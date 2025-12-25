Smart Robot AI

Dieser Expert Advisor kombiniert 2 interessante Elemente: das Fehlen einer Anpassung an historische Daten und eingebaute "Gehirne", die im MTF-Modus unabhängig voneinander arbeiten und darauf trainiert sind, wichtige Signale zu finden; es gibt immer einen Stop-Loss. Dies ist keine einfache Sammlung gewöhnlicher Daten, sondern ein dynamisches Muster, das schwer in wenigen Worten zu beschreiben ist. Bei Tests können Sie beobachten, wie der Experte sowohl positive als auch negative Trades sowie Wachstums- oder Rückgangsphasen anzeigt; der Schwerpunkt liegt auf minimalem Risiko und langfristigem Handel.

Sie müssen auch verstehen, dass es Perioden gibt, in denen der Advisor in einem Drawdown sein kann, in stetigem Wachstum oder auf der Stelle tritt, daher ist es am besten, mittleres oder minimales Risiko zu verwenden.

Die Einstellungen des Advisors sind minimal und einfach; zum Starten genügt es, ihn an den Chart des Paares XAUUSD anzuhängen. Auf anderen Instrumenten wird er nicht ordnungsgemäß funktionieren, da die aktuelle Strategie nur für dieses Paar gilt.

Standardmäßig reicht es aus, den Advisor an den Chart des Paares XAUUSD anzuhängen, beliebiger Zeitrahmen (TF).

In der neuesten Version wurden Pfeile hinzugefügt; jetzt kann er als Indikator verwendet werden oder um Momente eines wahrscheinlichen Einstiegs zu sehen. Verwenden Sie den Zeitraum M5 für mehr Komfort.

Live Signal.

Nächster Preis ab 01.03.2026: 1000$

Einstellungen

  • Use ADX Filter - ADX-Filter verwenden. Reduziert die Anzahl der Einstiege, erhöht aber die Qualität.

  • Adx Period - Indikatorperiode.

  • Entry Mode - Kombiniert 6 Markteinstiegsmodi:

    • Market Entry - Zum Marktpreis, alle anderen Modi sind virtuelle Limit-Orders.

    • Wait best price - Etwas unter dem Marktpreis.

    • Nach dem nächsten Fraktal.

    • Nach dem Wert des Parabolic Sar Indikators.

    • In Premium/Discount-Zonen.

    • Fester Abstand.

    • Es reicht aus, den Advisor an den Chart anzuhängen. Standardmäßig ist die Option zum besten Preis («Wait best price») ausgewählt; unter Berücksichtigung von Slippage und Spread denke ich, dass dies besser sein wird.

  • VirtualOrderExpirationsMin - Timer in Minuten zum Warten auf das Erreichen des besten Preises.

  • Fix Distance for mode Fix Distance - Fester Abstand für den Modus der festen Installation virtueller Limit-Orders.

  • Analysis mode, once per bar or every tick - Funktioniert standardmäßig bei jedem Tick, aber zur Beschleunigung der Berechnungen kann der Modus CLOSE BAR gewählt werden; für Tests werden die Ergebnisse leicht abweichen.

  • Treshold - Prognosegenauigkeit der Haupt-"Gehirne" standardmäßig 0.75 (75%). Einfach gesagt, wenn die Situation Erfolg zu 75% vorhersagt, gibt das Gehirn ein Signal. Je niedriger der Wert, desto mehr falsche und zufällige Einstiege. Ich rate zur Verwendung von 0.75-0.85. Werte über 0.85 sollten besser im Grid-Modus verwendet werden.

  • Treshold_2 - Prognosegenauigkeit der zusätzlichen "Gehirne". Wenn niedriger, dann mehr Orders und mehr Drawdown. Wenn höher, dann höhere Genauigkeit, aber weniger Orders. Am besten so lassen, wie es ist.

  • Trend H1-M15 AI Filters - Aktiviert zusätzliche Trendfilter auf 2 Intervallen; diese Option ist standardmäßig aktiviert, sie muss nicht deaktiviert werden.

  • Treshold H1 Trend - Minimale Prognose für das H1-Intervall.

  • Treshold M15 Trend - Minimale Prognose für das M15-Intervall.

  • RiskMode - Enthält 3 Modi zum Einstellen des minimalen Lots in der Dropdown-Liste. Standardmäßig ist das Risiko mittel und für jede 5000 Kontostand werden 0.02 Lots geöffnet. Dies ist sicherer als der aggressive Modus.

  • FixLot - Feste Lotgröße.

  • Grid On/Off - Aktivierung des Grid-Modus, standardmäßig ausgeschaltet.

  • LotMult - Lot-Multiplikationsfaktor für Grid-Orders.

  • MaxOrders - Maximale Anzahl von Orders im Grid.

  • GridStep - Schritt zwischen Grid-Orders.

  • UseDynamicBreakeven - Benötigt für Grid- und Recovery-Modus. Wir haben eine dynamische Gewinnberechnung zur Fixierung, die unten in BreakEven angegeben ist. Beispiel: in BreakEven ist standardmäßig 1 angegeben (d.h. 1 Einheit Kontostand-Gewinn), bei dessen Erreichen, unabhängig vom offenen Volumen, unser Trade geschlossen wird, aber nur wenn UseDynamicBreak ausgeschaltet ist. Bei Verwendung verschiedener RiskMode wächst das Volumen, und wir werden schnell aussteigen. Damit dies nicht geschieht, muss UseDynamicBreak eingeschaltet sein. Das heißt, in diesem Fall wird bei Standardeinstellungen und einem Volumen von 0.02 unsere Position mit einem Gewinn von 2 und nicht 1 geschlossen. Wenn das Volumen 0.1 beträgt, dann bei Erreichen eines Gewinns von 10.

  • BreakEven - Beschreibung des Beispiels oben, aber wenn Sie sich entscheiden, ein festes Lot zu verwenden, können Sie UseDynamicBreak ausschalten, und der hier angegebene feste Gewinn wird berücksichtigt.

  • RecoveryMode - Modus zur Wiederherstellung des Höchststands unseres Kontostands durch Erhöhung des Lots bei Verlustpositionen. Für Experimente, standardmäßig ausgeschaltet. Er funktioniert nach dem Prinzip, das erhöhte Lot zu halten, bis wir den Verlust decken; eine weitere Verdoppelung des Lots erfolgt nur bei der nächsten erfolglosen Position.

  • RecoveryFactor - Lot-Multiplikationsfaktor im Wiederherstellungsmodus.

  • RecoveryMaxLot - Maximales Lot im Wiederherstellungsmodus.

  • SL Mode - 2 Verwaltungsmodi: fest und virtuell. Bei Verwendung des virtuellen Modus wird auch der Trail virtuell, die Aktualisierung erfolgt einmal pro Minute, um vor Impulsen zu schützen. Standardmäßig werden fester SL und Trail verwendet.

  • StopLoss - Stop-Loss, fest.

  • Use Fractal M5 - Setzen des Stop-Loss nach dem nächsten Fraktal, wenn der Stop-Loss zu nah am aktuellen Preis liegt.

  • Trailing mode - Enthält 2 Modi: fest und virtuell (wird einmal pro Minute aktualisiert). Der feste Stop funktioniert jeden Tick.

  • NEW: Trail SL Mode - Unbedingt einschalten, dies ist eine neue Logik für die Funktion von SL und Trail.

  • Trailing Start - Trailing Start, das ist der Abstand, nach dem der Trailing Stop aktiviert wird.

  • TrailingStep - Schritt der Stop-Änderung.

  • MaxDD Money - Standardmäßig ausgeschaltet, wird verwendet, um das Konto vor einem in der Kontowährung angegebenen Drawdown zu schützen.

  • MaxDD % - Standardmäßig ausgeschaltet, wird verwendet, um das Konto vor einem prozentualen Drawdown zu schützen.

  • Pause is hour after drawdown - Aktiviert eine Handelspause für die angegebene Anzahl von Stunden bei Erreichen von MaxDD.

  • Max losing trades per Day - Maximale Anzahl von Verlusttrades pro Tag; kann eingestellt werden, wenn Sie das Konto vor einem endlosen Zyklus, zum Beispiel von fehlgeschlagenen Trades, schützen möchten. Der Handel wird am nächsten Tag fortgesetzt.

  • Show Info on Chart (Comment) - Anzeige des Info-Blocks Kommentar auf dem Chart.

  • MagicNumber - Magische Nummer, damit der Advisor zum Beispiel 2 seiner Kopien oder Orders eines anderen Advisors unterscheiden kann; muss eindeutig eingestellt werden.

  • MaxSlippage - Maximale Slippage.

  • MaxSpread - Maximaler Spread für den Einstieg. Ich empfehle, einen Broker mit niedrigen Spreads für Gold zu wählen.

  • Max Trades Day - Maximale Anzahl von Orders pro Tag.


