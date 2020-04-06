Smart Robot AI

Этот советник сочетает в себе 2 интересных элемента: это отсутствие подгонки под историю и встроенные «мозги», независимые друг от друга в режиме MTF, обученные находить важные сигналы; всегда есть стоплосс. Это не простой набор обычных данных, а динамический паттерн, который сложно описать в двух словах. При тестах вы сможете наблюдать, как эксперт показывает и положительные сделки, и отрицательные, как и рост или падение; упор сделан на минимальный риск и долгосрочную торговлю.

Так же вы должны понимать, что есть периоды, когда советник может быть в просадке, в уверенном росте или топтаться на месте, поэтому лучше всего использовать средний или минимальный риск.

Настройки советника минимальны и просты, для запуска достаточно прикрепить к графику пары XAUUSD. На других инструментах работать должным образом он не будет, так как текущая стратегия только для этой пары.

По умолчанию вам достаточно прикрепить советник на график пары XAUUSD, любой TF.

Настройки

  • Entry Mode - Сочетает в себе 6 режимов входа в рынок:
    1. Market Entry - По рынку, все остальные режимы — это лимитные виртуальные ордера.
    2. Wait best price - Немного ниже рынка.
    3. По ближайшему фракталу.
    4. По значению индикатора Parabolic Sar.
    5. В зонах Premium/Discount.
    6. Фиксированный отступ.
    • Вам достаточно прикрепить советник к графику. По умолчанию выбрана опция по лучшей цене («Wait best price»); с учетом проскальзывания и спреда, я думаю, так будет лучше.
  • VirtualOrderExpirationsMin - Здесь указывается таймер в минутах для ожидания достижения лучшей цены.
  • Fix Distance for mode Fix Distance - Фиксированное расстояние для режима фиксированной установки лимитных виртуальных ордеров.
  • Analysis mode, once per bar or every tick - По умолчанию работает на каждом тике, но для ускорения расчетов можно выбрать режим CLOSE BAR; для тестов результаты будут немного отличаться.
  • Treshold - Точность прогноза основных мозгов 0.75 по умолчанию (75%). Проще говоря, когда ситуация предсказывает успех на 75%, мозг подаст сигнал. Чем меньше, тем больше ложных и больше случайных входов. Советую использовать 0.75-0.85. Значения более 0.85 лучше использовать при режиме сетки.
  • Treshold_2 - Точность прогноза дополнительных мозгов. Если меньше, то больше ордеров и больше просадки. Если больше, то выше точность, но и меньше ордеров. Лучше оставить как есть.
  • Trend H1-M15 AI Filters - Включает дополнительные фильтры тренда на 2-х интервалах; по умолчанию эта опция работает, отключать ее не нужно.
  • Treshold H1 Trend - Минимальный прогноз для интервала H1.
  • Treshold M15 Trend - Минимальный прогноз для интервала M15.
  • RiskMode - Содержит в себе 3 режима установки минимального лота в выпадающем списке. По умолчанию риск средний и на каждые 5000 баланса будет открываться 0.02 лота. Это безопаснее агрессивного режима.
  • FixLot - Фиксированный объём лота.
  • Grid On/Off - Включение режима сетки, выключен по умолчанию.
  • LotMult - Коэффициент умножения лота для сеточных ордеров.
  • MaxOrders - Максимальное количество ордеров в сетке.
  • GridStep - Шаг между ордерами сетки.
  • UseDynamicBreakeven - Нужен для режима сетки и рекавери. У нас будет динамический расчет прибыли для фиксации, который указан ниже в BreakEven. Пример: в BreakEven указан по умолчанию 1 (то есть 1 единица баланса прибыли), при достижении которой, независимо от открытого объема, будет закрыта наша сделка, но это если UseDynamicBreak выключен. При использовании разных RiskMode объем растет, и мы быстро будем выходить. Чтобы этого не было, UseDynamicBreak должен быть включен. То есть в данном случае при настройках по умолчанию и при объеме в 0.02 наша позиция закроется с прибылью в 2, а не 1. Если объем будет 0.1, то уже при достижении прибыли в 10.
  • BreakEven - Описание примера выше, но если вы решите использовать фиксированный лот, то можно выключить UseDynamicBreak, и будет учитываться фиксированная прибыль, указанная здесь.
  • RecoveryMode - Режим восстановления максимума нашего баланса через увеличение лота при убыточных позициях. Для экспериментов, по умолчанию выключен. Он работает по принципу удержания увеличенного лота до тех пор, пока не покроем убыток; дальнейшее удвоение лота произойдет только при следующей неудачной позиции.
  • RecoveryFactor - Коэффициент умножения лота в режиме восстановления.
  • RecoveryMaxLot - Максимальный лот в режиме восстановления.
  • SL Mode - 2 режима управления: фиксированный и виртуальный. При использовании виртуального режима Trail тоже становится виртуальным, обновление происходит раз в минуту, чтобы защититься от импульсов. По умолчанию используются фиксированный SL и Trail.
  • StopLoss - Стоплосс, фиксированный.
  • Use Fractal M5 - Установка стоплосса по ближайшему фракталу, если стоплосс слишком близок к текущей цене.
  • Trailing Start - Трейлинг старт, это расстояние, через которое активируется трейлинг стоп.
  • TrailingStep - Шаг изменения стопа.
  • Trailing mode - Содержит в себе 2 режима: фиксированный и виртуальный (обновляется раз в минуту). Фиксированный стоп работает каждый тик.
  • MaxDD Money - По умолчанию выключен, используется для защиты счета от просадки, указанной в валюте счета.
  • MaxDD % - По умолчанию выключен, используется для защиты счета от просадки в процентном соотношении.
  • Pause is hour after drawdown - Включает паузу торговли на указанное количество часов при достижении просадки MaxDD.
  • Max losing trades per Day - Максимальное количество убыточных сделок в день; можно установить, если хотите защитить счет от бесконечного цикла, например, неудачных сделок. Торговля продолжается на следующий день.
  • Shiw Info on Chart (Comment) - Отображение информационного блока комментария на графике.
  • MagicNumber - Магический номер, чтобы советник мог различать, например, 2 свои копии или ордера другого советника; нужно устанавливать уникальный.
  • MaxSlippage - Максимальное проскальзывание.
  • MaxSpread - Максимальный спред для входа. Рекомендую выбирать брокера с низкими спредами для золота.
  • Max Trades Day - Максимальное количество ордеров в день.

Для того чтобы запустить советник, вам не нужно ничего настраивать. Можете настроить только RiskMode под свой баланс и предпочтения. Пожалуйста, свяжитесь со мной, если будут вопросы, предложения или какие-то ошибки. Я постараюсь ответить вам быстро.

Рекомендуем также
Trend Dynamics
Oleksandr Powchan
Эксперты
Trend Dynamics Expert Advisor is a level trader designed to be as precise as possible. Because of the extreme accuracy of the entries and the algorithms ability to filter out bad trades, the system does not take new trades every day. The system was not optimized and has fixed indicator settings as its universally adaptable. Be aware, that its recomended to run multiple pairs on the same account for more profit. Our Goal is to help you be way more profitable and way more stress free, so you can
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Эксперты
Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
Gold Scalping Machine Pro
Kennedy Odhiambo Oluoch
Эксперты
Gold Scalping Machine Pro – XAUUSD Smart Recovery EA Gold Scalping Machine Pro is a fully automated XAUUSD scalping Expert Advisor built with a last-trade recovery averaging system . It targets fast consistent profits with intelligent drawdown control. Unlike risky martingale systems, this EA only opens new trades when the most recent trade reaches controlled drawdown , making it smarter and safer for long-term trading. Gold Expert Pro is a fully automated scalping Expert Advisor designed exc
One Expert Army MT5
Wendell Aganos
Эксперты
AI-Drive Core   Precision. Power. Discipline. One Expert Army MT5 is an AI-drive execution system —built for traders who want clean charts, fixed risk, and military-grade timing.  No martingale, no grid, no noise. FIX SL/TP. Key Features • AI Timing Engine – Activates buy/sell systems only in optimal windows • Hard-Coded Institutional Parameters – Fixed TP, SL, trailing logic • Stable Fixed-Lot Execution – Ideal for small accounts and prop firm rules • One-Position Rule – Clean and controlled
Recovery Grip Meta 5
Marta Gonzalez
Эксперты
MANUAL OF RECOVERY GRIP The recovery grip system can recover both an isolated loss and a loss produced by a grip or multiple orders, the algorithm gradually compensates the losses until the equity returns to zero. The time it takes for the algorithm to reverse the loss is proportional to the volatility of the pair and the size of the loss.This system allows you to test the algorithm prior to purchase.For this, it has a powerful simulation system in which you can choose whether your loss is a
Quanterly
Samuel Mkandawire
4.75 (4)
Эксперты
[Intentionally Retired/Expired. For DEMONSTRATIVE PURPOSES ONLY!!] Quanterly EA—Precision Meets Automation | Developed by Ravefxt | Contact: Ravefxt@gmail.com Unlock consistent trading potential with Quanterly EA , a sophisticated Expert Advisor designed for traders seeking reliable automation in dynamic markets. This EA combines adaptive sensitivity with robust risk management to capitalise on price movements, offering a seamless blend of performance and control. Key Features: Customisable Se
FREE
HFT Ghoul
Sabrina Hellal
Эксперты
HFT Ghoul HFT Ghoul is an Expert Advisor for the MetaTrader 5 platform, specifically designed for high-frequency trading environments. It uses momentum-based algorithms to detect rapid price movements, particularly targeting high liquidity spikes during volatile trading sessions. Instead of immediate market execution, the Expert Advisor uses a mechanism based on pending stop-loss orders. This approach aims to enter the market only when sufficient momentum is detected in the direction of the tr
Dynamic RSI Guardian Basic
Befe Ltd
Эксперты
Динамический RSI Guardian – Точная торговля с полным управлением рисками Динамический RSI Guardian – это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для трейдеров, которые ценят стабильную производительность, строгий контроль рисков и гибкость. Построенная на основе передовых расчетов в пунктах и интеллектуальных фильтров на основе RSI, она гарантирует, что каждая сделка следует строгим правилам для минимизации рисков при максимальном использовании возможностей. Ключевые
FREE
MA Fly EURUSD mt5
Sebastian Furmanek
Эксперты
Backtest from   2003-2019 MetaQuotes Data Every Tick Mode EA created for EURUSD H1 Open  transaction based on MA and Volume Close transaction based on RSI or take profit One transaction at the time. No adding position, no martingale, no grid. My recommendations: For "safe mode" i recommend 0.1 lot per 10000USD For "risky mode" i recommend 0.5 lot per 10000USD Personally i use 0.3 lot per 10000 USD Fell free to increase lot size while you earn. This EA does not open transaction everyday, b
News Trading Ultimate Robot
FXRaid UK Ltd
Эксперты
Introducing the ultimate news trading robot for forex MetaTrader 5 - designed specifically for traders who want to profit from market volatility during news events. With this robot, you can easily set up two pending orders - buy stop and sell stop - just 10 minutes before the news release. Simply set the time on the robot to 10 minutes prior to the news release time (for example, if the news is scheduled for 6:30, set the time on the robot to 6:20), and the robot will take care of the rest. But
EA Wavex
Kyaw Zan Tun
Эксперты
This Expert Advisor is designed around a Trend Following strategy combined with Market Structure analysis to identify and follow reliable price movements. It avoids short-term noise and focuses on aligning trades with the broader market direction. Trading Logic: The EA analyzes price structure and trend conditions to determine optimal entry and exit points. It is built to follow market momentum rather than predict sudden reversals. Risk Management: Equipped with a robust risk management system,
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Price Pulse Catcher
Takeshi Shibuki
Эксперты
PPC: Price Pulse Catcher is an Expert Advisor that uses stochastic as its main trading indicator. A module that executes only buys and a module that executes only sells perform trades while switching appropriately according to medium-term trends. If the medium-term direction of the market is clear, it is possible to select and operate only one or the other. As an indicator of medium-term trends, we use the moving average of the longer time frame of the chart to which Expert Advisor is applied.
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Эксперты
Советник Investopedia FIVE EA основан на этой статье: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ - Ищите валютную пару, торгующуюся ниже EMA X-периода, а MACD находится на отрицательной территории. - Подождите, пока цена пересечет EMA X-периода, затем убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного к положительному, либо перешел на положительную территорию в течение пяти баров. - Открывайте длинные позиции на X пунктов выше
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Эксперты
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
Cybertrade
Emanuel Andriato
Эксперты
Cybertrade Agile and Flexible - MT5 (Your strategy in any market) https://emanuelandriato.github.io/cybertrade/ Flexible EA regarding parameterization, where the trader can configure his own setup, risk management and trading plan. Our EA is an advanced, high quality solution, always developed with attention focused on performance and flexibility of use and also always attentive to the need of traders to work in different ways. With the diversity of indicators and parameters available, it is p
Step to Victory
Ivan Simonika
Эксперты
Советник анализирует тиковые микро-сигналы и определяет в какую сторону открыть позицию. Микро-сигналы идентифицируются заранее определенными кодами, которые в при оптимизации фиксируются в настройках бота. Когда бот видит соответствующий микро-сигнал он реагирует на него открытием позиции и ее сопровождением! Бот имеет хорошую предсказуемость. Вы можете проверить работу бота на симуляции реальной истории, как настроить тестер будет указано на скриншоте. Также не следует забывать, что для корре
The Rise MT5
Marta Gonzalez
Эксперты
The Rise:   It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trade.      Is a revolution in the  customization of the trading.  The Rise     is a expert advisor based in  the indicator       The Rise of Sky walker: (  https://www.mql5.com/es/market/product/44511 ) This system uses operations groups, which always beat the market You can download the demo and test it yourself.  Very stable gro
Astrilith Expert MT5
Ruengrit Loondecha
Эксперты
--------------------------------------------------------- Astrillith Expert MT5 Optimal Performance:   Designed to work best with GOLD on the H1imeframe. Capital Requirements:   Minimum starting capital of $200-$500 for a 0.01 lot size (AutoLot feature included). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . ----------------------
QuantumGold Matrix
Mohammed Lamine Kasmi
Утилиты
QuantumXAU Matrix – Smart Gold Trading EA for MetaTrader 5 QuantumXAU Matrix is a powerful, fully automated Expert Advisor specifically designed for XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. It follows a smart averaging strategy with controlled risk management, aiming for consistent profits through adaptive lot sizing and precise trade timing. Symbol-specific : Trades only on XAUUSD for optimized performance Automated logic : Opens positions based on market distance and profit targets
Nova RSW Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova RSW Trader is a contrarian-style Expert Advisor designed around the Reverse Sweep concept — identifying overextended market moves and targeting structured reversals with precision. Instead of following the herd, Nova RSW Trader waits for exhaustion, imbalance, and specific technical triggers before entering trades that seek to fade extremes and capitalize on mean reversion. This EA is built for traders who understand that price doesn’t move in straight lines forever. With strict conditions
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Эксперты
Советник открывает сделки  по сигналам индикатора Fractals и использует умное усреднение и расчет объема позиции. В отличие от большинства сеточных советников, Double Grid Pro открывает усредняющие позиции только по сигналам. Индикатор Fractals в данном случае считается самым эффективным. Советник можно настроить на агрессивный и консервативный стиль торговли. Ключевым параметром в стратегии является параметр  CorrectionValue, он указывает размер коррекции при которой мы закрываем всю сетку с пр
Advance PROB Breakout
VALU VENTURES LTD
Эксперты
PROB V2 - Advanced Pattern Range Opening Breakout PROB V2 is a sophisticated trading system designed to capture high-probability breakouts during the New York market open. Unlike simple breakout strategies, this EA validates every move using advanced price action patterns, including volume surges, momentum shifts, and candle structure analysis, to filter out false signals. Key Features Smart Breakout Logic:   Validates breakouts using compression ratios, gap analysis, and wick rejection filters
Momentum Shift EA
Daniel Naranjo Morales
Эксперты
Momentum Shift EA Momentum Shift EA   – это автоматизированная торговая система, разработанная специально для пары   USDJPY   на таймфрейме   H1 . Его основная стратегия основана на определении потенциальных разворотных точек рынка и использовании сдвигов в моментуме. Советник предназначен для работы по контртрендовой методике, стремясь входить в сделки, когда текущее направление рынка показывает признаки ослабления. Анализируя комбинацию классических технических индикаторов, советник находит то
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
Эксперты
NEXA Swing Zone Trader Официальное руководство пользователя (Русский) 1. Обзор NEXA Swing Zone Trader — это низкочастотный, высокоточный торговый советник для свинг-трейдинга , который открывает сделки только при совпадении тренда, импульса и рыночной структуры . Советник не занимается частыми сделками. Его цель — качественные входы и стабильность , а не количество. 2. Основная торговая логика Определение трендовой зоны EMA (период 150) на таймфрейме H1 Цена выше EMA → бычья зона Цена ниже
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (670)
Эксперты
EA Gold Stuff mt5 - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f mt5 , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Для советника требуется хеджинговый тип счета  Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!  Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и ман
EA Alpha Expert
Jonatas Da Silva Cruz
Эксперты
Eu tentei muitas coisas na negociação forex no passado e aprendi muito nos últimos 3,5 anos. Tentei   varias  ferramentas para negociação manual e nao tive muito sucesso. Sempre fui fascinado com o mercado forex, . A integração dos dados de volume é uma característica única e aumenta muito a qualidade das decisões comerciais do Expert Advisor. E sim, você tem que lembrar que os resultados do backtest não são os mesmos que resultados ao vivo. Mas aqui eles estão muito próximos. agora o único Exp
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — это многофункциональный робот для активного трейдинга на самых востребованных финансовых инструментах, включая популярные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), золото (XAU/USD), нефть (Brent, WTI) и криптовалюты (BTC, ETH, LTC и прочие). В основе алгоритма лежит модернизированная версия скользящей средней Hull (HMA), которая даёт более чёткие сигналы по сравнению с классическими Moving Average. Советник гибко реагирует на краткосрочные ценовые колебани
Daily HighLow Breakout EA
Fabio Conrado Ortolan
Эксперты
Dynamic Expert Advisor with Advanced Risk Management Dynamic EA for MetaTrader 5, based on daily high/low breakouts with trend filters (ADX & MAs). Includes adaptive trailing stop, daily profit/loss limits, and advanced risk management. Perfect for traders seeking consistency and capital protection. This EA was designed for traders seeking discipline, consistency, and adaptability to market conditions. It combines intelligent breakout triggers with robust technical filters, along with fully cus
Startup
Roberto Mubonane Muiambo
Эксперты
Recommendation Symbol XAUUSD Time Frame 15M OR 30M Settings  Default Brokers  Any The Expert Advisor trades based on the Bollinger Bands indicator and it has a trailing stop, feel free to play around with trailing stop pips and time frames. key features Trailing stop No Martingale No Grid The order is always protected by trailing stop. The price will increase by $50 with every 10 purchases
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Другие продукты этого автора
Candle Predictor MT5
Ramiz Mavludov
Индикаторы
Приветствую друзья, это обновленная версия для терминала MT5. Это новый мой продукт на основе моего первого индикатора, доработка без лишних настроек оптимизированная под золото. Индикатор поддерживает отправку уведомлений. Рекомендации по использованию: Инструмент - XAUUSD (основной, оптимизирован под него) Инструмент - XAUEUR (дополнительный, не был оптимизирован под него но результаты мне нравятся) Интервал графика - H4. Установите индикатор на график и забудьте про него, не трогайте. Сигна
Candle Predictor
Ramiz Mavludov
Индикаторы
Приветствую друзья, у меня давно не было новых продуктов которые бы я мог с уверенностью предложить вашему вниманию, теперь настало это время. Это новый мой продукт на основе моего первого индикатора , доработка без лишних настроек оптимизированная под золото. Меня часто просили сделать что то удобное для торговли, но не удавалось, это не легко, тестирование и откладка занимают очень много времени. Как и у предшественника, у этого индикатора есть свои нюансы, но основная цель была при оптимизаци
Magnet Price
Ramiz Mavludov
Индикаторы
Индикатор поиска магнитной цены, средняя цена,  к которой цена стремится вернуться. Оптимизирован под XAUUSD H1. Имеет 3 линии, центральная, цена к которой необходимо держать ориентир. На исторических данных успешность возврата к средней цене составил более 92% с настройками по умолчанию, в остальных случаях срабатывал стоплосс, который установлен по умолчанию.  Точка входа и время входа ориентировочно в начале дня и для удобства первая свеча нового дня, помечается стрелкой в зависимости от того
FREE
The indicator of a professional trader
Ramiz Mavludov
4.58 (12)
Индикаторы
The indicator of a Professional Trader - это стрелочный индикатор для прогнозирования направления движения цены. Над этим индикатором я работаю с 2014 года.  Вы можете использовать этот индикатор в качестве основного, использовать его сигналы для входа и использовать его в качестве единственного индикатора для поиска точек входа. О продукте: Рекомендуемый TF [H4-D1-W1] . Индикатор предсказывает направление движения следующей свечи.  Подходят множество инструментов; Гибкость в настройках под ра
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв