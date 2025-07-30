Trading View ToMT5

Die ultimative TradingView-zu-MT5-Brückenautomatisierung

Schluss mit manuellem Handel und Latenzproblemen. TradingView to MT5 Copier PRO ist die schnellste und zuverlässigste Brücke, um Ihre TradingView Alerts direkt auf MetaTrader 5 auszuführen. Egal ob Sie benutzerdefinierte Indikatoren, Strategy Tester Skripte oder manuelle Zeichnungen verwenden, dieser EA führt Ihre Trades sofort mit High-Speed WebSocket Technologie aus.

Im Gegensatz zu einfachen Kopierern enthält diese PRO-Version Arena Statistics - ein professionelles, integriertes Dashboard, mit dem Sie Ihre Handelsperformance, Drawdown und Sharpe Ratio direkt im Chart analysieren können.

Hauptmerkmale

  • Ultra-schnelle Ausführung: Verwendet WebSocket-Konnektivität (schneller als Standard-WebRequest) zur Minimierung von Slippage.

  • Universelle Broker-Unterstützung: Funktioniert mit jedem Broker und jeder Prop-Firma (FTMO, MyForexFunds, etc.). Sie müssen nicht denselben Broker auf beiden Plattformen verwenden.

  • Intelligenter Asset-Mapper: Automatische Erkennung und Zuordnung von Symbolen (z. B. Umwandlung von XAUUSD in GOLD.pro, US30 in DJ30). Umfasst die Möglichkeit der manuellen Überschreibung.

  • Professionelles Risikomanagement:

    • Fixed Lot: Handeln Sie jedes Mal ein bestimmtes Volumen.

    • Risiko % pro Handel: Automatische Berechnung der Losgröße basierend auf dem Stop-Loss, um genau X% Ihres Guthabens zu riskieren.

    • Festes Cash-Risiko: Definieren Sie genau, wie viel Geld ($) Sie pro Handel riskieren möchten.

  • Maklerübergreifende Intelligenz: Ein ausgeklügelter Preisabgleichsalgorithmus sorgt für einen exakten Ein- und Ausstieg, selbst wenn die Preise von TradingView und MT5 leicht voneinander abweichen.

EXKLUSIV: Arena Statistics Dashboard: Dieses leistungsstarke Analysepanel ist kostenlos im EA enthalten und hilft Ihnen, besser zu handeln:

  • Metriken in Echtzeit: Überwachen Sie Gewinnrate, Gewinnfaktor und Sharpe Ratio.

  • Drawdown-Monitor: Visualisieren Sie Ihren aktuellen und maximalen Drawdown, um Prop Firm Herausforderungen zu bestehen.

  • Kalender-Ansicht: Sehen Sie Ihre täglichen/monatlichen Gewinne in einem übersichtlichen Kalenderformat.

  • Stündliche Heatmap: Identifizieren Sie Ihre profitabelsten Handelszeiten.

  • Handelsjournal: Zeigen Sie offene/geschlossene Positionen direkt auf dem Dashboard an.

So funktioniert es (3 einfache Schritte)

  1. Installieren: Befestigen Sie den EA an einem beliebigen MT5-Chart.

  2. Verbinden: Verwenden Sie unsere spezielle Chrome-Erweiterung, um Ihre TradingView-Alerts zu verknüpfen.

  3. Automatisieren: Legen Sie Ihre Alarme in TradingView fest, und der EA erledigt den Rest (Entry, TP, SL, Trailing, Close All).

Technische Spezifikationen

  • Mehrere Instanzen: Ein intelligentes Erkennungssystem verhindert versehentliche Doppel-Trades aus mehreren Charts.

  • Close All-Funktion: Unterstützt "Close All"-Befehle für Notausstiege oder Strategie-Resets.

  • Auto-Updates: Der integrierte Update-Manager benachrichtigt Sie sofort über neue Funktionen.

Perfekt für:

  • Prop Firm Traders: Strenges Risikomanagement und Überwachung des Drawdowns.

  • Swing Trader: Setzen Sie Alarme und lassen Sie den EA den Handel verwalten, während Sie schlafen.

  • Signal-Anbieter: Automatisieren Sie Ihre Signale für Ihre eigenen Konten.

Fuji Wave
Michael Prescott Burney
4.57 (14)
Experten
Fuji Wave: Produktbeschreibung Erleben Sie den ruhigen und doch kraftvollen Rhythmus des Yen mit Fuji Wave , der erstklassigen Handelslösung, die sorgfältig für den USDJPY H1-Chart entwickelt wurde. Sind Sie es leid, dass EAs (Expert Advisors) die subtilen Andeutungen und mächtigen Unterströmungen des Marktes überhören? Fuji Wave wurde entwickelt, um zuzuhören und den Fluss des Marktes mit der Klarheit und Präzision eines Zen-Meisters zu interpretieren. Das Herzstück von Fuji Wave ist sein fort
FREE
Trade Saver Service
Semen Racheev
Utilitys
Trade Saver Service Anwendungstyp: Service Anwendungsmerkmale: Automatisierte Suche und Speicherung von Handelsergebnissen für mehrere Systeme in Textdateien zur weiteren Analyse Über die Anwendung Der Service speichert automatisch die Ergebnisse geschlossener Positionen für eine Liste von Handelssystemen in Textdateien, wobei für jedes System eine personalisierte Datei erstellt wird. Wie man ihn benutzt Parameter: LOG_LEVEL - Logging-Level im Expertenbereich des Terminals. DEBUG liefert die d
FREE
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
Experten
Dieser EA wurde mit realen Ticks seit Januar 2012 bis März 2025, ohne Verzögerung in der Ausführung, und dann mit einer Verzögerung von 1000ms, der Backtest zeigte einen Drawdown von 30% mit einem 10k USD Backtest-Konto getestet. Die EA-Standardparameter sind optimiert, um am besten auf dem EURUSD-Paar zu funktionieren, können aber auch auf anderen Währungen und Metallen wie XAUUSD funktionieren. Bevor Sie diesen EA benutzen und um nicht Ihr ganzes Geld zu verlieren, stellen Sie sicher, dass Sie
Arbitrage365
Themichl LLC
3 (1)
Experten
Der Arbitrage365 EA ist ein einfaches Skript für MetaTrader, das eine dreieckige Arbitragestrategie implementiert. Es identifiziert und nutzt Preisdiskrepanzen zwischen EURUSD, GBPUSD und EURGBP, um von vorübergehenden Fehlbewertungen des Marktes zu profitieren. Dieser EA macht sich das Gesetz des einen Preises zunutze, indem er gleichzeitig Währungspaare kauft und verkauft. Zu seinen Vorteilen zählen Geschwindigkeit, Genauigkeit, Skalierbarkeit, Konsistenz, Kosteneffizienz, Beitrag zur Marktli
FREE
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Experten
Nasdaq Quant NAS100 Expert Nasdaq ist ein dynamisches und optimiertes Scalper-Handelssystem, das entwickelt wurde, um sicher zu profitieren. Ein vollständiges System mit Risikomanagement basierend auf der Optimierung neuronaler Netze und einem Smart-Lot-Erhöhungssystem basierend auf dem Saldogewinn ist für Anfänger und erfahrene Händler geeignet. Verwenden Sie mobile ausstehende Aufträge und profitieren Sie von Marktrückschlägen, damit Sie einen kürzeren und sichereren Stopp anbieten können. Si
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Indikatoren
Ideal für Scalper, Daytrader und Swing Trades. Identifiziert automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage historischer Kursdaten. Es zeigt Echtzeit-Handelszonen und einen präzisen Countdown-Timer für jede Kerze an und hilft Händlern, schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen. Vollständig anpassbar für mehrere Zeitrahmen und Instrumente. Der Indikator analysiert historische Kursdaten, um horizontale Ebenen zu zeichnen, die wichtige Handelsbereiche darste
FREE
Nova HAR Trader
Anita Monus
Experten
Nova HAR Trader ist eine disziplinierte Automatik, die Heiken Ashi und den Relative Strength Index (RSI) kombiniert - eine Mischung aus Trendglättung und Momentum-Bestätigung für präzise Handelsausführung. Dieser EA analysiert Heiken Ashi-Kerzen, um eine klare Trendrichtung zu erkennen, während der RSI überkaufte oder überverkaufte Bedingungen bestätigt, um Ein- und Ausstiege zu filtern. Anstatt auf jeden kleinen Swing zu reagieren, wartet Nova HAR Trader auf abgestimmte Signale: Trades werden n
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
EAVN002 Moving Average Double
Hong Thai Pham
Experten
EAVN002 - Eine einfache, wirksame und flexible Handelslösung In der Welt des Finanzhandels kann Einfachheit oft der Schlüssel zur Effizienz sein. EAVN002 basiert auf dem Prinzip der doppelten gleitenden Durchschnittslinie und ermöglicht es Händlern, Trends schnell zu erkennen und rechtzeitig Entscheidungen zu treffen. Die Funktionsweise ist einfach: Eröffnen Sie eine KAUF-Position, wenn sich die beiden MA-Linien nach oben kreuzen , und eröffnen Sie eine VERKAUF-Position, wenn sich die beiden MA-
FREE
TrendLine Manager
Mirel Daniel Gheonu
4 (1)
Utilitys
TrendLine Manager - Professioneller Handelsassistent TrendLine Manager ist ein intelligentes Trading-Tool, das Ihnen hilft, Ihre Trades mithilfe von Trendlinien zu verwalten, die direkt auf Ihren Charts eingezeichnet sind. Anstatt jede Linie, die Sie zeichnen, manuell zu überwachen, übernimmt dieser Expert Advisor die Überwachung für Sie. Was er tut: Er wandelt jede von Ihnen eingezeichnete Trendlinie in einen aktiven Handelsauslöser um Schließt automatisch Positionen, wenn der Kurs Ihre Stop-Lo
FREE
Donchian Like Channel MT5
Kaijun Wang
4.5 (2)
Indikatoren
Der Donchian-Kanal (Donchian-Kanal-Indikator) ist einer der ältesten und einfachsten technischen Indikatoren für den Handel mit Ausbrüchen. Im Allgemeinen gilt: Je breiter der Donchian-Kanal ist, desto volatiler ist der Markt, und je schmaler der Donchian-Kanal ist, desto weniger volatil ist der Markt . Darüber hinaus können sich die Kurse durch Bollinger-Bänder bewegen, was beim Donchian-Kanal nicht der Fall ist, da die Bänder die Höchst- und Tiefststände eines bestimmten Zeitraums messen. Prak
FREE
Silent Wave
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experten
Silent Wave EA - Kostenloser Expert Advisor für MetaTrader 5 Silent Wave EA wurde speziell für den USDJPY auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen entwickelt und ist ein einzigartiges Handelssystem, das verborgene Marktrhythmen einfängt, wenn das Volumen nachlässt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Strategien, die sich auf starke Filter oder nachlaufende Indikatoren verlassen, hört Silent Wave auf die "ruhigen Momente" des Marktes. Wenn die Handelsaktivität nachlässt, bereitet sich der Markt oft auf seine nä
FREE
SR Breakout EA MT5
Timo Roth
Experten
SR Breakout EA MT4 Startpromo: Je nach Nachfrage wird der EA in Zukunft kostenpflichtig. Voreinstellungen:  Hier klicken Hauptmerkmale: Einfache Installation & Nutzung : In wenigen Schritten einsatzbereit, EA auf einen Chart deiner Wahl ziehen und Voreinstellungen laden. Sicheres Risikomanagement : Kein Martingale, Grid oder andere riskante Moneymanagement-Ansätze. Risikomanagement sowie SL und TP ist in den Einstellungen anpassbar. Anpassbare Parameter : Flexible Konfiguration für individuelle
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indikatoren
Freund des Trends: Ihr Trend-Tracker Meistern Sie den Markt mit Friend of the Trend , dem Indikator, der die Trendanalyse vereinfacht und Ihnen hilft, die besten Momente zum Kaufen, Verkaufen oder Abwarten zu erkennen. Mit seinem intuitiven und visuell ansprechenden Design analysiert Friend of the Trend die Kursbewegungen und liefert Signale über ein farbiges Histogramm: Grüne Balken : signalisieren einen Aufwärtstrend und weisen auf Kaufgelegenheiten hin. Rote Balken : Warnen vor einem Abwärtst
FREE
Binance Chek Time
Ugur Ucak
Utilitys
Es ist ein Dienstprogramm für die Bearbeitung von Echtzeit-Binance-Futures-Ticks-Daten und Echtzeit-Binance-Spot-Ticks-Daten. Es wurde entwickelt, um Daten schneller abzurufen und innerhalb der Grenzen von Binance Future zu bleiben. Arbeitslogik: Global Variables zeichnet die Zeitinformationen auf, die es von der Binance Check Server Time erhält. In anderen Programmen erledigen sie ihre Arbeit schneller und effizienter, indem sie diese Zeitinformationen nutzen. Sie sollten WebRequest über
FREE
Nem Nem
Taha Saber Ashour Kamel
Indikatoren
Nem Nem ist super genau mt5 Indikator ist es mit jedem Paar arbeiten jeden Zeitrahmen wird es zeigen, und bieten Ihnen mit hohen Winrate Signal können Sie für Forex-Paare, Gold und alle anderen Paare ist es einfach zu bedienen auch können Sie die weißen Linien für den Beginn und das Ende der Signale sehen es wird Ihnen helfen, das Diagramm zu lesen und geben und die richtigen Entscheidungen in Trades. auch wird es klar für Sie, wenn zu betreten und zu verlassen aus allen Geschäften
FREE
Prop Firm Navigator EA
Marin Stoyanov
4.5 (2)
Experten
FREE Prop Firm Navigator EA - Fortgeschrittenes Trend-Following & Schutz Dieser kostenlose Handelsroboter wurde vom Team der EA Trading Academy unter Verwendung von Expert Advisor Studio entwickelt und kombiniert leistungsstarke Trendfolgeindikatoren mit einem robusten Satz von Kontoschutzfunktionen, um Ihr Handelskapital zu schützen. Eine ausführliche Dokumentation über die Eigenschaften und Eingaben finden Sie in unserer Wissensdatenbank . Hauptmerkmale der Strategie: Verwendet die Indikator
FREE
