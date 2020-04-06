このEA（Expert Advisor）は、2つの興味深い要素を兼ね備えています。それは、過去のデータへの過剰適合（カーブフィッティング）がないことと、MTFモードで互いに独立し、重要なシグナルを見つけるように訓練された内蔵の「頭脳」です。常にストップロスが設定されます。これは単なる通常のデータの集合ではなく、一言で説明するのが難しい動的なパターンです。テスト中、エキスパートがプラスの取引とマイナスの取引の両方を示し、上昇または下降する様子を観察できます。重点は最小限のリスクと長期的な取引に置かれています。

また、アドバイザーがドローダウン（含み損）の状態になったり、順調に成長したり、あるいは足踏み状態になったりする時期があることを理解する必要があります。そのため、中程度または最小限のリスクを使用するのが最適です。

アドバイザーの設定は最小限でシンプルです。XAUUSDペアのチャートに貼り付けるだけで起動します。現在の戦略はこのペア専用であるため、他の銘柄では正しく動作しません。

デフォルトでは、XAUUSDペアの任意の時間足（TF）のチャートにアドバイザーを貼り付けるだけで十分です。

最新バージョンでは矢印が追加され、インジケーターとして使用したり、エントリーの可能性がある瞬間を確認したりできるようになりました。利便性のためにM5期間を使用してください。

Live Signal（ライブシグナル）。

2026年3月1日からの次の価格は$1000

設定