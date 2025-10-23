Der EA Aurum Trader mt5 kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.

Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!

Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar. Seien Sie vorsichtig mit Betrügern und kaufen Sie keine Sets von anderen!

EINSTELLUNG

Symbol - Geben Sie den genauen Symbolnamen für Gold ein, wie in Market Watch, dh. WÄHRUNG wählen XAUUSD

Starting_Lot - Anfängliche Losgröße, die für die erste Position verwendet wird.

Erhöhung um 0,01 pro X $ Gewinn - Erhöht die Losgröße um 0,01 nach Erreichen des angegebenen Gewinns in USD.

TrailStart_Strg1 - Entfernung (in Punkten), bei der das Nachlaufen für Strategie 1 (Ausbruch) beginnt.

TrailStop_Strg1 - Nachlaufender Schritt (in Punkten) für Strategie 1.

TP_Strg1 - Gewinnmitnahmestufe für Strategie 1 (Ausbruch).

SL_Strg1 - Stop-Loss-Level für Strategie 1 (Ausbruch).

TrailStart_Strg2 - Entfernung (in Punkten), bei der das Nachlaufen für Strategie 2 (Trendfolge) beginnt.

TrailStop_Strg2 - Nachlaufender Schritt (in Punkten) für Strategie 2.

TP_Str2 - Gewinnmitnahmestufe für Strategie 2.

EA_Name - Name des Expert Advisors (zur Identifizierung).

Magische Zahl - Eindeutige Kennung für jede Diagramminstanz, um Handelsinterferenzen zu verhindern.