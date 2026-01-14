Renko Atr Envelope Pro PlusMT5

Renko + ATR Trend Envelope PRO+ (Nicht-überarbeitend)

Renko + ATR Trend Envelope PRO+ ist ein sauberer Trend-Filter-Indikator, der ein Renko-Stufenhistogramm mit einem ATR-basierten Trend Envelope kombiniert. Er hebt Trendrichtung, Volatilitätsausweitung/-kontraktion und Trendumkehr mit Pfeilen und optionalen Warnungen hervor.

Dieses Tool ist ideal für:

Trendfolgestrategien

Bestätigung von Ausbrüchen

Filtern von Fehleinstiegen bei unruhigen Märkten

Visualisierung der Volatilität mit ATR-Hüllkurven

Hauptmerkmale

Renko-Style Histogramm (mit Gradientenstärke)

Stufenbasiertes Histogramm spiegelt die Renko-Richtung wider.

Optionale Gradientenfärbung zeigt die Momentum-Stärke (Abstand zur Renko-Mitte).

✅ ATR-Trend-Hüllkurve (volatilitätsadaptiv)

Die obere/untere Hüllkurve wird mit ATR * Multiplikator berechnet.

Hilft, Trendphasen und Pullback-Zonen zu identifizieren.

✅ Trendwechsel-Pfeile

Der Pfeil erscheint nur, wenn sich der Trendstatus ändert.

✅ Warnungen (optional)

Popup-Warnung

Push-Benachrichtigung (MT5-Terminal muss konfiguriert sein)

Tonalarm

✅ Nicht-Wiederholung

Trendwechselsignale und Alarme werden bei geschlossenen Kerzen bestätigt (kein Repainting / kein Shifting).

Eingaben / Parameter

Renko-Bausteingröße (InpSize) : Schrittgröße in Punkten (z.B. 20-50 bei Forex, höher bei Gold/Krypto)

ATR-Zeitraum (InpAtrPeriod) : ATR-Glättung (14 ist ein guter Standardwert)

ATR-Multiplikator (InpDeviation) : Hüllkurvenbreite (typisch 1,2-2,0)

Gradient (InpGradientOn, InpGradPower) : Histogramm-Stärke-Effekt aktivieren/anpassen

Füllband (InpFillOn, InpFillAlpha) : Hintergrund-Trendband und Transparenz

Warnungen (InpAlertPopup, InpAlertPush, InpAlertSound, InpSoundFile): Aktivierung der gewünschten Benachrichtigungen

Empfohlene Einstellungen

Forex (M15-H1)

InpGröße: 20-40

InpAtrPeriode: 14

InpAbweichung: 1.3-1.8

Gold / Indizes

InpSize: 80-200 (abhängig von der Anzahl der Symbole und der Volatilität)

InpAtrPeriode: 14-21

InpAbweichung: 1.5-2.2

Krypto

InpGröße: 100-500+

InpAtrPeriode: 14-21

InpAbweichung: 1.6-2.5

Tipp: Wenn Sie zu viele Umkehrungen sehen, erhöhen Sie InpDeviation. Wenn die Signale zu langsam sind, verringern Sie InpDeviation oder reduzieren Sie InpAtrPeriod.

Wichtige Hinweise

Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen.

Signale werden bei geschlossenen Kerzen generiert, um ein erneutes Malen zu vermeiden.

Push-Benachrichtigungen erfordern, dass MetaTrader 5-Benachrichtigungen in den Terminaleinstellungen aktiviert sind.

Haftungsausschluss

Dieser Indikator ist ein Analyseinstrument und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel ist mit Risiken verbunden. Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Geld einsetzen.