MFI Speed mt
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „MFI Speed“ für MT4, kein Repaint.
– Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen. MFI Speed ist die erste Ableitung von MFI selbst.
– Money_Flow_Index (MFI) ist ein technischer Oszillator, der Preis- und Volumendaten zur Identifizierung überverkaufter und überkaufter Zonen nutzt.
– MFI Speed eignet sich gut zum Scalping von Momentum-Einstiegen in Richtung des Haupttrends.
– Verwenden Sie ihn in Kombination mit einem geeigneten Trendindikator, z. B. dem Standard-EMA (siehe Abbildungen).
– Der MFI Speed-Indikator zeigt an, wie schnell MFI selbst seine Richtung ändert – er ist sehr sensitiv.
– Ist der Wert des MFI Speed-Indikators < 0, ist die Geschwindigkeit negativ; ist der Wert des MFI Speed-Indikators > 0, ist die Geschwindigkeit positiv.
– Der Indikator verfügt über integrierte Warnmeldungen für Mobilgeräte und PC.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.