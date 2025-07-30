Trading View ToMT5

Die ultimative TradingView-zu-MT5-Brückenautomatisierung

Schluss mit manuellem Handel und Latenzproblemen. TradingView to MT5 Copier PRO ist die schnellste und zuverlässigste Brücke, um Ihre TradingView Alerts direkt auf MetaTrader 5 auszuführen. Egal ob Sie benutzerdefinierte Indikatoren, Strategy Tester Skripte oder manuelle Zeichnungen verwenden, dieser EA führt Ihre Trades sofort mit High-Speed WebSocket Technologie aus.

Im Gegensatz zu einfachen Kopierern enthält diese PRO-Version Arena Statistics - ein professionelles, integriertes Dashboard, mit dem Sie Ihre Handelsperformance, Drawdown und Sharpe Ratio direkt im Chart analysieren können.

Hauptmerkmale

Ultra-schnelle Ausführung: Verwendet WebSocket-Konnektivität (schneller als Standard-WebRequest) zur Minimierung von Slippage.

Universelle Broker-Unterstützung: Funktioniert mit jedem Broker und jeder Prop-Firma (FTMO, MyForexFunds, etc.). Sie müssen nicht denselben Broker auf beiden Plattformen verwenden.

Intelligenter Asset-Mapper: Automatische Erkennung und Zuordnung von Symbolen (z. B. Umwandlung von XAUUSD in GOLD.pro, US30 in DJ30). Umfasst die Möglichkeit der manuellen Überschreibung.

Professionelles Risikomanagement: Fixed Lot: Handeln Sie jedes Mal ein bestimmtes Volumen. Risiko % pro Handel: Automatische Berechnung der Losgröße basierend auf dem Stop-Loss, um genau X% Ihres Guthabens zu riskieren. Festes Cash-Risiko: Definieren Sie genau, wie viel Geld ($) Sie pro Handel riskieren möchten.

Maklerübergreifende Intelligenz: Ein ausgeklügelter Preisabgleichsalgorithmus sorgt für einen exakten Ein- und Ausstieg, selbst wenn die Preise von TradingView und MT5 leicht voneinander abweichen.

EXKLUSIV: Arena Statistics Dashboard: Dieses leistungsstarke Analysepanel ist kostenlos im EA enthalten und hilft Ihnen, besser zu handeln:

Metriken in Echtzeit: Überwachen Sie Gewinnrate, Gewinnfaktor und Sharpe Ratio.

Drawdown-Monitor: Visualisieren Sie Ihren aktuellen und maximalen Drawdown, um Prop Firm Herausforderungen zu bestehen.

Kalender-Ansicht: Sehen Sie Ihre täglichen/monatlichen Gewinne in einem übersichtlichen Kalenderformat.

Stündliche Heatmap: Identifizieren Sie Ihre profitabelsten Handelszeiten.

Handelsjournal: Zeigen Sie offene/geschlossene Positionen direkt auf dem Dashboard an.

So funktioniert es (3 einfache Schritte)

Installieren: Befestigen Sie den EA an einem beliebigen MT5-Chart. Verbinden: Verwenden Sie unsere spezielle Chrome-Erweiterung, um Ihre TradingView-Alerts zu verknüpfen. Automatisieren: Legen Sie Ihre Alarme in TradingView fest, und der EA erledigt den Rest (Entry, TP, SL, Trailing, Close All).

Technische Spezifikationen

Mehrere Instanzen: Ein intelligentes Erkennungssystem verhindert versehentliche Doppel-Trades aus mehreren Charts.

Close All-Funktion: Unterstützt "Close All"-Befehle für Notausstiege oder Strategie-Resets.

Auto-Updates: Der integrierte Update-Manager benachrichtigt Sie sofort über neue Funktionen.

Perfekt für: