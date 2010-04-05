Focus Time Line

Capture facilmente o "tempo desejado" em um instante. Sincronização definitiva para análise multi-timeframe.

Onde exatamente está no tempo gráfico menor aquele ponto que você marcou no maior?
Não é mais necessário perder tempo rolando o gráfico para encontrá-lo novamente.

Foque com alta precisão no ponto de tempo desejado, não apenas em um único gráfico, mas sincronizando vários simultaneamente.
Elimine o "estresse de busca" e eleve a precisão da sua análise ao limite.
Uma ferramenta especializada em foco que mudará drasticamente a sua análise gráfica.

Visão Geral do Produto

[3 Modos de Foco Selecionáveis]

  1. Single Line: Mover o foco para um ponto de tempo específico com um único clique.
  2. Multi Lines: Definir vários pontos de tempo e mover o foco entre eles em ordem.
  3. SnglSync: Sincronizar vários gráficos e mover o foco para um ponto de tempo específico simultaneamente.

[Principais Benefícios]

  • Retorno Instantâneo: Não importa o quanto você role o gráfico ou altere o zoom/timeframe, você pode mover o foco de volta para o ponto alvo instantaneamente com um clique.
  • Eficiência na Validação: Mova o foco suavemente entre vários pontos definidos para acelerar drasticamente a velocidade do seu backtesting e análise comparativa.
  • Análise Multidimensional: Sincronize diferentes tempos gráficos ou pares correlacionados para focar todos de uma vez, oferecendo suporte robusto para análise de contexto e treinamento prático.Para quem deseja experimentar primeiro

Para quem deseja testar primeiro

Uma versão de teste gratuita de 7 dias também está disponível.

Focus Time Line Mini
https://www.mql5.com/pt/market/product/154878

Principais funções dos botões

Nome do botão Função Descrição
FocusMode Alternar FocusMode Configurar como SingleLine / MultiLines / SnglSync
Crt FocusLine Definir ponto de tempo Cria uma FocusTimeLine (linha vertical) em qualquer momento
Position Posição de exibição Alternar entre o canto direito, centro ou esquerdo da tela
Focus Mover foco Move o gráfico para o ponto de tempo de interesse
END Encerrar programa

Instalação

Faça login no MT5, busque o produto no Mercado e clique em “Download” para instalá-lo automaticamente no terminal.
No Navegador: Expert Advisor (EA) → Market.
Você pode arrastá-lo para o gráfico ou clicar duas vezes para adicioná-lo.

Requisitos recomendados

SO: Windows 11
MT5: Build 5430
CPU: Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4 núcleos / 8 threads)
Memória: 8 GB
*Embora deva funcionar em outros ambientes, como Mac, a operação não foi verificada. Use por sua conta e risco.

Riscos

Não possui funções de negociação, portanto não há risco de capital.


