Focus Time Line
- Yardımcı programlar
- Gakko Takahashi
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Ürün Tanıtımı
Grafiği ne kadar kaydırırsanız veya yakınlaştırırsanız yakınlaştırın, tek tıkla önemli zaman noktalarına geri dönebilirsiniz.
Zaman dilimini değiştirin, yakınlaştırın/uzaklaştırın: tek bir düğme sizi odaklanmak istediğiniz noktaya geri götürür.
Önemli barları veya analiz noktalarını kaybetmeden grafikleri verimli bir şekilde inceleyebilirsiniz.
Buton Fonksiyonları
FocusTimeLine Butonu
-
Tıklayarak odaklanmak istediğiniz zaman noktasını (FocusTimeLine) ayarlayın.
FocusPosition Butonu
-
FocusTimeLine konumunu değiştirin:
-
Right: Sağ uç civarı
-
Center: Ortası civarı
-
Left: Sol uç civarı
-
-
Her tıklamada konum sırasıyla değişir.
Focus Butonu
-
Grafiği anında FocusTimeLine zaman noktasına taşır.
End Butonu
-
Tüm butonları kaldırır ve programı sonlandırır.
Kullanım
-
FocusTimeLine programını grafiğe ekleyin.
-
Create FocusTimeLine butonuna tıklayın.
-
Görünen Click this button to create FocusTimeLine at desired point butonuna tıklayarak istediğiniz zaman noktasına dikey çizgi (FocusTimeLine) oluşturun.
-
Focus Position butonuna tıklayarak FocusTimeLine konumunu Right / Center / Left olarak değiştirin.
-
Focus butonuna tıklayarak grafiği FocusTimeLine konumuna anında taşıyın.
-
END butonuna tıklayarak programı kapatın ve tüm butonları gizleyin.
Notlar
-
Aynı anda yalnızca bir FocusTimeLine oluşturabilirsiniz.
Kurulum
-
MT5’e giriş yapın, Market’te bu ürünü arayın ve Download tıklayarak otomatik olarak yükleyin.
-
Navigator → Expert Advisors (EA) → Market altında bulunur.
-
Grafiğe sürükleyip bırakabilir veya çift tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Önerilen Sistem
-
OS: Windows 11
-
MT5: Build 5320 / Build 5260
-
CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 çekirdek / 8 thread)
-
RAM: 8GB
Mac veya diğer sistemlerde de çalışabilir, ancak test edilmemiştir.
Risk Açıklaması
-
Bu araçta işlem fonksiyonu yoktur, dolayısıyla finansal risk yoktur.