Smart Robot AI

Este Asesor Experto combina 2 elementos interesantes: la ausencia de ajuste a datos históricos y "cerebros" incorporados, independientes entre sí en modo MTF, entrenados para encontrar señales importantes; siempre hay un stop loss. No es un conjunto simple de datos ordinarios, sino un patrón dinámico difícil de describir en pocas palabras. Durante las pruebas, podrá observar cómo el experto muestra tanto operaciones positivas como negativas, así como períodos de crecimiento o caída; el enfoque está en el riesgo mínimo y el comercio a largo plazo.

También debe entender que hay períodos en los que el asesor puede estar en reducción (drawdown), en crecimiento constante o estancado, por lo que es mejor utilizar un riesgo medio o mínimo.

La configuración del asesor es mínima y simple, para iniciarlo basta con adjuntarlo al gráfico del par XAUUSD. No funcionará correctamente en otros instrumentos, ya que la estrategia actual es solo para este par.

Por defecto, solo necesita adjuntar el asesor al gráfico del par XAUUSD, cualquier TF.

Se agregaron flechas en la última versión, ahora se puede usar como indicador o para ver momentos de entrada probable. Use el período M5 para mayor comodidad.

Live Signal.

Próximo precio desde 01.03.2026: 1000$

Configuración

  • Use ADX Filter - Usar filtro ADX. Reduce la cantidad de entradas pero aumenta la calidad.

  • Adx Period - Período del indicador.

  • Entry Mode - Combina 6 modos de entrada al mercado:

    • Market Entry - Por mercado, todos los demás modos son órdenes virtuales límite.

    • Wait best price - Un poco por debajo del mercado.

    • Por el fractal más cercano.

    • Por el valor del indicador Parabolic Sar.

    • En zonas Premium/Discount.

    • Distancia fija.

    • Basta con adjuntar el asesor al gráfico. La opción por defecto es al mejor precio («Wait best price»); teniendo en cuenta el deslizamiento y el spread, creo que será mejor así.

  • VirtualOrderExpirationsMin - Temporizador en minutos para esperar a alcanzar el mejor precio.

  • Fix Distance for mode Fix Distance - Distancia fija para el modo de instalación fija de órdenes virtuales límite.

  • Analysis mode, once per bar or every tick - Por defecto funciona en cada tick, pero para acelerar los cálculos se puede elegir el modo CLOSE BAR; para pruebas los resultados diferirán ligeramente.

  • Treshold - Precisión del pronóstico de los "cerebros" principales 0.75 por defecto (75%). En pocas palabras, cuando la situación predice éxito en un 75%, el cerebro dará una señal. Cuanto menor sea, más entradas falsas y aleatorias. Aconsejo usar 0.75-0.85. Valores superiores a 0.85 es mejor usarlos en modo de cuadrícula (grid).

  • Treshold_2 - Precisión del pronóstico de los "cerebros" adicionales. Si es menor, habrá más órdenes y más drawdown. Si es mayor, mayor precisión, pero menos órdenes. Mejor dejar como está.

  • Trend H1-M15 AI Filters - Activa filtros de tendencia adicionales en 2 intervalos; por defecto esta opción funciona, no es necesario desactivarla.

  • Treshold H1 Trend - Pronóstico mínimo para el intervalo H1.

  • Treshold M15 Trend - Pronóstico mínimo para el intervalo M15.

  • RiskMode - Contiene 3 modos de configuración de lote mínimo en la lista desplegable. Por defecto el riesgo es medio y por cada 5000 de balance se abrirán 0.02 lotes. Es más seguro que el modo agresivo.

  • FixLot - Volumen de lote fijo.

  • Grid On/Off - Activación del modo de cuadrícula, desactivado por defecto.

  • LotMult - Coeficiente de multiplicación del lote para órdenes de cuadrícula.

  • MaxOrders - Cantidad máxima de órdenes en la cuadrícula.

  • GridStep - Paso entre órdenes de la cuadrícula.

  • UseDynamicBreakeven - Necesario para el modo de cuadrícula y recuperación. Tendremos un cálculo dinámico de ganancias para fijar, especificado abajo en BreakEven. Ejemplo: en BreakEven se indica por defecto 1 (es decir, 1 unidad de balance de ganancia), al alcanzar la cual, independientemente del volumen abierto, se cerrará nuestra operación, pero esto es si UseDynamicBreak está desactivado. Al usar diferentes RiskMode el volumen crece, y saldremos rápidamente. Para evitar esto, UseDynamicBreak debe estar activado. Es decir, en este caso con la configuración por defecto y un volumen de 0.02 nuestra posición se cerrará con una ganancia de 2, y no de 1. Si el volumen es 0.1, entonces al alcanzar una ganancia de 10.

  • BreakEven - Descripción del ejemplo anterior, pero si decide usar un lote fijo, puede desactivar UseDynamicBreak, y se tendrá en cuenta la ganancia fija indicada aquí.

  • RecoveryMode - Modo de recuperación del máximo de nuestro balance mediante el aumento del lote en posiciones perdedoras. Para experimentos, desactivado por defecto. Funciona bajo el principio de mantener el lote aumentado hasta que cubramos la pérdida; una duplicación adicional del lote ocurrirá solo en la siguiente posición fallida.

  • RecoveryFactor - Coeficiente de multiplicación del lote en modo de recuperación.

  • RecoveryMaxLot - Lote máximo en modo de recuperación.

  • SL Mode - 2 modos de gestión: fijo y virtual. Al usar el modo virtual, el Trail también se vuelve virtual, la actualización ocurre una vez por minuto para protegerse de impulsos. Por defecto se usan SL fijo y Trail.

  • StopLoss - Stoploss, fijo.

  • Use Fractal M5 - Configuración de stoploss por el fractal más cercano, si el stoploss está demasiado cerca del precio actual.

  • Trailing mode - Contiene 2 modos: fijo y virtual (se actualiza una vez por minuto). El stop fijo funciona cada tick.

  • NEW: Trail SL Mode - Actívelo obligatoriamente, es una nueva lógica para el funcionamiento de SL y Trail.

  • Trailing Start - Trailing start, es la distancia después de la cual se activa el trailing stop.

  • TrailingStep - Paso de cambio del stop.

  • MaxDD Money - Desactivado por defecto, se utiliza para proteger la cuenta de la reducción (drawdown) especificada en la moneda de la cuenta.

  • MaxDD % - Desactivado por defecto, se utiliza para proteger la cuenta de la reducción en porcentaje.

  • Pause is hour after drawdown - Activa una pausa comercial por la cantidad de horas especificada al alcanzar MaxDD.

  • Max losing trades per Day - Cantidad máxima de operaciones perdedoras por día; se puede establecer si desea proteger la cuenta de un ciclo infinito, por ejemplo, de operaciones fallidas. El comercio continúa al día siguiente.

  • Show Info on Chart (Comment) - Visualización del bloque de información de comentarios en el gráfico.

  • MagicNumber - Número mágico para que el asesor pueda distinguir, por ejemplo, 2 copias suyas u órdenes de otro asesor; debe establecerse uno único.

  • MaxSlippage - Deslizamiento máximo.

  • MaxSpread - Spread máximo para la entrada. Recomiendo elegir un corredor con spreads bajos para el oro.

  • Max Trades Day - Cantidad máxima de órdenes por día.


