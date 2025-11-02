Focus Time Line

Ürün Tanıtımı

Grafiği ne kadar kaydırırsanız veya yakınlaştırırsanız yakınlaştırın, tek tıkla önemli zaman noktalarına geri dönebilirsiniz.

Zaman dilimini değiştirin, yakınlaştırın/uzaklaştırın: tek bir düğme sizi odaklanmak istediğiniz noktaya geri götürür.

Önemli barları veya analiz noktalarını kaybetmeden grafikleri verimli bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Buton Fonksiyonları

FocusTimeLine Butonu

Tıklayarak odaklanmak istediğiniz zaman noktasını (FocusTimeLine) ayarlayın.

FocusPosition Butonu

FocusTimeLine konumunu değiştirin: Right: Sağ uç civarı Center: Ortası civarı Left: Sol uç civarı

Her tıklamada konum sırasıyla değişir.

Focus Butonu

Grafiği anında FocusTimeLine zaman noktasına taşır.

End Butonu

Tüm butonları kaldırır ve programı sonlandırır.

Kullanım

FocusTimeLine programını grafiğe ekleyin. Create FocusTimeLine butonuna tıklayın. Görünen Click this button to create FocusTimeLine at desired point butonuna tıklayarak istediğiniz zaman noktasına dikey çizgi (FocusTimeLine) oluşturun. Focus Position butonuna tıklayarak FocusTimeLine konumunu Right / Center / Left olarak değiştirin. Focus butonuna tıklayarak grafiği FocusTimeLine konumuna anında taşıyın. END butonuna tıklayarak programı kapatın ve tüm butonları gizleyin.

Notlar

Aynı anda yalnızca bir FocusTimeLine oluşturabilirsiniz.

Kurulum

MT5’e giriş yapın, Market’te bu ürünü arayın ve Download tıklayarak otomatik olarak yükleyin.

Navigator → Expert Advisors (EA) → Market altında bulunur.

Grafiğe sürükleyip bırakabilir veya çift tıklayarak ekleyebilirsiniz.

Önerilen Sistem

OS: Windows 11

MT5: Build 5320 / Build 5260

CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 çekirdek / 8 thread)

RAM: 8GB

Mac veya diğer sistemlerde de çalışabilir, ancak test edilmemiştir.

Risk Açıklaması