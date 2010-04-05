Focus Time Line

Обзор продукта

☆ Одним кликом перемещайте фокус графика к нужной точке времени (Mode: Single Line)
☆ Устанавливайте несколько точек времени и перемещайте фокус графика по ним по порядку (Mode: Multi Lines)
new! Синхронизируйте нужную точку времени на нескольких графиках и одновременно перемещайте фокус всех графиков (Mode: SnglSync)

Надёжный инструмент, который помогает эффективно просматривать графики, не теряя важных аналитических моментов.

Как бы далеко вы ни увели график, одним кликом можно вернуть фокус к нужной точке времени.
Даже при смене таймфрейма или масштаба фокус легко возвращается на исходную позицию.

Установив несколько ключевых точек, вы можете последовательно перемещаться между ними и просматривать график более удобно.

Также можно синхронизировать несколько графиков и перемещать их одновременно — это полезно для комбинированного анализа разных таймфреймов или инструментов, а также для обучения на истории.

Для тех, кто хочет попробовать сначала
Также доступна версия Focus Time Line Mini (7‑дневная бесплатная пробная версия).
https://www.mql5.com/ru/market/product/154878

Основные функции кнопок
Кнопка LineMode
Щёлкните, чтобы выбрать: одна линия FocusTimeLine (Single Line) или несколько (Multi Lines).

Кнопка FocusTimeLine
Просто щёлкните, чтобы установить интересующую временную точку (FocusTimeLine).

Кнопка FocusPosition
Вы можете переключить положение отображения FocusTimeLine при перемещении фокуса:
Right: ближе к правому краю
Center: ближе к центру
Left: ближе к левому краю
Каждый щелчок по кнопке последовательно меняет положение отображения.

Кнопка Focus
Мгновенно переместите график к времени, где установлена FocusTimeLine.

Кнопки <Focus | Focus>
Появляются, когда в LineMode выбраны Multi Lines. Каждым щелчком вы можете последовательно отображать несколько FocusTimeLine, которые вы установили.
[<Focus]: переместить фокус графика к FocusTimeLine слева
[Focus>]: переместить фокус графика к FocusTimeLine справа
Нажатие одной и той же кнопки несколько раз последовательно отобразит несколько FocusTimeLine в этом направлении.

Кнопка End
Удаляет все кнопки и завершает программу.

Инструкция по использованию

  1. Установите программу FocusTimeLine на графике.

  2. Щёлкните кнопку LineMode и переключите отображение, установив либо Single Line, либо Multi Lines.
    Если хотите сфокусироваться на одной точке времени — выберите Single Line.
    Если хотите последовательно перейти к нескольким точкам — выберите Multi Lines.

  3. Щёлкните кнопку Create FocusTimeLine.

■ LineMode: Single Line
4‑S. Щёлкните кнопку «Click this button to create FocusTimeLine at desired point», и по месту щелчка будет создана вертикальная линия (FocusTimeLine). Щёлкайте по точке, на которую хотите обратить внимание.
5‑S. Щёлкните кнопку Focus Position и переключите отображение на Right / Center / Left.
6‑S. Щёлкните кнопку Focus — экран графика мгновенно переместится к позиции созданной FocusTimeLine.

■ LineMode: Multi Lines
4‑M. Щёлкните кнопку «Click this button to create FocusTimeLine at desired point», и по месту щелчка будет создана вертикальная линия (FocusTimeLine). Щёлкайте по интересующей вас точке.
В режиме Multi Lines вы можете последовательно создавать несколько линий.
5‑M. Щёлкните кнопку Focus Position и переключите отображение на Right / Center / Left.
6‑M. В режиме Multi Lines кнопка Focus будет заменена на две кнопки: [<Focus] и [Focus>].
‑ Щёлкните [<Focus], если хотите переместить фокус графика к FocusTimeLine слева.
‑ Щёлкните [Focus>], чтобы переместить фокус к FocusTimeLine справа.
Повторное нажатие одной кнопки позволит последовательно искать и перемещаться по FocusTimeLine в этом направлении.
После [<Focus] можно нажать [Focus>] для смены направления отображения.
7. Щёлкните кнопку END — программа завершится, все кнопки будут скрыты.

Примечания
Можно создать до 100 FocusTimeLine.
Если данных по временной оси рядом с установленной FocusTimeLine недостаточно — перемещение фокуса может быть ограничено.

Пример:
‑ При работе с древними данными даже если вы установили FocusTimeLine на 4‑часовом таймфрейме, переключение на более низкий таймфрейм может оказаться невозможным из‑за отсутствия данных.
‑ То же применимо к текущему времени: если справа на экране недостаточно данных, создавая FocusTimeLine рядом с текущим моментом, перемещение может быть ограничено — это специфика MT5.

Пожалуйста, убедитесь, что вокруг FocusTimeLine на соответствующих таймфреймах существует достаточный объём данных.

Установка
Авторизуйтесь в MT5, найдите продукт в Маркете и нажмите «Download» — установка на терминал произойдёт автоматически.
В Навигаторе: Экспертные Советники (EA) → Market.
Перетащите на график или дважды кликните для добавления.

Рекомендованные параметры
OS: Windows 11
MT5: Build 5320 / Build 5260
CPU: Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4 ядра / 8 потоков)
ОЗУ: 8 GB
Работа в средах Mac или других не тестировалась — используйте на свой риск.

Отказ от ответственности
Функции для торговли не встроены, поэтому финансовых рисков нет.


Рекомендуем также
MT5 to Telegram
Alessandro Lentini
Утилиты
Bot to attach to any different chart than the one using to get the orders and send them to telegram Inputs: Telegram Bot Token, Telegram Chat ID Sends Open Price, Order Type, Lots, Take Profit and Stop Loss instantly after the trade is executed. Easy to SetUp and to use My other Bot for XAUUSD and USDCHF:   https://www.mql5.com/en/market/product/94001 Just remember to go to Tolls->Options->ExpertAdvisors->Allow Web Request for listed URL:  https://api.telegram.org/
Spread and Swap monitor
Gennadiy Stanilevych
5 (1)
Утилиты
Индикатор для определения размера спреда, свопа, разрешенных дилинговым центром уровней для установки стоп ордеров и стоп лоссов от текущей цены,  а также риска 1 пункта в валюте депозита. Индикатор информирует трейдера о возможных дополнительных затратах или прибылях в случае переноса позиции на следующую торговую сессию по конкретному торговому инструменту, о размерах спреда, а также о удаленности размещения отложенных ордеров, стоп лосса, трейлингу прибыли. Кроме того, индикатор сообщает трей
MrRexo Trade Panel
ARKADIUSZ KROL MULTIPRO
Утилиты
A detailed description of the panel, along with access to a fully functional demo version (note: the demo does not allow opening positions), is available at http://mrtp.eu . MrRexo Trade Panel MrRexo Trade Panel is an Expert Advisor designed for manual trade management in MetaTrader 5. The panel provides tools for order execution, position control, and market structure visualization directly on the chart. It supports both hedging and netting account types. Main Functions 1. Position Sizing
Virtual TP SL TS
Andrei Sviatlichny
Утилиты
Сделайте уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop невидимыми для брокера! Главная опция:   STEALTH MODE (РЕЖИМ НЕВИДИМКИ) Виртуальный Trailing Stop Виртуальный   Take Profit Виртуальный   Breakeven Виртуальный   Stop Loss Виртуальное   Время действия ордера ВНИМАНИЕ: Советник не выставляет ордера самостоятельно. Вы должны открывать ордера самостоятельно (в том числе через панель Эксперта) или использовать стороннего эксперта на другом графике той же валютной пары. Укажите Magic «-1» в настр
MultiCharts Symbols Changer MT5 Lite
Fabrizio Malavasi
5 (1)
Утилиты
This utility can compare simultaneously time frames of different instruments and keep under control   the nine major time frames  of an instrument. It is composed by two changers, a crosshair and some additional components : the  multicharts time frames changer   is designed to  compare  simultaneously  up to thirty time frames  of different symbols with the  keyboard or the button the multicharts symbols changer can  link up to nine charts and control simultaneously the nine major time frame b
HotKey Trade
Juan Pablo Sanchez Correa
Утилиты
HotKey Trade is a fast-execution panel that lets you trade with just the press of a key. Open BUY (C), SELL (V), or close all (X) orders instantly, without menus or clicks. Additionally, you can adjust the lot size with the ↑↓ arrows and view P&L, margin, and lot size in real time. Ideal for scalpers, manual traders, and those who value speed. Key-based operation - P&L and margin display - Dynamic lot size control - Compatible with any symbol and timeframe Key to BUY (Default: C) Key to SELL (De
T Manager for Price action Traders
Haidar, Lionel Haj Ali
4.5 (10)
Утилиты
T Manager, the ultimate trade management solution designed by traders for traders. If you are searching for a simple and efficient trade panel, trade manager, or trade assistant, you are at the right place.   The market contains a diverse number of those tools , but this one is designed by traders for traders . I designed this tool, and I am using it daily. Take my advice and stop buying tools blended with un-useful features that you will never use,   T Manager provides you with the essential y
HotKeys MT5
Alexey Valeev
Утилиты
Утилита для ручной торговли с помощью "горячих клавиш". Позволяет моментально реагировать на текущую ситуацию на рынке. "Горячие клавиши" можно назначить на открытие/закрытие позиций по типу, открытие/закрытие всех позиций на текущем графике и удаление всех ордеров на текущем графике. Также можно задать "горячие клавиши" на пять предопределенных торговых объемов и переключаться между ними в зависимости от ситуации без необходимости периодически менять объем вручную. Также возможно задать автомат
Close all with one click
Jun Xiao
Утилиты
Этот инструмент поможет вам закрыть все открытые ордера одним щелчком мыши, просто нажмите «Закрыть все». Если вы хотите закрыть только прибыльные ордера, нажмите кнопку «Закрыть прибыльные», после нажатия все плавающие ордера будут закрыты; Если вы хотите закрыть только ордера с плавающими убытками, нажмите кнопку «Закрыть убыточные», после нажатия все ордера с плавающими убытками будут закрыты.
Orion Telegram Notifier Bot
Joao Paulo Botelho Silva
Утилиты
Orion Telegram Notifier Bot  allows the trader to receive trade notifications in his Telegram whenever a position is opened or closed. The EA sends notifications showing the Symbol, Magic Number, Direction, Lot (Volume), Entry Price, Exit Price, Take Profit, Stop-Loss and Profit of the position. How to setup Orion Telegram Notifier? Open Telegram and Search for “BotFather” Click or Type “/newbot” Create a nickname and username (Example: nickname: MT5trades   - username: MT5TelegramBot) *The use
Reverse Copier for Prop Firms
Maziar Safaeinajafabadi
Утилиты
Instructions for Using Reverse Copier EA Attach EA to Charts Open MetaTrader and attach the EA to any chart on both accounts (master & slave). Make sure AutoTrading is enabled. Master Account (Signal Sender) Set Mode = Master in EA settings. This account will send trade signals. Slave Account (Signal Receiver) Set Mode = Slave in EA settings. This account will receive trades in reverse (opposite direction). Lot Multiplier In Slave EA settings, set Multiplier to control lot size. Example: 1.0
ReverseTune
Konstantin Chernov
Утилиты
Скрипт для быстрого переворота позиции и/или ордеров. Если Вам необходимо перевернуть позицию с равным лотом, выставить встречную позицию объемом, отличным от существующего, или заменить ордера другим типом (например, Buy Limit -> Sell Limit, Buy Stop -> Sell Limit и т.д.) с сохранением или выставлением новых значенийстоп лосс и/или тейк профит, то этот скрипт избавит Вас от рутинных действий! Разрешите авто-торговлю перед запуском скрипта. Использование: Запустите скрипт на графике. Входные пар
Super Assistant
Tuan Nghia Phan
Утилиты
* Super Assistant is an useful management tool that helps traders perform management tasks on MT4/MT5 account remotely via Telegram such as: - Get info (account, details of positions, pending orders, floating PL, price, economic news, etc) - Open trade (open instantly with preset parameters) - Manage trade (set SLTP automatically, break-even mode, max risk, close time every day, etc) - Close trade (close all, buy, sell, win positions by one click, set awaiting close by PL, time) - Set up notifi
AW Metatrader to Telegram MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Утилиты
Автоматизированная система для отправки уведомлений, чтобы ни один из ваших подписчиков не пропустил события о вашей торговле из вашего торгового терминала. Утилита, которая отправляет уведомления в мессенджер Telegram о любых торговых операциях на вашем счете.   Пошаговая инструкция по подключению утилиты к каналу в Телеграм ->   ЗДЕСЬ  / MT4 -> ЗДЕСЬ Преимущества: Легкая настройка и подробная инструкция,  Возможность отправки регулируемых скриншотов, Настраиваемый текст уведомлений с использов
Spread Spike and Alert MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Утилиты
Spread Spike & Alert – The Ultimate Spread Monitoring Tool In the world of trading, spread spikes can be the difference between profit and loss. Unexpectedly high spreads can eat into your gains and make trading conditions unfavorable. That's why we created Spread Spike & Alert – a powerful MT5 utility designed to monitor spreads in real-time, detect unusual spikes, and alert you instantly. What Does Spread Spike & Alert Do? This utility continuously tracks the spread of your selected trading p
GridCreateByMouseMT5
Andrei Novichkov
Утилиты
Скрипт с помощью мыши помогает быстро и с наименьшим количеством ошибок выстроить сеть с фиксированным, или переменным шагом, состоящую из отложенных ордеров. Перетащите скрипт на график левой кнопкой мыши и отпустите кнопку. Сеть начнет строиться с этой точки. Если текущая цена окажется расположенной ниже точки начала сети, то сеть продолжит выстраиваться "на север", в сторону покупок, а если выше - в сторону продаж, "на юг". Выставление тейк профита и стоп лосса скрипт оставляет на усмотрение
Chart Background Changer Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Утилиты
Chart Background Changer Utility v1.90 Professional Chart Customization Tool for MetaTrader 5 Product Description Transform your MetaTrader 5 trading experience with the Chart Background Changer Utility - a professional tool that allows you to personalize your charts with custom backgrounds, images, or colors. Whether you want to create a more visually appealing workspace or reduce eye strain with custom colors, this utility makes it simple and effortless. Key Features Three Background Modes:
Click and Go Trade Manager MT5
Victor Christiaanse
5 (2)
Утилиты
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders, y
Ultimate MT5 to Telegram Public Channel
BLAKE STEVEN RODGER
Утилиты
Ultimate MT5 to Telegram Public Channel sends controlled trades (via symbol, magic, comment) to a public telegram channel. It sends open and closed trades, including pending orders and TP/SL modifications, along with chart screenshots, to this public telegram channel. Additionally, you can send trade reports of open trades and summary profit/pip reports for day, week, or month. You can customize the design of the trade actions or reports with variables and emoticons.  A beautiful panel allows
FREE
Daily High Low Marker Analyzer MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Утилиты
Daily High Low Marker Analyzer – Master the Market's Extremes! Are you a serious trader who wants to track the daily high and low price levels with absolute precision? Do you need a powerful and reliable tool to analyze market structure, support & resistance, and price behavior? If so, the Daily High Low Marker Analyzer is the perfect tool for you! This cutting-edge MT5 utility helps you: Identify the highest and lowest price of the day in real time. Plot dynamic high & low price lines directly
Spread History Overview
Andrej Nikitin
Утилиты
Анализатор дает возможность быстро оценить изменения спреда на исторических данных, величину и частоту появления всплесков, динамику и характер расширений по дням недели и др. Запускать анализатор нужно в тестере(режим визуализация) на требуемом для анализа символе и временном интервале, рекомендованный TimeFrame H1, выбрать режим "Каждый тик на основе реальных тиков". The analyzer makes it possible to quickly assess spread changes on historical data, the magnitude and frequency of bursts, the
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
Easy Chart Cleaner
Israr Hussain Shah
Утилиты
How the Chart Cleaner Script Works The Chart Cleaner is a one-click tool designed to instantly wipe your chart clean. When you drag and drop the script onto a chart, it scans for and removes all visual objects—including trend lines, horizontal lines, text labels, shapes, and any other drawings you have placed. The result is a completely clean, uncluttered chart, giving you a fresh workspace for your analysis. It's the fastest way to reset your chart to its default state.
Order Trailing
Makarii Gubaydullin
Утилиты
Трейлинг ордеров: получите лучшую цену исполнения по мере движения рынка Трейлинг отложенных ордеров позволит вам сохранять расстояние до цены входа на указанном уровне. Ордер будет перемещаться, если рыночная цена отдаляется от него. Многофункциональная утилита : более 66 функций, включая трейлинг ордеров  | напишите мне  если у вас есть вопросы | Версия для MT4 Для активации трейлинга ордеров необходимо установить 4 основных параметра (на панели): 1. Символ или Сделку , к которой будет примен
Percent RiskTradePad MT5
Sergey Batudayev
Утилиты
Панель имеет максимально понятный интерфейс с которым справиться каждый новичок.  В колонке SLp   – нужно указать размер СЛ в пипсах . Если значение становиться серым и при этом кнопки Bay/Sell так же не активны, значит вы указали значение СЛ меньше, чем допустимо до установки вашим брокером. В колонке TP%   – вы указываете ТП в % от баланса счета.  В настройках можно выбирать исходя из чего будет вычисляться данный показатель, по эквити, балансу или  свободной марже.  В колонке R%   вы можете з
GS trade report
Aleksander Gladkov
5 (1)
Утилиты
3 in 1 : Отчет+мониторинг+отправка сообщений (Телеграм,...) для оптимизации торговли и использования советников. Мониторинг: Панель на графике Отправка сообщений в Телеграм Отправка сообщений на Email Отправка Notifications Отправка всплывающих сообщений Подача звуковых сообщений при превышения установленных уровней Прибыли/Убытка Мониторинг включается по нажатию кнопки Start. Прибыль за период по валютным парам, часам и Magic number для текущего счета. Формирует четыре таблицы: по символам
Rectangle line Trade Execution Assistant
Bakyt Kenzhebek
Утилиты
Rectangle line Trade Execution Assistant Rectangle Line Trade Assistant EA  Semi-Automated Trading Assistant       IMPORTANT :   On the main/purchased program a user can click on the Rectangle line and move/ drag it around the chart, by double clicking on it. Please keep in mind that this option is not available on demo version, due to some restrictions/limitations of Strategy Tester, some Object related operations are not available in the Strategy Tester. But, it will not prevent you from Test
RenkoChart EA
Paulo Henrique Da Silva
4.6 (5)
Утилиты
The RenkoChart tool presents an innovative and highly flexible approach to visualizing market data in MetaTrader 5. This expert creates a custom symbol with Renko bricks directly on the chart, displaying accurate prices at the respective opening date/time for each brick. This feature makes it possible to apply any indicator to the Renko chart. Furthermore, this tool also allows access to historical brick data through native methods in the MQL5 programming language, such as iOpen, iHigh, iLow and
FREE
Risk manager shield
Ibrahim Mohammed Salem Balbeisi
Утилиты
1.Multi-horizon telemetry: calculates profit, equity drawdown, open positions, and positions opened today for each period, feeding both the report tab and the risk engine.  2.Draggable on-chart console with twin tabs—Report for at-a-glance P/L & drawdown plus the Unlock Trading button, and Risk Manager for editing thresholds, timeouts, and toggles without opening MetaTrader dialogs.  3.Fully configurable rule stack: every limit offers Alert, Push, Email, Close Positions, Close Orders, Lock Tr
Fast Manager MT5
Nabil Oukhouma
Утилиты
Fast Manager (MT5 Manager) is a high-speed utility designed for traders who need rapid execution and automated trade management. Built to streamline manual trading, this EA provides on-chart buttons for instant Buy/Sell execution and "Close All" functions, while automatically handling risk management behind the scenes. MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Profile+Seller Key Features: One-Click Trading Panel: execute trades instantly using the on-chart Buy, Sel
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (145)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
Утилиты
UTM Manager — это интуитивно понятный и простой в использовании инструмент, предлагающий быстрое и эффективное исполнение сделок. Одной из выдающихся функций является режим «Игнорировать спред», который позволяет вам торговать по цене свечей, полностью игнорируя спреды (например, позволяет торговать парами с более высокими спредами на LTF, избегая выхода из сделок из-за спреда). Еще одним ключевым аспектом UTM Manager является его уникальный локальный копировщик сделок, позволяющий гибко запуска
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Утилиты
AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа, реализованный в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает трейдеру оценивать рыночную ситуацию на основе технических индикаторов и новостного фона. Поддерживаемые модели: Совместимо с новейшими версиями ChatGPT — GPT-5.1 , GPT-4o , GPT-4o-mini , O1 и GPT-3.5-turbo . Модель GPT-5.1 обеспечивает максимально точный анализ, расширенное понимание контекста и сложных торговых ситуаций. GPT-4o — сбаланси
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Утилиты
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Утилиты
Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров. Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности. Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Tra
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Утилиты
Риск-менеджер позволяет контролировать свою торговую активность и защищать от убытков. Настройки теперь организованы в логические группы, что упрощает конфигурацию различных параметров риска. При превышении любого лимита риск-менеджер может принудительно закрыть открытые позиции, остановить работу других советников и даже полностью закрыть терминал, чтобы предотвратить эмоциональную торговлю, не соответствующую вашей торговой стратегии. Настройки Risk Manager Защита Счета Check min equity limit
Другие продукты этого автора
Chart Auto Flow Focus Edition Mini
Gakko Takahashi
Утилиты
Chart Auto Flow Focus Edition объединяет функции Chart Auto Flow и Focus Time Line, предоставляя мощный инструмент для графиков MT5. Воспроизведение и перемотка графиков с переменной скоростью Анализируйте движения цены на высокой скорости или моделируйте сделки в замедленном режиме. Оснащён всеми функциями продукта Chart Auto Flow. Мгновенный фокус на нужных временных точках (Позволяет последовательно перемещать фокус по нескольким точкам) Мгновенно перемещайтесь к любой временной точке и эффе
FREE
Chart Auto Flow Mini
Gakko Takahashi
Утилиты
Chart Auto Flow — это инструмент MT5 Expert Advisor (EA), который позволяет трейдерам: Автоматически воспроизводить графики (вперед) Воспроизводить графики в обратном направлении Быстро просматривать графики и выявлять паттерны Практиковать торговые стратегии в замедленном режиме и тестировать методы Поддерживает Forex, акции, золото, криптовалюты и все инструменты, на всех таймфреймах (M1–MN). Идеально для трейдеров, которые хотят эффективно просматривать прошлые графики, находить паттерны, про
FREE
Focus Time Line Mini
Gakko Takahashi
Утилиты
Обзор продукта  Одним кликом перемещайте фокус графика к нужной точке времени (Mode: Single Line) Устанавливайте несколько точек времени и перемещайте фокус графика по ним по порядку (Mode: Multi Lines) new! Синхронизируйте нужную точку времени на нескольких графиках и одновременно перемещайте фокус всех графиков (Mode: SnglSync) Надёжный инструмент, который помогает эффективно просматривать графики, не теряя важных аналитических моментов. Как бы далеко вы ни увели график, одним кликом можно
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4 Mini
Gakko Takahashi
Утилиты
Chart Auto Flow Focus Edition объединяет функции Chart Auto Flow и Focus Time Line, предоставляя мощный инструмент для графиков MT4. Воспроизведение и перемотка графиков с переменной скоростью Анализируйте движения цены на высокой скорости или моделируйте сделки в замедленном режиме. Оснащён всеми функциями продукта Chart Auto Flow. Мгновенный фокус на нужных временных точках (Позволяет последовательно перемещать фокус по нескольким точкам) Мгновенно перемещайтесь к любой временной точке и эффе
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Gakko Takahashi
Утилиты
Chart Auto Flow Focus Edition MT4 объединяет функции Chart Auto Flow и Focus Time Line, предоставляя мощный инструмент для графиков MT4. Воспроизведение и перемотка графиков с переменной скоростью Анализируйте движения цены на высокой скорости или моделируйте сделки в замедленном режиме. Оснащён всеми функциями продукта Chart Auto Flow. Мгновенный фокус на нужных временных точках (Позволяет последовательно перемещать фокус по нескольким точкам) Мгновенно перемещайтесь к любой временной точке и
Chart Auto Flow
Gakko Takahashi
Утилиты
Chart Auto Flow — это инструмент MT5 Expert Advisor (EA), который позволяет трейдерам: Автоматически воспроизводить графики (вперед) Воспроизводить графики в обратном направлении Быстро просматривать графики и выявлять паттерны Практиковать торговые стратегии в замедленном режиме и тестировать методы Поддерживает Forex, акции, золото, криптовалюты и все инструменты, на всех таймфреймах (M1–MN). Идеально для трейдеров, которые хотят эффективно просматривать прошлые графики, находить паттерны, про
Chart Auto Flow Focus Edition
Gakko Takahashi
Утилиты
Chart Auto Flow Focus Edition объединяет функции Chart Auto Flow и Focus Time Line, предоставляя мощный инструмент для графиков MT5. Воспроизведение и перемотка графиков с переменной скоростью Анализируйте движения цены на высокой скорости или моделируйте сделки в замедленном режиме. Оснащён всеми функциями продукта Chart Auto Flow. Мгновенный фокус на нужных временных точках (Позволяет последовательно перемещать фокус по нескольким точкам) Мгновенно перемещайтесь к любой временной точке и эффе
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв