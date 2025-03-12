TimeCome EA verwendet ein zuverlässiges und effektives Level-Breakout-Handelssystem, das für den Goldhandel angepasst ist. Dies ist ein professionelles Handelssystem, das für Händler geschaffen wurde!

TimeCome EA ist ein zuverlässiger Berater, der mit einer preisgesteuerten Strategie ohne Indikatoren arbeitet. Sein eingebautes Risikomanagement-System umfasst dynamische Losgrößen, Stop-Loss und Take-Profit, die alle darauf abzielen, das Potenzial jedes Handels zu maximieren und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen.

TimeCome EA - ist ein System mit einer klaren Struktur und einer transparenten Logik, entwickelt für rationale Händler, die sich der Risiken und der Dynamik des Marktes bewusst sind

Wir werden Ihnen nichts über die derzeit modische künstliche Intelligenz, selbstlernende Handelssysteme und ähnliches erzählen. Im Gegenteil, unser EA wurde durch das Testen des manuellen Handels nach dem klassischen Kanon erstellt, über den in Büchern geschrieben wurde, und wie wir wissen, funktionieren die klassischen Ebenen und Handelsmodelle und werden immer funktionieren, aber ich bin skeptisch gegenüber dem Filtern von Trades mit Hilfe von KI oder Umschulungsmethoden und habe wiederholt beobachtet, wie sie unrealistische Backtesting-Ergebnisse erzeugen. Deshalb verwenden wir nur die klassisch funktionierende Handelsmethode!

EA wurde vollständig nach einer logischen Strategie entwickelt, die auf der Marktbewegung basiert und nie an historische Daten angepasst wurde, wir verheimlichen auch nicht die Tatsache, dass der Berater manchmal in einer Phase der Stagnation ist, das bedeutet, dass er für eine gewisse Zeit stagnieren und keinen Gewinn bringen kann, aber das Wichtigste ist, dass er das Depot nicht zerstört, solche Phasen sind eigentlich ein normaler Prozess für wirklich zuverlässige Berater

Das System, das den Kern des Advisors bildet, wurde manuell entwickelt und getestet, danach wurde beschlossen, es zu automatisieren.

OHNE RASTER, OHNE MARTINGALE, HARTER STOP LOSS FÜR JEDE TRANSAKTION.





Hauptmerkmale:

EA verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden wie Martingale, Grid, Hedging.

Arbeitet mit schwebenden Aufträgen, jede Transaktion ist durch SL geschützt und hat TP.

Das dynamische Positionsschließungssystem hilft, Gewinne zu schützen, wenn sich der Preis dem TP nähert, dann aber umkehrt.

Der Take Profit ist dynamisch und individuell für jede Transaktion, er wird mit einer speziellen Formel berechnet und hängt von der Situation und der Volatilität des Marktes ab, aber im Grunde ist er 3 Mal höher als der SL, was auch das richtige Verhältnis nach allen Regeln des profitablen Handels gewährleistet.

Die Trades können auch durch einen Trailing-Stop oder ein Breakeven-Level in Prozentwerten geschützt werden, die im Verhältnis zum Trade berechnet werden.

Der Berater hält sich an einen ruhigen Intraday-Handel, im Durchschnitt kann es 15 oder mehr Transaktionen pro Woche geben.

Er ist absolut nicht anspruchsvoll in Bezug auf den Spread und benötigt keine besonderen Brokerage-Konditionen.





Setup und Empfehlungen:

Handelspaare: XAUUSD



XAUUSD Zeitrahmen: H1

H1 Mindesteinlage: $200/0.01 lot



$200/0.01 lot Empfohlene Einzahlung: $500/0.01 lot



$500/0.01 lot Einstellungen: Siehe Abschnitt Kommentare

Siehe Abschnitt Kommentare Empfohlener Kontotyp: Mit niedrigem Spread

Mit niedrigem Spread Hebelwirkung: Von 1:100 bis 1:1000



Parameter:

Broker Quote - dieser Parameter ist verantwortlich für die Auswahl der Quote inhärent zu Ihrem Broker, 2 oder 3 Ziffern, dies zeigt an, wie viele Zeichen Sie in der Quote nach dem Dezimalpunkt haben, müssen Sie wählen, was zu Ihrem Broker entspricht

- dieser Parameter ist verantwortlich für die Auswahl der Quote inhärent zu Ihrem Broker, 2 oder 3 Ziffern, dies zeigt an, wie viele Zeichen Sie in der Quote nach dem Dezimalpunkt haben, müssen Sie wählen, was zu Ihrem Broker entspricht Lot-Modus - dies ist die Wahl der Lot-Berechnung Modus, können Sie eine feste Menge, Prozentsatz der Einzahlung Verlust pro Transaktion, und automatische Lot-Erhöhung in Schritten von der Anzahl der Einzahlung Einheiten wählen

- dies ist die Wahl der Lot-Berechnung Modus, können Sie eine feste Menge, Prozentsatz der Einzahlung Verlust pro Transaktion, und automatische Lot-Erhöhung in Schritten von der Anzahl der Einzahlung Einheiten wählen % Gewinn pro Tag - der Prozentsatz des Gewinns pro Tag, bei dessen Erreichen EA den Handel für diesen Tag beendet

der Prozentsatz des Gewinns pro Tag, bei dessen Erreichen EA den Handel für diesen Tag beendet Lot-Größe - Lot-Parameter bei Auswahl des Modus "Fixed Lot".

- Lot-Parameter "Fixed Lot". Risiko in % - wie viel Prozent der Einlage sind Sie bereit zu verlieren, Parameter bei Auswahl des Modus "% des Guthabens".

- wie viel Prozent der Einlage sind Sie bereit zu verlieren, Parameter bei Auswahl des Modus "% des Guthabens". Step increase deposit - nach wie vielen Währungseinheiten wird das Lot erhöht, der Parameter funktioniert, wenn der Modus "Auto increase" gewählt wurde

- nach wie vielen Währungseinheiten wird das Lot erhöht, der Parameter funktioniert, wenn der Modus "Auto increase" gewählt wurde Step increase lot - um wie viele Lots wird das Geschäft erhöht, der Parameter funktioniert bei der Auswahl des Modus "Auto increase".

- um wie viele Lots wird das Geschäft erhöht, der Parameter funktioniert bei der Auswahl des Modus Zeitverschiebung - Zeitverschiebung des Brokers

- Zeitverschiebung des Brokers Kommentar - Kommentar zum Auftrag

- Kommentar zum Auftrag Magische Nummer - eine eindeutige Nummer zur Kontrolle der vom Handelsroboter eröffneten Positionen. Jede Position wird mit der angegebenen Nummer gekennzeichnet. Dank dieser Methode kann der Handelsroboter seine Positionen von den Positionen unterscheiden, die von einem anderen Handelsroboter oder einem manuellen Händler eröffnet wurden.

- eine eindeutige Nummer zur Kontrolle der vom Handelsroboter eröffneten Positionen. Jede Position wird mit der angegebenen Nummer gekennzeichnet. Dank dieser Methode kann der Handelsroboter seine Positionen von den Positionen unterscheiden, die von einem anderen Handelsroboter oder einem manuellen Händler eröffnet wurden. Teilweise schließen - aktiviert oder deaktiviert die Funktion zum teilweisen Schließen von Positionen. Wenn dieser Parameter aktiviert ist, wird, wenn eine Position eine Distanz gleich SL zurücklegt, ein Teil des Handelsloses in dem Prozentsatz geschlossen, den Sie im nächsten Parameter angeben.

- aktiviert oder deaktiviert die Funktion zum teilweisen Schließen von Positionen. Wenn dieser Parameter aktiviert ist, wird, wenn eine Position eine Distanz gleich SL zurücklegt, ein Teil des Handelsloses in dem Prozentsatz geschlossen, den Sie im nächsten Parameter angeben. % Zu schließende Position - der Prozentsatz, um den die Position geschlossen wird, wenn die Funktion zur teilweisen Positionsschließung aktiviert ist. Wenn der Wert beispielsweise 50 ist und Sie einen Handel für 0,2 Lots geöffnet haben, wird der Handel bei Erreichen des Auslösers für 0,1 Lots geschlossen, und die restlichen 0,1 Lots werden weiter betrieben.

- Prozentsatz, um den die Position geschlossen wird, wenn die Funktion zur teilweisen Positionsschließung aktiviert ist. Wenn der Wert beispielsweise 50 ist und Sie einen Handel für 0,2 Lots geöffnet haben, wird der Handel bei Erreichen des Auslösers für 0,1 Lots geschlossen, und die restlichen 0,1 Lots werden weiter betrieben. Trailing-Stop - Trailing-Stop ein- und ausschalten

- Trailing-Stop ein- und ausschalten Aktivierungsabstand - nach welchem Abstand in Pips wird der Trailing-Stop aktiviert

- nach welchem Abstand in Pips wird der Trailing-Stop aktiviert Trailing-Abstand - Abstand in Pips vom Eröffnungskurs der Order, ab dem der Trailing-Stop nach seiner Aktivierung in Bewegung gesetzt wird

- Abstand in Pips vom Eröffnungskurs der Order, ab dem der Trailing-Stop nach seiner Aktivierung in Bewegung gesetzt wird Trailing-Schritt - Trailing-Stop-Schritt in Pips

- Trailing-Stop-Schritt in Pips Silent Close - Ein- und Ausschalten der dynamischen Close-Funktion: Das Dynamic-Close-System senkt das Close-Niveau schrittweise um den von Ihnen angegebenen Pip-Wert für jede neue Kerze, während das ursprüngliche TP-Niveau als Referenzpunkt beibehalten wird. Dadurch entsteht ein "nachlaufender" Abschluss, der mit der Zeit aggressiver bei der Gewinnmitnahme wird, aber die Gewinne in Fällen schützt, in denen sich der Preis dem TP nähert, dann aber umkehrt.

- Ein- und Ausschalten der dynamischen Close-Funktion: Das Dynamic-Close-System senkt das Close-Niveau schrittweise um den von Ihnen angegebenen Pip-Wert für jede neue Kerze, während das ursprüngliche TP-Niveau als Referenzpunkt beibehalten wird. Dadurch entsteht ein "nachlaufender" Abschluss, der mit der Zeit aggressiver bei der Gewinnmitnahme wird, aber die Gewinne in Fällen schützt, in denen sich der Preis dem TP nähert, dann aber umkehrt. Pips for step - die Anzahl der Pips, um die der Gewinn mit jeder neuen Kerze abnimmt

- Max step - die Anzahl der Kerzen, bei denen der Gewinn sinkt

- die Anzahl der Kerzen, bei denen der Gewinn sinkt Min distance - die Anzahl der Gewinnpunkte vom Eröffnungskurs der Order, unter diesem Wert sinkt der Gewinn nicht und das dynamische Schließen stoppt, wenn dieser Wert erreicht wird

- die Anzahl der Gewinnpunkte vom Eröffnungskurs der Order, unter diesem Wert sinkt der Gewinn nicht und das dynamische Schließen stoppt, wenn dieser Wert erreicht wird % Breakeven - Ein- und Ausschalten des Break-Even-Levels als Prozentsatz, berechnet in Bezug auf die Transaktion

- Ein- und Ausschalten des Break-Even-Levels als Prozentsatz, berechnet in Bezug auf die Transaktion % Profit - der Parameter, der für den Prozentsatz des TP verantwortlich ist, den der Preis überschritten hat, um das Breakeven-Niveau zu aktivieren

- der Parameter, der für den Prozentsatz des TP verantwortlich ist, den der Preis überschritten hat, um das Breakeven-Niveau zu aktivieren % stop move - bei aktiviertem Break-even-Level ist dies der Prozentsatz des Take-Profits, bei dem der SL in Profit gesetzt wird.

- bei aktiviertem Break-even-Level ist dies der Prozentsatz des Take-Profits, bei dem der SL in Profit gesetzt wird. SL-Bewegungsschritt - SL-Bewegungsschritt in Punkten

- SL-Bewegungsschritt in Punkten Max. SL-Bewegung - die maximale Stop-Loss-Bewegung in Punkten, die für die Bewegung erlaubt ist, nach Erreichen dieses Wertes stoppt die Breakeven-SL-Bewegung

Unser Ansatz ist Realismus, nicht Fantasie. Wir verwenden weder ChatGPT noch andere pseudo-intelligente Technologien, um Illusionen zu erzeugen. Um es klar zu sagen: Es gibt keine Strategien, die immer profitabel sind. Jedes Versprechen eines 100%igen Gewinns ist ein Betrug. Ich handele mein eigenes Geld mit demselben EA, daher gehören Risiken und Verluste für mich zum Prozess. Ich verheimliche dies nicht vor meinen Kunden. Ein Minimum von 3-6 Monaten ist erforderlich, um die Leistung des EA angemessen zu bewerten.



VERY IMPORTANT: The work of the adviser directly depends on the broker's time, by default the adviser is set to shift GMT +3 this setting is inherent in most popular brokers such as ICMarkets, RoboForex and others, but if you use a broker with a distinctive time shift you need to set the shift,the number of digits of the broker's quote also makes sense, if you do not know how to do this write to me and I will help you







Wie Sie anfangen können: