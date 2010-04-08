Smart Robot AI

이 전문가 조언자(EA)는 2가지 흥미로운 요소를 결합하고 있습니다. 하나는 과거 데이터에 대한 끼워 맞추기(curve fitting)가 없다는 점이고, 다른 하나는 MTF 모드에서 서로 독립적이며 중요한 신호를 찾도록 훈련된 내장된 "두뇌"입니다. 항상 손절매(Stop Loss)가 설정됩니다. 이것은 단순한 일반 데이터 세트가 아니라 한마디로 설명하기 어려운 역동적인 패턴입니다. 테스트 중에 전문가가 긍정적인 거래와 부정적인 거래를 모두 보여주고, 성장 또는 하락하는 모습을 관찰할 수 있습니다. 중점은 최소한의 위험과 장기 거래에 있습니다.

또한 조언자가 수익률 저하(drawdown) 상태에 있거나, 꾸준히 성장하거나, 제자리걸음을 하는 기간이 있다는 것을 이해해야 하므로, 중간 또는 최소 위험을 사용하는 것이 가장 좋습니다.

조언자 설정은 최소화되어 있고 간단하며, 시작하려면 XAUUSD 차트에 첨부하기만 하면 됩니다. 현재 전략은 이 쌍에만 해당하므로 다른 상품에서는 제대로 작동하지 않습니다.

기본적으로 XAUUSD 차트, 모든 시간대(TF)에 조언자를 첨부하기만 하면 됩니다.

최신 버전에 화살표가 추가되어 이제 지표로 사용하거나 진입 가능성이 있는 순간을 볼 수 있습니다. 편의를 위해 M5 기간을 사용하십시오.





2026년 3월 1일부터 다음 가격 $1000

설정