Smart Robot AI

Bu Uzman Danışman iki ilginç unsuru birleştirir: geçmiş verilere aşırı uyum (curve-fitting) olmaması ve önemli sinyalleri bulmak için eğitilmiş yerleşik bir "beyin". Her zaman bir zarar durdur (stop loss) kullanır. Bu, sıradan verilerden oluşan basit bir set değil, birkaç kelimeyle açıklanması zor dinamik bir desendir. Testler sırasında, uzmanın hem olumlu hem de olumsuz işlemlerin yanı sıra büyüme veya düşüş gösterdiğini gözlemleyebilirsiniz. Vurgu, minimum risk ve uzun vadeli ticaret üzerinedir.

Ayrıca danışmanın düşüş (drawdown) dönemlerinde, istikrarlı bir büyüme evresinde veya durgunluk içinde olabileceği dönemler olduğunu da anlamalısınız. Bu nedenle, orta veya minimum risk kullanmak en iyisidir.

Danışmanın ayarları minimal ve basittir. Başlatmak için sadece XAUUSD grafiğine eklemeniz yeterlidir. Mevcut strateji yalnızca bu parite için olduğundan, diğer enstrümanlarda düzgün çalışmayacaktır.

Ayarlar

  • InpThreshold - Tahmin doğruluğu, varsayılan olarak 0.75'tir, bu da %75 anlamına gelir. Basitçe söylemek gerekirse, durum %75'lik bir başarı oranı öngördüğünde, "beyin" bir sinyal verecektir. Değer ne kadar düşük olursa, o kadar fazla yanlış ve rastgele giriş olacaktır. 0.75-0.85 kullanılması tavsiye edilir. 0.85'in üzerindeki değerler, grid (ızgara) modu kullanılırken daha iyidir.

  • RiskMode - Açılır listede minimum lotu ayarlamak için 3 mod içerir. Varsayılan olarak, risk orta düzeydedir ve her 5000 bakiye için 0.02 lot açılacaktır. Bu, agresif moddan daha güvenlidir.

  • InpLotMult - Grid emirleri için lot çarpım katsayısı.

  • InpMaxOrders - Griddeki maksimum emir sayısı.

  • IntGridStep - Emirler arasındaki adım. Varsayılan olarak kullanılmadığı için büyük bir değer ayarlanmıştır. Yalnızca InpThreshold 0.85'ten büyük olduğunda kullanın.

  • InpStopLoss - Sabit zarar durdurma.

  • InpTrailingStart - İzleyen durdurma, izleyen durdurmanın etkinleştirildiği mesafe.

  • InpTrailingStep - Zarar durdurma ayarlama adımı.

  • InpUseDynamicBreak - Etkinleştirildiğinde, aşağıda InpBreakEven'de belirtilen kâr alımı için dinamik bir kâr hesaplaması yapılır. Örnek: InpBreakEven varsayılan olarak 1'e ayarlanmıştır, bu da 1 birim bakiye kârı anlamına gelir. Buna ulaşıldığında, açık hacimden bağımsız olarak işlemimiz kapatılır, ancak bu yalnızca InpUseDynamicBreak devre dışı bırakıldığında geçerlidir. Farklı RiskMode'lar kullanıldığında, hacim buna göre büyür ve hızla çıkış yapardık. Bunu önlemek için InpUseDynamicBreak etkinleştirilmelidir. Yani, bu durumda, varsayılan ayarlarla ve 0.02'lik bir hacimle, pozisyonumuz 1 değil, 2 kârla kapanacaktır. Hacim 0.1 olursa, 10 kâra ulaşıldığında kapanacaktır.

  • InpBreakEven - Yukarıdaki örneğin açıklaması. Ancak, sabit bir lot kullanmaya karar verirseniz, InpUseDynamicBreak'i devre dışı bırakabilir ve burada belirtilen sabit kâr kullanılabilir.


