Trading View ToMT5
- Mirel Daniel Gheonu
- Version: 4.31
- Aktualisiert: 7 Dezember 2025
Die ultimative TradingView-zu-MT5-Brückenautomatisierung
Schluss mit manuellem Handel und Latenzproblemen. TradingView to MT5 Copier PRO ist die schnellste und zuverlässigste Brücke, um Ihre TradingView Alerts direkt auf MetaTrader 5 auszuführen. Egal ob Sie benutzerdefinierte Indikatoren, Strategy Tester Skripte oder manuelle Zeichnungen verwenden, dieser EA führt Ihre Trades sofort mit High-Speed WebSocket Technologie aus.
Im Gegensatz zu einfachen Kopierern enthält diese PRO-Version Arena Statistics - ein professionelles, integriertes Dashboard, mit dem Sie Ihre Handelsperformance, Drawdown und Sharpe Ratio direkt im Chart analysieren können.
Hauptmerkmale
Ultra-schnelle Ausführung: Verwendet WebSocket-Konnektivität (schneller als Standard-WebRequest) zur Minimierung von Slippage.
Universelle Broker-Unterstützung: Funktioniert mit jedem Broker und jeder Prop-Firma (FTMO, MyForexFunds, etc.). Sie müssen nicht denselben Broker auf beiden Plattformen verwenden.
Intelligenter Asset-Mapper: Automatische Erkennung und Zuordnung von Symbolen (z. B. Umwandlung von XAUUSD in GOLD.pro, US30 in DJ30). Umfasst die Möglichkeit der manuellen Überschreibung.
Professionelles Risikomanagement:
Fixed Lot: Handeln Sie jedes Mal ein bestimmtes Volumen.
Risiko % pro Handel: Automatische Berechnung der Losgröße basierend auf dem Stop-Loss, um genau X% Ihres Guthabens zu riskieren.
Festes Cash-Risiko: Definieren Sie genau, wie viel Geld ($) Sie pro Handel riskieren möchten.
Maklerübergreifende Intelligenz: Ein ausgeklügelter Preisabgleichsalgorithmus sorgt für einen exakten Ein- und Ausstieg, selbst wenn die Preise von TradingView und MT5 leicht voneinander abweichen.
EXKLUSIV: Arena Statistics Dashboard: Dieses leistungsstarke Analysepanel ist kostenlos im EA enthalten und hilft Ihnen, besser zu handeln:
Metriken in Echtzeit: Überwachen Sie Gewinnrate, Gewinnfaktor und Sharpe Ratio.
Drawdown-Monitor: Visualisieren Sie Ihren aktuellen und maximalen Drawdown, um Prop Firm Herausforderungen zu bestehen.
Kalender-Ansicht: Sehen Sie Ihre täglichen/monatlichen Gewinne in einem übersichtlichen Kalenderformat.
Stündliche Heatmap: Identifizieren Sie Ihre profitabelsten Handelszeiten.
Handelsjournal: Zeigen Sie offene/geschlossene Positionen direkt auf dem Dashboard an.
So funktioniert es (3 einfache Schritte)
Installieren: Befestigen Sie den EA an einem beliebigen MT5-Chart.
Verbinden: Verwenden Sie unsere spezielle Chrome-Erweiterung, um Ihre TradingView-Alerts zu verknüpfen.
Automatisieren: Legen Sie Ihre Alarme in TradingView fest, und der EA erledigt den Rest (Entry, TP, SL, Trailing, Close All).
Technische Spezifikationen
Mehrere Instanzen: Ein intelligentes Erkennungssystem verhindert versehentliche Doppel-Trades aus mehreren Charts.
Close All-Funktion: Unterstützt "Close All"-Befehle für Notausstiege oder Strategie-Resets.
Auto-Updates: Der integrierte Update-Manager benachrichtigt Sie sofort über neue Funktionen.
Perfekt für:
Prop Firm Traders: Strenges Risikomanagement und Überwachung des Drawdowns.
Swing Trader: Setzen Sie Alarme und lassen Sie den EA den Handel verwalten, während Sie schlafen.
-
Signal-Anbieter: Automatisieren Sie Ihre Signale für Ihre eigenen Konten.
