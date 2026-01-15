ProLab MA Crossover EA MT5
- Experten
- Osama Echchakery
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
MA Crossover EA ist ein professioneller Expert Advisor, der auf der leistungsstarken und bewährtenDouble Moving Average Crossover-Strategie aufbaut, um Händlernvolle Kontrolle, volle Flexibilität und unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten zu bieten.
Der Crossover des doppelten gleitenden Durchschnitts ist eines der am häufigsten verwendeten Handelskonzepte in der technischen Analyse. Es ist einfach, effektiv und anpassungsfähig analle Märkte und Zeitrahmen - Forex, Gold, Indizes, Krypto und mehr.
Dieser EA nimmt dieses klassische Konzept und erhebt es zu einemkompletten Handelsrahmen, der es Ihnen ermöglicht, esgenau so zu gestalten, wie Sie es sich vorstellen.
Egal, ob Sie Anfänger oder fortgeschrittener Trader sind, dieser EA ist keine "feste Strategie" - er ist einStrategieersteller.
Sie stellen sich die Strategie vor,der EA führt sie aus.
Wenn etwas fehlt?
Sie können mich kontaktieren und ich werde es hinzufügen.
Dieser EA wirdständig weiterentwickelt, angetrieben durch das Feedback der Benutzer.
Warum dieser EA anders ist
Die meisten EAs sagen Ihnen,wie Sie handeln sollen .
Dieser EA lässt Sie entscheiden, wie SIE handeln wollen.
- Jede wichtige Handelsvariable ist offengelegt
- Keine verschlossene Logik
- Keine versteckten Regeln
- Kein erzwungenes Geldmanagement
Strategiekonzept - Double Moving Average Crossover
Der EA eröffnet Trades basierend auf dem Crossover zwischen:
-
Schneller gleitender Durchschnitt
-
Langsamer gleitender Durchschnitt
Grundlegende Logik:
-
Kaufen, wenn der Fast MA über dem Slow MA kreuzt
-
Verkaufen, wenn der Fast MA unter dem Slow MA kreuzt
Sie können vollständig angepasst werden:
-
MA-Perioden
-
MA-Typen (EMA, SMA, etc.)
-
Angewandter Preis
-
Zeitrahmen
Dadurch ist der EA fürScalping, Day-Trading, Swing-Trading und langfristigen Handel geeignet.
Vollständige Handelskontrolle
-
Nur Kaufen / Nur Verkaufen / Kaufen & Verkaufen
-
Feste Losgröße
-
Take Profit & Stop Loss in Punkten
-
Umgekehrte Signalverarbeitung (Schließen bei entgegengesetztem Signal)
-
Einzigartige Magic Number Unterstützung
Fortgeschrittener Risiko & Eigenkapitalschutz
Entwickelt für reale Konten und Prop-Firmen:
-
Gesamter Schutz vor Equity Drawdown
-
Tägliches Equity Loss Limit
-
Automatisches Schließen des Handels bei Limits
-
Handel deaktiviert, nachdem der Schutz ausgelöst wurde
Schützen Sie Ihr Kapital, bevor es zu spät ist.
Intelligentes Handelsmanagement
-
Trailing Stop (vollständig anpassbar)
-
Break Even mit Offset
-
Spread-Filter zur Vermeidung schlechter Marktbedingungen
-
Gewinn- und Verlustkontrolle auf Basis vonUSD, pro Handel oder global
Leistungsstarke Trend-Filter (optional)
Sie entscheiden, wie streng die Strategie sein soll.
Jeder Filter kann unabhängig aktiviert oder deaktiviert werden:
-
Gleitender Durchschnittsfilter (2 Stufen)
-
RSI-Filter
-
Parabolischer SAR
-
Stochastischer Oszillator
-
MACD
-
ADX
Kombinieren Sie Filter, um nur Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu handeln
Oder handeln Sie reine MA-Crossover, wenn Sie Einfachheit bevorzugen
Zeit- und Session-Kontrolle
-
Deaktivieren Sie den Handel an bestimmten Tagen in der Woche
-
Deaktivieren Sie den Handel während:
-
Sydney
-
Tokio
-
London
-
New Yorker Sitzungen
-
Perfekt, um Zeiten mit geringer Liquidität oder hoher Volatilität zu vermeiden.
Für wen ist dieser EA geeignet?
Trader, diedie volle Kontrolle haben wollen
Strategy builders and testers
Prop firm traders
Developers who want a solid MA framework
Anyone who believes one strategy should fittheir vision, not the other way around
Fortlaufende Entwicklung & Support
Dieser EA istnicht fertig - er entwickelt sich weiter.
Wenn Sie etwas haben:
-
Eine neue Filteridee
-
Eine neue Geldmanagement-Regel
-
Eine spezielle Handelsbedingung
Schreiben Sie mir und ich werde sie integrieren.
Ihre Ideen prägen die zukünftigen Versionen dieses EAs.
Letzte Worte
MA Crossover EA ist nicht nur ein Expert Advisor.
Es ist eineprofessionelle Handelsmaschine, die Ideen in die Realität umsetzt.
Wenn Sie es sich vorstellen können -
Dieser EA kann es handeln.