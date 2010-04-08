Smart Robot AI

이 전문가 조언자(EA)는 2가지 흥미로운 요소를 결합하고 있습니다. 하나는 과거 데이터에 대한 끼워 맞추기(curve fitting)가 없다는 점이고, 다른 하나는 MTF 모드에서 서로 독립적이며 중요한 신호를 찾도록 훈련된 내장된 "두뇌"입니다. 항상 손절매(Stop Loss)가 설정됩니다. 이것은 단순한 일반 데이터 세트가 아니라 한마디로 설명하기 어려운 역동적인 패턴입니다. 테스트 중에 전문가가 긍정적인 거래와 부정적인 거래를 모두 보여주고, 성장 또는 하락하는 모습을 관찰할 수 있습니다. 중점은 최소한의 위험과 장기 거래에 있습니다.

또한 조언자가 수익률 저하(drawdown) 상태에 있거나, 꾸준히 성장하거나, 제자리걸음을 하는 기간이 있다는 것을 이해해야 하므로, 중간 또는 최소 위험을 사용하는 것이 가장 좋습니다.

조언자 설정은 최소화되어 있고 간단하며, 시작하려면 XAUUSD 차트에 첨부하기만 하면 됩니다. 현재 전략은 이 쌍에만 해당하므로 다른 상품에서는 제대로 작동하지 않습니다.

기본적으로 XAUUSD 차트, 모든 시간대(TF)에 조언자를 첨부하기만 하면 됩니다.

최신 버전에 화살표가 추가되어 이제 지표로 사용하거나 진입 가능성이 있는 순간을 볼 수 있습니다. 편의를 위해 M5 기간을 사용하십시오.


2026년 3월 1일부터 다음 가격 $1000

설정

  • Use ADX Filter - ADX 필터 사용. 진입 횟수는 줄지만 품질은 향상됩니다.

  • Adx Period - 지표 기간.

  • Entry Mode - 6가지 시장 진입 모드 결합:

    • Market Entry - 시장가 진입, 다른 모든 모드는 지정가 가상 주문입니다.

    • Wait best price - 시장가보다 약간 아래.

    • 가장 가까운 프랙탈 기준.

    • Parabolic Sar 지표 값 기준.

    • 프리미엄/디스카운트(Premium/Discount) 존에서.

    • 고정 거리.

    • 차트에 조언자를 첨부하기만 하면 됩니다. 기본적으로 최적 가격 옵션(«Wait best price»)이 선택되어 있습니다. 슬리피지와 스프레드를 고려할 때 이렇게 하는 것이 더 낫다고 생각합니다.

  • VirtualOrderExpirationsMin - 최적 가격 도달을 기다리는 타이머(분 단위).

  • Fix Distance for mode Fix Distance - 고정 지정가 가상 주문 설정 모드를 위한 고정 거리.

  • Analysis mode, once per bar or every tick - 기본적으로 매 틱마다 작동하지만 계산 속도를 높이기 위해 CLOSE BAR 모드를 선택할 수 있습니다. 테스트 결과는 약간 다를 것입니다.

  • Treshold - 기본 "두뇌"의 예측 정확도는 기본 0.75(75%)입니다. 간단히 말해서, 상황이 75%의 성공을 예측하면 두뇌가 신호를 보냅니다. 값이 낮을수록 거짓 및 무작위 진입이 많아집니다. 0.75-0.85 사용을 권장합니다. 0.85 이상의 값은 그리드 모드에서 사용하는 것이 좋습니다.

  • Treshold_2 - 추가 "두뇌"의 예측 정확도. 낮으면 주문이 많아지고 수익률 저하(drawdown)가 커집니다. 높으면 정확도는 높아지지만 주문은 줄어듭니다. 그대로 두는 것이 좋습니다.

  • Trend H1-M15 AI Filters - 2개 간격에 대한 추가 추세 필터를 활성화합니다. 기본적으로 이 옵션은 작동하며 비활성화할 필요가 없습니다.

  • Treshold H1 Trend - H1 간격에 대한 최소 예측.

  • Treshold M15 Trend - M15 간격에 대한 최소 예측.

  • RiskMode - 드롭다운 목록에 최소 랏(lot)을 설정하는 3가지 모드가 포함되어 있습니다. 기본적으로 위험은 중간이며 잔고 5000마다 0.02 랏이 열립니다. 이것은 공격적인 모드보다 안전합니다.

  • FixLot - 고정 랏 볼륨.

  • Grid On/Off - 그리드 모드 활성화, 기본적으로 꺼져 있음.

  • LotMult - 그리드 주문에 대한 랏 배수 계수.

  • MaxOrders - 그리드의 최대 주문 수.

  • GridStep - 그리드 주문 간의 간격(step).

  • UseDynamicBreakeven - 그리드 및 복구 모드에 필요합니다. 아래 BreakEven에 지정된 고정을 위한 동적 수익 계산이 있습니다. 예: BreakEven에 기본적으로 1(즉, 수익 잔고 1단위)이 지정되어 있으며, 이에 도달하면 오픈된 볼륨에 관계없이 거래가 마감되지만, 이는 UseDynamicBreak가 꺼져 있는 경우입니다. 다른 RiskMode를 사용하면 볼륨이 증가하고 빠르게 빠져나갈 것입니다. 이를 방지하려면 UseDynamicBreak를 켜야 합니다. 즉, 이 경우 기본 설정 및 0.02 볼륨에서 포지션은 1이 아닌 2의 수익으로 마감됩니다. 볼륨이 0.1이면 수익이 10에 도달할 때 마감됩니다.

  • BreakEven - 위 예에 대한 설명이지만 고정 랏을 사용하기로 결정한 경우 UseDynamicBreak를 끌 수 있으며 여기에 지정된 고정 수익이 고려됩니다.

  • RecoveryMode - 손실 포지션 시 랏을 늘려 잔고 고점을 회복하는 모드입니다. 실험용이며 기본적으로 꺼져 있습니다. 손실을 보전할 때까지 증가된 랏을 유지하는 원리로 작동합니다. 추가 랏 배가는 다음 실패 포지션에서만 발생합니다.

  • RecoveryFactor - 복구 모드의 랏 배수 계수.

  • RecoveryMaxLot - 복구 모드의 최대 랏.

  • SL Mode - 2가지 관리 모드: 고정 및 가상. 가상 모드를 사용하면 Trail도 가상이 되며, 급격한 변동으로부터 보호하기 위해 1분에 한 번 업데이트됩니다. 기본적으로 고정 SL과 Trail이 사용됩니다.

  • StopLoss - 손절매(Stop Loss), 고정.

  • Use Fractal M5 - 손절매가 현재 가격에 너무 가까운 경우 가장 가까운 프랙탈로 손절매 설정.

  • Trailing mode - 2가지 모드 포함: 고정 및 가상(1분에 한 번 업데이트). 고정 스탑은 매 틱마다 작동합니다.

  • NEW: Trail SL Mode - 반드시 켜십시오. 이것은 SL 및 Trail 작동을 위한 새로운 로직입니다.

  • Trailing Start - 트레일링 시작, 트레일링 스탑이 활성화되는 거리입니다.

  • TrailingStep - 스탑 변경 단계.

  • MaxDD Money - 기본적으로 꺼져 있으며, 계좌 통화로 지정된 수익률 저하(drawdown)로부터 계좌를 보호하는 데 사용됩니다.

  • MaxDD % - 기본적으로 꺼져 있으며, 백분율로 된 수익률 저하로부터 계좌를 보호하는 데 사용됩니다.

  • Pause is hour after drawdown - MaxDD 도달 시 지정된 시간 동안 거래 일시 중지를 활성화합니다.

  • Max losing trades per Day - 하루 최대 손실 거래 수; 예를 들어 실패한 거래의 무한 반복으로부터 계좌를 보호하려는 경우 설정할 수 있습니다. 거래는 다음 날 계속됩니다.

  • Show Info on Chart (Comment) - 차트에 정보 블록 코멘트 표시.

  • MagicNumber - 조언자가 예를 들어 자신의 사본 2개나 다른 조언자의 주문을 구별할 수 있도록 하는 매직 넘버; 고유하게 설정해야 합니다.

  • MaxSlippage - 최대 슬리피지.

  • MaxSpread - 진입을 위한 최대 스프레드. 금(Gold) 스프레드가 낮은 브로커를 선택하는 것이 좋습니다.

  • Max Trades Day - 하루 최대 주문 수.


