Smart Robot AI

Этот советник сочетает в себе 2 интересных элемента: это отсутствие подгонки под историю и встроенные «мозги», независимые друг от друга в режиме MTF, обученные находить важные сигналы; всегда есть стоплосс. Это не простой набор обычных данных, а динамический паттерн, который сложно описать в двух словах. При тестах вы сможете наблюдать, как эксперт показывает и положительные сделки, и отрицательные, как и рост или падение; упор сделан на минимальный риск и долгосрочную торговлю.

Так же вы должны понимать, что есть периоды, когда советник может быть в просадке, в уверенном росте или топтаться на месте, поэтому лучше всего использовать средний или минимальный риск.

Настройки советника минимальны и просты, для запуска достаточно прикрепить к графику пары XAUUSD. На других инструментах работать должным образом он не будет, так как текущая стратегия только для этой пары.

По умолчанию вам достаточно прикрепить советник на график пары XAUUSD, любой TF.

Настройки

Entry Mode - Сочетает в себе 6 режимов входа в рынок:

- Сочетает в себе 6 режимов входа в рынок: Market Entry - По рынку, все остальные режимы — это лимитные виртуальные ордера.

- По рынку, все остальные режимы — это лимитные виртуальные ордера. Wait best price - Немного ниже рынка.

- Немного ниже рынка. По ближайшему фракталу.

По значению индикатора Parabolic Sar.

В зонах Premium/Discount.

Фиксированный отступ.

Вам достаточно прикрепить советник к графику. По умолчанию выбрана опция по лучшей цене («Wait best price»); с учетом проскальзывания и спреда, я думаю, так будет лучше.

VirtualOrderExpirationsMin - Здесь указывается таймер в минутах для ожидания достижения лучшей цены.

- Здесь указывается таймер в минутах для ожидания достижения лучшей цены. Fix Distance for mode Fix Distance - Фиксированное расстояние для режима фиксированной установки лимитных виртуальных ордеров.

- Фиксированное расстояние для режима фиксированной установки лимитных виртуальных ордеров. Analysis mode, once per bar or every tick - По умолчанию работает на каждом тике, но для ускорения расчетов можно выбрать режим CLOSE BAR; для тестов результаты будут немного отличаться.

- По умолчанию работает на каждом тике, но для ускорения расчетов можно выбрать режим CLOSE BAR; для тестов результаты будут немного отличаться. Treshold - Точность прогноза основных мозгов 0.75 по умолчанию (75%). Проще говоря, когда ситуация предсказывает успех на 75%, мозг подаст сигнал. Чем меньше, тем больше ложных и больше случайных входов. Советую использовать 0.75-0.85. Значения более 0.85 лучше использовать при режиме сетки.

- Точность прогноза основных мозгов 0.75 по умолчанию (75%). Проще говоря, когда ситуация предсказывает успех на 75%, мозг подаст сигнал. Чем меньше, тем больше ложных и больше случайных входов. Советую использовать 0.75-0.85. Значения более 0.85 лучше использовать при режиме сетки. Treshold_2 - Точность прогноза дополнительных мозгов. Если меньше, то больше ордеров и больше просадки. Если больше, то выше точность, но и меньше ордеров. Лучше оставить как есть.

- Точность прогноза дополнительных мозгов. Если меньше, то больше ордеров и больше просадки. Если больше, то выше точность, но и меньше ордеров. Лучше оставить как есть. Trend H1-M15 AI Filters - Включает дополнительные фильтры тренда на 2-х интервалах; по умолчанию эта опция работает, отключать ее не нужно.

- Включает дополнительные фильтры тренда на 2-х интервалах; по умолчанию эта опция работает, отключать ее не нужно. Treshold H1 Trend - Минимальный прогноз для интервала H1.

- Минимальный прогноз для интервала H1. Treshold M15 Trend - Минимальный прогноз для интервала M15.

- Минимальный прогноз для интервала M15. RiskMode - Содержит в себе 3 режима установки минимального лота в выпадающем списке. По умолчанию риск средний и на каждые 5000 баланса будет открываться 0.02 лота. Это безопаснее агрессивного режима.

- Содержит в себе 3 режима установки минимального лота в выпадающем списке. По умолчанию риск средний и на каждые 5000 баланса будет открываться 0.02 лота. Это безопаснее агрессивного режима. FixLot - Фиксированный объём лота.

- Фиксированный объём лота. Grid On/Off - Включение режима сетки, выключен по умолчанию.

- Включение режима сетки, выключен по умолчанию. LotMult - Коэффициент умножения лота для сеточных ордеров.

- Коэффициент умножения лота для сеточных ордеров. MaxOrders - Максимальное количество ордеров в сетке.

- Максимальное количество ордеров в сетке. GridStep - Шаг между ордерами сетки.

- Шаг между ордерами сетки. UseDynamicBreakeven - Нужен для режима сетки и рекавери. У нас будет динамический расчет прибыли для фиксации, который указан ниже в BreakEven. Пример: в BreakEven указан по умолчанию 1 (то есть 1 единица баланса прибыли), при достижении которой, независимо от открытого объема, будет закрыта наша сделка, но это если UseDynamicBreak выключен. При использовании разных RiskMode объем растет, и мы быстро будем выходить. Чтобы этого не было, UseDynamicBreak должен быть включен. То есть в данном случае при настройках по умолчанию и при объеме в 0.02 наша позиция закроется с прибылью в 2, а не 1. Если объем будет 0.1, то уже при достижении прибыли в 10.

- Нужен для режима сетки и рекавери. У нас будет динамический расчет прибыли для фиксации, который указан ниже в BreakEven. Пример: в BreakEven указан по умолчанию 1 (то есть 1 единица баланса прибыли), при достижении которой, независимо от открытого объема, будет закрыта наша сделка, но это если UseDynamicBreak выключен. При использовании разных RiskMode объем растет, и мы быстро будем выходить. Чтобы этого не было, UseDynamicBreak должен быть включен. То есть в данном случае при настройках по умолчанию и при объеме в 0.02 наша позиция закроется с прибылью в 2, а не 1. Если объем будет 0.1, то уже при достижении прибыли в 10. BreakEven - Описание примера выше, но если вы решите использовать фиксированный лот, то можно выключить UseDynamicBreak, и будет учитываться фиксированная прибыль, указанная здесь.

- Описание примера выше, но если вы решите использовать фиксированный лот, то можно выключить UseDynamicBreak, и будет учитываться фиксированная прибыль, указанная здесь. RecoveryMode - Режим восстановления максимума нашего баланса через увеличение лота при убыточных позициях. Для экспериментов, по умолчанию выключен. Он работает по принципу удержания увеличенного лота до тех пор, пока не покроем убыток; дальнейшее удвоение лота произойдет только при следующей неудачной позиции.

- Режим восстановления максимума нашего баланса через увеличение лота при убыточных позициях. Для экспериментов, по умолчанию выключен. Он работает по принципу удержания увеличенного лота до тех пор, пока не покроем убыток; дальнейшее удвоение лота произойдет только при следующей неудачной позиции. RecoveryFactor - Коэффициент умножения лота в режиме восстановления.

- Коэффициент умножения лота в режиме восстановления. RecoveryMaxLot - Максимальный лот в режиме восстановления.

- Максимальный лот в режиме восстановления. SL Mode - 2 режима управления: фиксированный и виртуальный. При использовании виртуального режима Trail тоже становится виртуальным, обновление происходит раз в минуту, чтобы защититься от импульсов. По умолчанию используются фиксированный SL и Trail.

- 2 режима управления: фиксированный и виртуальный. При использовании виртуального режима Trail тоже становится виртуальным, обновление происходит раз в минуту, чтобы защититься от импульсов. По умолчанию используются фиксированный SL и Trail. StopLoss - Стоплосс, фиксированный.

- Стоплосс, фиксированный. Use Fractal M5 - Установка стоплосса по ближайшему фракталу, если стоплосс слишком близок к текущей цене.

- Установка стоплосса по ближайшему фракталу, если стоплосс слишком близок к текущей цене. Trailing Start - Трейлинг старт, это расстояние, через которое активируется трейлинг стоп.

- Трейлинг старт, это расстояние, через которое активируется трейлинг стоп. TrailingStep - Шаг изменения стопа.

- Шаг изменения стопа. Trailing mode - Содержит в себе 2 режима: фиксированный и виртуальный (обновляется раз в минуту). Фиксированный стоп работает каждый тик.

- Содержит в себе 2 режима: фиксированный и виртуальный (обновляется раз в минуту). Фиксированный стоп работает каждый тик. MaxDD Money - По умолчанию выключен, используется для защиты счета от просадки, указанной в валюте счета.

- По умолчанию выключен, используется для защиты счета от просадки, указанной в валюте счета. MaxDD % - По умолчанию выключен, используется для защиты счета от просадки в процентном соотношении.

- По умолчанию выключен, используется для защиты счета от просадки в процентном соотношении. Pause is hour after drawdown - Включает паузу торговли на указанное количество часов при достижении просадки MaxDD.

- Включает паузу торговли на указанное количество часов при достижении просадки MaxDD. Max losing trades per Day - Максимальное количество убыточных сделок в день; можно установить, если хотите защитить счет от бесконечного цикла, например, неудачных сделок. Торговля продолжается на следующий день.

- Максимальное количество убыточных сделок в день; можно установить, если хотите защитить счет от бесконечного цикла, например, неудачных сделок. Торговля продолжается на следующий день. Shiw Info on Chart (Comment) - Отображение информационного блока комментария на графике.

- Отображение информационного блока комментария на графике. MagicNumber - Магический номер, чтобы советник мог различать, например, 2 свои копии или ордера другого советника; нужно устанавливать уникальный.

- Магический номер, чтобы советник мог различать, например, 2 свои копии или ордера другого советника; нужно устанавливать уникальный. MaxSlippage - Максимальное проскальзывание.

- Максимальное проскальзывание. MaxSpread - Максимальный спред для входа. Рекомендую выбирать брокера с низкими спредами для золота.

- Максимальный спред для входа. Рекомендую выбирать брокера с низкими спредами для золота. Max Trades Day - Максимальное количество ордеров в день.

Для того чтобы запустить советник, вам не нужно ничего настраивать. Можете настроить только RiskMode под свой баланс и предпочтения. Пожалуйста, свяжитесь со мной, если будут вопросы, предложения или какие-то ошибки. Я постараюсь ответить вам быстро.