TickStorm Scalper PRO

4.25
TickStorm Scalper EA Präzisions-Scalping-Engine für M1, M5, M15

Wichtige Hinweise

Strategie-Typ Strukturiertes Scalping mit Bestätigungsebenen (kein Raster / kein Martingal / kein Averaging / kein HFT)
Risiko-Level Benutzergesteuert (SL/TP, tägliche Limits, Sitzungsfilter)
Prop-Firm-Kompatibilität Geeignet für Firmen mit strengen Risikolimits
Broker-Anforderungen Jeder MT5-Broker (niedrige Spreads empfohlen)
Setup-Schwierigkeit Einsteigerfreundlich (alle Parameter sichtbar)

Produkt-Übersicht

TickStorm Scalper EA ist ein kontrolliertes und transparentes Scalping-System, das auf mehrschichtiger Bestätigung, Multi-Timeframe-Filterung und klarer Risikomanagement-Logik basiert. Es verwendet keine Grid-, Martingale-, Mittelwertbildungs- oder Hochfrequenz-Mechanismen, was einen stabilen Betrieb auch in volatilen Marktphasen gewährleistet.

Symbol & Timeframe-Anleitung

Primäre Optimierung: XAUUSD

  • Majors: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD
  • EUR-Kreuzungen: EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURNZD, EURCAD
  • GBP-Kreuzungen: GBPJPY, GBPCHF, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD
  • AUD/NZD: AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD, NZDJPY, NZDCHF, NZDCAD
  • JPY/CHF/CAD: CADJPY, CHFJPY

Empfohlene Zeitrahmen: M1 und M5

Strategie & Risiko-Ansatz

Der EA bewertet die Einstiegsmöglichkeiten anhand der Analyse der Kerzenstruktur, des Verhaltens der Indikatoren und der kurzfristigen Korrekturbewegungen. Alle Trades folgen SL/TP-Regeln mit optionaler Break-Even-, Trailing- und Tagesabsicherung. Der Ansatz ist auf schnelle Ausführung, disziplinierte Entscheidungsfindung und transparente Logik ausgerichtet.

Wichtigste Merkmale

  • Mehrschichtige Bestätigungs-Engine
  • MACD, OsMA, RSI, ADX und Heikin Ashi-Filter
  • Kerzenstruktur-basierte Einstiegslogik
  • Vollständige Multi-Timeframe-Analyse
  • Risiko-gesteuertes Scalping (SL/TP, BE, Trailing)
  • Tägliche Gewinn- und Verlustlimitkontrollen
  • Sitzungsfilter und Einzelpositions-per-Symbol-Regel
  • Keine versteckten oder gesperrten Parameter

Handelslogik und interne Schutzmechanismen

  • Kein Raster
  • Kein Martingal
  • Kein Averaging
  • Kein HFT
  • SL/TP für jeden Handel
  • Optionaler Break-Even und Trailing-Stop
  • Tägliche Gewinn- und Verlustabsicherung
  • Sitzungsbasierte Handelskontrolle
  • Eine Position pro Symbol

Technische Spezifikationen

MACD-Histogramm (XAUUSD) 0.20 - 0.30
MACD-Histogramm (Majors) 0.00005 - 0.0005
Empfohlene Handelssitzung 10:00 - 20:00
Mindestguthaben $100 (empfohlen $500-$1000)
Konto-Typ Standard oder ECN

Ausschlüsse

Der EA verwendet kein Grid, Martingale, Averaging, Arbitrage, Tick-Scalping, Ultra-HFT oder irgendein Verhalten, das von Brokern oder Prop-Firmen eingeschränkt wird.

Test & Nutzungshinweise

Der EA enthält optimierte Standardeinstellungen. Alle Parameter können an die persönliche Risikotoleranz, das bevorzugte Verhalten und den Handelsstil angepasst werden. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, testen Sie verschiedene Zeitrahmen und Symbole und wählen Sie die Konfiguration, die Ihren Handelsbedingungen entspricht.

Offizielle Unterstützung

Offizielle Kommunikation ist nur über das MQL5-Profil möglich:

Support & Diskussionen
Dokumentation & Set-Dateien

Letzter Hinweis

Bitte kaufen Sie nur von der offiziellen MQL5 Market Seite. Nicht autorisierte Kopien können nicht unterstützt werden und funktionieren möglicherweise nicht wie vorgesehen.

TickStorm Scalper EA - Geschwindigkeit - Präzision - Kontrolle

Bewertungen 4
blaxo
34
blaxo 2025.11.24 11:51 
 

Excellent support experience! The team was incredibly responsive and helpful, addressing my issue much faster than I expected. Their clear communication and prompt follow-up made the whole process smooth and stress-free. Great service!

RBFX
801
RBFX 2025.11.19 19:36 
 

Solid scalper with a portfolio approach. Setup is straightforward; risk/protection options (daily limits, BE/TS, spread filter) are easy to configure. Execution has been clean so far. Author support is fast and helpful.

Fabian
31
Fabian 2025.11.12 09:52 
 

Very good performance on my backtests and real account, pretty much leaved default values, just toggled on auto lot size and allow new nignal if open trade. works smoothly! Very very good support for author.

Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (388)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.92 (13)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (96)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.76 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (8)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (21)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 5 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Das große Update wurde abgeschlossen. Der Preis wird bald auf 599 USD steigen, der Endpreis liegt bei 1500  USD . Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Da
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (89)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Experten
Lesen Sie dies zuerst (sehr wichtig) Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse EINFÜHRUNGSANGEBOT! Der aktuelle Preis gilt nur für eine begrenzte Anzahl an Exemplaren. Sobald diese verkauft sind, steigt der Preis. Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles autom
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****9 verbleibende Exemplare zu diesem Preis**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach den Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minu
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.51 (65)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Experten
Neptun: Ein Gold-Trendfolgesystem EA Ein professionelles Trendfolgesystem, das für XAUUSD auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Neptune identifiziert hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Hilfe von Multi-Faktor-Bestätigung und schützt dann die Gewinne mit adaptiven Ausstiegen. Entwickelt für Händler, die echte Vorteile wollen, keine Spielereien. Einzelner Trade. Kein Raster. Kein Martingal. Eine Position pro Richtung. Ein Handel pro Tag. Fester Stop-Loss für jeden Auftrag. Neptune st
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experten
Golden Zephyr ist ein Expert Advisor, der die Zuverlässigkeit der klassischen Unterstützungs- und Widerstandsanalyse mit einer revolutionären proprietären Strategie namens Quantum Trend Dynamics verbindet. Entwickelt, um versteckte Marktmuster und subtile Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren, führt dieser EA Trades mit Präzision aus und bietet sowohl Konsistenz als auch Anpassungsfähigkeit bei sich ändernden Marktbedingungen. 119$ , dann erhöht sich der Preis um 10$ für jeden Kauf. E
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experten
VolumeHedger EA [ Live-Signale ]  ,  [ Mein Kanal ]   ,  [ Set-Dateien ]  ,   [ Blog ]   , [ Использование ИИ ]  ,  [ PDF Guide ] Empfohlene Konten: Standard mit hoher Hebelwirkung, ECN, Raw; Cent; Prop-Firmen (FTMO usw.) Der Entwickler dieses EAs hat seine Professionalität durch die Qualität seiner anderen Roboter bewiesen. Mit dem Volume Hedger EA  Dank der Möglichkeit, eine Einstiegsstrategie mit einem benutzerdefinierten Indikator zu definieren, müssen Sie keine zusätzlichen EAs mehr kaufen
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experten
SmartChoise EA – Trading-System mit neuronalen Netzwerken für XAU/USD (Gold) im M1-Zeitrahmen Das Benutzerhandbuch ist über den Link auf meiner Profilseite verfügbar — es enthält detaillierte Erklärungen zu allen Einstellungen und Optionen. Auf dem Telegram-Kanal finden Sie auch mehrere Konten, die SmartChoise mit unterschiedlichen Guthaben, Risikostufen und Setups verwenden. Das ist eine großartige Möglichkeit, die reale Leistung des EAs bei verschiedenen Brokern und unter unterschiedlichen Bed
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
