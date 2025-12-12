EA Game Changer

Game Change EA는 Game Changer 지표를 기반으로 하는 추세 추종 트레이딩 시스템입니다. 빨간색 점이 형성될 때마다 자동으로 매도하고, 노란색 X가 나타날 때까지 매도 방향으로 진행합니다. 이는 추세의 잠재적 종료를 나타냅니다. 매수 거래에도 동일한 논리가 적용됩니다. 파란색 점이 나타나면 EA는 매수를 시작하고 노란색 X가 감지되는 즉시 매수 주기를 종료합니다.

이 EA는 모든 통화쌍과 모든 시간대에 적합하지만, M15 시간대의 xauusd와 같이 추세가 강한 상품에서 특히 우수한 성과를 보입니다.

설정 Open new series – true/false - 새로운 주문 시리즈의 시작

Trade Buy - EA가 구매하도록 허용

Trade Sell - EA가 판매하도록 허용

Support manual orders – true/false – EA가 수동 주문을 제어할 수 있도록 허용

Use hedge - EA가 매수 및 매도 양방향 거래를 할 수 있도록 허용합니다. 거짓인 경우 거래 방향은 하나만 허용됩니다.

Max Orders – 허용되는 최대 주문량

Order Comment – 시스템 이름에 대한 설명

Start lots – 최소 시작 부지

Use Money Management – true/false - 자동 로트 계산 사용 참 또는 거짓

Autolot. Free margin for each 0.01 lot - 0.01 lot마다 개설할 수 있는 자유 마진 금액

Lot multiplier – 다음 주문에 대한 로트 배수

Max lot – 허용되는 최대 로트 크기

Real TP points (0 – not use) – 실제 TO, 브로커는 포인트 단위로 볼 수 있습니다.

Virtual TP points (0 – not use) – virtual TP, the broker cannot see it – in points

Real SL points (0 – not use) – 실제 SL은 브로커가 포인트로 볼 수 있습니다.

Virtual SL points (0 – not use) – 가상 SL의 경우 브로커는 포인트 단위로 볼 수 없습니다.

Use Real Trail (false: virtual) true/false – 진짜 브로커가 볼 수 있으면 진짜 트레일을 사용하고, 거짓 브로커가 볼 수 없으면 진짜 트레일을 사용합니다.

Trail Start points (0 – not use) – 트레일링 스톱이 시작되기 전에 필요한 핍 수익은 얼마입니까? (0 = 트레일링 오프)

Trail Step points – 트레일링이 활성화된 후, 손절매는 가격이 상승할 때마다 X핍씩 이동합니다.

Close from reverse signal – true/false – true이면 신호/추세가 변경되면 EA가 닫힙니다.

Max spread (0 – not use) – 허용되는 최대 확산

Start Hour – 브로커 시장 감시에 따르면 EA가 시작되어야 하는 시간

End Hour - 브로커 시장 감시에 따르면 EA가 종료되어야 하는 시간

DD Reduction Algoritm - 손실 감소 알고리즘은 수익을 낸 마지막 주문이 첫 번째 주문과 함께 마감될 때 적용됩니다.

Number order for DD Reduction Algoritm - 어떤 순서로 인출 감소 알고리즘이 활성화되는지.

Percent profit for DD Reduction Algoritm - 인출 감소 모드에서 주문을 마감할 때의 이익 비율입니다.

Draw on-off – true/false – 차트에 수익 라벨을 표시할지 여부

Next is font settings - 다음은 글꼴 설정입니다

Pause between orders (min 0 – not use) – 주문 간 일시 정지 시간(분)

Magic - EA가 주문에 할당하는 특수 번호입니다.

Fix distance - 주문 간 고정 거리(포인트)

Order dinamic distance - 동적 거리는 어떤 순서로 적용될까요?

Dinamic distance start - 동적 거리의 시작 값(포인트)

Distance multiplier - 동적 거리 배수기

Next: Panel Parameters - 다음: 패널 매개변수



