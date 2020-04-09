Local Copy Trading Utility
- Utilitys
- Tarrab Ali
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 8
Local Copy Trader
Professionelle Lösung für den lokalen Kopierhandel, für die Kontoführung - $30
🚀 Überblick
Local Copy Trading Utility ist ein professionelles Copy-Trading-System, das vollständig lokal auf Ihrem Computer arbeitet. Es kommuniziert über CSV-Dateien durch einen gemeinsamen Ordnerpfad. Zuverlässiges, blitzschnelles Kopieren von Trades zwischen Konten. Perfekt für Fondsmanager, Prop Trader und jeden, der mehrere Handelskonten verwaltet.
✨ Hauptmerkmale
⚡ Dual-Mode-Betrieb
-
MASTER-Modus: Exportieren von Positionen in eine CSV-Datei
-
SLAVE-Modus: Kopieren von Geschäften aus der CSV-Datei
-
Sofortiger Wechsel der Modi mit einem einzigen Parameter
🎯 Präzisions-Technologie
-
Strukturbasierte Positionsverfolgung - keine verlorenen oder nicht übereinstimmenden Abschlüsse
-
Ultraschnelle Ausführung - Kopieren von Geschäften fast in Echtzeit
-
Präzises Ticket-Matching - Schließt exakte Positionen, keine zufälligen
🛡️ Zuverlässigkeit an erster Stelle
-
Lokale CSV-Kommunikation - Keine Internet-Abhängigkeit
-
Erkennung von Dateiänderungen - Liest nur, wenn sich die Datei ändert
-
Intelligente Fehlerbehandlung - Zuverlässige Wiederherstellung bei Problemen
⚙️ Flexible Konfiguration
-
Losgrößen-/Volumenskalierung ( 0,1x bis 10x Mastergröße, solange es der Broker erlaubt)
-
Preis-Optionen: Aktueller Markt oder den exakten Preis des Trades kopieren
-
Einstellbare Aktualisierungsrate ( 50ms Standard)
🔄 Wie es funktioniert
Sie benötigen verschiedene MT5-Terminals für jeden EA. Sie können dies tun, indem Sie die Terminal-Ordner unter verschiedenen Seriennummern duplizieren. Oder laden Sie MT5 von verschiedenen Brokern herunter, eine einfache Lösung.
Schritt 1: Master-Setup
-
EA an Master-Kontochart anhängen
-
Modus auf "MASTER" einstellen
-
EA exportiert Positionen automatisch nach CSV
Schritt 2: Slave-Einrichtung
-
EA an den Slave-Kontochart anhängen
-
Modus auf "SLAVE" einstellen
-
EA liest CSV und kopiert Trades in Echtzeit
-
Sie können mehrere Slaves für die Kontoverwaltung verwenden.
Schritt 3: Handel
-
Master eröffnet Position → Slave kopiert innerhalb von 50ms
-
Master schließt die Position → Slave schließt die exakte Position
-
Mehrere Positionen werden perfekt gehandhabt
🎮 Anwendungsfälle
Für Kundenbetreuer
-
Kopieren von Geschäften auf mehrere Kundenkonten
-
Einfache Verwaltung von Fondsallokationen
-
Perfekt für Prop-Firmen-Herausforderungen
Für den persönlichen Handel
-
Kopieren zwischen persönlichen Konten
-
Testen Sie Strategien in der Demo, während Sie live handeln
-
Skalieren von Positionen über mehrere Broker hinweg