Focus Time Line
- ユーティリティ
- Gakko Takahashi
- バージョン: 3.2
- アップデート済み: 24 11月 2025
- アクティベーション: 8
「見たい時間」を簡単に、一瞬で。マルチタイムフレーム分析に、究極の同期を。
上位足で注目した時間ポイントが、下位足ではどこにあるのか。
何度もスクロールして探し直す必要はもうありません。
単一チャートはもちろん、複数チャートを同期させて、狙った時間ポイントへ高精度に一斉フォーカス。
「探すストレス」をゼロにし、分析精度を極限まで高めます。
あなたのチャート分析を劇的に変える、フォーカス特化型ツールです。
製品概要
【選べる3つのフォーカス・モード】
- Single Line：注目する1つの時間ポイントへ、ワンクリックでフォーカス移動
- Multi Lines：複数の時間ポイントを設定し、順番にフォーカス移動
- SnglSync ：複数チャートを同期させ、1つの時間ポイントへ一斉フォーカス
【主な活用メリット】
- 瞬時の復帰：どれだけチャートを動かしても、ズームや時間足を変更しても、ワンクリックで元の注目ポイントへ迷わずフォーカス移動できます。
- 検証の効率化：複数の設定ポイントをスムーズにフォーカス移動できるため、過去検証や比較分析のスピードが飛躍的に向上します。
- 多角的な分析：異なる時間足や相関通貨ペアを同期して一斉にフォーカス。複合的な環境認識やトレーニングを強力にサポートします。
まず使って試してみたい方へ
7日間無料のトライアル版もご用意しております。
Focus Time Line Mini
https://www.mql5.com/ja/market/product/154878
主なボタン機能
|ボタン
|機能
|説明
|FocusMode
|FocusMode切替
|Single Line / Multi Lines / Sngle Syncのいづれかを設定
|Crt FocusLine
|注目したい時間ポイントを設定
|任意の時刻にFocusTimeLine(垂直線)を作製
|Position
|表示位置切替
|画面右端・中央・左端に切替可能
|Focus
|フォーカス移動
|注目したい時間ポイントにチャート画面を移動
|END
|プログラムの終了
セットアップ
MT5にログインし、マーケットから本製品を検索して「ダウンロード」をクリックするだけで、自動的に端末にインストールされます。
ナビゲーターの エキスパートアドバザ(EA) → Market に配置されます。
これをチャートにドラッグ＆ドロップ、またはダブルクリックで追加可能です。
推奨動作環境
OS：Windows 11
MT5：Build 5430
CPU：Intel 11th Gen Core i5-1135G7（4コア / 8スレッド）
メモリ：8GB
※Macなど他環境でも動作可能なはずですが、動作確認は行っていません。自己判断でお試しください。
リスク説明
取引機能は搭載していないため、資金リスクは一切ありません。