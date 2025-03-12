TimeCome

5

TimeCome EA verwendet ein zuverlässiges und effektives Level-Breakout-Handelssystem, das für den Goldhandel angepasst ist. Dies ist ein professionelles Handelssystem, das für Händler geschaffen wurde!

TimeCome EA ist ein zuverlässiger Berater, der mit einer preisgesteuerten Strategie ohne Indikatoren arbeitet. Sein eingebautes Risikomanagement-System umfasst dynamische Losgrößen, Stop-Loss und Take-Profit, die alle darauf abzielen, das Potenzial jedes Handels zu maximieren und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen.

NEU Live-Signale: https: //www.mql5.com/ru/signals/2347576

Live-Signale Aggressives Set: https: //www.mql5.com/en/signals/2294354

TimeCome EA - ist ein System mit einer klaren Struktur und einer transparenten Logik, entwickelt für rationale Händler, die sich der Risiken und der Dynamik des Marktes bewusst sind

Wir werden Ihnen nichts über die derzeit modische künstliche Intelligenz, selbstlernende Handelssysteme und ähnliches erzählen. Im Gegenteil, unser EA wurde durch das Testen des manuellen Handels nach dem klassischen Kanon erstellt, über den in Büchern geschrieben wurde, und wie wir wissen, funktionieren die klassischen Ebenen und Handelsmodelle und werden immer funktionieren, aber ich bin skeptisch gegenüber dem Filtern von Trades mit Hilfe von KI oder Umschulungsmethoden und habe wiederholt beobachtet, wie sie unrealistische Backtesting-Ergebnisse erzeugen. Deshalb verwenden wir nur die klassisch funktionierende Handelsmethode!
EA wurde vollständig nach einer logischen Strategie entwickelt, die auf der Marktbewegung basiert und nie an historische Daten angepasst wurde, wir verheimlichen auch nicht die Tatsache, dass der Berater manchmal in einer Phase der Stagnation ist, das bedeutet, dass er für eine gewisse Zeit stagnieren und keinen Gewinn bringen kann, aber das Wichtigste ist, dass er das Depot nicht zerstört, solche Phasen sind eigentlich ein normaler Prozess für wirklich zuverlässige Berater

Das System, das den Kern des Advisors bildet, wurde manuell entwickelt und getestet, danach wurde beschlossen, es zu automatisieren.

OHNE RASTER, OHNE MARTINGALE, HARTER STOP LOSS FÜR JEDE TRANSAKTION.


Hauptmerkmale:

  • EA verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden wie Martingale, Grid, Hedging.
  • Arbeitet mit schwebenden Aufträgen, jede Transaktion ist durch SL geschützt und hat TP.
  • Das dynamische Positionsschließungssystem hilft, Gewinne zu schützen, wenn sich der Preis dem TP nähert, dann aber umkehrt.
  • Der Take Profit ist dynamisch und individuell für jede Transaktion, er wird mit einer speziellen Formel berechnet und hängt von der Situation und der Volatilität des Marktes ab, aber im Grunde ist er 3 Mal höher als der SL, was auch das richtige Verhältnis nach allen Regeln des profitablen Handels gewährleistet.
  • Die Trades können auch durch einen Trailing-Stop oder ein Breakeven-Level in Prozentwerten geschützt werden, die im Verhältnis zum Trade berechnet werden.
  • Der Berater hält sich an einen ruhigen Intraday-Handel, im Durchschnitt kann es 15 oder mehr Transaktionen pro Woche geben.
  • Er ist absolut nicht anspruchsvoll in Bezug auf den Spread und benötigt keine besonderen Brokerage-Konditionen.


    Setup und Empfehlungen:

    • Handelspaare: XAUUSD
    • Zeitrahmen: H1
    • Mindesteinlage: $200/0.01 lot
    • Empfohlene Einzahlung: $500/0.01 lot
    • Einstellungen: Siehe Abschnitt Kommentare
    • Empfohlener Kontotyp: Mit niedrigem Spread
    • Hebelwirkung: Von 1:100 bis 1:1000


    Parameter:

    • Broker Quote - dieser Parameter ist verantwortlich für die Auswahl der Quote inhärent zu Ihrem Broker, 2 oder 3 Ziffern, dies zeigt an, wie viele Zeichen Sie in der Quote nach dem Dezimalpunkt haben, müssen Sie wählen, was zu Ihrem Broker entspricht
    • Lot-Modus - dies ist die Wahl der Lot-Berechnung Modus, können Sie eine feste Menge, Prozentsatz der Einzahlung Verlust pro Transaktion, und automatische Lot-Erhöhung in Schritten von der Anzahl der Einzahlung Einheiten wählen
    • % Gewinn pro Tag - der Prozentsatz des Gewinns pro Tag, bei dessen Erreichen EA den Handel für diesen Tag beendet
    • Lot-Größe - Lot-Parameter bei Auswahl des Modus "Fixed Lot".
    • Risiko in % - wie viel Prozent der Einlage sind Sie bereit zu verlieren, Parameter bei Auswahl des Modus "% des Guthabens".
    • Step increase deposit - nach wie vielen Währungseinheiten wird das Lot erhöht, der Parameter funktioniert, wenn der Modus "Auto increase" gewählt wurde
    • Step increase lot - um wie viele Lots wird das Geschäft erhöht, der Parameter funktioniert bei der Auswahl des Modus "Auto increase".
    • Zeitverschiebung - Zeitverschiebung des Brokers
    • Kommentar - Kommentar zum Auftrag
    • Magische Nummer - eine eindeutige Nummer zur Kontrolle der vom Handelsroboter eröffneten Positionen. Jede Position wird mit der angegebenen Nummer gekennzeichnet. Dank dieser Methode kann der Handelsroboter seine Positionen von den Positionen unterscheiden, die von einem anderen Handelsroboter oder einem manuellen Händler eröffnet wurden.
    • Teilweise schließen - aktiviert oder deaktiviert die Funktion zum teilweisen Schließen von Positionen. Wenn dieser Parameter aktiviert ist, wird, wenn eine Position eine Distanz gleich SL zurücklegt, ein Teil des Handelsloses in dem Prozentsatz geschlossen, den Sie im nächsten Parameter angeben.
    • % Zu schließende Position - der Prozentsatz, um den die Position geschlossen wird, wenn die Funktion zur teilweisen Positionsschließung aktiviert ist. Wenn der Wert beispielsweise 50 ist und Sie einen Handel für 0,2 Lots geöffnet haben, wird der Handel bei Erreichen des Auslösers für 0,1 Lots geschlossen, und die restlichen 0,1 Lots werden weiter betrieben.
    • Trailing-Stop - Trailing-Stop ein- und ausschalten
    • Aktivierungsabstand - nach welchem Abstand in Pips wird der Trailing-Stop aktiviert
    • Trailing-Abstand - Abstand in Pips vom Eröffnungskurs der Order, ab dem der Trailing-Stop nach seiner Aktivierung in Bewegung gesetzt wird
    • Trailing-Schritt - Trailing-Stop-Schritt in Pips
    • Silent Close - Ein- und Ausschalten der dynamischen Close-Funktion: Das Dynamic-Close-System senkt das Close-Niveau schrittweise um den von Ihnen angegebenen Pip-Wert für jede neue Kerze, während das ursprüngliche TP-Niveau als Referenzpunkt beibehalten wird. Dadurch entsteht ein "nachlaufender" Abschluss, der mit der Zeit aggressiver bei der Gewinnmitnahme wird, aber die Gewinne in Fällen schützt, in denen sich der Preis dem TP nähert, dann aber umkehrt.
    • Pips for step - die Anzahl der Pips, um die der Gewinn mit jeder neuen Kerze abnimmt
    • Max step - die Anzahl der Kerzen, bei denen der Gewinn sinkt
    • Min distance - die Anzahl der Gewinnpunkte vom Eröffnungskurs der Order, unter diesem Wert sinkt der Gewinn nicht und das dynamische Schließen stoppt, wenn dieser Wert erreicht wird
    • % Breakeven - Ein- und Ausschalten des Break-Even-Levels als Prozentsatz, berechnet in Bezug auf die Transaktion
    • % Profit - der Parameter, der für den Prozentsatz des TP verantwortlich ist, den der Preis überschritten hat, um das Breakeven-Niveau zu aktivieren
    • % stop move - bei aktiviertem Break-even-Level ist dies der Prozentsatz des Take-Profits, bei dem der SL in Profit gesetzt wird.
    • SL-Bewegungsschritt - SL-Bewegungsschritt in Punkten
    • Max. SL-Bewegung - die maximale Stop-Loss-Bewegung in Punkten, die für die Bewegung erlaubt ist, nach Erreichen dieses Wertes stoppt die Breakeven-SL-Bewegung


    Unser Ansatz ist Realismus, nicht Fantasie. Wir verwenden weder ChatGPT noch andere pseudo-intelligente Technologien, um Illusionen zu erzeugen.

    Um es klar zu sagen: Es gibt keine Strategien, die immer profitabel sind. Jedes Versprechen eines 100%igen Gewinns ist ein Betrug.

    Ich handele mein eigenes Geld mit demselben EA, daher gehören Risiken und Verluste für mich zum Prozess. Ich verheimliche dies nicht vor meinen Kunden. Ein Minimum von 3-6 Monaten ist erforderlich, um die Leistung des EA angemessen zu bewerten.


    VERY IMPORTANT: The work of the adviser directly depends on the broker's time, by default the adviser is set to shift GMT +3 this setting is inherent in most popular brokers such as ICMarkets, RoboForex and others, but if you use a broker with a distinctive time shift you need to set the shift,the number of digits of the broker's quote also makes sense, if you do not know how to do this write to me and I will help you


    Wie Sieanfangen können:

    • Nachdem Sie den EA gekauft haben, senden Sie uns bitte eine private Nachricht mit einem Screenshot der Kaufbestätigung. Gehen Sie auf die Registerkarte "Käufe" und machen Sie einen Screenshot. Wir helfen Ihnen bei der Installation und prüfen, ob die Zeitzone Ihres Brokers korrekt eingestellt ist.
    • Aktivieren Sie AutoTrading in Ihrer Plattform, fügen Sie den EA zum H1-Chart auf XAUUSD hinzu, wählen Sie in den EA-Einstellungen die Bedeutung der für Ihren Broker spezifischen Kursnummern aus und legen Sie die Lotgröße fest, das ist im Grunde alles, aber Sie können auch mit anderen Parametern experimentieren, alles ist einfach und klar.
    • Wenn Sie sich nicht in die Einstellungen vertiefen wollen, können Sie unsere empfohlenen Set-Dateien verwenden, installieren Sie einfach eine davon und Sie sind fertig, Sie können die Set-Dateien hier herunterladen Kommentare

    Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne vor dem Kauf kontaktieren

    Lasse Boden
    121
    Lasse Boden 2025.05.06 08:53 
     

    5 Stars – One of the Best EAs on the Market! I've been using TimeCome for a while now, and it's been very profitable so far. The performance has exceeded my expectations, and the results speak for themselves. What really stands out is the excellent support – fast, helpful, and always professional. This is truly one of the best products available in the market right now. Highly recommended!

    Alexandre
    21
    Alexandre 2025.05.18 22:03 
     

    Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

    Ivan Lazarenko
    301
    Antwort vom Entwickler Ivan Lazarenko 2025.05.19 08:59
    Thank you for your kind words! I am very grateful.
    Lasse Boden
    121
    Lasse Boden 2025.05.06 08:53 
     

    5 Stars – One of the Best EAs on the Market! I've been using TimeCome for a while now, and it's been very profitable so far. The performance has exceeded my expectations, and the results speak for themselves. What really stands out is the excellent support – fast, helpful, and always professional. This is truly one of the best products available in the market right now. Highly recommended!

    Ivan Lazarenko
    301
    Antwort vom Entwickler Ivan Lazarenko 2025.05.07 07:47
    Hello, thank you very much for such a detailed review, I will try not to let you down throughout the entire path of trading with the advisor and I hope that it will always bring you only positive emotions, the opinion of clients is important to us. Thank you.
    Gerald Vernagut
    29
    Gerald Vernagut 2025.04.04 11:34 
     

    Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

    Ivan Lazarenko
    301
    Antwort vom Entwickler Ivan Lazarenko 2025.04.04 15:27
    Hi Gerald, thank you very much for your detailed review!
    Antwort auf eine Rezension