MFI Speed mt
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « MFI Speed » pour MT4, sans refonte.
- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations physiques. Le MFI Speed est la dérivée première du MFI lui-même.
- L'indice de flux monétaire (MFI) est un oscillateur technique qui utilise les données de prix et de volume pour identifier les zones de survente et de surachat.
- Le MFI Speed est idéal pour scalper les entrées de momentum dans le sens de la tendance principale.
- Utilisez-le en combinaison avec un indicateur de tendance approprié, par exemple l'EMA standard (comme sur les images).
- L'indicateur MFI Speed indique la vitesse à laquelle le MFI change de direction ; il est très sensible.
- Si la valeur de l'indicateur MFI Speed est < 0 : la vitesse est négative ; si la valeur de l'indicateur MFI Speed est > 0 : la vitesse est positive.
- L'indicateur intègre des alertes pour mobile et PC.
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.