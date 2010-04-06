MFI Speed mt
Indicatore Crypto_Forex "MFI Speed" per MT4, senza ridisegno.
- Il calcolo di questo indicatore si basa su equazioni fisiche. MFI Speed è la derivata prima di MFI stesso.
- Money_Flow_Index (MFI) è un oscillatore tecnico che utilizza i dati di prezzo e volume per identificare zone di ipervenduto e ipercomprato.
- MFI Speed è utile per scalping di ingressi momentum nella direzione del trend principale.
- Utilizzalo in combinazione con un indicatore di trend appropriato, ad esempio l'EMA standard (come nelle immagini).
- L'indicatore MFI Speed mostra la velocità con cui MFI cambia direzione: è molto sensibile.
- Se il valore dell'indicatore MFI Speed è < 0: la velocità è negativa; se il valore dell'indicatore MFI Speed è > 0: la velocità è positiva.
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
