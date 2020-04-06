Smart Robot AI

Este Expert Advisor combina 2 elementos interessantes: a ausência de ajuste ao histórico e "cérebros" embutidos, independentes um do outro no modo MTF, treinados para encontrar sinais importantes; há sempre um stop loss. Este não é um simples conjunto de dados comuns, mas um padrão dinâmico difícil de descrever em poucas palavras. Durante os testes, você poderá observar como o especialista mostra tanto negociações positivas quanto negativas, bem como períodos de crescimento ou queda; o foco é no risco mínimo e na negociação a longo prazo.

Você também deve entender que há períodos em que o advisor pode estar em rebaixamento (drawdown), em crescimento constante ou estagnado, por isso é melhor usar risco médio ou mínimo.

As configurações do advisor são mínimas e simples, para iniciar basta anexar ao gráfico do par XAUUSD. Ele não funcionará corretamente em outros instrumentos, pois a estratégia atual é apenas para este par.

Por padrão, basta anexar o advisor ao gráfico do par XAUUSD, qualquer TF.

Adicionadas setas na última versão, agora ele pode ser usado como indicador ou para ver momentos de provável entrada. Use o período M5 para conveniência.

Live Signal.

Próximo preço a partir de 01.03.2026: 1000$

Configurações