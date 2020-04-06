Smart Robot AI

该EA（智能交易系统）结合了两个有趣的元素：没有对历史数据的过度拟合，以及内置的“大脑”，在MTF（多时间框架）模式下相互独立，经过训练以寻找重要信号；始终设有止损。这不是简单的普通数据集，而是一种难以用几句话描述的动态模式。在测试中，您将观察到专家顾问既显示正向交易也显示负向交易，以及增长或下跌的时期；重点在于最小风险和长期交易。

您还必须明白，EA可能会经历回撤期、稳定增长期或停滞不前，因此最好使用中等或最小风险。

EA设置极简且简单，只需将其附加到XAUUSD图表即可启动。它在其他工具上无法正常工作，因为当前策略仅针对该货币对。

默认情况下，您只需将EA附加到XAUUSD图表，任意时间周期（TF）。

最新版本添加了箭头，现在可以将其用作指标或查看可能的入场时刻。为了方便起见，请使用M5周期。

Live Signal（实时信号）。

自2026年3月1日起的下一个价格：$1000

设置