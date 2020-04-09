Auto RRR Tool

Beschreibung des Produkts

Der RR & Panel Manager v4 ist ein professionelles Handelsverwaltungsprogramm, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es handelt sich nicht um einen automatischen Handelsroboter, der Trades für Sie eröffnet, sondern um einen visuellen Assistenten, der aktiviert wird, sobald Sie einen manuellen Trade eröffnen.

Er dient zwei Hauptzwecken:

  1. Visualisierung von Risiko und Gewinn: Er zeichnet sofort visuelle Boxen auf dem Chart, die Ihren Stop-Loss (Risiko) und Take-Profit (Gewinn) anzeigen, einschließlich Zwischenzielen (TP1, TP2, TP3) und dem Geldwert (USD) dieser Levels.

  2. One-Click Management Panel: Es bietet ein Schaltflächen-Panel auf der linken Seite des Charts, um komplexe Handelsaktionen (wie Partial Close, Breakeven oder Reverse) mit einem einzigen Klick auszuführen.

2. Hauptmerkmale

A. Das Control Panel (linke Seite der GUI)

Wenn ein Handel aktiv ist, erscheint auf der linken Seite ein blaues Kontrollfeld. Es enthält die folgenden Schaltflächen:

  • Schließen (x):Schließt sofort die gesamte Position.

  • Close & Sell/Buy (Reverse): Schließt die aktuelle Position und eröffnet sofort eine Position in der entgegengesetzten Richtung mit demselben Volumen (z.B. Close Buy -> Open Sell).

  • Breakeven + 1: Verschiebt Ihren Stop Loss auf den Einstiegskurs + 10 Punkte (ca. 1 Pip), um einen "risikofreien" Handel zu gewährleisten.

  • SL TP ausblenden: Schaltet die standardmäßigen gepunkteten MT5-Linien für SL und TP ein/aus, um die Chart-Ansicht aufzuräumen.

  • Partial Close:Schließt sofort einen bestimmten Prozentsatz Ihres Handels (Standard ist 50%), um Gewinne zu sichern, während der Rest weiterläuft.

  • Trailing Stop: Eine Schaltfläche zum Umschalten. Wenn sie angeklickt wird (färbt sich türkis), wird ein Trailing Stop aktiviert, der dem Kurs um eine bestimmte Anzahl von Punkten folgt.

B. Der RR Visualizer (auf dem Chart)

Diese Funktion zeichnet grafische Overlays direkt über die Preiskerzen:

  • Profit Box (Grün): hebt den Bereich zwischen Entry und Take Profit hervor .

  • Verlustbox (rot/rosa): hebtden Bereich von Entry bis Stop Loss hervor .

  • Dynamische TP-Levels:Berechnet und zeichnet automatisch Linien für TP1 (25 %), TP2 (50 %) und TP3 (75 %) der Entfernung zu Ihrem endgültigen Take Profit.

  • Daten-Badges:

    • Zeigt das Risiko-Gewinn-Verhältnis (RR) für jedes Level an.

    • Zeigt genau an, wie viel Geld (USD) Sie auf den Einstiegs-, SL- und TP-Niveaus auf der Grundlage Ihrer Lotgröße verdienen oder verlieren werden.


