Perfect Entry planer

Wesentliche Merkmale

  1. Visuelle Risiko/Ertrags-Planung

    • Erzeugt interaktive Rechtecke auf dem Chart für Kauf- und Verkaufs-Setups.

    • Rosa Box: Stellt Ihr Risiko dar (Einstieg bis Stop Loss).

    • Grüne Box: Stellt Ihren Gewinn dar (Einstieg bis Take Profit).

    • Die grüne Box passt ihre Größe automatisch an das von Ihnen bevorzugte Reward-Verhältnis an (z. B. 1:2).

  2. Auto-Lot-Berechnung

    • Berechnet automatisch die korrekte Losgröße auf der Grundlage Ihres Kontostands und des festgelegten Risikoprozentsatzes.

    • Berücksichtigt den Tick-Wert und die Kontraktgröße des Symbols (gilt für Forex, Indizes, Kryptowährungen und Metalle).

  3. Echtzeit-Daten-Panel

    • Zeigt den aktuellen Kontostand und den Live-Kurs an.

    • Zeigt den genauen Dollarbetrag an, der riskiert wird.

  4. Trend-Sentiment-Anzeige

    • Integrierter "Bulle vs. Bär"-Balken.

    • Visualisiert das Marktmomentum (0-100%), um Ihnen zu helfen, Ihre Trades an der aktuellen Trendrichtung auszurichten.

  5. Bidirektionale Synchronisierung

    • Chart zu Panel: Ziehen Sie die Boxen auf dem Chart, und die Preiseingaben im Panel werden automatisch aktualisiert.

    • Panel zu Chart: Geben Sie einen bestimmten SL- oder TP-Preis in das Panel ein, und die visuellen Boxen bewegen sich genau zu diesen Niveaus.

Wie man es benutzt

1. Erste Einrichtung

  • Befestigen Sie den LotSize_3D_v1-Indikator an einem beliebigen Chart (Zeitrahmen Ihrer Wahl).

  • Legen Sie im Einstellungsfenster Ihre Standardeinstellungen fest:

    • Risiko %: Der Prozentsatz Ihres Guthabens, den Sie pro Handel zu verlieren bereit sind (z. B. 1,0).

    • Reward Ratio: Ihr angestrebtes Risiko-Ertrags-Verhältnis (z. B. 2,0 bedeutet, dass Sie $2 Gewinn für $1 Risiko anstreben).

2. Einen Handel planen

  • Schauen Sie sich die Trendanzeige auf dem Panel an, um zu sehen, ob die Bullen oder die Bären derzeit dominieren.

  • Für einen Kauf: Klicken Sie auf die Schaltfläche [BUY SETUP]auf dem Bedienfeld.

  • Für einen Verkauf: Klicken Sie auf die Schaltfläche [SELL SETUP]auf dem Panel.

3. Anpassen der Levels

Auf dem Diagramm erscheinen zwei farbige Kästchen:

  • Ziehen Sie das rosafarbene Kästchen: Verschieben Sie die Ränder, um Ihren Einstiegskurs und Ihr Stop-Loss-Niveau festzulegen.

  • Hinweis: Die grüne Box (Take Profit) wird automatisch erweitert oder verkleinert, um Ihr eingestelltes Reward Ratio beizubehalten.

  • Sie können die grüne Box auch manuell ziehen, wenn Sie ein bestimmtes Kursniveau anstelle eines festen Verhältnisses anpeilen möchten.

4. Ausführen des Trades

  • Schauen Sie sich den unteren Abschnitt des Fensters mit der Bezeichnung "LOT" an.

  • Diese Zahl ist die sichere Lotgröße, die für Ihren spezifischen Stop-Loss-Abstand berechnet wurde.

  • Öffnen Sie Ihr Standard-MT5-Handelsfenster (Neue Order) und geben Sie diese Lotgröße zusammen mit den im Panel angezeigten SL- und TP-Preisen ein, um den Handel manuell auszuführen.

Empfohlene Produkte
Probability Advanced Indicator
Dioney De Jesus Batista Alves
Indikatoren
ProbabilityAdvancedIndicator   ist ein fortschrittliches Tool zur Trendwahrscheinlichkeitsanalyse, das für Scalping und Daytrading entwickelt wurde. Es kombiniert mehrere technische Indikatoren und eine Multi-Timeframe-Analyse, um klare visuelle Kauf-/Verkaufssignale basierend auf Wahrscheinlichkeiten zu generieren. ProbabilityAdvancedIndicator   ist ein umfassendes Tool für Trader, die folgendes suchen: Wahrscheinlichkeitsbasierte Entscheidungsfindung Konsolidierte technische Analyse Flexibilit
Candlestick Patterns with Alerts MT5
Peter Mueller
4.25 (4)
Indikatoren
Mit diesem einfach einzurichtenden Indikator können Sie Alarme für die folgenden Candlestick-Formationen anzeigen und einstellen: Bull Breakout, Bear Breakout, Hammer, Pin, Bullish Engulfing, Bearish Engulfing. Eingabeparameter: ShortArrowColor: Die Farbe der Pfeile, die eine bärische Kerzenformation anzeigen LongArrowColor: Die Farbe der Pfeile, die eine bullische Kerzenformation anzeigen BullishEngulfing: Deaktiviert/Aktiviert/AktiviertmitAlarm BearishEngulfing: Deaktiviert/Aktiviert/Aktiviert
FREE
HiLo Activator Plus
Rodrigo Galeote
5 (1)
Indikatoren
HiLo Activator ist einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren zur Trendbestimmung. Hier finden Sie ihn mit der Möglichkeit, den Zeitraum und die Farben anzupassen. Dieser Indikator zeichnet auch Auf- und Abwärtspfeile, wenn es eine Trendänderung gibt, die sehr starke Einstiegs- und Ausstiegspunkte anzeigen. HiLo passt gut zu verschiedenen Arten von Perioden für den Daytrading. Sie können leicht erkennen, wann es Zeit ist, zu kaufen oder zu verkaufen. Er eignet sich auch für andere Zeiträume
AutoSignals Trend Panel
Danilo Maia Siqueira
Indikatoren
Der Indikator verfolgt den Trend in 5 verschiedenen Chartzeiten für dasselbe Asset, basierend auf 6 Signalen für jede Chartzeit. Das Hauptziel des Indikators besteht darin, uns den Mehrheitstrend des finanziellen Vermögenswerts zu zeigen, in den er platziert wurde. Das System überträgt die Informationen der Trends in mehreren grafischen Zeiten. Auf diese Weise hat der Benutzer einen umfassenden Überblick über die Bewegung des Assets. Diese Art von Tool ermöglicht dem Benutzer eine höhere Treff
XCalper HiLo Activator
Aecio de Feo Flora Neto
Indikatoren
HiLo Activator v1.02 von xCalper Der HiLo Activator ist vergleichbar mit dem gleitenden Durchschnitt früherer Höchst- und Tiefststände. Es handelt sich um einen trendfolgenden Indikator, der die Bewegungsrichtung des Marktes anzeigt. Der Indikator ist für Einstiegssignale zuständig und hilft auch bei der Festlegung von Stop-Loss-Levels. Der HiLo Activator wurde erstmals von Robert Krausz in der Februar-Ausgabe 1998 des Stocks & Commodities Magazine vorgestellt.
Traders Inside Volume Profile VPR
Markus Paminger
Indikatoren
Volumenprofil-Indikator, verwendet von professionellen Händlern bei Traders Inside Ltd. Wenn Sie im Handel erfolgreich sein wollen, müssen Sie wissen, ob der aktuelle Preis billig, teuer oder fair bewertet ist. Hauptmerkmale: Fairer Preis (Point of Control, POC), Hoch- und Tiefpreiszonen (POH, POL) POC in verschiedenen Zeitfenstern zur besseren Orientierung Symbol und Zeitrahmen Größenänderung des Charts bei offenen Positionen/Ordern, VPRmax/min Historischer POC - sehen Sie, wie sich der POC in
Multi Timeframe Trend Sync
Jamille De Jesus Velasco
Indikatoren
# Multi-Timeframe Trend Sync Pro (MTTS Pro) ## Synchronisieren Sie mehrere Timeframes und handeln Sie mit Trend Confluence **MTTS Pro** ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die Präzision in der Multi-Timeframe-Analyse suchen. Durch die gleichzeitige Konsolidierung von Informationen aus mehreren Timeframes identifiziert der Indikator Punkte hoher Konfluenz, bei denen mehrere Timeframes dieselbe Marktrichtung bestätigen. --- ## HAUPTMERKMALE #
Momentum AI XAU
Ng Chu En
5 (3)
Experten
BUY ONE FREE ONE, kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Ihr Geschenk. Diese EA ist nur auf MQL5 verkauft, alle anderen Klone mit billigeren Preis auf anderen Seiten gesehen sind Fälschungen und kann nicht wie das Original arbeiten. Tun Sie Ihre Sorgfalt und nicht in Windfall glauben. Live-Signal: https://www.fxblue.com/users/ncemt5_ea <<Entfesseln Sie die Kraft des Momentums mit Momentum AI XAU>> Bringen Sie Ihre Handelsstrategie mit Momentum AI XAU (auch bekannt als MAX), dem Expert Advisor,
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT5 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. Funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohaktien Limitless MT5 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und nun die Hauptsache Warum Limitless MT5? 1 völliges Fehlen von Redrawing 2 zweijährige Tests durch die besten Spezialisten im Handel 3 die Genauigkeit der richtigen Signale übersteigt 80% 4 eine gute Performance beim Handel während de
DG TrendSigns
David Gadelha
2 (1)
Indikatoren
Zweck DG Trend+Signs ist ein Indikator, der Kerzen mit Trendfarben malt und Konsolidierungen deutlich anzeigt, indem er die Indikatoren DoGMA Trend und DoGMA Channel verwendet. Er wurde entwickelt, um den Nutzern bei ihren Trades zu helfen, indem er Trends und Konsolidierungen anzeigt und Ein- und Ausstiegspunkte markiert. Der Indikator berücksichtigt auch Konsolidierungen, um Ausbrüche zu identifizieren. Hauptmerkmale Einfach zu bedienen, mit wenigen Parametern Wird NICHT neu gemalt Berechnet
Didi Scanner IBX Bovespa Forex
Eadvisors Software Inc.
Indikatoren
Indicator developed by the Brazilian and analyst Odir Aguiar (Didi), consists of "Moving Averages", famously known as "Didi needles", where it allows the viewing of reversal points. The concept is very simple, when you enter 3 Moving Averages on display, a period equal to 3, one equal to 8 and the other equal to 20, then the formation of the indicator that works in axis or line center equal to 0 (zero) appears. ). Moving averages must intersect when approaching line 0. The scanner monitors 10
Multi Timeframe Chart
Bekono Owona Roger Blaise
Indikatoren
MTFC (Multi Timeframe Chart) - Sehen Sie 2 Timeframes auf EINEM Chart! "Handeln Sie intelligenter, nicht härter - Eliminieren Sie Timeframe-Switching für immer!" Stellen Sie sich vor, Sie könnten jeden höheren Zeitrahmen (M5, M15, H1, H4, D1, MN1, usw.) direkt in Ihrem aktuellen Chart sehen. Kein Umschalten zwischen den Charts mehr, kein Rätselraten mehr - nur noch reine Handelsklarheit an einem Ort. Genau das bietet der MTFC-Indikator ! 1. Das Problem, das er löst Als Trader wissen wir, dass
Strong Candle2
Roberto Tavares
Indikatoren
Starke Kerze Zeigt die Größe jeder Kerze mit dem darüber stehenden Textwert an und gibt an, welche Kerze einen größeren Körper als den in den Parametern angegebenen in Prozent hat, d.h. eine starke Kerze (zwischen Size_Min und Size_Max) mit mindestens x% Körper. Die Candlestick-Größe wird in den Puffer gestellt und das ist die Kauf- oder Verkaufsindikation, wobei: Wert > 0 = bullische Kerze oder Wert < 0 bärische Kerze, Wert = 0 bedeutet keine Indikation (die Kerze entspricht nicht dem gewünsch
Setup Double 7s
Luigi Nunes Labigalini
Indikatoren
Ein- und Ausstiegssignale aus der Double 7's Strategie von Larry Connors in seinem Buch "Short Term Trading Strategies That Work". Larry behauptet, dass diese Strategie die Richtung des Marktes seit 1995 in über 80 % der Fälle vorhersagte. In weniger als 25 % der Fälle konnte er die Gewinne mitnehmen und war dem Markt ausgesetzt. Sie eignet sich für den Swing-Trading-Handel mit den Tages-Charts von SPY, Nasdaq, Chinas FXI, Brasiliens EWZ und der Mehrzahl der Aktien-ETFs und Welt-Indizes. Wie
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
Indikatoren
BlockOscilationDay – Professionelle Marktvisualanalyse Beschreibung BlockOscilationDay ist ein ausgefeilter technischer Indikator, der eine klare und elegante visuelle Analyse der Marktbewegungen bietet. Entwickelt für Trader, die Einfachheit und Effizienz schätzen, kombiniert der Indikator mehrere Informationsebenen in einer sauberen und intuitiven Oberfläche. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Analyse Konfigurierbare dynamische Trendlinien auf jedem Zeitrahmen Darstellung signifikanter Niveaus
Robo davi I
Lucas Silvino Da Silva
Experten
Robô Davi I von Êxodo Capital ist ein professionelles System für Trader, das für die MT5-Plattform entwickelt wurde und für die Arbeit mit dem MINI FUTURE INDEX (WIN) bei B3 in BRAZIL optimiert ist. Das System verwendet Bias-Algorithmen. Nach der Identifizierung des Trends wird die Position eröffnet und der Roboter führt den Handel durch einen Trailing-Stop, der durch den 13-Perioden-Durchschnitt gesteuert wird. Maximaler GAIN von 2200 pts. Wichtigste Merkmale Unser Setup hat die Option, Ma
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experten
RiskGuard PRO - Intelligente Verteidigung für ernsthafte Trader auf EURJPY M15 RiskGuard PRO ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor, der ausschließlich für das EURJPY-Paar im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich ganz auf Kapitalerhalt, fortschrittliches Risikomanagement und die strategische Ausführung mehrerer operativer Ansätze konzentriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs wurde RiskGuard PRO mit einer proprietären Technologie und intelligenten Architektur entwickelt, die in der Lag
Indicator LuxAlgo Envelope
Luis Orlandini
Indikatoren
Dieser Indikator baut auf den zuvor veröffentlichten Nadaraya-Watson-Glättungen auf. Hier haben wir einen Hüllkurvenindikator erstellt, der auf der Kernel-Glättung mit integrierten Alarmen aus den Kreuzungen zwischen den Preis- und Hüllkurvenextremen basiert. Im Gegensatz zum Nadaraya-Watson-Schätzer folgt dieser Indikator einer konträren Methodik. Bitte beachten Sie, dass dieser Indikator standardmäßig einem Repainting unterzogen werden kann. Die Benutzer können eine Glättungsmethode ohne Üb
Aroon Precision Trends MT5
Maestri Investment Group Ltd.
Indikatoren
Wir stellen den Aroon-Indikator vor - Ihr ultimatives Trendanalyse-Tool! Möchten Sie Ihr Trading-Spiel auf die nächste Stufe heben? Möchten Sie mit Leichtigkeit lukrative Einstiegs- und Ausstiegspunkte an den Finanzmärkten identifizieren? Suchen Sie nicht weiter! Der Aroon-Indikator ist hier, um Ihre Handelsstrategie zu revolutionieren und Ihnen zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen wie nie zuvor. Der Aroon-Indikator wurde von dem brillanten Tushar Chande entwickelt und ist ein leist
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
MetaTraderPro Premium Indicator
Dione Da Silva Ribas
Indikatoren
MetaTraderPro Premium Indikator (MT5) Der MetaTraderPro Premium Indikator wurde entwickelt, um klar und objektiv potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt zu identifizieren. Die Signale werden direkt auf dem Chart angezeigt, was die Entscheidungsfindung praktisch und flexibel macht. Hauptvorteil: Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und nicht neu berechnet , nachdem die Kerze geschlossen wurde, was konsistente und zuverlässige Signale gewährleistet. Merkmale: Kauf- und Verka
HV Models
Andrey Azatskiy
Indikatoren
HV Models ist ein Indikator, der 4 Methoden zur Berechnung der historischen Volatilität des ausgewählten Vermögenswerts enthält. Die Volatilität ist einer der grundlegenden Werte, die Veränderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts beschreiben. In der Statistik wird sie üblicherweise als Standardabweichung bezeichnet. Das Preisdiagramm hat 4 Werte (Open High Low Close), wenn wir die Volatilität mit einem Standardindikator berechnen, wird nur einer dieser Werte verwendet, was zu einem einseit
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Zum ersten Mal auf dem MetaTrader: IQ Star Lines - ein origineller Indikator auf Basis der vedischen Astrologie. IQ Star Lines, ein einzigartiger astrologischer Indikator, der ausschließlich auf Berechnungen der vedischen Ast rologie basiert, wird zum ersten Mal auf Metatrader veröffentlicht . Dieses einzigartige Tool zeichnet dynamische planetarische Gitternetzlinien, die auf Echtzeit-Sternen, Konstellationen und Himmelsbewegungen basieren, und ermöglicht es Ihnen, die Kraft des Kosmos direkt a
Trend On Close
David Ben Svaiter
Indikatoren
TrendOnClose ist ein hochentwickelter Indikator, der für Anleger im Binärmarkt entwickelt wurde und sich auf die statistische Analyse von Trends und Gegentrends innerhalb bestimmter Kerzenzyklen konzentriert. Jeder Zyklus wird durch den CLOSE-Kurs der Kerze definiert, der die Trendrichtung (UP/DOWN - BULL/BEAR) für die anschließende statistische Analyse bis zum Beginn des nächsten Zyklus festlegt. Die statistische Analyse arbeitet mit zwei Konfigurationen: ⦁ Statistisches Ziel als SUBSEQUENT CA
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indikatoren
Engulfing with EMAs Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortschrittlichen Erkennung von Candlestick-Mustern mit dem Engulfing with EMAs Indicator , einem hochmodernen Tool für MetaTrader 5. Dieser futuristische Indikator kombiniert die Präzision der Engulfing-Musteranalyse mit der Trendfolgestärke der exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA 21 und EMA 50) und versetzt Händler in die Lage, hochwahrscheinliche Setups für alle Währungspaare und Zeitrahmen zu identifizieren. Hauptmerkm
PrevBreak Trader
Fabio Conrado Ortolan
Experten
PrevBreak Trader EA – Intelligente Breakout-Strategie PrevBreak Trader EA ist ein Expert Advisor (EA), entwickelt für Trader, die strategische Einstiege bei Breakouts der vorherigen Kerze automatisieren möchten – mit hoher Präzision und intelligenten Bestätigungsfiltern. Der Roboter kombiniert Preisaktion mit unterstützenden Indikatoren und liefert konsistente Trades sowie robustes Risikomanagement. Der EA kann auch so konfiguriert werden, dass er nur als Signalgenerator fungiert, ohne automatis
AirShip
Xiaoming Qian
Indikatoren
Der AirShip-Indikator kann Ihnen helfen, den Trend zu bestätigen. Die roten Punkte bedeuten einen Aufwärtstrend, die grünen Punkte einen Abwärtstrend. Der AirShip-Indikator liefert Signale zum Öffnen und Schließen von Positionen, wenn er überkaufte oder überverkaufte Niveaus erreicht. Er verfügt über einen intelligenten Algorithmus, der Trendänderungen erkennt. Wenn der Trend das Ende der Phase erreicht hat, werden Sie durch die gelben Punkte benachrichtigt. Der AirShip-Indikator zeichnet nicht
Gann 9 plus
Yin Zhong Peng
Indikatoren
Gann 9+ Indikator Einführung Der "Gann-Matrix-Chart" ist die einfachste und klarste technische Analyse der Gann-Theorie und das Berechnungsinstrument, das Gann immer verwendet hat. Es ist die Essenz von Ganns ganzem Leben. Der Gann 9+ Indikator verwendet den Matrix Chart, um die zukünftigen Hoch- oder Tiefpunkte von Aktien oder Futures zu finden. Indikator-Eingabe: Die Basis und die Schrittweite können standardmäßig auf 1 gesetzt werden; Wenn der Multiplikator -1 ist, wird der Multiplikator aut
Gann Zone Pro MT5
Kirill Borovskii
Indikatoren
Dieser Indikator identifiziert und zeigt Zonen an, sozusagen Bereiche der Stärke, in denen sich der Preis entfalten wird. Der Indikator kann auf jedem Chart, jedem Instrument und in jedem Zeitrahmen funktionieren. Der Indikator verfügt über zwei Modi. Der Indikator ist mit einem Bedienfeld mit Tasten ausgestattet, das in zwei Modi unterteilt ist. Manueller Modus: Um mit dem manuellen Modus zu arbeiten, müssen Sie die Taste NEW drücken, woraufhin ein Segment erscheint. Dieses Segment wird über da
Tradelorian The ONE
Danilo Yuji Okazaki
Indikatoren
Der Indikator zeigt die wichtigsten Regionen von Käufern und Verkäufern an. Wo sich die Marktteilnehmer verteidigen und angreifen, befinden sich mögliche STOPP-Stellen. Rote Regionen mit abwärts gerichteten Pfeilen zeigen an, wo Verkäufer auf dem Markt aktiv waren. Grüne Regionen mit Aufwärtspfeilen zeigen an, wo Käufer auf dem Markt aktiv waren. Der Indikator zeigt interessante Orte für den Handel an, an denen der Stopp günstiger ist.
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indikatoren
Der KT Momentum Arrows Indikator basiert auf einem kurzfristigen Ausbruch, der durch Bandabweichungen und entstehende Volatilität in eine bestimmte Richtung berechnet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt. Ein Magnituden-Koeffizient wird als Eingabewert verwendet und beeinflusst sowohl die Bandabweichung als auch die Volatilität. Der Wert sollte sorgfältig in Bezug auf das In
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indikatoren
AtBot: Wie es funktioniert und wie man es benutzt ### Wie es funktioniert Der "AtBot"-Indikator für die MT5-Plattform generiert Kauf- und Verkaufssignale mithilfe einer Kombination von technischen Analysetools. Er integriert den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den Durchschnitt der wahren Reichweite (ATR)-Index, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Darüber hinaus kann er Heikin Ashi-Kerzen verwenden, um die Signalgenauigkeit zu
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indikatoren
Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
Weitere Produkte dieses Autors
Strong Bull Spike Killer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Strong Bull V7 B&C Der ultimative M5-Indikator für Boom & Crash-Indizes, der klare, gefilterte Kauf-/Verkaufssignale liefert, um Marktgeräusche zu eliminieren und Ihre Handelspräzision zu verbessern. Vorteilsorientiert Meistern Sie die volatilen Boom & Crash-Märkte mit Strong Bull V7 B&C . Dieser intelligente Indikator bietet klare visuelle Pfeile und Textbeschriftungen für wahrscheinliche Setups auf dem M5-Zeitrahmen. Seine einzigartige Technologie zur Filterung von Symbolen blendet automatisch
Trend Duration Forecast
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Trenddauer-Prognose Es verwendet einen gleitenden Hull-Durchschnitt (HMA), um die Trendrichtung zu erkennen und prognostiziert statistisch die wahrscheinliche Dauer der aktuellen Bewegung auf der Grundlage des historischen Marktverhaltens. Hauptmerkmale Reibungslose Trenderkennung: Verwendet den gleitenden Hull-Durchschnitt (HMA), um Rauschen zu filtern und gleichzeitig die Verzögerung zu minimieren, was klare Bullish/Bearish-Signale liefert. Echtzeit-Dauerzähler: Zeigt zu Beginn des aktuellen T
FREE
Buy Sell Range
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Der Range Filter Buy and Sell Indikator ist ein trendfolgendes technisches Analysewerkzeug, das entwickelt wurde, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt zu identifizieren. Er filtert Marktgeräusche heraus, indem er dynamische Bänder um die Kursbewegungen herum erstellt und klare Kauf- und Verkaufssignale erzeugt, wenn der Kurs diese Bänder durchbricht. Hauptmerkmale Dynamische Bereichsfilterung : Verwendet einen hochentwickelten Algorithmus zur Berechnung adaptiver Bänder, die sich
FREE
Auto Fibonacci Analyzer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Major Swing Fibonacci-Indikator - Professionelles Handelswerkzeug Was es tut Erkennt automatisch die wichtigsten Swing-Punkte und nicht das interne Rauschen Erzeugt Kauf-/Verkaufssignale an wichtigen Fibonacci-Niveaus Zeigt ein professionelles GUI-Panel mit Echtzeit-Analyse Markiert große Ausschläge mit visuellen Indikatoren Handelsstrategie KAUFEN bei 38,2%-61,8% Fibonacci-Unterstützung in Aufwärtstrends VERKAUFEN Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser I
FREE
Spike Blast Pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Spike Blaster Pro - Das ultimative Werkzeug zur Spike-Erkennung Spike Blaster Pro ist ein MT5-Indikator der nächsten Generation, der speziell für synthetische Märkte entwickelt wurde. Er arbeitet nahtlos mit Boom Index und Weltrade Index zusammen und bietet Händlern scharfe, zuverlässige Spike-Erkennungssignale. Was Spike Blaster Pro so leistungsfähig macht, sind seine 5 Kernstrategien , die in ein System integriert sind und Händlern eine mehrschichtige Bestätigung geben, bevor Signale ersche
Spike Box Mitigation
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Boom Spike Mitigation Zone Pro Ein professioneller Spike-Muster-Indikator, der für synthetische Trader entwickelt wurde, die Boom 500/300/1000/600/900 mit Präzision scalpen und swingen. Dieser Indikator: Erkennt starke 3-Kerzen-Spike-Formationen (Spike → Pullback → Spike) Zeichnet automatisch eine saubere Box um das Muster Markiert den Einstiegskurs ab der mittleren Kerze Erweitert eine horizontale Abschwächungslinie, um perfekte Sniper-Einstiege zu ermöglichen Löscht und zeic
FREE
Crash spike mitigation zone pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Crash Spike Mitigation Zone Pro Ein professioneller Spike-Muster-Indikator für synthetische Trader, die Crash 500/300/1000 mit Präzision scalpen und swingen. Dieser Indikator: Erkennt starke 3-Kerzen-Spike-Formationen (Spike → Pullback → Spike) Zeichnet automatisch eine saubere Box um das Muster Markiert den Einstiegskurs ab der mittleren Kerze Erweitert eine horizontale Abschwächungslinie, um perfekte Sniper-Einstiege zu ermöglichen Löscht und zeichnet die Linie automatisch n
FREE
Super Trend Live
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Die Super-Trend-Version hilft Ihnen, die Marktbewegungen in Echtzeit zu verfolgen, und bietet Ihnen eine Live-Ansicht des aktuellen Marktes. Kaufsignallinie und Pfeil, um Ihnen zu helfen, die Richtung des Marktes zu verstehen Verkaufssignal-Linie und Pfeil, um Ihnen zu helfen, die Richtung des Marktes zu verstehen Handeln Sie, was Sie sehen, nicht was Sie denken, dies ist ein einfaches und bestes Handelswerkzeug für unsere Trader eines jeden Marktes Krypto Gold
FREE
Big Bull Scalper
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Großer Bulle Scalper Kurzbeschreibung Beherrschen Sie die Marktstruktur mit der Präzision des beliebten Großen Bullen-Skalierer Dieses Tool identifiziert automatisch wichtige Pivot-Hochs und -Tiefs und zeichnet einzigartige "angelnde" Trendlinien, die den Marktkontext dynamisch definieren. Es bestätigt visuell Strukturbrüche (BOS) und Charakterveränderungen (CHoCH) und befreit Ihre Analyse von allem Rätselraten. Hauptmerkmale: Automatische Pivot-Erkennung Erkennt sofort signifikante Schwunghoc
FREE
Trade Like Pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Ein intelligentes Tool für Preisungleichgewichte mit Pfeilen, Etiketten und FVG-Zonen Der Fair Value Gap (FVG)-Indikator wurde entwickelt, um automatisch Preisungleichgewichtszonen auf dem Chart zu erkennen - ein weit verbreitetes Konzept in Smart Money Concepts (SMC) und Institutional Trading Models (ICT) . Diese Lücken, die auch als Ungleichgewichte oder Ineffizienzen bezeichnet werden, weisen oft auf Bereiche hin, in denen der Preis zurückkehren kann, um die Liquidität wieder ins Gleichgewic
Auto Analysis
Israr Hussain Shah
5 (1)
Indikatoren
FiboPivot TrendLines - Umfassender Marktanalyse-Indikator Dieser leistungsstarke Indikator kombiniert die Analyse von Fibonacci-Pivot-Punkten mit der automatischen Erkennung von Trendlinien und bietet Händlern damit ein komplettes technisches Analyse-Toolkit in einem einzigen Tool. Hauptmerkmale : - Fibonacci Pivot Points: Automatische Berechnung und Anzeige von R1-R3-, Pivot- und S1-S3-Niveaus anhand der Daten des Vortags - Fraktal-basierte Trend-Linien: Zeichnet automatisch Kanal-Tren
FREE
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
2025 Spike Killer Dashboard - Erweiterte Handelssignale & Marktanalysen Transformieren Sie Ihr Trading mit intelligenten Markteinblicken! Das 2025 Spike Killer Dashboard ist ein leistungsstarker MQL5-Indikator, der modernste Signalerzeugung mit einem intuitiven Crystal Dashboard für Echtzeit-Marktanalysen kombiniert. Dieses All-in-One-Tool wurde für Trader entwickelt, die Präzision und Klarheit verlangen, und liefert umsetzbare Signale und umfassende Marktmetriken auf einen Blick. Hauptmerkmale:
Smart trend pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Smart Trend pro Neu - Fortschrittlicher Trendindikator mit interaktiver GUI Professioneller Trendfolge-Indikator mit umfassender Visualisierung und Bedienfeld Hauptmerkmale: Erweiterte Trend-Erkennung Zuverlässiger Half Trend Algorithmus für präzise Trenderkennung Farbcodierte Trendlinien (Blau für bullish, Orange für bearish) Anpassbare Amplitudenparameter für verschiedene Handelsstile Interaktives GUI-Panel Visualisierung der Marktstärke in Echtzeit (Bullen vs. Bären) Aktuelle Signalanze
FREE
Analysis Professor
Israr Hussain Shah
Indikatoren
FiboPivot Dashboard - Professioneller Pivotpunkt-Indikator Was es tut FiboPivot Dashboard ist ein leistungsstarkes technisches Analysetool, das automatisch Fibonacci-basierte Pivot-Punkte berechnet und auf Ihrem Chart anzeigt. Es identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage der Kursentwicklung des Vortages und hilft Händlern, potenzielle Kursumkehrpunkte und Ausbruchsniveaus zu antizipieren. Wie man es benutzt 1. **Installieren & Anwenden**: Befestigen
FREE
Ultimate Trading Psychology
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Trading Guide MT5 Indikator - Ultimativer Assistent der Handelspsychologie Beschreibung Der Trading Guide MT5-Indikator ist ein leistungsstarker psychologischer Handelsassistent, der dafür sorgt, dass Trader diszipliniert, konzentriert und emotional ausgeglichen bleiben. Dieser innovative Indikator zeigt motivierende Botschaften, Handelsregeln und Analyserichtlinien in Echtzeit direkt auf Ihrem Chart an, mit leuchtenden, blinkenden Farben, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen und die richtigen Ha
FREE
Market Profile With Dashboard
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Marktprofil mit Dashboard-Indikator - Vollständiges Benutzerhandbuch Indikator-Übersicht Das Marktprofil mit Dashboard ist ein umfassendes Handelsanalysetool für MetaTrader 4, das Marktprofildaten, Volumenanalysen und wichtige Marktstrukturinformationen direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Dieser Indikator hilft Händlern, wichtige Preisniveaus, Marktgleichgewichtsbereiche und potenzielle Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage der Marktprofiltheorie zu identifizieren. Hauptkomponenten und Funktione
Liquidity Strength pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Liquidity Channels Pro MT5 VERSION HIER Liquidity Channels ist ein hochentwickeltes Smart Money Concepts (SMC) Tool, das die Identifizierung von Buy Side Liquidity (BSL) und Sell Side Liquidity (SSL) automatisiert . Im Gegensatz zu Standard-Unterstützungs- und -Widerstandsindikatoren zeichnet dieses Tool nicht nur Linien, sondern projiziert dynamische, sich ausdehnende Kanäle auf der Grundlage der Volatilität (ATR) von wichtigen Pivot-Punkten. Entscheidend ist, dass es der von institutionellen H
Risk Control Tool
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Smart Risk Manager - Risiko/Gewinn-Verhältnis & Positionsgrößen-Tool für MT5 Übersicht (Kurzbeschreibung) Ein professioneller Risikomanagement-Indikator, der Händlern hilft, die Losgröße, den Risikoprozentsatz und das Belohnungsverhältnis in Echtzeit zu berechnen. Perfekt für Forex-, Indizes-, Gold- und synthetische Indizes-Händler, die eine präzise Kontrolle über ihr Kapital wünschen. Vollständige Beschreibung Handeln ohne angemessenes Risikomanagement ist wie Fahren ohne Bremsen. Der Smart Ris
Volatility Fusion Analyst
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Bollinger Fibo Pro: Die ultimative Fusion von Volatilität, Fibonacci und Trendanalyse Kurzbeschreibung: Hören Sie auf, Ihre Charts mit Dutzenden von Indikatoren zu überladen . Bollinger Fibo Pro ist ein ausgeklügeltes All-in-One-Handelssystem für MetaTrader 5, das zwei legendäre Konzepte zu einem einzigen, leistungsstarken Tool verschmilzt. Es erweitert die Standard-Bollinger-Bänder um präzise Fibonacci-Ausdehnungsniveaus und koppelt sie mit einem nicht nachzeichnenden ZigZag, um Trends, Umkehr
Deriv Intelligence Analyzer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
11 Module Beschreibung & Final Analyzer Trading Guide 1. Reaktionsmotor 2.0 Zweck : Misst den Marktdruck durch Analyse von Tickbewegungen, Volumen und Geschwindigkeit innerhalb eines Zeitfensters. Funktionsweise : Berechnet gewichtete Kursveränderungen, berücksichtigt Tick-Geschwindigkeit und Volatilität und wendet EMA-Glättung an. Einsatz im Handel : Starke positive Werte deuten auf Kaufdruck hin Starke negative Werte deuten auf Verkaufsdruck hin Verwendung als Bestätigung für Einstiegs-/Aussti
Color schemes
Israr Hussain Shah
Utilitys
Farbschemata Das leistungsstarke MetaTrader 5-Skript wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit und eine personalisierte Handelsumgebung legen. Mit einem einzigen Klick können Sie das Erscheinungsbild Ihres Diagramms mit einem von mehreren professionellen, vorgefertigten Farbschemata, einschließlich beliebter Stile wie ICT/SMC, sofort verändern. Wie verwenden: Öffnen Sie in Ihrem MetaTrader 5-Terminal das Navigator-Fenster (Strg+N). Suchen Sie das Skript Farbschemata unter dem Ab
Binary Rise Fall
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Fractals_Price Indikator Beschreibung Der Indikator Fractals_Price ist ein technisches Analyseinstrument, das fraktale Muster auf Preisdiagrammen identifiziert. Fraktale sind wiederkehrende Muster, die potenzielle Trendumkehrungen oder Fortsetzungspunkte signalisieren. Dieser Indikator markiert sowohl aufwärts als auch abwärts gerichtete Fraktale mit farbigen Pfeilen und kann an diesen Punkten Kursmarken anzeigen. Wichtigste Merkmale Identifiziert aufwärtsgerichtete Fraktale (magentafarbene P
Trend Analysis Dashboard
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Das Trend Analysis Dashboard ist ein leistungsstarkes All-in-One-Tool für die technische Analyse, das für Händler entwickelt wurde, die eine klare, konsolidierte Ansicht der Marktdynamik über mehrere Zeitrahmen hinweg benötigen. Anstatt Ihr Chart mit zahlreichen separaten Indikatoren zu überladen, fasst dieses Tool die Signale von vier wichtigen Oszillatoren (Stochastik, RSI und zwei CCI) in einem einzigen, leicht ablesbaren Panel zusammen. Es berechnet die Tendenz der Richtung (Kaufen, Verkaufe
Trade Manger
Israr Hussain Shah
Utilitys
Sie geben eine Anweisung: Wenn Sie das Skript ausführen, öffnet sich ein Fenster mit einem Dropdown-Menü. Sie wählen aus der Liste genau aus, was es tun soll (z. B. "Nur Gewinn schließen" oder "Ausstehende Aufträge löschen"). Es scannt Ihre Positionen: Das Skript liest dann Ihre Anweisung und geht systematisch Ihre offenen Handelsgeschäfte und/oder schwebenden Aufträge im aktuellen Chart durch. Es wendet Ihre Regel an: Bei jedem gefundenen Handel wird geprüft, ob er der von Ihnen gewählten Rege
Easy Chart Cleaner
Israr Hussain Shah
Utilitys
So funktioniert das Chart Cleaner Script Der Chart Cleaner ist ein Werkzeug, mit dem Sie Ihr Diagramm mit nur einem Klick säubern können. Wenn Sie das Skript auf ein Diagramm ziehen und ablegen, sucht es nach allen visuellen Objekten - einschließlich Trendlinien, horizontalen Linien, Textbeschriftungen, Formen und anderen Zeichnungen, die Sie platziert haben - und entfernt diese. Das Ergebnis ist ein völlig sauberes, übersichtliches Diagramm, das Ihnen einen neuen Arbeitsbereich für Ihre Ana
Traders Master pack
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Umfassendes Handelsanalyse-Tool Dieses Tool besteht aus vier Hauptteilen, die Händlern helfen, den Markt zu verstehen und Risiken auf einfache Weise zu managen 1 Visuelles Tool für Risiko und Belohnung Es zeigt zwei Kästchen auf dem Chart an - ein rosafarbenes Kästchen für das Risiko und ein dunkelblaues Kästchen für die Belohnung Es zeigt das Verhältnis zwischen Risiko und Belohnung an Sie können die Kästchen verschieben und in der Größe verändern Es zeigt Pips und mögliches Geld für Risiko und
Order Blocks Trading
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Was es tut Findet Orderblöcke (ANN + SMC) auf großen und kleinen Zeitskalen. Markiert sie mit klaren bullish/bearish Zonen. Lässt Pfeile (blau = KAUFEN, rot = VERKAUFEN) direkt in jedem Block erscheinen. Zeigt auf der rechten Seite eine Infotafel mit den genauen Höchst-/Tiefstständen der neuesten Blöcke an. Ermöglicht es Ihnen, die Farbe des Charts (Hintergrund, Bullenkerze, Bärenkerze) sofort zu ändern . Wie man es benutzt Legen Sie den Indikator in MQL5/Indikatoren → MT5 neu starten. Fügen Si
FVG with Volume
Israr Hussain Shah
Indikatoren
FVG-Volumenprofil (Institutionelle Kursentwicklung) Erschließen Sie die versteckte Liquidität in Marktungleichgewichten. Das FVG-Volumenprofil ist ein fortschrittlicher Price-Action-Indikator, der über die standardmäßige Erkennung von Fair Value Gaps hinausgeht. Er sucht innerhalb der Lücke, indem er Daten aus niedrigeren Zeitrahmen verwendet, um ein Volumenprofil speziell für dieses Ungleichgewicht zu erstellen . So können Sie genau erkennen, wo das "Smart Money" Positionen verteidigt. Hauptmer
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Breakout Boxes mit Volumendruck Dieser Indikator automatisiert die Identifizierung von wichtigen Konsolidierungszonen (Angebot und Nachfrage) auf der Grundlage von Markt-Pivots und Volatilität (ATR). Im Gegensatz zu standardmäßigen Unterstützungs-/Widerstands-Tools bietet dieser Indikator eine einzigartige Volumendruck-Analyse innerhalb jeder Box, die Ihnen einen Einblick in den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern gibt, bevor ein Ausbruch stattfindet. Hauptmerkmale Automatisierte Angebots-
Liquidity HeatMap Profile
Israr Hussain Shah
Indikatoren
1. Beschreibung des Tools Das Dynamic Liquidity HeatMap Profile ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der ursprünglich von BigBeluga (Pine Script) entwickelt und auf MQL5 portiert wurde. Im Gegensatz zu einem Standard-Volumenprofil, das zeigt, wo das Volumen aufgetreten ist , versucht dieses Tool zu visualisieren, wo die Liquidität (Limit-Orders und Stop-Losses) wahrscheinlich wartet ( ruhende Liquidität). Es funktioniert, indem es Pivots (lokale Hochs und Tiefs) gewichtet nach Volume
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension