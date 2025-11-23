Smart Robot AI
- Experts
- Ramiz Mavludov
- Version: 1.9
- Activations: 5
Cet Expert Advisor (EA) combine deux éléments intéressants : l'absence de sur-optimisation (curve-fitting) et un "cerveau" intégré et entraîné pour trouver des signaux importants. Il utilise toujours un stop loss. Il ne s'agit pas d'un simple ensemble de données ordinaires, mais d'un modèle dynamique difficile à décrire en quelques mots. Pendant les tests, vous pourrez observer l'expert afficher des transactions positives et négatives, ainsi que des phases de croissance ou de déclin. L'accent est mis sur un risque minimal et un trading à long terme.
Vous devez également comprendre qu'il y a des périodes où le conseiller peut être en drawdown (perte flottante), en phase de croissance stable, ou stagner. Il est donc préférable d'utiliser un risque moyen ou minimal.
Les paramètres du conseiller sont minimes et simples. Pour le lancer, il suffit de l'attacher au graphique de la paire XAUUSD. Il не fonctionnera pas correctement sur d'autres instruments, car la stratégie actuelle est uniquement pour cette paire.
Paramètres
-
InpThreshold - Précision de la prévision, 0.75 par défaut, soit 75%. Autrement dit, lorsque la situation prédit un taux de réussite de 75%, le "cerveau" donne un signal. Plus la valeur est basse, plus il y aura d'entrées fausses et aléatoires. Il est recommandé d'utiliser entre 0.75 et 0.85. Les valeurs supérieures à 0.85 sont mieux adaptées au mode grille (grid).
-
RiskMode - Contient 3 modes pour définir le lot minimum dans une liste déroulante. Par défaut, le risque est moyen, et pour chaque tranche de 5000 de solde, un lot de 0.02 sera ouvert. C'est plus sûr que le mode agressif.
-
InpLotMult - Coefficient de multiplication du lot pour les ordres de la grille.
-
InpMaxOrders - Nombre maximum d'ordres dans la grille.
-
IntGridStep - Pas entre les ordres. Une grande valeur est définie par défaut car elle n'est pas utilisée. À n'utiliser que si InpThreshold est supérieur à 0.85.
-
InpStopLoss - Stop loss fixe.
-
InpTrailingStart - Trailing stop, la distance à partir de laquelle le trailing stop est activé.
-
InpTrailingStep - Pas d'ajustement du stop loss.
-
InpUseDynamicBreak - Lorsqu'il est activé, il y aura un calcul dynamique du profit pour la prise de bénéfices, spécifié ci-dessous dans InpBreakEven. Exemple : InpBreakEven est réglé sur 1 par défaut, ce qui signifie 1 unité de profit du solde. Lorsque ce niveau est atteint, quelle que soit la taille de la position, notre transaction sera fermée, mais uniquement si InpUseDynamicBreak est désactivé. En utilisant différents RiskModes, le volume augmente en conséquence, et nous sortirions rapidement. Pour éviter cela, InpUseDynamicBreak doit être activé. Ainsi, dans ce cas, avec les paramètres par défaut et un volume de 0.02, notre position se fermera avec un profit de 2, et non de 1. Si le volume est de 0.1, elle se fermera en atteignant un profit de 10.
-
InpBreakEven - Description de l'exemple ci-dessus. Cependant, si vous décidez d'utiliser un lot fixe, vous pouvez désactiver InpUseDynamicBreak, et le profit fixe spécifié ici sera utilisé.