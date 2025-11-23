Smart Robot AI

Bu Uzman Danışman iki ilginç unsuru birleştirir: geçmiş verilere aşırı uyum (curve-fitting) olmaması ve önemli sinyalleri bulmak için eğitilmiş yerleşik bir "beyin". Her zaman bir zarar durdur (stop loss) kullanır. Bu, sıradan verilerden oluşan basit bir set değil, birkaç kelimeyle açıklanması zor dinamik bir desendir. Testler sırasında, uzmanın hem olumlu hem de olumsuz işlemlerin yanı sıra büyüme veya düşüş gösterdiğini gözlemleyebilirsiniz. Vurgu, minimum risk ve uzun vadeli ticaret üzerinedir.

Ayrıca danışmanın düşüş (drawdown) dönemlerinde, istikrarlı bir büyüme evresinde veya durgunluk içinde olabileceği dönemler olduğunu da anlamalısınız. Bu nedenle, orta veya minimum risk kullanmak en iyisidir.

Danışmanın ayarları minimal ve basittir. Başlatmak için sadece XAUUSD grafiğine eklemeniz yeterlidir. Mevcut strateji yalnızca bu parite için olduğundan, diğer enstrümanlarda düzgün çalışmayacaktır.

Ayarlar