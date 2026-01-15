ProLab MA Crossover EA MT5

MA Crossover EA ist ein professioneller Expert Advisor, der auf der leistungsstarken und bewährtenDouble Moving Average Crossover-Strategie aufbaut, um Händlernvolle Kontrolle, volle Flexibilität und unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten zu bieten.

Der Crossover des doppelten gleitenden Durchschnitts ist eines der am häufigsten verwendeten Handelskonzepte in der technischen Analyse. Es ist einfach, effektiv und anpassungsfähig analle Märkte und Zeitrahmen - Forex, Gold, Indizes, Krypto und mehr.
Dieser EA nimmt dieses klassische Konzept und erhebt es zu einemkompletten Handelsrahmen, der es Ihnen ermöglicht, esgenau so zu gestalten, wie Sie es sich vorstellen.

Egal, ob Sie Anfänger oder fortgeschrittener Trader sind, dieser EA ist keine "feste Strategie" - er ist einStrategieersteller.

Sie stellen sich die Strategie vor,der EA führt sie aus.

Wenn etwas fehlt?
Sie können mich kontaktieren und ich werde es hinzufügen.
Dieser EA wirdständig weiterentwickelt, angetrieben durch das Feedback der Benutzer.

Warum dieser EA anders ist

Die meisten EAs sagen Ihnen,wie Sie handeln sollen .
Dieser EA lässt Sie entscheiden, wie SIE handeln wollen.

  • Jede wichtige Handelsvariable ist offengelegt
  • Keine verschlossene Logik
  • Keine versteckten Regeln
  • Kein erzwungenes Geldmanagement

Sie stellen sich die Strategie vor,der EA führt sie aus.

Wenn etwas fehlt?
Sie können mich kontaktieren und ich werde es hinzufügen.
Dieser EA wirdständig weiterentwickelt, angetrieben durch das Feedback der Benutzer.

Strategiekonzept - Double Moving Average Crossover

Der EA eröffnet Trades basierend auf dem Crossover zwischen:

  • Schneller gleitender Durchschnitt

  • Langsamer gleitender Durchschnitt

Grundlegende Logik:

  • Kaufen, wenn der Fast MA über dem Slow MA kreuzt

  • Verkaufen, wenn der Fast MA unter dem Slow MA kreuzt

Sie können vollständig angepasst werden:

  • MA-Perioden

  • MA-Typen (EMA, SMA, etc.)

  • Angewandter Preis

  • Zeitrahmen

Dadurch ist der EA fürScalping, Day-Trading, Swing-Trading und langfristigen Handel geeignet.

Vollständige Handelskontrolle

  • Nur Kaufen / Nur Verkaufen / Kaufen & Verkaufen

  • Feste Losgröße

  • Take Profit & Stop Loss in Punkten

  • Umgekehrte Signalverarbeitung (Schließen bei entgegengesetztem Signal)

  • Einzigartige Magic Number Unterstützung

Fortgeschrittener Risiko & Eigenkapitalschutz

Entwickelt für reale Konten und Prop-Firmen:

  • Gesamter Schutz vor Equity Drawdown

  • Tägliches Equity Loss Limit

  • Automatisches Schließen des Handels bei Limits

  • Handel deaktiviert, nachdem der Schutz ausgelöst wurde

Schützen Sie Ihr Kapital, bevor es zu spät ist.

Intelligentes Handelsmanagement

  • Trailing Stop (vollständig anpassbar)

  • Break Even mit Offset

  • Spread-Filter zur Vermeidung schlechter Marktbedingungen

  • Gewinn- und Verlustkontrolle auf Basis vonUSD, pro Handel oder global

Leistungsstarke Trend-Filter (optional)

Sie entscheiden, wie streng die Strategie sein soll.
Jeder Filter kann unabhängig aktiviert oder deaktiviert werden:

  1. Gleitender Durchschnittsfilter (2 Stufen)

  2. RSI-Filter

  3. Parabolischer SAR

  4. Stochastischer Oszillator

  5. MACD

  6. ADX

Kombinieren Sie Filter, um nur Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu handeln
Oder handeln Sie reine MA-Crossover, wenn Sie Einfachheit bevorzugen

Zeit- und Session-Kontrolle

  • Deaktivieren Sie den Handel an bestimmten Tagen in der Woche

  • Deaktivieren Sie den Handel während:

    • Sydney

    • Tokio

    • London

    • New Yorker Sitzungen

Perfekt, um Zeiten mit geringer Liquidität oder hoher Volatilität zu vermeiden.

Für wen ist dieser EA geeignet?

Trader, diedie volle Kontrolle haben wollen
Strategy builders and testers
Prop firm traders
Developers who want a solid MA framework
Anyone who believes one strategy should fittheir vision, not the other way around

Fortlaufende Entwicklung & Support

Dieser EA istnicht fertig - er entwickelt sich weiter.

Wenn Sie etwas haben:

  • Eine neue Filteridee

  • Eine neue Geldmanagement-Regel

  • Eine spezielle Handelsbedingung

Schreiben Sie mir und ich werde sie integrieren.

Ihre Ideen prägen die zukünftigen Versionen dieses EAs.

Letzte Worte

MA Crossover EA ist nicht nur ein Expert Advisor.
Es ist eineprofessionelle Handelsmaschine, die Ideen in die Realität umsetzt.

Wenn Sie es sich vorstellen können -
Dieser EA kann es handeln.

Empfohlene Produkte
Ema Rsi Trend EA
Vi Chi Cuong Nguyen
Experten
Ema Rsi Trend EA (ERT-3489) ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das auf der legendären Strategie basiert und mit fortschrittlicher Momentum-Filterung und dynamischem Handelsmanagement erweitert wurde. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die einen disziplinierten Trendfolge-Ansatz mit einem hohen Risiko-Ertrags-Verhältnis suchen. Wie es funktioniert Der EA nutzt eine ausgeklügelte Kombination von drei Exponential Moving Averages (EMA 34, 89 und 200), um den "Drachen" und den
TradeGhost
Stefano Padovano
Experten
Wir stellen vor: TradeGhost! ist eine sehr leistungsfähige Ea mit einer Strategie, die ich lieber versteckt halten! jedoch werde ich erklären, wie es funktioniert in Kürze! Diese Ea erzeugt dank der Kontrolle verschiedener Faktoren einen Phantom-Handel, der natürlich nicht eröffnet wird! aber aufgezeichnet wird, so dass wir sehen können, ob dieser Handel ein Verlust- oder Gewinngeschäft war. (Ich könnte hinzufügen, dass dies ein bisschen von einem Handel Geheimnis in diesem ea setzen, NoN tut Sc
Gbp Rsi Buy Milker
Jaume Sancho Serra
Experten
Double RSI Buy - Expert Advisor für GBP/USD (M1) Double RSI Buy ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit dem Währungspaar GBP/USD auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Seine Logik basiert auf einer Kombination von zwei RSI-Indikatoren, die Einstiegsmöglichkeiten in überverkauften Bedingungen identifizieren und Ausstiege in überkauften Zonen steuern. Hauptmerkmale: Die Strategie basiert auf der Logik des doppelten RSI (Relative Strength Index). Optimierter Zeitrahmen: M1 (1 Minute)
Bella Scalper
Calvin Andile Mahlangu
Experten
BELLA EA - Ausbruchshandelssystem für EURUSD Erfassen Sie Key Level Breakouts. Mit dem Trend mitgehen. Protect Profits. BELLA EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um Kursausbrüche auf den wichtigsten Niveaus (Höchst- und Tiefststände) auf dem Forex-Markt zu erfassen. Indem BELLA EA in den Handel einsteigt, wenn der Preis aus diesen kritischen Punkten ausbricht, zielt er darauf ab, von schnellen Preisbewegungen zu profitieren und Gewinne zu erzielen. Mit einem eingeb
RSI Scalper Multi Profit Targets
SASA MIJIN
Experten
RSI Scalper Multi Profit Targets ist ein vollautomatischer EA. Es verwendet den RSI-Indikator für die Einträge. Sie können gegen den Trend scalp (zum Beispiel verkaufen auf 72, und kaufen auf 25) - Standard (Trend kaufen-verkaufen - false) Einstellungen oder es kann die gleiche Richtung Handel (Trend kaufen-verkaufen - true). Sie können die besten Gewinnziele durch Backtesting und Optimierung finden, weil es fast auf allen Paaren auf einigen TF (Time Frame) funktioniert. Ich persönlich benutze
AW Heiken Ashi EA MT5
AW Trading Software Limited
Experten
Multifunktionaler automatisierter Berater, der mit den Signalen des Trendindikators AW Heiken Ashi arbeitet. Mit erweiterten und flexiblen Einstellungen für das Management von Risiken, Volumen, Einstiegslogik und Positionsunterstützung. Bei Bedarf nutzt er Mittelwertbildung, anpassbare Take-Profit- und Stop-Loss-Levels, eine integrierte Überlappungsfunktion und dynamische Schritte zwischen Orders. AW Heiken Ashi Indikator -   HIER   / MT4 Version des Advisors -   HIER Hauptfunktionen: Arbeiten m
Scalping Eagle System FX
Domantas Juodenis
Experten
MA Scalping Pro EA - Professioneller Multi-Symbol Expert Advisor für MT5 Übersicht Der EMA Scalping Pro EA ist ein professionelles Handelssystem für MetaTrader 5 , das auf der klassischen 10/21/50 EMA Crossover Strategie basiert. Es wurde für präzises Forex Scalping und kurzfristigen Handel entwickelt und passt sich automatisch an jedes Symbol an - einschließlich Forex, Gold, Indizes und Rohstoffe - auf jedem Zeitrahmen von M1 bis D1 . Wenn Sie die Vollversion auf Lebenszeit kaufen, erhalten Si
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Ein Expert Advisor, der in Zeiten hoher Preisdifferenzen arbeitet und den Stochastik-Indikator und den Rohstoffindex-Indikator nutzt. Er nutzt überkaufte oder überverkaufte Punkte oder die ADX-Anzeige zum Ausstieg aus Trades. Er verfügt außerdem über eine Stop-Loss-Kontrolle, die auf prozentualen Preisunterschieden basiert und die Lot-Skalierung mit steigendem Kontostand progressiv anpasst. Dabei wird der Margin Call des Kontos im Auge behalten. Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im
The Trend Sentinel
Raza Khan
Experten
Dieser Expert Advisor ist eine hochentwickelte Multi-Indikator-Strategie, die für diszipliniertes, trendfolgendes Handeln entwickelt wurde. Durch die Kombination von gleitenden Durchschnitten (MAs) für die Trendrichtung, RSI für das Momentum, ATR für die Volatilität und ADX für die Trendstärke filtert er sorgfältig nach Einstiegspunkten mit hoher Wahrscheinlichkeit. Sein Hauptmerkmal ist ein 200-Perioden-Filter (Exponential Moving Average, EMA) , der als langfristige Trendbestätigung fungiert un
Sira EA
Aristeidis Gitas
Experten
Sira EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der vier verschiedene Strategien verwendet, um Handelsentscheidungen basierend auf technischen Indikatoren und Marktkriterien zu treffen. Es werden Buy Stop- oder Sell Stop-Pending Orders platziert, wenn die definierten Bedingungen erfüllt sind. Einstiegskriterien Der EA berücksichtigt: RSI-Wert Einfache gleitende Durchschnittslinie (SMA) mit 50 Perioden Kerzenvolumen Preisniveaus Funktionen Optionales Zielniveau (Prozentsatz oder fixer Betrag),
Romux TradeBot
Ravikumar S
Experten
Romux TradeBot ist eine fortgeschrittene Martingale-Handelsstrategie mit mehreren Parametereinstellungen. Romux TradeBot kann durch Änderung der Parametereinstellungen für jedes Symbol auf eigenes Risiko angepasst werden . Die Standard-Parameterwerte sind für EURUSD, M1-Periode und Mindestguthaben 5000 USD eingestellt. Konto-Typ: Absicherung. Hebelwirkung: 1:500. Bevor Sie dieses Produkt kaufen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, die mit dem Handel verbunden sin
MicroEA
Paulus Femi Leunufna
Experten
microEA.mq5 System 1. Zentrale Handelslogik Grundlegende Strategie : Verwendet eine schnelle MA (10-Perioden) und langsame MA (20-Perioden) Crossover-Strategie mit RSI-Filterung. Trend-Bestätigung : Bewertet die Trendstärke durch Berechnung des MA-Winkels. Überprüft das Mindestvolumen (MinVolume) vor dem Einstieg. Zusätzliche Filter : Benutzerdefinierte RSI-Schwellenwerte für den Einstieg: Kaufen, wenn RSI > 52, Verkaufen, wenn RSI < 48. Optionaler MACD-Filter zur Bestätigung von Verkaufssignale
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Experten
Expert Advisor Beschreibung EA TugOfWar öffnet sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen zu verschiedenen Zeiten entsprechend dem ausgelösten Signal, die meisten Positionen und in Übereinstimmung mit der Marktrichtung, die gewinnen und profitieren wird. Gewinnziel pro Krieg ist 1% bis 5%. Warmode normal = Langfristige Strategie Warmode extrem = Kurzfristige Strategie Parameter Beschreibung StartTrade = Zeitpunkt des Handelsbeginns / der Positionseröffnung EndTrade = Zeitpunkt, um den Handel zu
FREE
GoldXpert
Orifox Technologies Private Limited
Experten
GoldXpert EA - Multi-Strategy Gold Trading Expert Advisor GoldXpert EA ist ein leistungsstarkes und vollautomatisches Handelssystem für den Goldhandel (XAU/USD). Es integriert mehrere Handelsstrategien, einschließlich Trendfolge, Scalping, Breakout und Mean Reversion, um sich an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. GoldXpert EA ist perfekt für Trader, die eine intelligente, anpassungsfähige und profitable Lösung für den Goldhandel suchen. Handelt nur mit XAUUSD. Funktioniert gut in TF - M30
Gold EA MT5
Zhi Xian Hou
3 (1)
Experten
GOLD EA MT5 ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der unter Verwendung des Indikators „Trend for MT5“ entwickelt wurde. Es basiert auf dem neuronalen Netz+Gittersystem und wählt Handelsmöglichkeiten mit hoher Gewinnwahrscheinlichkeit und geringem Risiko aus. Die Mindesteinzahlung beträgt 250 USD pro 0,01 anfängliche Lots, jede Position hat einen versteckten Stop-Loss. EA weist auf XAUUSD gute Leistungen auf und der maximale Drawdown ist relativ gering. Sie können einen 1-minütigen Open-Pric
Open Season
Philipp Shvetsov
Experten
Open Season ist ein vollautomatischer Expert Adviser, der es "aktiven" und "einstellbaren" Händlern ermöglicht, hochwahrscheinliche EURUSD H1-Preisaktionsausbrüche zu handeln. Er erkennt Preis-Action-Setups vor der Londoner Eröffnung und handelt Ausbrüche. Der EA macht sich die menschliche Psychologie zunutze, um hochwahrscheinliche Short-Positionen zu handeln. Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt Eingebauter Zeitfilter Drei Techniken zur Positionsgrößenbestimmung, um Ihrem Handelsst
Yukon Gold EA
Pitt Petruschke
5 (2)
Experten
Yukon Gold EA – Multi-Strategy Expert Advisor Yukon Gold EA ist ein moderner Multi-Strategie Expert Advisor, der zwei bewährte Handelsansätze vereint: Reversals und Breakouts. Über viele Monate hinweg wurde er sorgfältig entwickelt, getestet und optimiert, um ein stabiles Gleichgewicht zwischen Risikobegrenzung und Gewinnsteigerung zu erreichen. Der EA ist so konzipiert, dass er Verluste konsequent begrenzt, während er in Gewinnphasen Positionen dynamisch ausbaut. Dadurch bleibt das Risiko jeder
Yen Scalper Mt5
Samuel Mark Jackson
Experten
Nicht-Martingale- und Nicht-Grid-Strategie, die bei niedriger Volatilität des USDJPY auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit wartet. Kann auch für andere YEN-Paare und Zeitrahmen optimiert werden. Es gibt auch eine mt5-Version. Backtest mit Fill-Tick-Modell mit echten variablen Spreads mit 99,90% Qualität. Geeignet für Prop-Firmen und hat einen niedrigen Drawdown. Es wird empfohlen, mit einer Lotgröße von 0,01 pro 1000 USD Guthaben zu handeln, um einen maximalen Drawdown von 10 % zu vermeiden.
Diamond X
Vitalii Buriagin
Experten
Ein leistungsstarker und professioneller Experte, der es Ihnen ermöglicht, stabile Gewinne mit minimalem Risiko zu erzielen. WICHTIG! Die Anweisungen (im Screenshot) zeigen die Einstellungen für EURUSD. Einstellungen für andere Währungspaare werden in Zukunft optimiert und hinzugefügt! WICHTIG! Die Häufigkeit der Eröffnungsgeschäfte kann zwischen 1 in wenigen Tagen und 5 in einem Tag liegen. Dies hängt direkt von der Marktlage und dem Algorithmus für die Suche nach Einstiegssignalen ab! WICHTIG!
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
Long Term Precision Scalper
Prashanth Ramanan
Experten
Wie der Name schon sagt, eröffnet der Scalper nur dann einen Handel, wenn bestimmte Bedingungen auf dem Markt erfüllt sind, die auf strengen Einstiegskriterien basieren. Wenn die erforderlichen Marktbedingungen erfüllt sind, eröffnet der EA mehrere Trades, um die nicht gehandelte Zeit auszugleichen. Dieser EA ist für eine langfristige Funktionsweise gedacht und handelt daher nicht sehr häufig. Die Einstiegspunkte werden anhand von Preisaktionen, Trendanalysen und Candlestick-Analysen berechnet,
EMA with RSI and Volume
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Trendfolgender Expert Advisor, der in Zeiten steigender Kursstärke mit exponentiellen gleitenden Durchschnitten arbeitet und durch einen RSI-Indikator basierend auf einem Anstieg sowie einem Handelsvolumen überwacht wird, das stets dem Trend zuträglich ist. Er bietet eine optionale Stop-Loss-Kontrolle basierend auf dem Prozentsatz der Kursänderungen oder „Stop and Reverse“ zwischen diesen Stärkephasen sowie eine Lot-Skalierung basierend auf dem Anstieg des Saldos. Erfahren Sie, welche Parameter
AW BW strategy based MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Experten
Der auf der AW BW-Strategie basierende EA-Handel basiert auf den Signalen einer benutzerdefinierten Kombination von Indikatoren, die von Bill M. Williams erstellt wurden. Dieser vollautomatische Handelsroboter verfügt über flexible Einstellungen und viele Arbeitsszenarien. Das Produkt verfügt über viele integrierte nützliche Funktionen: automatische Losberechnung, Trailing-System, Stop-Loss und vieles mehr. Bei Bedarf kann eine Mittelwertbildung eingesetzt werden. Vorteile: Geeignet für jede Art
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
Experten
V-Wave EA Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit V-Wave EA ! Dieser hochmoderne Expert Advisor integriert eine Reihe von robusten Indikatoren, darunter VWAP , gleitende Durchschnitte , IBS und FIBO-Levels für präzise Eingaben. Hauptmerkmale: 1. Leistungsstarke Indikatoren: VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis): Das Herzstück der Strategie, das einen optimalen Einstieg auf der Grundlage volumenabhängiger Markttrends gewährleistet. Zwei gleitende Durchschnitte: P
HuiAi
Saeid Soleimani
Experten
HUIAI Handelsroboter LIVE GETESTET - Kontaktieren Sie uns, um die Live-Performance zu sehen   Nächster Preis: 399$ Beschreibung HUIAI ist ein automatisiertes Handelssystem, das für die Analyse und den Handel von Nas100 im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Technische Spezifikationen Zielmarkt: Nas100 Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) Empfohlenes Mindestguthaben: 100$ Plattform: MetaTrader 5 Kernfunktionen Risikomanagement-System Automatische Lot-Größenberechnung Trailing-Stop Anpassung Spread-Analyse und
Sakura Pipstorm
Edwin Mogusu Nyamache
Experten
Dieser Expert Advisor wurde sorgfältig für den ausschließlichen Handel mit dem USDJPY-Paar entwickelt und arbeitet auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen für optimale Präzision und Leistung. Er setzt fortschrittliche Strategien ein, darunter Trendfolge, Ausbruchserkennung und Multi-Timeframe-Analyse, die durch Volatilitätsfilter zur Identifizierung von Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit ergänzt werden. Mit einem Mindeststartguthaben von nur 100 $ ist es für Händler aller Stufen geeignet. Der Dr
EMA Crossover
Jerome Osa
Experten
EMA Crossover Expert Advisor Der EMA Crossover Expert Advisor (EA) ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er verwendet eine Fast/Low-EMA-Crossover-Strategie in Kombination mit konfigurierbaren Risikomanagement-Tools, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die eine systematische Ausführung ohne manuelle Eingriffe bevorzugen, mit eingebauten Parametern zur Feinabstimmung der Performance entsprechend den versc
BaLLzProtector MT5
Natalyia Nikitina
Experten
BaLLzProtector MT5 — Automatisiertes Handelssystem BaLLzProtector MT5 ist ein Expert Advisor, der Analysealgorithmen und Anpassungsmethoden verwendet, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Er basiert auf Mustern wie der Preisrückkehr nach starken Bewegungen und arbeitet im vollständig automatischen Modus. Zum Start genügt es, den Advisor auf das Chart des Währungspaares AUDCAD_e zu installieren — die anderen Paare werden automatisch aktiviert. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort n
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Experten
Blaster Gold EA ist ein hybrider Goldroboter, der RSI-basierte Präzisionseinträge mit einem intelligenten Scalper für zusätzlichen Gewinn kombiniert. Er eröffnet kontrollierte Haupthandelsgeschäfte mit festen DCA-Layern, automatischer Gewinnschließung, Gap-Schutz und optionalem Nachrichtenfilter. Ultra-sicher mit voreingestellten Risikomodi und strikter 1-Haupt + 1-Scalper Handelskontrolle. Entwickelt für eine stabile XAUUSD-Automatisierung mit starker Erholung und beständigem Gewinnfluss. Wie
Ma Massaro
Miss Preeyanut Budsarakham
Experten
Die Ma Massaro automatisiertes Handelssystem ist ein Handelssystem, das die Kreuzung zwischen Ma und Alligator Indikatoren verwendet. Es ist jedoch sehr leistungsfähig bei der Suche nach dem Punkt, der Position und dem Zeitpunkt der Eröffnung eines Auftrags. Mit Hilfe eines neuronalen Netzes wurden die Kreuzungsgewichte der beiden Ma-Indikatoren über 14 Perioden hinweg ermittelt. Die Gewichte wurden aus einem retrospektiven Test über 20 Jahre gewonnen. Fehler machen beständige Gewinne, indem sie
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.76 (55)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.29 (17)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.68 (28)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.78 (32)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Der Preis steigt in Kürze auf 999 USD . Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblick X Fusion AI ist ein automatisiertes
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (5)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.78 (92)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
4.17 (6)
Experten
Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 199  USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesa
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experten
Bereit für die Prop Firm! Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse     |    Öffentliche Community Einführungspreis: 189 $, Nächster Preis: 289 $ (Nur noch 3 Exemplare verfügbar) Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (7)
Experten
XAUUSD Master ist ein Multisystem Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert 10 unabhängige Handelssysteme, die gleichzeitig laufen, jedes mit unterschiedlichen Parametern, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen. Der EA verfügt über fortschrittliche Risikomanagementfunktionen, Spoofing-Funktionen für Prop-Firmen und ein einfaches Informationspanel für die Echtzeitüberwachung. After the purchase send me private message to recieve manual with i
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Weitere Produkte dieses Autors
GA RSI Project
Osama Echchakery
3.67 (3)
Experten
"GA Moving Average" („GA Gleitender Durchschnitt“) ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um den Handel basierend auf der Strategie des Gleitenden Durchschnitts automatisiert durchzuführen. Mit seinen anpassbaren Einstellungen ermöglicht dieser EA Tradern, die perfekte Strategie zu erstellen, indem verschiedene Parameter an ihre Handelspräferenzen angepasst werden. Das Hauptkonzept des EAs "GA Moving Average" basiert auf der Verwendung von gleitenden Durchschnittsindikatoren zur Id
FREE
Infi Trade MT4
Osama Echchakery
Experten
Infi Trade: Revolutionieren Sie Ihr Trading mit Fortschrittlicher Automatisierung Entfesseln Sie die Macht des Automatisierten Handels: Infi Trade ist ein hochmoderner Expert Advisor, der für Trader konzipiert wurde, die im Forex-Markt Effizienz und Profitabilität anstreben. Unser EA nutzt die ausgeklügelte Grid-Hedge-Strategie, um Ihre Handelsmöglichkeiten zu maximieren und ein nahtloses, automatisiertes Handelserlebnis zu bieten. Intelligente Grid-Hedge-Strategie: Im Kern von Infi Trade liegt
GA Moving Average
Osama Echchakery
4 (2)
Experten
"GA Moving Average" („GA Gleitender Durchschnitt“) ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um den Handel basierend auf der Strategie des Gleitenden Durchschnitts automatisiert durchzuführen. Mit seinen anpassbaren Einstellungen ermöglicht dieser EA Tradern, die perfekte Strategie zu erstellen, indem verschiedene Parameter an ihre Handelspräferenzen angepasst werden. Das Hauptkonzept des EAs "GA Moving Average" basiert auf der Verwendung von gleitenden Durchschnittsindikatoren zur Id
FREE
GA Bollinger Bands
Osama Echchakery
Experten
"GA Moving Average" („GA Gleitender Durchschnitt“) ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um den Handel basierend auf der Strategie des Gleitenden Durchschnitts automatisiert durchzuführen. Mit seinen anpassbaren Einstellungen ermöglicht dieser EA Tradern, die perfekte Strategie zu erstellen, indem verschiedene Parameter an ihre Handelspräferenzen angepasst werden. Das Hauptkonzept des EAs "GA Moving Average" basiert auf der Verwendung von gleitenden Durchschnittsindikatoren zur Id
FREE
CandleFibo Pro
Osama Echchakery
Experten
Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit dem vollautomatischen Fibonacci Retracement EA für MetaTrader 5. Dieser Expert Advisor identifiziert dynamisch Fibonacci-Retracement-Levels und platziert Trades auf der Grundlage von Kerzenformationen - völlig freihändig. Er wurde entwickelt, um Ihren Handelsprozess zu vereinfachen, und gewährleistet eine genaue und zeitnahe Ausführung, ohne dass Sie ihn ständig überwachen müssen. Hauptmerkmale: Automatisierte Handelsausführung :
GA MAcD
Osama Echchakery
Experten
"GA Moving Average" („GA Gleitender Durchschnitt“) ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um den Handel basierend auf der Strategie des Gleitenden Durchschnitts automatisiert durchzuführen. Mit seinen anpassbaren Einstellungen ermöglicht dieser EA Tradern, die perfekte Strategie zu erstellen, indem verschiedene Parameter an ihre Handelspräferenzen angepasst werden. Das Hauptkonzept des EAs "GA Moving Average" basiert auf der Verwendung von gleitenden Durchschnittsindikatoren zur Id
FREE
GA Paraboli SAR
Osama Echchakery
3.5 (2)
Experten
"GA Moving Average" („GA Gleitender Durchschnitt“) ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um den Handel basierend auf der Strategie des Gleitenden Durchschnitts automatisiert durchzuführen. Mit seinen anpassbaren Einstellungen ermöglicht dieser EA Tradern, die perfekte Strategie zu erstellen, indem verschiedene Parameter an ihre Handelspräferenzen angepasst werden. Das Hauptkonzept des EAs "GA Moving Average" basiert auf der Verwendung von gleitenden Durchschnittsindikatoren zur Id
FREE
GA Stochastic Oscillator
Osama Echchakery
Experten
"GA Moving Average" („GA Gleitender Durchschnitt“) ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um den Handel basierend auf der Strategie des Gleitenden Durchschnitts automatisiert durchzuführen. Mit seinen anpassbaren Einstellungen ermöglicht dieser EA Tradern, die perfekte Strategie zu erstellen, indem verschiedene Parameter an ihre Handelspräferenzen angepasst werden. Das Hauptkonzept des EAs "GA Moving Average" basiert auf der Verwendung von gleitenden Durchschnittsindikatoren zur Id
FREE
Jesus XAUUSD
Osama Echchakery
Experten
Jesus XAUUSD ist ein professioneller EA für den Goldhandel, der speziell für den XAUUSD entwickelt wurde. Er nutzt eine fortschrittliche Erkennung von Preisaktionsmustern und eine Multi-Timeframe-Analyse, um stabile und präzise Einstiege in Gold zu ermöglichen. Dieser Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die einen echten XAUUSD-Roboter auf institutioneller Ebene mit echter Candlestick-Logik suchen, der durch über 100.000 Optimierungszyklen getestet wurde. - ECHTES SIGNAL : 5K Live-Signal
Jesus GBPUSD
Osama Echchakery
Experten
Hallo, liebe Trader, ich bin Jesus , die ultimative GBP-Handelsmaschine . Meine Strategie basiert auf Tausenden von optimierten Kerzenmustern, die akribisch verfeinert wurden, um die besten Setups für GBPUSD zu finden. Präzision ist meine Grundlage, und mein Ziel ist einfach: den GBPUSD-Markt mit laserscharfer Präzision zu dominieren. Ich bin nicht nur ein Expert Advisor - ich bin eine unerbittliche Kraft im GPBUSD-Handel, die das Marktrauschen durchbricht und außergewöhnliche Ergebnisse liefer
GA Single Moving Average
Osama Echchakery
Experten
"GA Moving Average" („GA Gleitender Durchschnitt“) ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um den Handel basierend auf der Strategie des Gleitenden Durchschnitts automatisiert durchzuführen. Mit seinen anpassbaren Einstellungen ermöglicht dieser EA Tradern, die perfekte Strategie zu erstellen, indem verschiedene Parameter an ihre Handelspräferenzen angepasst werden. Das Hauptkonzept des EAs "GA Moving Average" basiert auf der Verwendung von gleitenden Durchschnittsindikatoren zur Id
FREE
Jesus
Osama Echchakery
Experten
Hallo, liebe Trader, ich bin Jesus , die ultimative Goldhandelsmaschine . Meine Strategie basiert auf Tausenden von optimierten Kerzenmustern, die akribisch verfeinert wurden, um die besten Setups für den XAUUSD zu finden. Präzision ist meine Grundlage, und mein Ziel ist einfach: den Goldmarkt mit laserscharfer Genauigkeit zu dominieren. Ich bin nicht nur ein Expert Advisor - ich bin eine unerbittliche Kraft im Goldhandel, die das Marktrauschen durchbricht und außergewöhnliche Ergebnisse liefert
Stochastic Oscillator PROject mt5
Osama Echchakery
Experten
Schöpfen Sie das volle Potenzial des Handels mit dem Stochastic Oscillator PROject Expert Advisor (EA) aus , einem hochgradig anpassbaren, automatisierten Tool, das auf dem weit verbreiteten Indikator Stochastic Oscillator basiert. Dieser EA ist mit fortschrittlichen Filtern und flexiblen Einstellungen ausgestattet und ermöglicht Händlern ein effektives Risikomanagement durch anpassbare Parameter wie Losgröße, Stop-Loss, Take-Profit und Session-Filter. Mit mehreren Trendbestätigungsoptionen und
Last Hope MT4
Osama Echchakery
Experten
Wir stellen Ihnen   Last Hope EA   vor, einen meiner besten 30 persönlichen EAs, den bahnbrechenden MQL4-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie handeln, verändert! Von mir und mit Liebe entwickelt, mit über 5 Jahren Handelserfahrung. WICHTIG! Empfohlene Paare: EURCHF, EURUSD, USDCHF, GBPCAD und EURCAD Aktionspreis von nur       50 USD   ! Der Preis wird bald auf 100 USD steigen und dann nach jeweils 10 Käufen um 50 USD steigen! Für diesen EA ist keine Beschreibung erforderlich. Testen
Tweezer Bottom GA
Osama Echchakery
Experten
Das Tweezer Bottom Candlestick-Muster wird von zwei Kerzen gebildet. So erkennen Sie das Tweezer Bottom Candlestick-Muster: Die erste Kerze ist bärisch Die zweite Kerze ist bullisch Die Tiefststände beider Kerzen sollten ziemlich genau auf demselben Niveau liegen. Dieses bullische 2-Kerzen-Muster ist ein Umkehrmuster, d.h. es wird verwendet, um Tiefpunkte zu finden. Aus diesem Grund wollen wir dieses Muster nach einer Abwärtsbewegung sehen, die zeigt, dass die Bullen beginnen, die Kontrolle zu ü
Three Outside Up GA
Osama Echchakery
Experten
Das Candlestick-Muster Three Outside Up wird durch drei Kerzen gebildet. Hier erfahren Sie, wie Sie das Three Outside Up Candlestick-Muster erkennen können: Die erste Kerze ist bärisch und klein Die zweite Kerze ist bullisch und verschlingt die erste Kerze vollständig Die dritte Kerze ist bullisch und schließt über den anderen Kerzen Dieses bullische 3-Kerzen-Muster ist ein Umkehrmuster, d.h. es wird verwendet, um Tiefpunkte zu finden. Aus diesem Grund wollen wir dieses Muster nach einer Abwärts
Bullish Counterattack Line GA
Osama Echchakery
Experten
Das Kerzenmuster Bullish Counterattack Line wird von zwei Kerzen gebildet. Hier erfahren Sie, wie Sie das Bullish Counterattack Candlestick-Muster erkennen können: Die erste Kerze ist bärisch und groß Die zweite Kerze ist bullisch und klein Es gibt eine Lücke zwischen dem Schluss der ersten Kerze und der Eröffnung der zweiten Kerze Beide Kerzen schließen auf demselben Niveau Dieses bullische 2-Kerzen-Muster ist ein Umkehrmuster, d.h. es wird verwendet, um Tiefpunkte zu finden. Aus diesem Grund w
RSI PROject MT5
Osama Echchakery
Experten
Entdecken Sie das volle Potenzial des automatisierten Handels mit RSI PROject, unserem hochmodernen MT5 Expert Advisor (EA). Dieses hochentwickelte Tool wurde entwickelt, um Ihre Handelsreise zu optimieren. Es bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche in Kombination mit leistungsstarken Filtern und tiefgreifenden Anpassungsoptionen. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Trader sind, RSI PROject passt sich Ihren Bedürfnissen an und hilft Ihnen, Strategien zu optimieren und fundierte Ents
Parabolic SAR PROject
Osama Echchakery
Experten
Schöpfen Sie das volle Potenzial des Handels mit dem Parabolic SAR PROject Expert Advisor (EA) aus , einem hochgradig anpassbaren, automatisierten Tool, das auf dem weit verbreiteten Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser EA ist mit fortschrittlichen Filtern und flexiblen Einstellungen ausgestattet und ermöglicht Händlern ein effektives Risikomanagement durch anpassbare Parameter wie Losgröße, Stop-Loss, Take-Profit und Session-Filter. Mit mehreren Trendbestätigungsoptionen und vielseitigen Tr
ADX PROject
Osama Echchakery
Experten
Schöpfen Sie das volle Potenzial des Handels mit dem ADX PROject Expert Advisor (EA) aus , einem hochgradig anpassbaren, automatisierten Tool, das auf dem weit verbreiteten ADX-Indikator basiert. Dieser EA ist mit fortschrittlichen Filtern und flexiblen Einstellungen ausgestattet und ermöglicht Händlern ein effektives Risikomanagement durch anpassbare Parameter wie Losgröße, Stop-Loss, Take-Profit und Session-Filter. Mit mehreren Trendbestätigungsoptionen und vielseitigen Trailing-Stop-Methoden
MACD Project
Osama Echchakery
Experten
Schöpfen Sie das volle Potenzial des Handels mit dem MACD PROject Expert Advisor (EA) aus, einem hochgradig anpassbaren, automatisierten Tool auf Basis des beliebten MACD-Indikators. Der EA ist mit robusten Filtern ausgestattet, die es Händlern ermöglichen, Risiken durch flexible Einstellungen wie Losgröße, Stop-Loss, Take-Profit und Session-Filter zu verwalten. Er bietet mehrere Trendbestätigungsoptionen und Trailing-Stop-Methoden, wodurch er sich für verschiedene Marktbedingungen eignet. Prei
Bollinger Bands PROject
Osama Echchakery
Experten
Schöpfen Sie das volle Potenzial des Handels mit dem Bollinger Bands Expert Advisor (EA) aus , einem hochgradig anpassbaren, automatisierten Tool, das auf dem weit verbreiteten Bollinger Bands Indikator basiert. Dieser EA ist mit fortschrittlichen Filtern und flexiblen Einstellungen ausgestattet und ermöglicht Händlern ein effektives Risikomanagement durch anpassbare Parameter wie Losgröße, Stop-Loss, Take-Profit und Session-Filter. Mit mehreren Trendbestätigungsoptionen und vielseitigen Traili
Fibonacci Retracement Assistant
Osama Echchakery
Utilitys
Maximieren Sie Ihre Handelseffizienz mit dem Fibonacci Retracement Assistant für MetaTrader 5. Dieses leistungsstarke Tool automatisiert den Prozess der Einstellung von Buy-Limit- und Sell-Limit-Orders, sobald Sie Ihre Fibonacci-Retracement-Levels einzeichnen. Es wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Schnelligkeit suchen, und eliminiert den manuellen Aufwand der Orderplatzierung, so dass Sie sich auf die Marktanalyse konzentrieren können. Hauptmerkmale: Automatische Orderplatzierung :
Hammer PROject
Osama Echchakery
Experten
Das Hammer-Candlestick-Muster wird durch eine einzige Kerze gebildet. Hier erfahren Sie, wie Sie das Hammer-Kerzenmuster erkennen können: Die Kerze hat einen kleinen Körper Der Docht an der Unterseite muss im Vergleich zum Körper groß sein. Oben sollte sie keinen Docht haben oder sehr klein sein. Die Farbe des Körpers spielt keine Rolle. Dieses bullische 1-Kerzen-Muster ist ein Umkehrmuster, d.h. es wird verwendet, um Tiefpunkte zu finden. Aus diesem Grund wollen wir dieses Muster nach einer Ab
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension