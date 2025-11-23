Smart Robot AI

Questo Expert Advisor combina due elementi interessanti: l'assenza di ottimizzazione eccessiva (curve-fitting) e un "cervello" integrato e addestrato per trovare segnali importanti. Utilizza sempre uno stop loss. Non si tratta di un semplice insieme di dati ordinari, ma di un pattern dinamico difficile da descrivere in poche parole. Durante i test, potrete osservare l'expert mostrare sia operazioni positive che negative, così come crescita o calo. L'enfasi è posta sul rischio minimo e sul trading a lungo termine.

Dovete anche capire che ci sono periodi in cui il consulente può trovarsi in drawdown, in una fase di crescita sicura o in stagnazione. Pertanto, è meglio utilizzare un rischio medio o minimo.

Le impostazioni del consulente sono minime e semplici. Per avviarlo, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia XAUUSD. Non funzionerà correttamente su altri strumenti, poiché la strategia attuale è solo per questa coppia.

Impostazioni