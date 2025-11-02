Focus Time Line

Ürün Tanıtımı

Grafiği ne kadar kaydırırsanız veya yakınlaştırırsanız yakınlaştırın, tek tıkla önemli zaman noktalarına geri dönebilirsiniz.
Zaman dilimini değiştirin, yakınlaştırın/uzaklaştırın: tek bir düğme sizi odaklanmak istediğiniz noktaya geri götürür.
Önemli barları veya analiz noktalarını kaybetmeden grafikleri verimli bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Buton Fonksiyonları

FocusTimeLine Butonu

  • Tıklayarak odaklanmak istediğiniz zaman noktasını (FocusTimeLine) ayarlayın.

FocusPosition Butonu

  • FocusTimeLine konumunu değiştirin:

    • Right: Sağ uç civarı

    • Center: Ortası civarı

    • Left: Sol uç civarı

  • Her tıklamada konum sırasıyla değişir.

Focus Butonu

  • Grafiği anında FocusTimeLine zaman noktasına taşır.

End Butonu

  • Tüm butonları kaldırır ve programı sonlandırır.

Kullanım

  1. FocusTimeLine programını grafiğe ekleyin.

  2. Create FocusTimeLine butonuna tıklayın.

  3. Görünen Click this button to create FocusTimeLine at desired point butonuna tıklayarak istediğiniz zaman noktasına dikey çizgi (FocusTimeLine) oluşturun.

  4. Focus Position butonuna tıklayarak FocusTimeLine konumunu Right / Center / Left olarak değiştirin.

  5. Focus butonuna tıklayarak grafiği FocusTimeLine konumuna anında taşıyın.

  6. END butonuna tıklayarak programı kapatın ve tüm butonları gizleyin.

Notlar

  • Aynı anda yalnızca bir FocusTimeLine oluşturabilirsiniz.

Kurulum

  • MT5’e giriş yapın, Market’te bu ürünü arayın ve Download tıklayarak otomatik olarak yükleyin.

  • Navigator → Expert Advisors (EA) → Market altında bulunur.

  • Grafiğe sürükleyip bırakabilir veya çift tıklayarak ekleyebilirsiniz.

Önerilen Sistem

  • OS: Windows 11

  • MT5: Build 5320 / Build 5260

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 çekirdek / 8 thread)

  • RAM: 8GB

Mac veya diğer sistemlerde de çalışabilir, ancak test edilmemiştir.

Risk Açıklaması

  • Bu araçta işlem fonksiyonu yoktur, dolayısıyla finansal risk yoktur.


