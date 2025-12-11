Volume Profile Density v2
- Indikatoren
- Vincent Jose Proenca
- Version: 3.1
- Aktualisiert: 11 Dezember 2025
Volume Profile Density V2.40
Zeigt die Volumenverteilung nach Preisniveau und offenbart Zonen institutionellen Interesses.
Im Gegensatz zum klassischen Volumen (über Zeit) zeigt es, wo tatsächlich gehandelt wurde.
Grundprinzipien:
-
Horizontale Balken = gehandelte Volumen pro Preis
-
Längerer Balken → höheres Volumen
-
Rote Zonen = wichtige Unterstützungen / Widerstände
Hauptzwecke:
-
Echte Unterstützungs- und Widerstandszonen erkennen
-
POC (Point of Control) bestimmen
-
Value Area (70 % des Volumens) definieren
-
Niedrigvolumenzonen für Stops oder Ziele nutzen
Farbcodierung:
-
Blau = niedriges Volumen (schnell durchlaufene Zone)
-
Gelb = mittleres Volumen (Gleichgewicht)
-
Rot = hohes Volumen (institutionelle Zone)
Strategien:
-
Kauf bei Rückprall in roter Zone
-
Verkauf bei Ablehnung an VAH oder roter Zone
-
Handel bei POC-Ausbruch mit Volumen
-
Einstieg bei Rückkehr zum POC
-
Zielsetzung auf blaue Zonen
Schnelleinstellungen:
-
Anfänger: 1.0 / 100 % / 1.0
-
Scalping: 0.5 / 200 % / 0.5
-
Swing: 2.0 / 50 % / 1.5
Technische Daten:
-
Version: 2.40
-
Plattform: MT5
-
Assets: Forex, CFD, Metalle, Krypto
-
Zeitrahmen: M1–M15
-
Typ: Echtzeit-Indikator mit automatischer Anpassung
Fazit:
Volumen lügt nie – handle mit Volumenzonen, nicht dagegen