Smart Robot AI

Dieser Expert Advisor kombiniert 2 interessante Elemente: das Fehlen einer Anpassung an historische Daten und eingebaute "Gehirne", die im MTF-Modus unabhängig voneinander arbeiten und darauf trainiert sind, wichtige Signale zu finden; es gibt immer einen Stop-Loss. Dies ist keine einfache Sammlung gewöhnlicher Daten, sondern ein dynamisches Muster, das schwer in wenigen Worten zu beschreiben ist. Bei Tests können Sie beobachten, wie der Experte sowohl positive als auch negative Trades sowie Wachstums- oder Rückgangsphasen anzeigt; der Schwerpunkt liegt auf minimalem Risiko und langfristigem Handel.

Sie müssen auch verstehen, dass es Perioden gibt, in denen der Advisor in einem Drawdown sein kann, in stetigem Wachstum oder auf der Stelle tritt, daher ist es am besten, mittleres oder minimales Risiko zu verwenden.

Die Einstellungen des Advisors sind minimal und einfach; zum Starten genügt es, ihn an den Chart des Paares XAUUSD anzuhängen. Auf anderen Instrumenten wird er nicht ordnungsgemäß funktionieren, da die aktuelle Strategie nur für dieses Paar gilt.

Standardmäßig reicht es aus, den Advisor an den Chart des Paares XAUUSD anzuhängen, beliebiger Zeitrahmen (TF).

In der neuesten Version wurden Pfeile hinzugefügt; jetzt kann er als Indikator verwendet werden oder um Momente eines wahrscheinlichen Einstiegs zu sehen. Verwenden Sie den Zeitraum M5 für mehr Komfort.

Live Signal.

Nächster Preis ab 01.03.2026: 1000$

Einstellungen