Perfect Entry planer
- Indikatoren
- Israr Hussain Shah
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Wesentliche Merkmale
-
Visuelle Risiko/Ertrags-Planung
-
Erzeugt interaktive Rechtecke auf dem Chart für Kauf- und Verkaufs-Setups.
-
Rosa Box: Stellt Ihr Risiko dar (Einstieg bis Stop Loss).
-
Grüne Box: Stellt Ihren Gewinn dar (Einstieg bis Take Profit).
-
Die grüne Box passt ihre Größe automatisch an das von Ihnen bevorzugte Reward-Verhältnis an (z. B. 1:2).
-
-
Auto-Lot-Berechnung
-
Berechnet automatisch die korrekte Losgröße auf der Grundlage Ihres Kontostands und des festgelegten Risikoprozentsatzes.
-
Berücksichtigt den Tick-Wert und die Kontraktgröße des Symbols (gilt für Forex, Indizes, Kryptowährungen und Metalle).
-
-
Echtzeit-Daten-Panel
-
Zeigt den aktuellen Kontostand und den Live-Kurs an.
-
Zeigt den genauen Dollarbetrag an, der riskiert wird.
-
-
Trend-Sentiment-Anzeige
-
Integrierter "Bulle vs. Bär"-Balken.
-
Visualisiert das Marktmomentum (0-100%), um Ihnen zu helfen, Ihre Trades an der aktuellen Trendrichtung auszurichten.
-
-
Bidirektionale Synchronisierung
-
Chart zu Panel: Ziehen Sie die Boxen auf dem Chart, und die Preiseingaben im Panel werden automatisch aktualisiert.
-
Panel zu Chart: Geben Sie einen bestimmten SL- oder TP-Preis in das Panel ein, und die visuellen Boxen bewegen sich genau zu diesen Niveaus.
-
Wie man es benutzt
1. Erste Einrichtung
-
Befestigen Sie den LotSize_3D_v1-Indikator an einem beliebigen Chart (Zeitrahmen Ihrer Wahl).
-
Legen Sie im Einstellungsfenster Ihre Standardeinstellungen fest:
-
Risiko %: Der Prozentsatz Ihres Guthabens, den Sie pro Handel zu verlieren bereit sind (z. B. 1,0).
-
Reward Ratio: Ihr angestrebtes Risiko-Ertrags-Verhältnis (z. B. 2,0 bedeutet, dass Sie $2 Gewinn für $1 Risiko anstreben).
-
2. Einen Handel planen
-
Schauen Sie sich die Trendanzeige auf dem Panel an, um zu sehen, ob die Bullen oder die Bären derzeit dominieren.
-
Für einen Kauf: Klicken Sie auf die Schaltfläche [BUY SETUP]auf dem Bedienfeld.
-
Für einen Verkauf: Klicken Sie auf die Schaltfläche [SELL SETUP]auf dem Panel.
3. Anpassen der Levels
Auf dem Diagramm erscheinen zwei farbige Kästchen:
-
Ziehen Sie das rosafarbene Kästchen: Verschieben Sie die Ränder, um Ihren Einstiegskurs und Ihr Stop-Loss-Niveau festzulegen.
-
Hinweis: Die grüne Box (Take Profit) wird automatisch erweitert oder verkleinert, um Ihr eingestelltes Reward Ratio beizubehalten.
-
Sie können die grüne Box auch manuell ziehen, wenn Sie ein bestimmtes Kursniveau anstelle eines festen Verhältnisses anpeilen möchten.
4. Ausführen des Trades
-
Schauen Sie sich den unteren Abschnitt des Fensters mit der Bezeichnung "LOT" an.
-
Diese Zahl ist die sichere Lotgröße, die für Ihren spezifischen Stop-Loss-Abstand berechnet wurde.
-
Öffnen Sie Ihr Standard-MT5-Handelsfenster (Neue Order) und geben Sie diese Lotgröße zusammen mit den im Panel angezeigten SL- und TP-Preisen ein, um den Handel manuell auszuführen.