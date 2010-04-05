Capture facilmente o "tempo desejado" em um instante. Sincronização definitiva para análise multi-timeframe.



Onde exatamente está no tempo gráfico menor aquele ponto que você marcou no maior?

Não é mais necessário perder tempo rolando o gráfico para encontrá-lo novamente.



Foque com alta precisão no ponto de tempo desejado, não apenas em um único gráfico, mas sincronizando vários simultaneamente.

Elimine o "estresse de busca" e eleve a precisão da sua análise ao limite.

Uma ferramenta especializada em foco que mudará drasticamente a sua análise gráfica.

Visão Geral do Produto



[3 Modos de Foco Selecionáveis]

Single Line: Mover o foco para um ponto de tempo específico com um único clique. Multi Lines: Definir vários pontos de tempo e mover o foco entre eles em ordem. SnglSync: Sincronizar vários gráficos e mover o foco para um ponto de tempo específico simultaneamente.

[Principais Benefícios]

Retorno Instantâneo: Não importa o quanto você role o gráfico ou altere o zoom/timeframe, você pode mover o foco de volta para o ponto alvo instantaneamente com um clique.

Eficiência na Validação: Mova o foco suavemente entre vários pontos definidos para acelerar drasticamente a velocidade do seu backtesting e análise comparativa.

Análise Multidimensional: Sincronize diferentes tempos gráficos ou pares correlacionados para focar todos de uma vez, oferecendo suporte robusto para análise de contexto e treinamento prático.Para quem deseja experimentar primeiro

Para quem deseja testar primeiro Uma versão de teste gratuita de 7 dias também está disponível. Focus Time Line Mini

https://www.mql5.com/pt/market/product/154878

Principais funções dos botões



Nome do botão Função Descrição FocusMode Alternar FocusMode Configurar como SingleLine / MultiLines / SnglSync Crt FocusLine Definir ponto de tempo Cria uma FocusTimeLine (linha vertical) em qualquer momento Position Posição de exibição Alternar entre o canto direito, centro ou esquerdo da tela Focus Mover foco Move o gráfico para o ponto de tempo de interesse END Encerrar programa

Instalação



Faça login no MT5, busque o produto no Mercado e clique em “Download” para instalá-lo automaticamente no terminal.

No Navegador: Expert Advisor (EA) → Market.

Você pode arrastá-lo para o gráfico ou clicar duas vezes para adicioná-lo.

Requisitos recomendados



SO: Windows 11

MT5: Build 5430

CPU: Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4 núcleos / 8 threads)

Memória: 8 GB

*Embora deva funcionar em outros ambientes, como Mac, a operação não foi verificada. Use por sua conta e risco.

Riscos



Não possui funções de negociação, portanto não há risco de capital.