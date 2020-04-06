Smart Robot AI

Este Asesor Experto combina 2 elementos interesantes: la ausencia de ajuste a datos históricos y "cerebros" incorporados, independientes entre sí en modo MTF, entrenados para encontrar señales importantes; siempre hay un stop loss. No es un conjunto simple de datos ordinarios, sino un patrón dinámico difícil de describir en pocas palabras. Durante las pruebas, podrá observar cómo el experto muestra tanto operaciones positivas como negativas, así como períodos de crecimiento o caída; el enfoque está en el riesgo mínimo y el comercio a largo plazo.

También debe entender que hay períodos en los que el asesor puede estar en reducción (drawdown), en crecimiento constante o estancado, por lo que es mejor utilizar un riesgo medio o mínimo.

La configuración del asesor es mínima y simple, para iniciarlo basta con adjuntarlo al gráfico del par XAUUSD. No funcionará correctamente en otros instrumentos, ya que la estrategia actual es solo para este par.

Por defecto, solo necesita adjuntar el asesor al gráfico del par XAUUSD, cualquier TF.

Se agregaron flechas en la última versión, ahora se puede usar como indicador o para ver momentos de entrada probable. Use el período M5 para mayor comodidad.

Live Signal.

Próximo precio desde 01.03.2026: 1000$

Configuración