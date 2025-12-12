EA Game Changer
- 专家
- Vasiliy Strukov
- 版本: 2.0
- 更新: 23 十二月 2025
- 激活: 5
Game Change EA 是一款基于 Game Changer 指标的趋势跟踪交易系统。当出现红点时，它会自动卖出，并持续卖出直至出现黄色 X，这预示着趋势可能结束。买入交易的逻辑相同。当出现蓝点时，EA 开始买入，并在检测到黄色 X 后立即平仓。
这款 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势货币对上的表现尤为出色。
購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標，請私訊我！
設定和手冊在此處
請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！
設定
Open new series – true/false - 真/假 - 新一系列订单的开始
Trade Buy - 允许EA购买。
Trade Sell - 允许EA出售。
Support manual orders – true/false – 允许EA控制手动订单
Use hedge - 允许EA进行双向交易（买入和卖出）。如果设置为否，则仅允许进行单向交易。
Max Orders – 允许的最大订单数量。
Order Comment – 系统名称的描述
Start lots – 最小起始地块
Use Money Management – true/false - 使用自动批次计算是否正确
Autolot. Free margin for each 0.01 lot - 每开0.01手的可用保证金金额
Lot multiplier – 以下订单的批次倍数
Max lot – 允许的最大地块面积
Real TP points (0 – not use) – 实际交易额，经纪人可以看到——以点数形式呈现。
Virtual TP points (0 – not use) – 虚拟止盈，经纪商无法看到——以点数形式呈现。
Real SL points (0 – not use) – 实际止损，经纪商可以看到——以点数形式显示。
Virtual SL points (0 – not use) – 虚拟止损，经纪商看不到——以点数形式呈现。
Use Real Trail (false: virtual) true/false – 如果经纪人能看到真实轨迹，则使用真实轨迹；如果经纪人看不到，则使用虚假轨迹。
Trail Start points (0 – not use) – 需要多少点盈利才会触发追踪止损？（0 = 追踪止损解除）
Trail Step points – 启用追踪止损后，止损位会随着价格每上涨 X 个点而移动。
Close from reverse signal – true/false – 如果属实，EA 将在信号/趋势变化时关闭。
Max spread (0 – not use) – 允许的最大扩散范围
Start Hour – 根据经纪商市场观察，EA必须开始交易的时间是……
End Hour - 根据经纪商市场观察，EA必须结束的时间是该EA交易的截止时间。
DD Reduction Algoritm - 回撤减少算法会在盈利的最后一笔订单与第一笔订单一起平仓时执行。
Number order for DD Reduction Algoritm - 按哪个顺序激活降水减少算法。
Percent profit for DD Reduction Algoritm - 在回撤减少模式下平仓时的利润百分比。
Draw on-off – true/false – 图表上是否显示利润标签
Next is font settings - 接下来是字体设置
Pause between orders (min 0 – not use) – 订单之间暂停的分钟数
Magic - 这是EA分配给其订单的特殊编号。
Fix distance - 点之间的固定距离
Order dinamic distance - 动态距离将按什么顺序应用？
Dinamic distance start - 动态距离的初始值（以点为单位）
Distance multiplier - 动态距离倍增器
Next: Panel Parameters - 接下来：面板参数
