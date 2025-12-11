Volume Profile Density v2

Volume Profile Density V2.40

Zeigt die Volumenverteilung nach Preisniveau und offenbart Zonen institutionellen Interesses.
Im Gegensatz zum klassischen Volumen (über Zeit) zeigt es, wo tatsächlich gehandelt wurde.

Grundprinzipien:

  • Horizontale Balken = gehandelte Volumen pro Preis

  • Längerer Balken → höheres Volumen

  • Rote Zonen = wichtige Unterstützungen / Widerstände

Hauptzwecke:

  • Echte Unterstützungs- und Widerstandszonen erkennen

  • POC (Point of Control) bestimmen

  • Value Area (70 % des Volumens) definieren

  • Niedrigvolumenzonen für Stops oder Ziele nutzen

Farbcodierung:

  • Blau = niedriges Volumen (schnell durchlaufene Zone)

  • Gelb = mittleres Volumen (Gleichgewicht)

  • Rot = hohes Volumen (institutionelle Zone)

Strategien:

  • Kauf bei Rückprall in roter Zone

  • Verkauf bei Ablehnung an VAH oder roter Zone

  • Handel bei POC-Ausbruch mit Volumen

  • Einstieg bei Rückkehr zum POC

  • Zielsetzung auf blaue Zonen

Schnelleinstellungen:

  • Anfänger: 1.0 / 100 % / 1.0

  • Scalping: 0.5 / 200 % / 0.5

  • Swing: 2.0 / 50 % / 1.5

Technische Daten:

  • Version: 2.40

  • Plattform: MT5

  • Assets: Forex, CFD, Metalle, Krypto

  • Zeitrahmen: M1–M15

  • Typ: Echtzeit-Indikator mit automatischer Anpassung

Fazit:
Volumen lügt nie – handle mit Volumenzonen, nicht dagegen

