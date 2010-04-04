MFI Speed mt

Indicador Crypto_Forex "Velocidad MFI" para MT4, sin repintado.





- El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas. La velocidad MFI es la primera derivada del propio MFI.

- El Índice de Flujo Monetario (MFI) es un oscilador técnico que utiliza datos de precio y volumen para identificar zonas de sobreventa y sobrecompra.

- La velocidad MFI es útil para scalping de entradas de impulso en la dirección de la tendencia principal.

- Úselo en combinación con un indicador de tendencia adecuado, por ejemplo, la EMA estándar (como se muestra en las imágenes).

- El indicador de velocidad MFI muestra la rapidez con la que el propio MFI cambia de dirección; es muy sensible.

- Si el valor del indicador de velocidad MFI es < 0: la velocidad es negativa; si es > 0: la velocidad es positiva.

- El indicador cuenta con alertas integradas para móviles y PC.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.