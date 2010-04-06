MFI Speed mt

Indicateur Crypto_Forex « MFI Speed » pour MT4, sans refonte.





- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques. Le MFI Speed ​​est la dérivée première du MFI lui-même.

- L'indice de flux monétaire (MFI) est un oscillateur technique qui utilise les données de prix et de volume pour identifier les zones de survente et de surachat.

- Le MFI Speed ​​est idéal pour scalper les entrées de momentum dans le sens de la tendance principale.

- Utilisez-le en combinaison avec un indicateur de tendance approprié, par exemple l'EMA standard (comme sur les images).

- L'indicateur MFI Speed ​​indique la vitesse à laquelle le MFI change de direction ; il est très sensible.

- Si la valeur de l'indicateur MFI Speed ​​est < 0 : la vitesse est négative ; si la valeur de l'indicateur MFI Speed ​​est > 0 : la vitesse est positive.

- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.