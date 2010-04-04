MFI Speed mt
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.5
- アクティベーション: 10
Crypto_Forex MT4用インジケーター「MFI Speed」（リペイント機能なし）
- このインジケーターの計算は物理学の方程式に基づいています。MFI SpeedはMFI自体の1階微分です。
- Money_Flow_Index (MFI)は、価格と出来高データを用いて売られ過ぎと買われ過ぎのゾーンを特定するテクニカルオシレーターです。
- MFI Speedは、主要トレンドの方向へのモメンタムエントリーをスキャルピングするのに適しています。
- 適切なトレンドインジケーター（例えば、標準EMA（画像参照）など）と組み合わせて使用してください。
- MFI Speedインジケーターは、MFI自体がどれだけ速く方向転換するかを示します。非常に敏感です。
- MFI Speedインジケーターの値が0未満の場合、速度は負です。値が0より大きい場合、速度は正です。
- インジケーターにはモバイルとPCのアラートが組み込まれています。
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。