ProLab MA Crossover EA MT5

MA Crossover EA ist ein professioneller Expert Advisor, der auf der leistungsstarken und bewährtenDouble Moving Average Crossover-Strategie aufbaut, um Händlernvolle Kontrolle, volle Flexibilität und unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten zu bieten.

Der Crossover des doppelten gleitenden Durchschnitts ist eines der am häufigsten verwendeten Handelskonzepte in der technischen Analyse. Es ist einfach, effektiv und anpassungsfähig analle Märkte und Zeitrahmen - Forex, Gold, Indizes, Krypto und mehr.

Dieser EA nimmt dieses klassische Konzept und erhebt es zu einemkompletten Handelsrahmen, der es Ihnen ermöglicht, esgenau so zu gestalten, wie Sie es sich vorstellen.

Egal, ob Sie Anfänger oder fortgeschrittener Trader sind, dieser EA ist keine "feste Strategie" - er ist einStrategieersteller.

Sie stellen sich die Strategie vor,der EA führt sie aus. Wenn etwas fehlt?

Sie können mich kontaktieren und ich werde es hinzufügen.

Dieser EA wirdständig weiterentwickelt, angetrieben durch das Feedback der Benutzer.

Warum dieser EA anders ist

Die meisten EAs sagen Ihnen,wie Sie handeln sollen .

Dieser EA lässt Sie entscheiden, wie SIE handeln wollen.

Jede wichtige Handelsvariable ist offengelegt

Keine verschlossene Logik

Keine versteckten Regeln

Kein erzwungenes Geldmanagement

Sie stellen sich die Strategie vor,der EA führt sie aus.

Wenn etwas fehlt?

Sie können mich kontaktieren und ich werde es hinzufügen.

Dieser EA wirdständig weiterentwickelt, angetrieben durch das Feedback der Benutzer.

Strategiekonzept - Double Moving Average Crossover

Der EA eröffnet Trades basierend auf dem Crossover zwischen:

Schneller gleitender Durchschnitt

Langsamer gleitender Durchschnitt

Grundlegende Logik:

Kaufen , wenn der Fast MA über dem Slow MA kreuzt

Verkaufen, wenn der Fast MA unter dem Slow MA kreuzt

Sie können vollständig angepasst werden:

MA-Perioden

MA-Typen (EMA, SMA, etc.)

Angewandter Preis

Zeitrahmen

Dadurch ist der EA fürScalping, Day-Trading, Swing-Trading und langfristigen Handel geeignet.

Vollständige Handelskontrolle

Nur Kaufen / Nur Verkaufen / Kaufen & Verkaufen

Feste Losgröße

Take Profit & Stop Loss in Punkten

Umgekehrte Signalverarbeitung (Schließen bei entgegengesetztem Signal)

Einzigartige Magic Number Unterstützung

Fortgeschrittener Risiko & Eigenkapitalschutz

Entwickelt für reale Konten und Prop-Firmen:

Gesamter Schutz vor Equity Drawdown

Tägliches Equity Loss Limit

Automatisches Schließen des Handels bei Limits

Handel deaktiviert, nachdem der Schutz ausgelöst wurde

Schützen Sie Ihr Kapital, bevor es zu spät ist.

Intelligentes Handelsmanagement

Trailing Stop (vollständig anpassbar)

Break Even mit Offset

Spread-Filter zur Vermeidung schlechter Marktbedingungen

Gewinn- und Verlustkontrolle auf Basis vonUSD, pro Handel oder global

Leistungsstarke Trend-Filter (optional)

Sie entscheiden, wie streng die Strategie sein soll.

Jeder Filter kann unabhängig aktiviert oder deaktiviert werden:

Gleitender Durchschnittsfilter (2 Stufen) RSI-Filter Parabolischer SAR Stochastischer Oszillator MACD ADX

Kombinieren Sie Filter, um nur Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu handeln

Oder handeln Sie reine MA-Crossover, wenn Sie Einfachheit bevorzugen

Zeit- und Session-Kontrolle

Deaktivieren Sie den Handel an bestimmten Tagen in der Woche

Deaktivieren Sie den Handel während: Sydney Tokio London New Yorker Sitzungen



Perfekt, um Zeiten mit geringer Liquidität oder hoher Volatilität zu vermeiden.

Für wen ist dieser EA geeignet?

Trader, diedie volle Kontrolle haben wollen

Strategy builders and testers

Prop firm traders

Developers who want a solid MA framework

Anyone who believes one strategy should fittheir vision, not the other way around

Fortlaufende Entwicklung & Support

Dieser EA istnicht fertig - er entwickelt sich weiter.

Wenn Sie etwas haben:

Eine neue Filteridee

Eine neue Geldmanagement-Regel

Eine spezielle Handelsbedingung

Schreiben Sie mir und ich werde sie integrieren.

Ihre Ideen prägen die zukünftigen Versionen dieses EAs.

Letzte Worte

MA Crossover EA ist nicht nur ein Expert Advisor.

Es ist eineprofessionelle Handelsmaschine, die Ideen in die Realität umsetzt.

Wenn Sie es sich vorstellen können -

Dieser EA kann es handeln.