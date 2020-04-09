Auto RRR Tool

Descripción del producto

El RR & Panel Manager v4 es una utilidad profesional de gestión de operaciones diseñada para MetaTrader 5. No se trata de un bot de auto-negociación que abre las operaciones para usted, sino más bien, es un asistente visual que se activa tan pronto como se abre una operación manual.

Sirve para dos propósitos principales:

  1. Visualización de Riesgo/Recompensa: Dibuja instantáneamente cuadros visuales en el gráfico mostrando su Stop Loss (Riesgo) y Take Profit (Recompensa), incluyendo objetivos intermedios (TP1, TP2, TP3) y el valor monetario (USD) de esos niveles.

  2. Panel de gestión con un solo clic: Proporciona un panel de botones en el lado izquierdo del gráfico para realizar acciones complejas de negociación (como Cierre parcial, Punto de equilibrio o Inversión) con un solo clic.

2. Características principales

A. Panel de Control (Lado Izquierdo GUI)

Cuando una operación está activa, aparece un panel de control azul a la izquierda. Incluye los siguientes botones:

  • Cerrar (x):Cierra instantáneamente toda la posición.

  • Cerrar y Vender/Comprar (Inverso): Cierra la posición actual e inmediatamente abre una posición en la dirección opuesta con el mismo volumen (por ejemplo, Cerrar Compra -> Abrir Venta).

  • Breakeven + 1: Mueve su Stop Loss al Precio de Entrada + 10 puntos (aprox. 1 pip) para asegurar una operación "sin riesgo".

  • Ocultar SL TP: Activa/desactiva las líneas punteadas por defecto de MT5 para SL y TP para limpiar la vista del gráfico.

  • Cierre Parcial:Cierra instantáneamente un porcentaje específico de su operación (por defecto es 50%) para asegurar ganancias mientras deja el resto en ejecución.

  • Trailing Stop: Botón de alternancia. Cuando se pulsa (se vuelve verde azulado), se activa un trailing stop que sigue al precio en un número fijo de puntos.

B. Visualizador RR (en el gráfico)

Esta función dibuja superposiciones gráficas directamente sobre las velas de precios:

  • Cuadro de beneficios (verde): resalta el área desde la entrada hasta la toma de beneficios.

  • Cuadro de Pérdidas (Rojo/Rosa): Resalta el área desde la Entrada hasta el Stop Loss.

  • Niveles TP dinámicos:Calcula y dibuja automáticamente líneas para TP1 (25%), TP2 (50%) y TP3 (75%) de la distancia hasta su Take Profit final.

  • Insignias de Datos:

    • Muestra la Relación Riesgo:Recompensa (RR) en cada nivel.

    • Muestra exactamente cuánto dinero (USD ) ganará o perderá en los niveles de Entrada, SL y TP en función del tamaño de su lote.


