CandleStick Patterns TradeX MT5
- Indicadores
- Mehdi Ghorbani Saeidian
- Versión: 1.4
- Actualizado: 2 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Enlace a nuestros productos: https: //www.mql5.com/en/users/alireza.saeedian/seller
TradeX indicador de velas es uno de los principales indicadores en el mercado. puede mostrar / ocultar cualquier patrón con un solo clic o puede cambiar la configuración de la ficha de configuración.
Si usted no tiene ninguna información sobre el patrón de palo de vela se puede ver desde mi canal de YouTube.
Este indicador se actualizará día a día.