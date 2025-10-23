Aurum Trader mt5

4.57

 Der EA Aurum Trader mt5 kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag. 

Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich! 

 Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seien Sie vorsichtig mit Betrügern und kaufen Sie keine Sets von anderen!

 EINSTELLUNG

Symbol - Geben Sie den genauen Symbolnamen für Gold ein, wie in Market Watch, dh. WÄHRUNG wählen XAUUSD

Starting_Lot - Anfängliche Losgröße, die für die erste Position verwendet wird.

Erhöhung um 0,01 pro X $ Gewinn - Erhöht die Losgröße um 0,01 nach Erreichen des angegebenen Gewinns in USD.

TrailStart_Strg1 - Entfernung (in Punkten), bei der das Nachlaufen für Strategie 1 (Ausbruch) beginnt.

TrailStop_Strg1 - Nachlaufender Schritt (in Punkten) für Strategie 1.

TP_Strg1 - Gewinnmitnahmestufe für Strategie 1 (Ausbruch).

SL_Strg1 - Stop-Loss-Level für Strategie 1 (Ausbruch).

TrailStart_Strg2 - Entfernung (in Punkten), bei der das Nachlaufen für Strategie 2 (Trendfolge) beginnt.

TrailStop_Strg2 - Nachlaufender Schritt (in Punkten) für Strategie 2.

TP_Str2 - Gewinnmitnahmestufe für Strategie 2.

EA_Name - Name des Expert Advisors (zur Identifizierung).

Magische Zahl - Eindeutige Kennung für jede Diagramminstanz, um Handelsinterferenzen zu verhindern.

Bewertungen 9
Boono
39
Boono 2025.12.17 13:03 
 

Great EA runs smoothly. Open one trade a day and it is 90% trades in profit. Very easy and safe. It has clear SL and TP. Also telegram group is great and the author gives a very good support.

GocaTara
114
GocaTara 2025.11.27 10:21 
 

I like Aurum a lot, it doesn't work often, it makes a trade once a day. I've been using it for about three weeks, and I've only had a stop loss once, but even so, Aurum is profitable on my account, without stressing whether it will put the account in danger...

Daniel Paul Freeman
343
Daniel Paul Freeman 2025.11.15 21:54 
 

I've tested dozens of EAs over the years, and Aurum Trader MT5 is hands down a must-buy for any serious trader. This isn't some over-hyped system that promises the moon – it's a solid, reliable EA that actually delivers consistent profits. My Real-World Testing: I deliberately stress-tested this EA to see if it could handle different account sizes: £100 account starting at 0.2 lots with 10.0 profit increase setting £5000 account starting at 0.5 lots with the same settings Both accounts? Pure profit. No blown accounts, no heart-stopping drawdowns – just steady, reliable gains. What Makes It Special: Yes, you only get one trade per day on the Daily timeframe (XAUUSD), but that's actually its strength. Quality over quantity. The EA isn't gambling – it's strategically picking high-probability setups. You won't get rich overnight, but you'll sleep well knowing your account is growing safely. Perfect for Prop Firms: If you're looking to pass prop firm challenges, this is your golden ticket. The consistent, low-risk approach is exactly what prop firms want to see. I'm currently running it on multiple accounts, and it's performing beautifully across the board. ROI: Let's talk value – this EA pays for itself within a month on a single account. Run it on multiple accounts like I do? You're looking at ROI in weeks, not months. Bottom Line: Aurum Trader MT5 isn't just another EA – it's a legitimate income-generating tool. Safe, consistent, and perfect for traders at any level. Whether you're starting with £100 or £5000, this EA adapts and delivers. Highly recommended. Don't hesitate – this is the real deal. Here's the crazy part – I've actively tried to blow accounts with this EA. I ran aggressive backtesting on old prop firm logins and my personal demo accounts, deliberately pushing it with risky settings. Guess what? I haven't managed to blow a single one. That's honestly insane and speaks volumes about how well this thing is coded.

