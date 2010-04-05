Focus Time Line
- Утилиты
- Gakko Takahashi
- Версия: 3.2
- Обновлено: 24 ноября 2025
- Активации: 8
Обзор продукта
☆ Одним кликом перемещайте фокус графика к нужной точке времени (Mode: Single Line)
☆ Устанавливайте несколько точек времени и перемещайте фокус графика по ним по порядку (Mode: Multi Lines)
new! Синхронизируйте нужную точку времени на нескольких графиках и одновременно перемещайте фокус всех графиков (Mode: SnglSync)
Надёжный инструмент, который помогает эффективно просматривать графики, не теряя важных аналитических моментов.
Как бы далеко вы ни увели график, одним кликом можно вернуть фокус к нужной точке времени.
Даже при смене таймфрейма или масштаба фокус легко возвращается на исходную позицию.
Установив несколько ключевых точек, вы можете последовательно перемещаться между ними и просматривать график более удобно.
Также можно синхронизировать несколько графиков и перемещать их одновременно — это полезно для комбинированного анализа разных таймфреймов или инструментов, а также для обучения на истории.
Для тех, кто хочет попробовать сначала
Также доступна версия Focus Time Line Mini (7‑дневная бесплатная пробная версия).
https://www.mql5.com/ru/market/product/154878
Основные функции кнопок
Кнопка LineMode
Щёлкните, чтобы выбрать: одна линия FocusTimeLine (Single Line) или несколько (Multi Lines).
Кнопка FocusTimeLine
Просто щёлкните, чтобы установить интересующую временную точку (FocusTimeLine).
Кнопка FocusPosition
Вы можете переключить положение отображения FocusTimeLine при перемещении фокуса:
Right: ближе к правому краю
Center: ближе к центру
Left: ближе к левому краю
Каждый щелчок по кнопке последовательно меняет положение отображения.
Кнопка Focus
Мгновенно переместите график к времени, где установлена FocusTimeLine.
Кнопки <Focus | Focus>
Появляются, когда в LineMode выбраны Multi Lines. Каждым щелчком вы можете последовательно отображать несколько FocusTimeLine, которые вы установили.
[<Focus]: переместить фокус графика к FocusTimeLine слева
[Focus>]: переместить фокус графика к FocusTimeLine справа
Нажатие одной и той же кнопки несколько раз последовательно отобразит несколько FocusTimeLine в этом направлении.
Кнопка End
Удаляет все кнопки и завершает программу.
Инструкция по использованию
-
Установите программу FocusTimeLine на графике.
-
Щёлкните кнопку LineMode и переключите отображение, установив либо Single Line, либо Multi Lines.
Если хотите сфокусироваться на одной точке времени — выберите Single Line.
Если хотите последовательно перейти к нескольким точкам — выберите Multi Lines.
-
Щёлкните кнопку Create FocusTimeLine.
■ LineMode: Single Line
4‑S. Щёлкните кнопку «Click this button to create FocusTimeLine at desired point», и по месту щелчка будет создана вертикальная линия (FocusTimeLine). Щёлкайте по точке, на которую хотите обратить внимание.
5‑S. Щёлкните кнопку Focus Position и переключите отображение на Right / Center / Left.
6‑S. Щёлкните кнопку Focus — экран графика мгновенно переместится к позиции созданной FocusTimeLine.
■ LineMode: Multi Lines
4‑M. Щёлкните кнопку «Click this button to create FocusTimeLine at desired point», и по месту щелчка будет создана вертикальная линия (FocusTimeLine). Щёлкайте по интересующей вас точке.
В режиме Multi Lines вы можете последовательно создавать несколько линий.
5‑M. Щёлкните кнопку Focus Position и переключите отображение на Right / Center / Left.
6‑M. В режиме Multi Lines кнопка Focus будет заменена на две кнопки: [<Focus] и [Focus>].
‑ Щёлкните [<Focus], если хотите переместить фокус графика к FocusTimeLine слева.
‑ Щёлкните [Focus>], чтобы переместить фокус к FocusTimeLine справа.
Повторное нажатие одной кнопки позволит последовательно искать и перемещаться по FocusTimeLine в этом направлении.
После [<Focus] можно нажать [Focus>] для смены направления отображения.
7. Щёлкните кнопку END — программа завершится, все кнопки будут скрыты.
Примечания
Можно создать до 100 FocusTimeLine.
Если данных по временной оси рядом с установленной FocusTimeLine недостаточно — перемещение фокуса может быть ограничено.
Пример:
‑ При работе с древними данными даже если вы установили FocusTimeLine на 4‑часовом таймфрейме, переключение на более низкий таймфрейм может оказаться невозможным из‑за отсутствия данных.
‑ То же применимо к текущему времени: если справа на экране недостаточно данных, создавая FocusTimeLine рядом с текущим моментом, перемещение может быть ограничено — это специфика MT5.
Пожалуйста, убедитесь, что вокруг FocusTimeLine на соответствующих таймфреймах существует достаточный объём данных.
Установка
Авторизуйтесь в MT5, найдите продукт в Маркете и нажмите «Download» — установка на терминал произойдёт автоматически.
В Навигаторе: Экспертные Советники (EA) → Market.
Перетащите на график или дважды кликните для добавления.
Рекомендованные параметры
OS: Windows 11
MT5: Build 5320 / Build 5260
CPU: Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4 ядра / 8 потоков)
ОЗУ: 8 GB
Работа в средах Mac или других не тестировалась — используйте на свой риск.
Отказ от ответственности
Функции для торговли не встроены, поэтому финансовых рисков нет.