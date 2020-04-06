Smart Robot AI

このEA（Expert Advisor）は、2つの興味深い要素を兼ね備えています。それは、過去のデータへの過剰適合（カーブフィッティング）がないことと、MTFモードで互いに独立し、重要なシグナルを見つけるように訓練された内蔵の「頭脳」です。常にストップロスが設定されます。これは単なる通常のデータの集合ではなく、一言で説明するのが難しい動的なパターンです。テスト中、エキスパートがプラスの取引とマイナスの取引の両方を示し、上昇または下降する様子を観察できます。重点は最小限のリスクと長期的な取引に置かれています。

また、アドバイザーがドローダウン（含み損）の状態になったり、順調に成長したり、あるいは足踏み状態になったりする時期があることを理解する必要があります。そのため、中程度または最小限のリスクを使用するのが最適です。

アドバイザーの設定は最小限でシンプルです。XAUUSDペアのチャートに貼り付けるだけで起動します。現在の戦略はこのペア専用であるため、他の銘柄では正しく動作しません。

デフォルトでは、XAUUSDペアの任意の時間足（TF）のチャートにアドバイザーを貼り付けるだけで十分です。

最新バージョンでは矢印が追加され、インジケーターとして使用したり、エントリーの可能性がある瞬間を確認したりできるようになりました。利便性のためにM5期間を使用してください。

Live Signal（ライブシグナル）。

2026年3月1日からの次の価格は$1000

設定

  • Use ADX Filter - ADXフィルターを使用します。エントリー数は減りますが、質は向上します。

  • Adx Period - インジケーターの期間。

  • Entry Mode - 6つの市場エントリーモードを組み合わせています：

    • Market Entry - 成り行き注文。他のすべてのモードは指値仮想注文です。

    • Wait best price - 市場価格より少し下。

    • 最寄りのフラクタルによる。

    • Parabolic Sarインジケーターの値による。

    • プレミアム/ディスカウントゾーン内。

    • 固定距離。

    • アドバイザーをチャートに貼り付けるだけで十分です。デフォルトでは「Wait best price」（ベストプライス待ち）オプションが選択されています。スリッページとスプレッドを考慮すると、これが最善だと思います。

  • VirtualOrderExpirationsMin - ベストプライスへの到達を待機するタイマー（分単位）。

  • Fix Distance for mode Fix Distance - 固定指値仮想注文設定モードの固定距離。

  • Analysis mode, once per bar or every tick - デフォルトではティックごとに動作しますが、計算を高速化するためにCLOSE BARモードを選択できます。テストの場合、結果はわずかに異なります。

  • Treshold - メイン「頭脳」の予測精度。デフォルトは0.75（75%）です。簡単に言えば、状況が75%の成功を予測すると、頭脳がシグナルを出します。値が小さいほど、誤ったエントリーやランダムなエントリーが増えます。0.75〜0.85の使用をお勧めします。0.85を超える値は、グリッドモードで使用するのが最適です。

  • Treshold_2 - 追加の「頭脳」の予測精度。低い場合は注文が増え、ドローダウンが増えます。高い場合は精度は高くなりますが、注文は減ります。そのままにしておくのが良いでしょう。

  • Trend H1-M15 AI Filters - 2つの間隔で追加のトレンドフィルターを有効にします。デフォルトでこのオプションは機能しており、無効にする必要はありません。

  • Treshold H1 Trend - H1間隔の最小予測。

  • Treshold M15 Trend - M15間隔の最小予測。

  • RiskMode - ドロップダウンリストに最小ロットを設定する3つのモードが含まれています。デフォルトではリスクは中程度で、残高5000ごとに0.02ロットが開かれます。これはアグレッシブモードよりも安全です。

  • FixLot - 固定ロット数。

  • Grid On/Off - グリッドモードの有効化。デフォルトではオフです。

  • LotMult - グリッド注文のロット乗数。

  • MaxOrders - グリッド内の最大注文数。

  • GridStep - グリッド注文間のステップ。

  • UseDynamicBreakeven - グリッドおよびリカバリーモードに必要です。以下BreakEvenで指定された固定用の動的な利益計算が行われます。例：BreakEvenにデフォルトで1（つまり利益残高1単位）が指定されており、これに達すると、オープンボリュームに関係なく取引がクローズされますが、これはUseDynamicBreakがオフの場合です。異なるRiskModeを使用するとボリュームが増加し、すぐにエグジットしてしまいます。これを防ぐには、UseDynamicBreakをオンにする必要があります。つまり、この場合、デフォルト設定でボリュームが0.02の場合、ポジションは利益1ではなく2でクローズされます。ボリュームが0.1の場合、利益10に達した時点でクローズされます。

  • BreakEven - 上記の例の説明ですが、固定ロットを使用する場合は、UseDynamicBreakをオフにすることができ、ここで指定された固定利益が考慮されます。

  • RecoveryMode - 損失ポジションでロットを増やすことにより、残高の最大値を回復するモード。実験用であり、デフォルトではオフです。損失をカバーするまで増加したロットを保持するという原則で機能します。さらなるロットの倍増は、次の失敗したポジションでのみ発生します。

  • RecoveryFactor - リカバリーモードでのロット乗数係数。

  • RecoveryMaxLot - リカバリーモードでの最大ロット。

  • SL Mode - 2つの管理モード：固定と仮想。仮想モードを使用する場合、Trailも仮想になり、急激な変動から保護するために1分に1回更新されます。デフォルトでは固定SLとTrailが使用されます。

  • StopLoss - ストップロス、固定。

  • Use Fractal M5 - ストップロスが現在の価格に近すぎる場合、最寄りのフラクタルによってストップロスを設定します。

  • Trailing mode - 2つのモードが含まれています：固定と仮想（1分に1回更新）。固定ストップはティックごとに機能します。

  • NEW: Trail SL Mode - 必ずオンにしてください。これはSLとTrailの動作のための新しいロジックです。

  • Trailing Start - トレーリングスタート。トレーリングストップが有効になる距離です。

  • TrailingStep - ストップ変更のステップ。

  • MaxDD Money - デフォルトではオフ。口座通貨で指定されたドローダウンから口座を保護するために使用されます。

  • MaxDD % - デフォルトではオフ。パーセンテージでのドローダウンから口座を保護するために使用されます。

  • Pause is hour after drawdown - MaxDDに達したときに、指定された時間数の取引一時停止を有効にします。

  • Max losing trades per Day - 1日あたりの最大損失取引数。たとえば、失敗した取引の無限ループから口座を保護したい場合に設定できます。取引は翌日に再開されます。

  • Show Info on Chart (Comment) - チャート上の情報ブロックコメントの表示。

  • MagicNumber - マジックナンバー。アドバイザーが自分のコピーや他のアドバイザーの注文を区別できるようにするためのもので、一意のものを設定する必要があります。

  • MaxSlippage - 最大スリッページ。

  • MaxSpread - エントリーの最大スプレッド。ゴールドのスプレッドが低いブローカーを選択することをお勧めします。

  • Max Trades Day - 1日あたりの最大注文数。


おすすめのプロダクト
Trend Dynamics
Oleksandr Powchan
エキスパート
Trend Dynamics Expert Advisor is a level trader designed to be as precise as possible. Because of the extreme accuracy of the entries and the algorithms ability to filter out bad trades, the system does not take new trades every day. The system was not optimized and has fixed indicator settings as its universally adaptable. Be aware, that its recomended to run multiple pairs on the same account for more profit. Our Goal is to help you be way more profitable and way more stress free, so you can
Pick and Roll
Marta Gonzalez
エキスパート
Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
Gold Scalping Machine Pro
Kennedy Odhiambo Oluoch
エキスパート
Gold Scalping Machine Pro – XAUUSD Smart Recovery EA Gold Scalping Machine Pro is a fully automated XAUUSD scalping Expert Advisor built with a last-trade recovery averaging system . It targets fast consistent profits with intelligent drawdown control. Unlike risky martingale systems, this EA only opens new trades when the most recent trade reaches controlled drawdown , making it smarter and safer for long-term trading. Gold Expert Pro is a fully automated scalping Expert Advisor designed exc
One Expert Army MT5
Wendell Aganos
エキスパート
AI-Drive Core   Precision. Power. Discipline. One Expert Army MT5 is an AI-drive execution system —built for traders who want clean charts, fixed risk, and military-grade timing.  No martingale, no grid, no noise. FIX SL/TP. Key Features • AI Timing Engine – Activates buy/sell systems only in optimal windows • Hard-Coded Institutional Parameters – Fixed TP, SL, trailing logic • Stable Fixed-Lot Execution – Ideal for small accounts and prop firm rules • One-Position Rule – Clean and controlled
Recovery Grip Meta 5
Marta Gonzalez
エキスパート
MANUAL OF RECOVERY GRIP The recovery grip system can recover both an isolated loss and a loss produced by a grip or multiple orders, the algorithm gradually compensates the losses until the equity returns to zero. The time it takes for the algorithm to reverse the loss is proportional to the volatility of the pair and the size of the loss.This system allows you to test the algorithm prior to purchase.For this, it has a powerful simulation system in which you can choose whether your loss is a
Quanterly
Samuel Mkandawire
4.75 (4)
エキスパート
[Intentionally Retired/Expired. For DEMONSTRATIVE PURPOSES ONLY!!] Quanterly EA—Precision Meets Automation | Developed by Ravefxt | Contact: Ravefxt@gmail.com Unlock consistent trading potential with Quanterly EA , a sophisticated Expert Advisor designed for traders seeking reliable automation in dynamic markets. This EA combines adaptive sensitivity with robust risk management to capitalise on price movements, offering a seamless blend of performance and control. Key Features: Customisable Se
FREE
HFT Ghoul
Sabrina Hellal
エキスパート
HFT Ghoul HFT Ghoul is an Expert Advisor for the MetaTrader 5 platform, specifically designed for high-frequency trading environments. It uses momentum-based algorithms to detect rapid price movements, particularly targeting high liquidity spikes during volatile trading sessions. Instead of immediate market execution, the Expert Advisor uses a mechanism based on pending stop-loss orders. This approach aims to enter the market only when sufficient momentum is detected in the direction of the tr
Dynamic RSI Guardian Basic
Befe Ltd
エキスパート
ダイナミックRSIガーディアン – 精密な取引と完全なリスク管理 ダイナミックRSIガーディアンは、一貫したパフォーマンス、厳格なリスク管理、柔軟性を重視するトレーダーのためのプロフェッショナルなアルゴリズム取引システムです。高度なピップベースの計算とRSI駆動のインテリジェントなフィルターを基盤としており、すべての取引が厳格なルールに従い、リスクを最小限に抑えつつ機会を最大化します。 主な機能 ： スマートエントリーシステム • RSIに基づく多層フィルター確認 • 高確率シグナルの検出とチャート上での矢印視覚化 完全なリスク管理 • リスクパーセンテージに基づく動的手数計算 • 最大ポジション数と取引チェック（過剰取引防止） • 無効なストップロスレベルの保護 高度な出口戦略 • ATRまたは固定ピップに基づくトレーリングストップ • 調整可能なストップロスとテイクプロフィット（ピップベース） • ブローカーの制限に対応した自動ストップロス修正 ビジュアルHUDダッシュボード • リアルタイムステータス（買い、売り、ブロック） • 市場状況の表示 • シグナル追跡と分
FREE
MA Fly EURUSD mt5
Sebastian Furmanek
エキスパート
Backtest from   2003-2019 MetaQuotes Data Every Tick Mode EA created for EURUSD H1 Open  transaction based on MA and Volume Close transaction based on RSI or take profit One transaction at the time. No adding position, no martingale, no grid. My recommendations: For "safe mode" i recommend 0.1 lot per 10000USD For "risky mode" i recommend 0.5 lot per 10000USD Personally i use 0.3 lot per 10000 USD Fell free to increase lot size while you earn. This EA does not open transaction everyday, b
News Trading Ultimate Robot
FXRaid UK Ltd
エキスパート
Introducing the ultimate news trading robot for forex MetaTrader 5 - designed specifically for traders who want to profit from market volatility during news events. With this robot, you can easily set up two pending orders - buy stop and sell stop - just 10 minutes before the news release. Simply set the time on the robot to 10 minutes prior to the news release time (for example, if the news is scheduled for 6:30, set the time on the robot to 6:20), and the robot will take care of the rest. But
EA Wavex
Kyaw Zan Tun
エキスパート
This Expert Advisor is designed around a Trend Following strategy combined with Market Structure analysis to identify and follow reliable price movements. It avoids short-term noise and focuses on aligning trades with the broader market direction. Trading Logic: The EA analyzes price structure and trend conditions to determine optimal entry and exit points. It is built to follow market momentum rather than predict sudden reversals. Risk Management: Equipped with a robust risk management system,
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Price Pulse Catcher
Takeshi Shibuki
エキスパート
PPC: Price Pulse Catcher  は 主な トレード指標に ストキャスティクスを用いた Expert Advisor です。 買いのみを実行するモジュールと売りのみを実行するモジュールがそれぞれ、中期トレンドに合わせて適宜切り替わりながらトレードを行います。 中期的な相場の方向性が明らかな場合には、どちらか一方のみを選択して運用することも可能です。 中期トレンドの指標には Expert Advisor を適用するチャートの上位足の移動平均線を用います。 StopLoss-0／TakeProfit-0 とすると、ポジションのオープンとクローズは完全に指標任せになります。 StopLoss-200／TakeProfit-0 などとすることで、損失を限定したうえで利益を可能な限り求めるといった設定が可能です。 比較的最近のUSDJPYの相場でパフォーマンスを発揮します。 推奨事項： 通貨ペア： USDJPY 期間： H1 パラメータ Trade Settings： Lot： 取引ロット数 Take Profit： 利確ポイント数 Stop Loss： 損切ポイント数 B
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
エキスパート
Investopedia FIVEEAはこの記事に基づいています： https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 取引条件 -X期間のEMAとMACDの下で取引されている通貨ペアがマイナスの領域にあることを確認します。 -価格がX期間のEMAを超えるのを待ってから、MACDがネガティブからポジティブにクロスする過程にあるか、5バー以内でポジティブな領域にクロスしたことを確認します。 -X期間EMAの上に長いXピップを移動します。 -エントリー時のポジションのXとリスク額を売ります。後半のストップを損益分岐点に移動します。 -トレーリングストップを使用 -リスク警告 -ADX PROを購入する前に、関連するリスクに注意してください。 -過去のパフォーマンスは将来の収益性を保証するものではありません（EAも損失を出す可能性があります）。 -示されているバックテスト（スクリーンショットなど）は、最適なパラメーターを見つけるために高度に最適化されていますが、結果をライブ取引に転送すること
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
エキスパート
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
Cybertrade
Emanuel Andriato
エキスパート
Cybertrade Agile and Flexible - MT5 (Your strategy in any market) https://emanuelandriato.github.io/cybertrade/ Flexible EA regarding parameterization, where the trader can configure his own setup, risk management and trading plan. Our EA is an advanced, high quality solution, always developed with attention focused on performance and flexibility of use and also always attentive to the need of traders to work in different ways. With the diversity of indicators and parameters available, it is p
Step to Victory
Ivan Simonika
エキスパート
The Expert Advisor analyzes tick micro-signals and determines the direction to open a position. Micro-signals are identified by predetermined codes, which in the optimization are recorded in the settings of the bot. When a bot sees the corresponding micro-signal, it reacts to it by opening a position and its accompaniment! The bot has good predictability. You can check the work of the bot on the simulation of real history, how to configure the tester will be shown in the screenshot. Also, we sh
The Rise MT5
Marta Gonzalez
エキスパート
The Rise:   It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trade.      Is a revolution in the  customization of the trading.  The Rise     is a expert advisor based in  the indicator       The Rise of Sky walker: (  https://www.mql5.com/es/market/product/44511 ) This system uses operations groups, which always beat the market You can download the demo and test it yourself.  Very stable gro
Astrilith Expert MT5
Ruengrit Loondecha
エキスパート
--------------------------------------------------------- Astrillith Expert MT5 Optimal Performance:   Designed to work best with GOLD on the H1imeframe. Capital Requirements:   Minimum starting capital of $200-$500 for a 0.01 lot size (AutoLot feature included). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . ----------------------
QuantumGold Matrix
Mohammed Lamine Kasmi
ユーティリティ
QuantumXAU Matrix – Smart Gold Trading EA for MetaTrader 5 QuantumXAU Matrix is a powerful, fully automated Expert Advisor specifically designed for XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. It follows a smart averaging strategy with controlled risk management, aiming for consistent profits through adaptive lot sizing and precise trade timing. Symbol-specific : Trades only on XAUUSD for optimized performance Automated logic : Opens positions based on market distance and profit targets
Nova RSW Trader
Anita Monus
エキスパート
Nova RSW Trader is a contrarian-style Expert Advisor designed around the Reverse Sweep concept — identifying overextended market moves and targeting structured reversals with precision. Instead of following the herd, Nova RSW Trader waits for exhaustion, imbalance, and specific technical triggers before entering trades that seek to fade extremes and capitalize on mean reversion. This EA is built for traders who understand that price doesn’t move in straight lines forever. With strict conditions
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
エキスパート
The EA opens trades based on Fractals indicator signals and uses smart averaging and position volume calculation. Unlike most grid expert advisors, Double Grid Pro opens averaging positions only on signals. The Fractals indicator is considered the most effective in this case. The expert Advisor can be configured for an aggressive and conservative trading style. The key parameter in the strategy is the CorrectionValue parameter, it indicates the size of the correction at which we close the enti
Advance PROB Breakout
VALU VENTURES LTD
エキスパート
PROB V2 - Advanced Pattern Range Opening Breakout PROB V2 is a sophisticated trading system designed to capture high-probability breakouts during the New York market open. Unlike simple breakout strategies, this EA validates every move using advanced price action patterns, including volume surges, momentum shifts, and candle structure analysis, to filter out false signals. Key Features Smart Breakout Logic:   Validates breakouts using compression ratios, gap analysis, and wick rejection filters
Momentum Shift EA
Daniel Naranjo Morales
エキスパート
Momentum Shift EA 「Momentum Shift EA」は、 USDJPY の**H1（1時間足）**タイムフレーム専用に開発された自動売買システム（EA）です。その核となる戦略は、市場の潜在的な転換点を特定し、モメンタム（勢い）の変化を利用することに基づいています。 このEAは 逆張り を基本とし、現在の市場の方向性が勢いを失った兆候を見せたときにエントリーを狙います。このアプローチにより、市場の調整局面や反転の可能性を捉えることを目指します。 戦略 このEAは、複数のテクニカル指標を組み合わせた確認システムを用いて、取引シグナルをフィルタリングします。戦略には以下のツールが統合されています。 パラボリックSAR:   潜在的なトレンドの反転を特定するための主要なエントリートリガーとして使用されます。また、保有ポジションを管理するための動的なトレーリングストップの基準としても機能します。 オーサムオシレーター (AO):   市場のモメンタムの変化を確認するのに役立ちます。パラボリックSARによって生成されたシグナルを検証するために、AOの特定のパターンを監視します
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
エキスパート
NEXA Swing Zone Trader 公式ユーザーマニュアル（日本語） 1. 概要 NEXA Swing Zone Trader は、 **低頻度・高精度のスイングトレード専用エキスパートアドバイザー（EA）**です。 このEAは、 トレンド・モメンタム・市場構造 がすべて一致した場合にのみ取引を行い、 無駄なエントリーや過剰取引を避ける設計となっています。 2. 戦略の基本ロジック トレンドゾーン判定 EMA（期間150）／H1タイムフレーム 価格がEMAより上 → 上昇ゾーン（Bull Zone） 価格がEMAより下 → 下降ゾーン（Bear Zone） 取引は必ず メイントレンド方向のみ 行われます。 エントリー条件 買い（BUY） 価格がEMAの上に位置（上昇ゾーン） RSI(10) が 49.5 を上抜け 直近の フラクタル高値をブレイク 売り（SELL） 価格がEMAの下に位置（下降ゾーン） RSI(10) が 49.5 を下抜け 直近の フラクタル安値をブレイク トレンド＋モメンタム＋構造ブレイク すべてが揃った場合のみエントリーします
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (670)
エキスパート
EA Gold Stuff mt5は、金取引のために特別に設計されたExpert Advisorです。 この作業は、Gold Stuff mt5指標を使用した注文の開始に基づいているため、アドバイザーは"トレンドフォロー"戦略に従って動作します。 重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ トレンド スキャナーの強力なサポートを利用して、無料のインジケーターを入手し、プライバシーを守ります。あーみー！   リアルタイムの結果はここで見ることができます パラメータ 新しいシリーズを開く-新しいシリーズの注文の開始をオン/オフします。 開始ロット-開始ロット。 トレードバイ-Expert Advisorが購入できるようにします。 トレード売り-Expert Advisorが売ることを許可します。 ヘッジを使用する-機能が有効になっている場合、アドバイザーは買いと売りの両方の方向を取引し、機能が無効になっている場合、アドバイザーは一方向 マネー Manadgementを使用-オン/自動ロット計算の使用をオフにします。 オートロットオータロットオータロット
EA Alpha Expert
Jonatas Da Silva Cruz
エキスパート
Eu tentei muitas coisas na negociação forex no passado e aprendi muito nos últimos 3,5 anos. Tentei   varias  ferramentas para negociação manual e nao tive muito sucesso. Sempre fui fascinado com o mercado forex, . A integração dos dados de volume é uma característica única e aumenta muito a qualidade das decisões comerciais do Expert Advisor. E sim, você tem que lembrar que os resultados do backtest não são os mesmos que resultados ao vivo. Mas aqui eles estão muito próximos. agora o único Exp
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
エキスパート
HMA Scalper Pro EA     は、人気の通貨ペア（EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CAD）、金（XAU/USD）、原油（Brent、WTI）、および暗号通貨（BTC、ETH、LTCなど）といった需要の高い金融商品でのアクティブトレードを目的とした多機能ロボットです。 本アルゴリズムの中核には、従来の移動平均（Moving Average）と比較してより明確なシグナルを提供する改良版のHull Moving Average (HMA) が採用されています。アドバイザーは短期的な価格変動に柔軟に対応し、グリッド方式のオーダー設置と高度なリスク管理ツールを活用します。組み込みのビジュアル・パネルにより、取引パラメータの設定および管理が簡素化されています。 HMA Scalper Pro EA   の主な機能と目的 スキャルピング手法 短期的な価格変動に焦点を当て、迅速にエントリーとエグジットの可能性を見極めます。 グリッド方式 価格が逆行した場合に、設定したステップごとに追加オーダーを開き、より有利な平均エントリーポイントを得ること
Daily HighLow Breakout EA
Fabio Conrado Ortolan
エキスパート
Dynamic Expert Advisor with Advanced Risk Management Dynamic EA for MetaTrader 5, based on daily high/low breakouts with trend filters (ADX & MAs). Includes adaptive trailing stop, daily profit/loss limits, and advanced risk management. Perfect for traders seeking consistency and capital protection. This EA was designed for traders seeking discipline, consistency, and adaptability to market conditions. It combines intelligent breakout triggers with robust technical filters, along with fully cus
Startup
Roberto Mubonane Muiambo
エキスパート
Recommendation Symbol XAUUSD Time Frame 15M OR 30M Settings  Default Brokers  Any The Expert Advisor trades based on the Bollinger Bands indicator and it has a trailing stop, feel free to play around with trailing stop pips and time frames. key features Trailing stop No Martingale No Grid The order is always protected by trailing stop. The price will increase by $50 with every 10 purchases
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (7)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
作者のその他のプロダクト
Candle Predictor MT5
Ramiz Mavludov
インディケータ
皆さん、こんにちは。これはMT5ターミナル用の更新バージョンです。 これは私の最初のインジケーターを基にした新製品で、余分な設定を省き、ゴールド（金）に最適化された改良版です。 このインジケーターは通知の送信をサポートしています。 使用に関する推奨事項: 銘柄   - XAUUSD (主要銘柄、これに最適化されています) 銘柄   - XAUEUR (副次的な銘柄、最適化はされていませんが、結果は良好です) 時間足   - H4。 インジケーターをチャートに設定したら、そのままにしてください。 買いシグナル   - 青色の矢印。 売りシグナル   - 赤色の矢印。 エントリーポイントを見つけるための主要な情報源として使用できます。 ストップロス:   黄色の点 - これに従うことをお勧めします。 使用シナリオ:   次のローソク足の方向と終値を予測します。そのため、シグナルを受け取ったら、シグナルが表示されたローソク足の終値を目安に取引を終了してください。 テイクプロフィット:   TPは任意ですが、ないよりはましです。どこにTPを設定するか、または取引を終了するかわからない場合は、直
Candle Predictor
Ramiz Mavludov
インディケータ
皆さん、こんにちは。自信を持ってお勧めできる新製品が長らくありませんでしたが、ついにその時が来ました。 これは私の最初のインジケーターを基にした新製品で、余計な設定を省き、ゴールド（金）に最適化された改良版です。取引に便利なものを作ってほしいとよく頼まれましたが、テストとデバッグには非常に多くの時間がかかるため、簡単にはいきませんでした。 前作同様、このインジケーターにも独自のニュアンスがありますが、最適化における主な目標は、インジケーターを実用的なものにすることでした。 このインジケーターは通知の送信をサポートしています。 使用推奨事項： 銘柄   - XAUUSD (メイン、これに最適化済み) 銘柄   - XAUEUR (サブ、最適化はしていませんが、結果は良好です) チャート時間足   - H4。 インジケーターをチャートに設定したら、そのままにして触らないでください。 買いシグナル   - 青い矢印。 売りシグナル   - 赤い矢印。 エントリーポイントを探すための主要な情報源として使用できます。 ストップロス (黄色の点)   - これに従うことをお勧めします。 使用シナリ
Magnet Price
Ramiz Mavludov
インディケータ
磁気価格ファインダーインジケーターは、価格が回帰する傾向にある平均価格です。 XAUUSD H1向けに最適化されています。3本のラインがあり、中央のラインは焦点を当てるべき価格です。 過去のデータに基づくと、デフォルト設定での平均価格への回帰成功率は92%を超えました。その他のケースでは、デフォルトで設定されているストップロスが発動しました。 エントリーポイントとエントリー時間は、概ね一日の始まりであり、便宜上、新日最初のローソク足は、磁気ラインより下で開いたか上で開いたかに応じて矢印でマークされます。 このインジケーターは、日中の単一エントリーで回帰に重点を置く取引戦略や、グリッド戦略に適しています。 利用可能な設定: Candles：微調整のためのローソク足の数。12-24-48の値を使用するか、デフォルトのままにすることをお勧めします。 ATR設定：ご自身の戦略に合わせてストップロスを微調整するために必要です。 ShowLabels：ラインの右側にマーカーテキストを表示します。 LabelOffsetBars：テキストのオフセット。 ArrowOffset_Multiplier：
FREE
The indicator of a professional trader
Ramiz Mavludov
4.58 (12)
インディケータ
The indicator of a Professional Trader is an arrow indicator for predicting the direction of price movement. I have been working on this indicator since 2014. You can use this indicator as your main indicator, use its entry signals, and use it as your only indicator to find entry points. About the product: Recommended TF [H4-D1-W1]   . The indicator predicts the direction of the next candle. Fits a variety of tools; Flexibility in settings for different instruments and intervals through the MO
FREE
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信