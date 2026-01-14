Renko Atr Envelope Pro PlusMT5
- Indikatoren
- Sumeyye Emine Karakas
- Version: 1.210
- Aktivierungen: 5
Renko + ATR Trend Envelope PRO+ (Nicht-überarbeitend)
Renko + ATR Trend Envelope PRO+ ist ein sauberer Trend-Filter-Indikator, der ein Renko-Stufenhistogramm mit einem ATR-basierten Trend Envelope kombiniert. Er hebt Trendrichtung, Volatilitätsausweitung/-kontraktion und Trendumkehr mit Pfeilen und optionalen Warnungen hervor.
Dieses Tool ist ideal für:
-
Trendfolgestrategien
-
Bestätigung von Ausbrüchen
-
Filtern von Fehleinstiegen bei unruhigen Märkten
-
Visualisierung der Volatilität mit ATR-Hüllkurven
Hauptmerkmale
Renko-Style Histogramm (mit Gradientenstärke)
-
Stufenbasiertes Histogramm spiegelt die Renko-Richtung wider.
-
Optionale Gradientenfärbung zeigt die Momentum-Stärke (Abstand zur Renko-Mitte).
✅ ATR-Trend-Hüllkurve (volatilitätsadaptiv)
-
Die obere/untere Hüllkurve wird mit ATR * Multiplikator berechnet.
-
Hilft, Trendphasen und Pullback-Zonen zu identifizieren.
✅ Trendwechsel-Pfeile
-
Der Pfeil erscheint nur, wenn sich der Trendstatus ändert.
✅ Warnungen (optional)
-
Popup-Warnung
-
Push-Benachrichtigung (MT5-Terminal muss konfiguriert sein)
-
Tonalarm
✅ Nicht-Wiederholung
-
Trendwechselsignale und Alarme werden bei geschlossenen Kerzen bestätigt (kein Repainting / kein Shifting).
Eingaben / Parameter
-
Renko-Bausteingröße (InpSize): Schrittgröße in Punkten (z.B. 20-50 bei Forex, höher bei Gold/Krypto)
-
ATR-Zeitraum (InpAtrPeriod): ATR-Glättung (14 ist ein guter Standardwert)
-
ATR-Multiplikator (InpDeviation): Hüllkurvenbreite (typisch 1,2-2,0)
-
Gradient (InpGradientOn, InpGradPower): Histogramm-Stärke-Effekt aktivieren/anpassen
-
Füllband (InpFillOn, InpFillAlpha): Hintergrund-Trendband und Transparenz
-
Warnungen (InpAlertPopup, InpAlertPush, InpAlertSound, InpSoundFile): Aktivierung der gewünschten Benachrichtigungen
Empfohlene Einstellungen
Forex (M15-H1)
-
InpGröße: 20-40
-
InpAtrPeriode: 14
-
InpAbweichung: 1.3-1.8
Gold / Indizes
-
InpSize: 80-200 (abhängig von der Anzahl der Symbole und der Volatilität)
-
InpAtrPeriode: 14-21
-
InpAbweichung: 1.5-2.2
Krypto
-
InpGröße: 100-500+
-
InpAtrPeriode: 14-21
-
InpAbweichung: 1.6-2.5
Tipp: Wenn Sie zu viele Umkehrungen sehen, erhöhen Sie InpDeviation. Wenn die Signale zu langsam sind, verringern Sie InpDeviation oder reduzieren Sie InpAtrPeriod.
Wichtige Hinweise
-
Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen.
-
Signale werden bei geschlossenen Kerzen generiert, um ein erneutes Malen zu vermeiden.
-
Push-Benachrichtigungen erfordern, dass MetaTrader 5-Benachrichtigungen in den Terminaleinstellungen aktiviert sind.
Haftungsausschluss
Dieser Indikator ist ein Analyseinstrument und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel ist mit Risiken verbunden. Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Geld einsetzen.