MFI Speed mt

Индикатор Crypto_Forex "MFI Speed" для MT4, без перерисовки.





- Расчет этого индикатора основан на физических уравнениях. MFI Speed ​​— это первая производная от MFI.

- Money_Flow_Index (MFI) — это технический осциллятор, который использует данные о цене и объеме для определения зон перепроданности и перекупленности.

- MFI Speed ​​хорош для скальпинговых входов в направлении импульса в направлении основного тренда.

- Используйте его в сочетании с подходящим трендовым индикатором, например, стандартной EMA (как на рисунках).

- Индикатор MFI Speed ​​показывает, как быстро MFI меняет свое направление — он очень чувствителен.

- Если значение индикатора MFI Speed ​​< 0: скорость отрицательная; если значение индикатора MFI Speed ​​> 0: скорость положительная.

- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.