Smart Robot AI

Este Expert Advisor combina 2 elementos interessantes: a ausência de ajuste ao histórico e "cérebros" embutidos, independentes um do outro no modo MTF, treinados para encontrar sinais importantes; há sempre um stop loss. Este não é um simples conjunto de dados comuns, mas um padrão dinâmico difícil de descrever em poucas palavras. Durante os testes, você poderá observar como o especialista mostra tanto negociações positivas quanto negativas, bem como períodos de crescimento ou queda; o foco é no risco mínimo e na negociação a longo prazo.
Você também deve entender que há períodos em que o advisor pode estar em rebaixamento (drawdown), em crescimento constante ou estagnado, por isso é melhor usar risco médio ou mínimo.
As configurações do advisor são mínimas e simples, para iniciar basta anexar ao gráfico do par XAUUSD. Ele não funcionará corretamente em outros instrumentos, pois a estratégia atual é apenas para este par.
Por padrão, basta anexar o advisor ao gráfico do par XAUUSD, qualquer TF.
Adicionadas setas na última versão, agora ele pode ser usado como indicador ou para ver momentos de provável entrada. Use o período M5 para conveniência.
Configurações
Use ADX Filter - Usar filtro ADX. Reduz a quantidade de entradas, mas aumenta a qualidade.
Adx Period - Período do indicador.
Entry Mode - Combina 6 modos de entrada no mercado:
Market Entry - A mercado, todos os outros modos são ordens virtuais limitadas.
Wait best price - Um pouco abaixo do mercado.
Pelo fractal mais próximo.
Pelo valor do indicador Parabolic Sar.
Em zonas Premium/Discount.
Distância fixa.
Basta anexar o advisor ao gráfico. A opção por padrão é pelo melhor preço («Wait best price»); considerando a derrapagem (slippage) e o spread, acho que será melhor assim.
VirtualOrderExpirationsMin - Timer em minutos para aguardar o alcance do melhor preço.
Fix Distance for mode Fix Distance - Distância fixa para o modo de instalação fixa de ordens virtuais limitadas.
Analysis mode, once per bar or every tick - Funciona em cada tick por padrão, mas para acelerar os cálculos pode-se escolher o modo CLOSE BAR; para testes os resultados diferirão ligeiramente.
Treshold - Precisão da previsão dos "cérebros" principais 0.75 por padrão (75%). Em termos simples, quando a situação prevê sucesso em 75%, o cérebro dará um sinal. Quanto menor, mais entradas falsas e aleatórias. Aconselho usar 0.75-0.85. Valores acima de 0.85 são melhores usados no modo de grade (grid).
Treshold_2 - Precisão da previsão dos "cérebros" adicionais. Se menor, mais ordens e mais rebaixamento. Se maior, maior precisão, mas menos ordens. Melhor deixar como está.
Trend H1-M15 AI Filters - Ativa filtros de tendência adicionais em 2 intervalos; por padrão esta opção funciona, não é necessário desativá-la.
Treshold H1 Trend - Previsão mínima para o intervalo H1.
Treshold M15 Trend - Previsão mínima para o intervalo M15.
RiskMode - Contém 3 modos de configuração de lote mínimo na lista suspensa. Por padrão o risco é médio e a cada 5000 de saldo serão abertos 0.02 lotes. É mais seguro que o modo agressivo.
FixLot - Volume de lote fixo.
Grid On/Off - Ativação do modo de grade, desativado por padrão.
LotMult - Coeficiente de multiplicação do lote para ordens de grade.
MaxOrders - Quantidade máxima de ordens na grade.
GridStep - Passo entre ordens da grade.
UseDynamicBreakeven - Necessário para o modo de grade e recuperação. Teremos um cálculo dinâmico de lucro para fixação, especificado abaixo em BreakEven. Exemplo: em BreakEven é indicado por padrão 1 (ou seja, 1 unidade de saldo de lucro), ao atingir o qual, independentemente do volume aberto, nossa negociação será fechada, mas isso se UseDynamicBreak estiver desligado. Ao usar diferentes RiskMode o volume cresce, e sairemos rapidamente. Para evitar isso, UseDynamicBreak deve estar ligado. Ou seja, neste caso com as configurações padrão e um volume de 0.02, nossa posição fechará com um lucro de 2, e não 1. Se o volume for 0.1, então ao atingir um lucro de 10.
BreakEven - Descrição do exemplo acima, mas se você decidir usar um lote fixo, pode desligar o UseDynamicBreak, e o lucro fixo indicado aqui será considerado.
RecoveryMode - Modo de recuperação do máximo do nosso saldo através do aumento do lote em posições perdedoras. Para experimentos, desligado por padrão. Funciona sob o princípio de manter o lote aumentado até cobrirmos a perda; uma duplicação adicional do lote ocorrerá apenas na próxima posição mal sucedida.
RecoveryFactor - Coeficiente de multiplicação do lote no modo de recuperação.
RecoveryMaxLot - Lote máximo no modo de recuperação.
SL Mode - 2 modos de gestão: fixo e virtual. Ao usar o modo virtual, o Trail também se torna virtual, a atualização ocorre uma vez por minuto para proteger contra impulsos. Por padrão são usados SL fixo e Trail.
StopLoss - Stoploss, fixo.
Use Fractal M5 - Definição de stoploss pelo fractal mais próximo, se o stoploss estiver muito próximo do preço atual.
Trailing mode - Contém 2 modos: fixo e virtual (atualizado uma vez por minuto). O stop fixo funciona a cada tick.
NEW: Trail SL Mode - Ative obrigatoriamente, é uma nova lógica para o funcionamento de SL e Trail.
Trailing Start - Trailing start, é a distância após a qual o trailing stop é ativado.
TrailingStep - Passo de mudança do stop.
MaxDD Money - Desligado por padrão, usado para proteger a conta de rebaixamento especificado na moeda da conta.
MaxDD % - Desligado por padrão, usado para proteger a conta de rebaixamento em porcentagem.
Pause is hour after drawdown - Ativa uma pausa na negociação pelo número de horas especificado ao atingir MaxDD.
Max losing trades per Day - Quantidade máxima de negociações perdedoras por dia; pode ser definido se você quiser proteger a conta de um ciclo infinito, por exemplo, de negociações mal sucedidas. A negociação continua no dia seguinte.
Show Info on Chart (Comment) - Exibição do bloco de informações de comentários no gráfico.
MagicNumber - Número mágico para que o advisor possa distinguir, por exemplo, 2 cópias suas ou ordens de outro advisor; deve ser definido como único.
MaxSlippage - Derrapagem máxima (slippage).
MaxSpread - Spread máximo para entrada. Recomendo escolher uma corretora com spreads baixos para ouro.
Max Trades Day - Quantidade máxima de ordens por dia.