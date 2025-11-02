Focus Time Line

Présentation du Produit

Peu importe combien vous déplacez ou zoomez le graphique, vous pouvez revenir instantanément à vos points temporels clés en un seul clic.

Changez de période ou zoomez/dézoomez — un seul bouton vous ramène au point à surveiller.

Ne perdez pas de vue les barres importantes ou les points d'analyse et consultez vos graphiques efficacement avec cet outil fiable.

Fonctions des Boutons

Bouton FocusTimeLine

Cliquez pour définir le point temporel à surveiller (FocusTimeLine).

Bouton FocusPosition

Modifiez la position d’affichage de la FocusTimeLine lors du déplacement du focus : Right : Près du bord droit Center : Près du centre Left : Près du bord gauche

Chaque clic change séquentiellement la position d’affichage.

Bouton Focus

Déplace instantanément le graphique à la position de la FocusTimeLine.

Bouton End

Supprime tous les boutons et ferme le programme.

Mode d’Emploi

Ajoutez le programme FocusTimeLine au graphique. Cliquez sur le bouton Create FocusTimeLine. Cliquez sur le bouton affiché Click this button to create FocusTimeLine at desired point pour créer une ligne verticale (FocusTimeLine) au point temporel souhaité. Cliquez sur Focus Position pour alterner la position (Right / Center / Left). Cliquez sur Focus pour déplacer instantanément le graphique à la FocusTimeLine. Cliquez sur END pour fermer le programme et masquer tous les boutons.

Remarques

Une seule FocusTimeLine peut être créée à la fois.

Installation

Connectez-vous à MT5, recherchez ce produit sur le Market et cliquez sur Download pour l’installer automatiquement.

Il apparaît sous Navigateur → Expert Advisors (EA) → Market .

Faites glisser sur le graphique ou double-cliquez pour ajouter.

Configuration Recommandée

OS : Windows 11

MT5 : Build 5320 / Build 5260

CPU : Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 cœurs / 8 threads)

RAM : 8GB

Peut fonctionner sur Mac ou autres environnements, non testé.

Risque