MFI Speed mt
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "MFI Speed" для MT4, без перерисовки.
- Расчет этого индикатора основан на физических уравнениях. MFI Speed — это первая производная от MFI.
- Money_Flow_Index (MFI) — это технический осциллятор, который использует данные о цене и объеме для определения зон перепроданности и перекупленности.
- MFI Speed хорош для скальпинговых входов в направлении импульса в направлении основного тренда.
- Используйте его в сочетании с подходящим трендовым индикатором, например, стандартной EMA (как на рисунках).
- Индикатор MFI Speed показывает, как быстро MFI меняет свое направление — он очень чувствителен.
- Если значение индикатора MFI Speed < 0: скорость отрицательная; если значение индикатора MFI Speed > 0: скорость положительная.
- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.