuelle Eingriffe. Live-Überwachung (+ 3 Monate) || Chat-Gruppe

Systemarchitektur

Der EA integriert spezialisierte Verarbeitungsmodule zur Handhabung verschiedener Marktaspekte:

Echtzeit-Preisbewegung und Volumenanalyse

Nachrichtenstimmung und Wirtschaftskalender-Integration

Technische Indikator-Synthese

Risikobewertung und Volatilitätsprognose

Unterstützungs- und Widerstandskartierung

Handelsstrategie

Das System verwaltet Positionen durch automatische Anpassung der Handelsgrößen basierend auf dem Kontokapital und den aktuellen Marktbedingungen. Es verwendet dynamische Stop-Loss-Mechanismen und Gewinnmitnahme-Strategien zur Aufrechterhaltung der Risikoparameter. Trades werden nur ausgeführt, wenn mehrere analytische Module hinsichtlich der Marktrichtung übereinstimmen.

Hauptmerkmale

Automatische Positionsgröße basierend auf dem Kontokapital.

Marktanalyse mit Wirtschaftsnachrichten-Filterung.

Dynamische Gewinnziele und Stop-Loss-Anpassungen.

Wochenend-Positionsschutz-Funktionen.

Multi-Zeitrahmen-Analyse.

Empfohlene Währungspaare

Das System ist für Paare mit ausreichender Volatilität optimiert, einschließlich:

Hauptwährungen & Kreuze: GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY

Metalle: XAUUSD (Gold)

Kontoempfehlungen





Konservativ: Mindestguthaben $500 (Empfohlen $1,000)

Zeitrahmen H1

Einrichtung und Verwendung