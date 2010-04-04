MFI Speed mt

Indicador Crypto_Forex "Velocidade MFI" para MT4, sem repintura.





- O cálculo deste indicador é baseado em equações da física. A Velocidade MFI é a primeira derivada da própria MFI.

- O Money_Flow_Index (MFI) é um oscilador técnico que utiliza dados de preço e volume para identificar zonas de sobrevenda e sobrecompra.

- A Velocidade MFI é boa para scalping de entradas de momentum na direção da tendência principal.

- Use-o em combinação com um indicador de tendência adequado, por exemplo, uma MME padrão (como nas imagens).

- O indicador Velocidade MFI mostra a velocidade com que a própria MFI muda de direção - é muito sensível.

- Se o valor do indicador Velocidade MFI for < 0: a velocidade é negativa; se o valor do indicador Velocidade MFI for > 0: a velocidade é positiva.

- O indicador possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.