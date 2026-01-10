XAU Precise Engine
- Experten
- Muhammad Nadeem Satti
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 15
XAU Precise Engine ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das die Preisentwicklung des XAUUSD in umsetzbare Trades umwandelt. Durch die Konzentration auf einen "Set and Forget"-Ansatz verwaltet dieser EA die Komplexität des Goldhandels - vom Einstieg bis zum Trailing-Exit - und ermöglicht so ein diszipliniertes Handelserlebnis ohne emotionale Einmischung.
-
Fortgeschrittenes Handelsmanagement: Verwendet die professionelle CTrade-Klasse, um Orderanfragen und -änderungen mit Millisekundengenauigkeit zu bearbeiten.
-
Dynamischer Trailing-Stop: Enthält einen automatischen Trailing-Mechanismus, der Ihren Stop-Loss anpasst, wenn sich der Handel in den Gewinn bewegt.
-
Intelligente Filterlogik: Setzt interne Filter ein, um sicherzustellen, dass Trades nur bei günstigen Marktbedingungen auf dem M1-Chart ausgeführt werden.
-
Verfolgung der magischen Zahl: Ermöglicht die gleichzeitige Ausführung mehrerer Instanzen des EA ohne gegenseitige Beeinflussung.