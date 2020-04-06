Smart Robot AI
- 版本: 5.8
- 更新: 25 十二月 2025
该EA（智能交易系统）结合了两个有趣的元素：没有对历史数据的过度拟合，以及内置的“大脑”，在MTF（多时间框架）模式下相互独立，经过训练以寻找重要信号；始终设有止损。这不是简单的普通数据集，而是一种难以用几句话描述的动态模式。在测试中，您将观察到专家顾问既显示正向交易也显示负向交易，以及增长或下跌的时期；重点在于最小风险和长期交易。
您还必须明白，EA可能会经历回撤期、稳定增长期或停滞不前，因此最好使用中等或最小风险。
EA设置极简且简单，只需将其附加到XAUUSD图表即可启动。它在其他工具上无法正常工作，因为当前策略仅针对该货币对。
默认情况下，您只需将EA附加到XAUUSD图表，任意时间周期（TF）。
最新版本添加了箭头，现在可以将其用作指标或查看可能的入场时刻。为了方便起见，请使用M5周期。
Live Signal（实时信号）。
自2026年3月1日起的下一个价格：$1000
设置
Use ADX Filter - 使用ADX过滤器。减少入场数量但提高质量。
Adx Period - 指标周期。
Entry Mode - 结合了6种市场入场模式：
Market Entry - 市价入场，所有其他模式均为限价虚拟订单。
Wait best price - 略低于市价。
按最近的分形。
按Parabolic Sar指标值。
在溢价/折价区（Premium/Discount）。
固定距离。
您只需将EA附加到图表。默认选择“Wait best price”（等待最佳价格）选项；考虑到滑点和点差，我认为这样更好。
VirtualOrderExpirationsMin - 等待达到最佳价格的计时器（以分钟为单位）。
Fix Distance for mode Fix Distance - 固定限价虚拟订单设置模式的固定距离。
Analysis mode, once per bar or every tick - 默认在每个tick上运行，但为了加快计算速度，可以选择 CLOSE BAR（收盘价）模式；测试结果会略有不同。
Treshold - 主“大脑”的预测准确率，默认为0.75（75%）。简单来说，当情况预测成功率为75%时，大脑会发出信号。值越低，虚假和随机入场越多。建议使用0.75-0.85。大于0.85的值最好在网格模式下使用。
Treshold_2 - 辅助“大脑”的预测准确率。如果较低，则订单更多且回撤更大。如果较高，则准确率更高，但订单更少。最好保持原样。
Trend H1-M15 AI Filters - 启用2个间隔上的额外趋势过滤器；默认情况下该选项已启用，无需禁用。
Treshold H1 Trend - H1间隔的最低预测值。
Treshold M15 Trend - M15间隔的最低预测值。
RiskMode - 在下拉列表中包含3种设置最小手数的模式。默认为中等风险，每5000余额将开启0.02手。这比激进模式更安全。
FixLot - 固定手数。
Grid On/Off - 启用网格模式，默认为关闭。
LotMult - 网格订单的手数倍增系数。
MaxOrders - 网格中的最大订单数。
GridStep - 网格订单之间的步长。
UseDynamicBreakeven -用于网格和恢复模式。我们将有一个用于固定的动态利润计算，如下面BreakEven中所述。示例：BreakEven默认为1（即1个单位的利润余额），达到该值时，无论未平仓量如何，我们的交易都会关闭，但这是在关闭UseDynamicBreak的情况下。当使用不同的RiskMode时，交易量会增加，我们将很快退出。为了避免这种情况，应启用UseDynamicBreak。也就是说，在这种情况下，默认设置且手数为0.02时，我们的头寸将在利润为2而不是1时关闭。如果手数为0.1，则在达到10的利润时关闭。
BreakEven - 上述示例的描述，但如果您决定使用固定手数，则可以关闭UseDynamicBreak，此时将考虑此处指定的固定利润。
RecoveryMode - 通过在亏损头寸时增加手数来恢复余额高点的模式。用于实验，默认为关闭。其工作原理是持有增加的手数直到弥补亏损；只有在下一次不成功的头寸时才会发生进一步的手数翻倍。
RecoveryFactor - 恢复模式下的手数倍增系数。
RecoveryMaxLot - 恢复模式下的最大手数。
SL Mode - 2种管理模式：固定和虚拟。使用虚拟模式时，追踪止损（Trail）也变为虚拟，每分钟更新一次以防止脉冲。默认使用固定SL和Trail。
StopLoss - 止损，固定值。
Use Fractal M5 - 如果止损距离当前价格太近，则按最近的分形设置止损。
Trailing mode - 包含2种模式：固定和虚拟（每分钟更新一次）。固定止损每个tick都工作。
NEW: Trail SL Mode - 务必启用，这是用于SL和Trail工作的新逻辑。
Trailing Start - 追踪开始，即激活追踪止损的距离。
TrailingStep - 止损更改步长。
MaxDD Money - 默认关闭，用于保护账户免受以账户货币指定的亏损（Drawdown）。
MaxDD % - 默认关闭，用于保护账户免受百分比形式的亏损。
Pause is hour after drawdown - 达到MaxDD时暂停交易指定的小时数。
Max losing trades per Day - 每天最大亏损交易数；如果您想保护账户免受例如无限循环的失败交易的影响，可以设置此项。第二天继续交易。
Show Info on Chart (Comment) - 在图表上显示信息块注释。
MagicNumber - 魔术编号，以便EA可以区分例如其自己的2个副本或其他EA的订单；需要设置唯一的编号。
MaxSlippage - 最大滑点。
MaxSpread - 入场的最大点差。建议选择黄金点差较低的经纪商。
Max Trades Day - 每天最大订单数。