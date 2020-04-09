Local Copy Trading Utility

Local Copy Trader
Professionelle Lösung für den lokalen Kopierhandel, für die Kontoführung - $30

🚀 Überblick

Local Copy Trading Utility ist ein professionelles Copy-Trading-System, das vollständig lokal auf Ihrem Computer arbeitet. Es kommuniziert über CSV-Dateien durch einen gemeinsamen Ordnerpfad. Zuverlässiges, blitzschnelles Kopieren von Trades zwischen Konten. Perfekt für Fondsmanager, Prop Trader und jeden, der mehrere Handelskonten verwaltet.

✨ Hauptmerkmale

⚡ Dual-Mode-Betrieb

  • MASTER-Modus: Exportieren von Positionen in eine CSV-Datei

  • SLAVE-Modus: Kopieren von Geschäften aus der CSV-Datei

  • Sofortiger Wechsel der Modi mit einem einzigen Parameter


🎯 Präzisions-Technologie

  • Strukturbasierte Positionsverfolgung - keine verlorenen oder nicht übereinstimmenden Abschlüsse

  • Ultraschnelle Ausführung - Kopieren von Geschäften fast in Echtzeit

  • Präzises Ticket-Matching - Schließt exakte Positionen, keine zufälligen


🛡️ Zuverlässigkeit an erster Stelle

  • Lokale CSV-Kommunikation - Keine Internet-Abhängigkeit

  • Erkennung von Dateiänderungen - Liest nur, wenn sich die Datei ändert

  • Intelligente Fehlerbehandlung - Zuverlässige Wiederherstellung bei Problemen


⚙️ Flexible Konfiguration

  • Losgrößen-/Volumenskalierung ( 0,1x bis 10x Mastergröße, solange es der Broker erlaubt)

  • Preis-Optionen: Aktueller Markt oder den exakten Preis des Trades kopieren

  • Einstellbare Aktualisierungsrate ( 50ms Standard)


🔄 Wie es funktioniert

Sie benötigen verschiedene MT5-Terminals für jeden EA. Sie können dies tun, indem Sie die Terminal-Ordner unter verschiedenen Seriennummern duplizieren. Oder laden Sie MT5 von verschiedenen Brokern herunter, eine einfache Lösung.


Schritt 1: Master-Setup

  1. EA an Master-Kontochart anhängen

  2. Modus auf "MASTER" einstellen

  3. EA exportiert Positionen automatisch nach CSV

Schritt 2: Slave-Einrichtung

  1. EA an den Slave-Kontochart anhängen

  2. Modus auf "SLAVE" einstellen

  3. EA liest CSV und kopiert Trades in Echtzeit

  4. Sie können mehrere Slaves für die Kontoverwaltung verwenden.

Schritt 3: Handel

  • Master eröffnet Position → Slave kopiert innerhalb von 50ms

  • Master schließt die Position → Slave schließt die exakte Position

  • Mehrere Positionen werden perfekt gehandhabt


🎮 Anwendungsfälle

Für Kundenbetreuer

  • Kopieren von Geschäften auf mehrere Kundenkonten

  • Einfache Verwaltung von Fondsallokationen

  • Perfekt für Prop-Firmen-Herausforderungen

Für den persönlichen Handel

  • Kopieren zwischen persönlichen Konten

  • Testen Sie Strategien in der Demo, während Sie live handeln

  • Skalieren von Positionen über mehrere Broker hinweg


