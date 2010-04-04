MFI Speed mt

Crypto_Forex-Indikator „MFI Speed“ für MT4, kein Repaint.





– Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen. MFI Speed ​​ist die erste Ableitung von MFI selbst.

– Money_Flow_Index (MFI) ist ein technischer Oszillator, der Preis- und Volumendaten zur Identifizierung überverkaufter und überkaufter Zonen nutzt.

– MFI Speed ​​eignet sich gut zum Scalping von Momentum-Einstiegen in Richtung des Haupttrends.

– Verwenden Sie ihn in Kombination mit einem geeigneten Trendindikator, z. B. dem Standard-EMA (siehe Abbildungen).

– Der MFI Speed-Indikator zeigt an, wie schnell MFI selbst seine Richtung ändert – er ist sehr sensitiv.

– Ist der Wert des MFI Speed-Indikators < 0, ist die Geschwindigkeit negativ; ist der Wert des MFI Speed-Indikators > 0, ist die Geschwindigkeit positiv.

– Der Indikator verfügt über integrierte Warnmeldungen für Mobilgeräte und PC.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.