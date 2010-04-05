Focus Time Line

「보고 싶은 시간」을 쉽고 빠르게 포착. 멀티 타임 프레임 분석에 궁극의 동기화를.

상위 차트에서 주목한 시간 포인트가 하위 차트 어디에 있는지,
이제 더 이상 반복해서 스크롤하며 찾아 헤맬 필요가 없습니다.

단일 차트는 물론, 여러 차트를 동기화하여 목표 시간 포인트에 고정밀로 일제히 포커스.
「찾는 스트레스」를 없애고 분석 정밀도를 극한까지 높입니다.
당신의 차트 분석을 획기적으로 바꿔줄 포커스 특화형 툴입니다.

제품 개요

【3가지 포커스 모드 선택 가능】

  1. Single Line: 주목하는 하나의 시간 포인트로 원클릭 포커스 이동
  2. Multi Lines: 여러 시간 포인트를 설정하여 순서대로 포커스 이동
  3. SnglSync: 여러 차트를 동기화하여 하나의 시간 포인트로 일제히 포커스 이동

【주요 활용 장점】

  • 즉각적인 복귀: 차트를 아무리 움직이거나 줌/시간대 설정을 변경해도 원클릭으로 원래의 주목 포인트에 즉시 포커스 이동할 수 있습니다.
  • 검증의 효율화: 설정된 여러 포인트를 부드럽게 포커스 이동할 수 있어 과거 검증 및 비교 분석 속도가 비약적으로 향상됩니다.
  • 다각적인 분석: 서로 다른 시간대나 상관 통화쌍을 동기화하여 일제히 포커스. 다각적인 환경 인식과 트레이닝을 강력하게 지원합니다.

주요 버튼 기능

버튼 이름 기능 상세 설명
FocusMode FocusMode 전환 SingleLine / MultiLines / SnglSync 중 하나를 설정
Crt FocusLine 주목할 시간 포인트 설정 임의의 시각에 FocusTimeLine(수직선)을 생성
Position 표시 위치 전환 화면 오른쪽·중앙·왼쪽으로 전환 가능
Focus 포커스 이동 주목하는 시간 포인트로 차트 화면을 이동

설치 방법

MT5에 로그인하고, 마켓에서 제품을 검색한 후 "다운로드"를 클릭하면 자동으로 단말기에 설치됩니다.
Navigator: Expert Advisor(EA) → Market
차트에 드래그 앤 드롭하거나 더블 클릭으로 추가할 수 있습니다.

권장 시스템 환경

OS: Windows 11
MT5: Build 5430
CPU: Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4코어 / 8스레드)
메모리: 8GB
*Mac 등 다른 환경에서도 동작 가능할 것으로 보이나, 동작 확인은 이루어지지 않았습니다. 자기 판단하에 시도해 주시기 바랍니다.

리스크 설명

거래 기능이 없으므로 자금 리스크가 전혀 없습니다.


BuySell Average Line MT5
Masamitsu Takahashi
유틸리티
나도 모르게 계속 물타기를 하다 보니,현재 평균 진입가를 헷갈린 적은 없으신가요? 이 EA는 Buy와 Sell 포지션의 평균 진입가를차트 위에 항상 표시하여,현재 자신의 위치를 보다 차분하고 객관적으로 파악할 수 있도록 도와주는 보조 도구입니다. 이 MT5 EA는 Buy 포지션과 Sell 포지션의 평균 진입가를각각 수평선으로 표시합니다.Buy 평균선과 Sell 평균선이 분리되어 표시되므로,양방향(헤지) 포지션에서도 기준 가격을 직관적으로 확인할 수 있습니다. [기본 표시]- Buy 평균 진입가: 빨간색 점선- Sell 평균 진입가: 파란색 점선 해당 포지션이 없을 경우, 관련 라인은 자동으로 숨겨집니다.평균 진입가는 로트 가중 평균으로 계산되므로,분할 진입, 물타기, 양방향 포지션에서도 정확합니다. 약 1초마다 자동으로 업데이트됩니다.본 EA는 표시 전용이며, 매매를 수행하지 않습니다.
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
유틸리티
과거 차트와 차트 패턴을 찾는 데에만 너무 많은 시간을 쓰고 있지 않습니까? 특정 차트 패턴을 찾기 위해 화면을 계속해서 스크롤하고 있다. 마침내 찾았다고 생각하는 순간, 하위 시간대에서는 어디에 있는지 알 수 없게 된다. 차트를 조금만 이동하거나 확대·축소해도 다시 놓쳐버린다. 이 도구를 사용하면: 과거 차트를 자동으로 고속 이동할 수 있어 효율적으로 검색할 수 있습니다. 주목하고 싶은 시간 포인트를 정하면, 차트를 어떻게 이동하거나 확대·축소하더라도 즉시 해당 위치로 이동할 수 있습니다. 과거 차트를 재생하여 실제와 같은 가격 움직임을 재현할 수 있습니다. 이를 통해 차트 분석과 모의 트레이딩의 효율이 크게 향상되며, 트레이딩 실력 향상에 도움이 됩니다. 제품 개요 이 제품은 차트 검색 및 모의 트레이딩 효율을 극대화하는 “Chart Auto Flow”와 분석 정밀도를 높이는 “Focus Time Line”을 완전히 통합한 MT4용 강력한 하이브리드 도구입니다. 가변 속도로 차트
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
유틸리티
「보고 싶은 시간」을 쉽고 빠르게 포착. 멀티 타임 프레임 분석에 궁극의 동기화를. 상위 차트에서 주목한 시간 포인트가 하위 차트 어디에 있는지, 이제 더 이상 반복해서 스크롤하며 찾아 헤맬 필요가 없습니다. 단일 차트는 물론, 여러 차트를 동기화하여 목표 시간 포인트에 고정밀로 일제히 포커스. 「찾는 스트레스」를 없애고 분석 정밀도를 극한까지 높입니다. 당신의 차트 분석을 획기적으로 바꿔줄 포커스 특화형 툴입니다. 제품 개요 【3가지 포커스 모드 선택 가능】 Single Line: 주목하는 하나의 시간 포인트로 원클릭 포커스 이동 Multi Lines: 여러 시간 포인트를 설정하여 순서대로 포커스 이동 SnglSync: 여러 차트를 동기화하여 하나의 시간 포인트로 일제히 포커스 이동 【주요 활용 장점】 즉각적인 복귀: 차트를 아무리 움직이거나 줌/시간대 설정을 변경해도 원클릭으로 원래의 주목 포인트에 즉시 포커스 이동할 수 있습니다. 검증의 효율화: 설정된 여러 포인트를 부드럽게
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
유틸리티
"과거 차트를 실시간 움직임으로 재현하다" Chart Auto Flow는 과거 차트를   가변 속도 로   캔들 단위 에서   재생 및 역재생 할 수 있는 검증 지원 도구입니다. 멈춰 있는 차트를 보는 것만이 아니라,   실시간에 가까운 움직임 으로 재현할 수 있어   실전에 가까운 트레이닝 이 가능해집니다. 또한,   고속 재생 을 통해 방대한 과거 차트에서   단시간에 목적하는 차트 패턴을 찾아낼 수   있습니다. 외환(FX), 주식, 골드, 가상화폐 등 모든 금융 상품에서 사용 가능합니다. 【이런 분들께 추천합니다】 재량 트레이딩 연습 및 검증을 효율화하고 싶은 분 더블 바텀이나 헤드앤숄더와 같은 특정 패턴을 고속 재생으로 단시간에 찾고, 그 형성 과정을 슬로우 재생으로 상세히 분석할 수 있습니다. 특정 패턴의 '출현 순간'을 연구하고 싶은 분 지표 신호가 나오는 순간이나 라인에서 반등할 때의 움직임 등을 납득할 때까지 몇 번이고 되감아 재생함으로써 진입 정밀도를 높일 수
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
유틸리티
"과거 차트를 실시간 움직임으로 재현하다" Chart Auto Flow는 과거 차트를 가변 속도 로 캔들 단위 에서 재생 및 역재생 할 수 있는 검증 지원 도구입니다. 멈춰 있는 차트를 보는 것만이 아니라, 실시간에 가까운 움직임 으로 재현할 수 있어 실전에 가까운 트레이닝 이 가능해집니다. 또한, 고속 재생 을 통해 방대한 과거 차트에서 단시간에 목적하는 차트 패턴을 찾아낼 수 있습니다. 외환(FX), 주식, 골드, 가상화폐 등 모든 금융 상품에서 사용 가능합니다. 【이런 분들께 추천합니다】 재량 트레이딩 연습 및 검증을 효율화하고 싶은 분 더블 바텀이나 헤드앤숄더와 같은 특정 패턴을 고속 재생으로 단시간에 찾고, 그 형성 과정을 슬로우 재생으로 상세히 분석할 수 있습니다. 특정 패턴의 '출현 순간'을 연구하고 싶은 분 지표 신호가 나오는 순간이나 라인에서 반등할 때의 움직임 등을 납득할 때까지 몇 번이고 되감아 재생함으로써 진입 정밀도를 높일 수 있습니다. 주말에 집중해서
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
유틸리티
과거 차트와 차트 패턴을 찾는 데에만 너무 많은 시간을 쓰고 있지 않습니까? 특정 차트 패턴을 찾기 위해 화면을 계속해서 스크롤하고 있다. 마침내 찾았다고 생각하는 순간, 하위 시간대에서는 어디에 있는지 알 수 없게 된다. 차트를 조금만 이동하거나 확대·축소해도 다시 놓쳐버린다. 이 도구를 사용하면: 과거 차트를 자동으로 고속 이동할 수 있어 효율적으로 검색할 수 있습니다. 주목하고 싶은 시간 포인트를 정하면, 차트를 어떻게 이동하거나 확대·축소하더라도 즉시 해당 위치로 이동할 수 있습니다. 과거 차트를 재생하여 실제와 같은 가격 움직임을 재현할 수 있습니다. 이를 통해 차트 분석과 모의 트레이딩의 효율이 크게 향상되며, 트레이딩 실력 향상에 도움이 됩니다. 제품 개요 이 제품은 차트 검색 및 모의 트레이딩 효율을 극대화하는 “Chart Auto Flow”와 분석 정밀도를 높이는 “Focus Time Line”을 완전히 통합한 MT5용 강력한 하이브리드 도구입니다. 가변 속도로 차
