このEA（Expert Advisor）は、2つの興味深い要素を兼ね備えています。それは、過去のデータへの過剰適合（カーブフィッティング）がないことと、MTFモードで互いに独立し、重要なシグナルを見つけるように訓練された内蔵の「頭脳」です。常にストップロスが設定されます。これは単なる通常のデータの集合ではなく、一言で説明するのが難しい動的なパターンです。テスト中、エキスパートがプラスの取引とマイナスの取引の両方を示し、上昇または下降する様子を観察できます。重点は最小限のリスクと長期的な取引に置かれています。
また、アドバイザーがドローダウン（含み損）の状態になったり、順調に成長したり、あるいは足踏み状態になったりする時期があることを理解する必要があります。そのため、中程度または最小限のリスクを使用するのが最適です。
アドバイザーの設定は最小限でシンプルです。XAUUSDペアのチャートに貼り付けるだけで起動します。現在の戦略はこのペア専用であるため、他の銘柄では正しく動作しません。
デフォルトでは、XAUUSDペアの任意の時間足（TF）のチャートにアドバイザーを貼り付けるだけで十分です。
最新バージョンでは矢印が追加され、インジケーターとして使用したり、エントリーの可能性がある瞬間を確認したりできるようになりました。利便性のためにM5期間を使用してください。
Live Signal（ライブシグナル）。
2026年3月1日からの次の価格は$1000
設定
Use ADX Filter - ADXフィルターを使用します。エントリー数は減りますが、質は向上します。
Adx Period - インジケーターの期間。
Entry Mode - 6つの市場エントリーモードを組み合わせています：
Market Entry - 成り行き注文。他のすべてのモードは指値仮想注文です。
Wait best price - 市場価格より少し下。
最寄りのフラクタルによる。
Parabolic Sarインジケーターの値による。
プレミアム/ディスカウントゾーン内。
固定距離。
アドバイザーをチャートに貼り付けるだけで十分です。デフォルトでは「Wait best price」（ベストプライス待ち）オプションが選択されています。スリッページとスプレッドを考慮すると、これが最善だと思います。
VirtualOrderExpirationsMin - ベストプライスへの到達を待機するタイマー（分単位）。
Fix Distance for mode Fix Distance - 固定指値仮想注文設定モードの固定距離。
Analysis mode, once per bar or every tick - デフォルトではティックごとに動作しますが、計算を高速化するためにCLOSE BARモードを選択できます。テストの場合、結果はわずかに異なります。
Treshold - メイン「頭脳」の予測精度。デフォルトは0.75（75%）です。簡単に言えば、状況が75%の成功を予測すると、頭脳がシグナルを出します。値が小さいほど、誤ったエントリーやランダムなエントリーが増えます。0.75〜0.85の使用をお勧めします。0.85を超える値は、グリッドモードで使用するのが最適です。
Treshold_2 - 追加の「頭脳」の予測精度。低い場合は注文が増え、ドローダウンが増えます。高い場合は精度は高くなりますが、注文は減ります。そのままにしておくのが良いでしょう。
Trend H1-M15 AI Filters - 2つの間隔で追加のトレンドフィルターを有効にします。デフォルトでこのオプションは機能しており、無効にする必要はありません。
Treshold H1 Trend - H1間隔の最小予測。
Treshold M15 Trend - M15間隔の最小予測。
RiskMode - ドロップダウンリストに最小ロットを設定する3つのモードが含まれています。デフォルトではリスクは中程度で、残高5000ごとに0.02ロットが開かれます。これはアグレッシブモードよりも安全です。
FixLot - 固定ロット数。
Grid On/Off - グリッドモードの有効化。デフォルトではオフです。
LotMult - グリッド注文のロット乗数。
MaxOrders - グリッド内の最大注文数。
GridStep - グリッド注文間のステップ。
UseDynamicBreakeven - グリッドおよびリカバリーモードに必要です。以下BreakEvenで指定された固定用の動的な利益計算が行われます。例：BreakEvenにデフォルトで1（つまり利益残高1単位）が指定されており、これに達すると、オープンボリュームに関係なく取引がクローズされますが、これはUseDynamicBreakがオフの場合です。異なるRiskModeを使用するとボリュームが増加し、すぐにエグジットしてしまいます。これを防ぐには、UseDynamicBreakをオンにする必要があります。つまり、この場合、デフォルト設定でボリュームが0.02の場合、ポジションは利益1ではなく2でクローズされます。ボリュームが0.1の場合、利益10に達した時点でクローズされます。
BreakEven - 上記の例の説明ですが、固定ロットを使用する場合は、UseDynamicBreakをオフにすることができ、ここで指定された固定利益が考慮されます。
RecoveryMode - 損失ポジションでロットを増やすことにより、残高の最大値を回復するモード。実験用であり、デフォルトではオフです。損失をカバーするまで増加したロットを保持するという原則で機能します。さらなるロットの倍増は、次の失敗したポジションでのみ発生します。
RecoveryFactor - リカバリーモードでのロット乗数係数。
RecoveryMaxLot - リカバリーモードでの最大ロット。
SL Mode - 2つの管理モード：固定と仮想。仮想モードを使用する場合、Trailも仮想になり、急激な変動から保護するために1分に1回更新されます。デフォルトでは固定SLとTrailが使用されます。
StopLoss - ストップロス、固定。
Use Fractal M5 - ストップロスが現在の価格に近すぎる場合、最寄りのフラクタルによってストップロスを設定します。
Trailing mode - 2つのモードが含まれています：固定と仮想（1分に1回更新）。固定ストップはティックごとに機能します。
NEW: Trail SL Mode - 必ずオンにしてください。これはSLとTrailの動作のための新しいロジックです。
Trailing Start - トレーリングスタート。トレーリングストップが有効になる距離です。
TrailingStep - ストップ変更のステップ。
MaxDD Money - デフォルトではオフ。口座通貨で指定されたドローダウンから口座を保護するために使用されます。
MaxDD % - デフォルトではオフ。パーセンテージでのドローダウンから口座を保護するために使用されます。
Pause is hour after drawdown - MaxDDに達したときに、指定された時間数の取引一時停止を有効にします。
Max losing trades per Day - 1日あたりの最大損失取引数。たとえば、失敗した取引の無限ループから口座を保護したい場合に設定できます。取引は翌日に再開されます。
Show Info on Chart (Comment) - チャート上の情報ブロックコメントの表示。
MagicNumber - マジックナンバー。アドバイザーが自分のコピーや他のアドバイザーの注文を区別できるようにするためのもので、一意のものを設定する必要があります。
MaxSlippage - 最大スリッページ。
MaxSpread - エントリーの最大スプレッド。ゴールドのスプレッドが低いブローカーを選択することをお勧めします。
Max Trades Day - 1日あたりの最大注文数。