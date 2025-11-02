Focus Time Line
- Utilitaires
- Gakko Takahashi
- Version: 1.1
- Mise à jour: 2 novembre 2025
- Activations: 10
Présentation du Produit
Peu importe combien vous déplacez ou zoomez le graphique, vous pouvez revenir instantanément à vos points temporels clés en un seul clic.
Changez de période ou zoomez/dézoomez — un seul bouton vous ramène au point à surveiller.
Ne perdez pas de vue les barres importantes ou les points d'analyse et consultez vos graphiques efficacement avec cet outil fiable.
Fonctions des Boutons
Bouton FocusTimeLine
-
Cliquez pour définir le point temporel à surveiller (FocusTimeLine).
Bouton FocusPosition
-
Modifiez la position d’affichage de la FocusTimeLine lors du déplacement du focus :
-
Right : Près du bord droit
-
Center : Près du centre
-
Left : Près du bord gauche
-
-
Chaque clic change séquentiellement la position d’affichage.
Bouton Focus
-
Déplace instantanément le graphique à la position de la FocusTimeLine.
Bouton End
-
Supprime tous les boutons et ferme le programme.
Mode d’Emploi
-
Ajoutez le programme FocusTimeLine au graphique.
-
Cliquez sur le bouton Create FocusTimeLine.
-
Cliquez sur le bouton affiché Click this button to create FocusTimeLine at desired point pour créer une ligne verticale (FocusTimeLine) au point temporel souhaité.
-
Cliquez sur Focus Position pour alterner la position (Right / Center / Left).
-
Cliquez sur Focus pour déplacer instantanément le graphique à la FocusTimeLine.
-
Cliquez sur END pour fermer le programme et masquer tous les boutons.
Remarques
-
Une seule FocusTimeLine peut être créée à la fois.
Installation
-
Connectez-vous à MT5, recherchez ce produit sur le Market et cliquez sur Download pour l’installer automatiquement.
-
Il apparaît sous Navigateur → Expert Advisors (EA) → Market.
-
Faites glisser sur le graphique ou double-cliquez pour ajouter.
Configuration Recommandée
-
OS : Windows 11
-
MT5 : Build 5320 / Build 5260
-
CPU : Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 cœurs / 8 threads)
-
RAM : 8GB
Peut fonctionner sur Mac ou autres environnements, non testé.
Risque
-
Cet outil ne contient aucune fonction de trading, donc aucun risque financier.