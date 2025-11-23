Smart Robot AI
Questo Expert Advisor combina due elementi interessanti: l'assenza di ottimizzazione eccessiva (curve-fitting) e un "cervello" integrato e addestrato per trovare segnali importanti. Utilizza sempre uno stop loss. Non si tratta di un semplice insieme di dati ordinari, ma di un pattern dinamico difficile da descrivere in poche parole. Durante i test, potrete osservare l'expert mostrare sia operazioni positive che negative, così come crescita o calo. L'enfasi è posta sul rischio minimo e sul trading a lungo termine.
Dovete anche capire che ci sono periodi in cui il consulente può trovarsi in drawdown, in una fase di crescita sicura o in stagnazione. Pertanto, è meglio utilizzare un rischio medio o minimo.
Le impostazioni del consulente sono minime e semplici. Per avviarlo, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia XAUUSD. Non funzionerà correttamente su altri strumenti, poiché la strategia attuale è solo per questa coppia.
Impostazioni
InpThreshold - Precisione della previsione, 0.75 di default, che corrisponde al 75%. In parole povere, quando la situazione prevede un tasso di successo del 75%, il "cervello" darà un segnale. Più basso è il valore, maggiori saranno gli ingressi falsi e casuali. Si consiglia di utilizzare 0.75-0.85. Valori superiori a 0.85 sono più indicati se si utilizza la modalità a griglia (grid).
RiskMode - Contiene 3 modalità per impostare il lotto minimo in un elenco a discesa. Di default, il rischio è medio e per ogni 5000 di saldo verrà aperto un lotto da 0.02. Questo è più sicuro della modalità aggressiva.
InpLotMult - Coefficiente di moltiplicazione del lotto per gli ordini a griglia.
InpMaxOrders - Numero massimo di ordini nella griglia.
IntGridStep - Passo tra gli ordini. Di default è impostato un valore elevato poiché non viene utilizzato. Da usare solo quando InpThreshold è superiore a 0.85.
InpStopLoss - Stop loss fisso.
InpTrailingStart - Trailing stop, la distanza alla quale si attiva il trailing stop.
InpTrailingStep - Passo di aggiustamento dello stop loss.
InpUseDynamicBreak - Quando è abilitato, ci sarà un calcolo dinamico del profitto per la presa di profitto, specificato di seguito in InpBreakEven. Esempio: InpBreakEven è impostato su 1 di default, che significa 1 unità di profitto del saldo. Raggiunto questo valore, indipendentemente dal volume aperto, la nostra operazione verrà chiusa, ma solo se InpUseDynamicBreak è disabilitato. Utilizzando diversi RiskMode, il volume cresce di conseguenza e usciremmo rapidamente. Per evitare ciò, InpUseDynamicBreak deve essere abilitato. Quindi, in questo caso, con le impostazioni predefinite e un volume di 0.02, la nostra posizione si chiuderà con un profitto di 2, non di 1. Se il volume è 0.1, si chiuderà al raggiungimento di un profitto di 10.
InpBreakEven - Descrizione dell'esempio sopra. Tuttavia, se decidete di utilizzare un lotto fisso, potete disabilitare InpUseDynamicBreak e verrà considerato il profitto fisso qui specificato.