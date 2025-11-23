Smart Robot AI

Cet Expert Advisor (EA) combine deux éléments intéressants : l'absence de sur-optimisation (curve-fitting) et un "cerveau" intégré et entraîné pour trouver des signaux importants. Il utilise toujours un stop loss. Il ne s'agit pas d'un simple ensemble de données ordinaires, mais d'un modèle dynamique difficile à décrire en quelques mots. Pendant les tests, vous pourrez observer l'expert afficher des transactions positives et négatives, ainsi que des phases de croissance ou de déclin. L'accent est mis sur un risque minimal et un trading à long terme.

Vous devez également comprendre qu'il y a des périodes où le conseiller peut être en drawdown (perte flottante), en phase de croissance stable, ou stagner. Il est donc préférable d'utiliser un risque moyen ou minimal.

Les paramètres du conseiller sont minimes et simples. Pour le lancer, il suffit de l'attacher au graphique de la paire XAUUSD. Il не fonctionnera pas correctement sur d'autres instruments, car la stratégie actuelle est uniquement pour cette paire.

Paramètres