TickStorm Scalper PRO
- Experten
- Sarvarbek Abduvoxobov
- Version: 2.1
- Aktualisiert: 13 November 2025
- Aktivierungen: 20
Wichtige Hinweise
|Strategie-Typ
|Strukturiertes Scalping mit Bestätigungsebenen (kein Raster / kein Martingal / kein Averaging / kein HFT)
|Risiko-Level
|Benutzergesteuert (SL/TP, tägliche Limits, Sitzungsfilter)
|Prop-Firm-Kompatibilität
|Geeignet für Firmen mit strengen Risikolimits
|Broker-Anforderungen
|Jeder MT5-Broker (niedrige Spreads empfohlen)
|Setup-Schwierigkeit
|Einsteigerfreundlich (alle Parameter sichtbar)
Produkt-Übersicht
TickStorm Scalper EA ist ein kontrolliertes und transparentes Scalping-System, das auf mehrschichtiger Bestätigung, Multi-Timeframe-Filterung und klarer Risikomanagement-Logik basiert. Es verwendet keine Grid-, Martingale-, Mittelwertbildungs- oder Hochfrequenz-Mechanismen, was einen stabilen Betrieb auch in volatilen Marktphasen gewährleistet.
Symbol & Timeframe-Anleitung
Primäre Optimierung: XAUUSD
- Majors: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD
- EUR-Kreuzungen: EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURNZD, EURCAD
- GBP-Kreuzungen: GBPJPY, GBPCHF, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD
- AUD/NZD: AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD, NZDJPY, NZDCHF, NZDCAD
- JPY/CHF/CAD: CADJPY, CHFJPY
Empfohlene Zeitrahmen: M1 und M5
Strategie & Risiko-Ansatz
Der EA bewertet die Einstiegsmöglichkeiten anhand der Analyse der Kerzenstruktur, des Verhaltens der Indikatoren und der kurzfristigen Korrekturbewegungen. Alle Trades folgen SL/TP-Regeln mit optionaler Break-Even-, Trailing- und Tagesabsicherung. Der Ansatz ist auf schnelle Ausführung, disziplinierte Entscheidungsfindung und transparente Logik ausgerichtet.
Wichtigste Merkmale
- Mehrschichtige Bestätigungs-Engine
- MACD, OsMA, RSI, ADX und Heikin Ashi-Filter
- Kerzenstruktur-basierte Einstiegslogik
- Vollständige Multi-Timeframe-Analyse
- Risiko-gesteuertes Scalping (SL/TP, BE, Trailing)
- Tägliche Gewinn- und Verlustlimitkontrollen
- Sitzungsfilter und Einzelpositions-per-Symbol-Regel
- Keine versteckten oder gesperrten Parameter
Handelslogik und interne Schutzmechanismen
- Kein Raster
- Kein Martingal
- Kein Averaging
- Kein HFT
- SL/TP für jeden Handel
- Optionaler Break-Even und Trailing-Stop
- Tägliche Gewinn- und Verlustabsicherung
- Sitzungsbasierte Handelskontrolle
- Eine Position pro Symbol
Technische Spezifikationen
|MACD-Histogramm (XAUUSD)
|0.20 - 0.30
|MACD-Histogramm (Majors)
|0.00005 - 0.0005
|Empfohlene Handelssitzung
|10:00 - 20:00
|Mindestguthaben
|$100 (empfohlen $500-$1000)
|Konto-Typ
|Standard oder ECN
Ausschlüsse
Der EA verwendet kein Grid, Martingale, Averaging, Arbitrage, Tick-Scalping, Ultra-HFT oder irgendein Verhalten, das von Brokern oder Prop-Firmen eingeschränkt wird.
Test & Nutzungshinweise
Der EA enthält optimierte Standardeinstellungen. Alle Parameter können an die persönliche Risikotoleranz, das bevorzugte Verhalten und den Handelsstil angepasst werden. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, testen Sie verschiedene Zeitrahmen und Symbole und wählen Sie die Konfiguration, die Ihren Handelsbedingungen entspricht.
Offizielle Unterstützung
Offizielle Kommunikation ist nur über das MQL5-Profil möglich:
Support & Diskussionen
Dokumentation & Set-Dateien
Letzter Hinweis
Bitte kaufen Sie nur von der offiziellen MQL5 Market Seite. Nicht autorisierte Kopien können nicht unterstützt werden und funktionieren möglicherweise nicht wie vorgesehen.
Excellent support experience! The team was incredibly responsive and helpful, addressing my issue much faster than I expected. Their clear communication and prompt follow-up made the whole process smooth and stress-free. Great service!