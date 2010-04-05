Focus Time Line

「見たい時間」を簡単に、一瞬で。マルチタイムフレーム分析に、究極の同期を。

上位足で注目した時間ポイントが、下位足ではどこにあるのか。
何度もスクロールして探し直す必要はもうありません。

単一チャートはもちろん、複数チャートを同期させて、狙った時間ポイントへ高精度に一斉フォーカス。
「探すストレス」をゼロにし、分析精度を極限まで高めます。
あなたのチャート分析を劇的に変える、フォーカス特化型ツールです。

製品概要

【選べる3つのフォーカス・モード】

  1. Single Line：注目する1つの時間ポイントへ、ワンクリックでフォーカス移動
  2. Multi Lines：複数の時間ポイントを設定し、順番にフォーカス移動
  3. SnglSync   ：複数チャートを同期させ、1つの時間ポイントへ一斉フォーカス

【主な活用メリット】

  • 瞬時の復帰：どれだけチャートを動かしても、ズームや時間足を変更しても、ワンクリックで元の注目ポイントへ迷わずフォーカス移動できます。
  • 検証の効率化：複数の設定ポイントをスムーズにフォーカス移動できるため、過去検証や比較分析のスピードが飛躍的に向上します。
  • 多角的な分析：異なる時間足や相関通貨ペアを同期して一斉にフォーカス。複合的な環境認識やトレーニングを強力にサポートします。

まず使って試してみたい方へ

7日間無料のトライアル版もご用意しております。

Focus Time Line Mini
https://www.mql5.com/ja/market/product/154878

主なボタン機能

ボタン 機能 説明
FocusMode FocusMode切替 Single Line / Multi Lines / Sngle Syncのいづれかを設定
Crt FocusLine 注目したい時間ポイントを設定
 任意の時刻にFocusTimeLine(垂直線)を作製
Position
 表示位置切替
 画面右端・中央・左端に切替可能
Focus フォーカス移動
 注目したい時間ポイントにチャート画面を移動
END プログラムの終了

セットアップ

MT5にログインし、マーケットから本製品を検索して「ダウンロード」をクリックするだけで、自動的に端末にインストールされます。
ナビゲーターの エキスパートアドバザ(EA) → Market に配置されます。
これをチャートにドラッグ＆ドロップ、またはダブルクリックで追加可能です。

推奨動作環境

OS：Windows 11
MT5：Build 5430
CPU：Intel 11th Gen Core i5-1135G7（4コア / 8スレッド）
メモリ：8GB
※Macなど他環境でも動作可能なはずですが、動作確認は行っていません。自己判断でお試しください。

リスク説明

取引機能は搭載していないため、資金リスクは一切ありません。


