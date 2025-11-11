TickStorm Scalper PRO

Wichtige Hinweise

Strategie-Typ Strukturiertes Scalping mit Bestätigungsebenen (kein Raster / kein Martingal / kein Averaging / kein HFT) Risiko-Level Benutzergesteuert (SL/TP, tägliche Limits, Sitzungsfilter) Prop-Firm-Kompatibilität Geeignet für Firmen mit strengen Risikolimits Broker-Anforderungen Jeder MT5-Broker (niedrige Spreads empfohlen) Setup-Schwierigkeit Einsteigerfreundlich (alle Parameter sichtbar)

Produkt-Übersicht

TickStorm Scalper EA Präzisions-Scalping-Engine für M1, M5, M15

TickStorm Scalper EA ist ein kontrolliertes und transparentes Scalping-System, das auf mehrschichtiger Bestätigung, Multi-Timeframe-Filterung und klarer Risikomanagement-Logik basiert. Es verwendet keine Grid-, Martingale-, Mittelwertbildungs- oder Hochfrequenz-Mechanismen, was einen stabilen Betrieb auch in volatilen Marktphasen gewährleistet.

Symbol & Timeframe-Anleitung

Primäre Optimierung: XAUUSD

Majors: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD

EUR-Kreuzungen: EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURNZD, EURCAD

GBP-Kreuzungen: GBPJPY, GBPCHF, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD

AUD/NZD: AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD, NZDJPY, NZDCHF, NZDCAD

JPY/CHF/CAD: CADJPY, CHFJPY

Empfohlene Zeitrahmen: M1 und M5

Strategie & Risiko-Ansatz

Der EA bewertet die Einstiegsmöglichkeiten anhand der Analyse der Kerzenstruktur, des Verhaltens der Indikatoren und der kurzfristigen Korrekturbewegungen. Alle Trades folgen SL/TP-Regeln mit optionaler Break-Even-, Trailing- und Tagesabsicherung. Der Ansatz ist auf schnelle Ausführung, disziplinierte Entscheidungsfindung und transparente Logik ausgerichtet.

Wichtigste Merkmale

Mehrschichtige Bestätigungs-Engine

MACD, OsMA, RSI, ADX und Heikin Ashi-Filter

Kerzenstruktur-basierte Einstiegslogik

Vollständige Multi-Timeframe-Analyse

Risiko-gesteuertes Scalping (SL/TP, BE, Trailing)

Tägliche Gewinn- und Verlustlimitkontrollen

Sitzungsfilter und Einzelpositions-per-Symbol-Regel

Keine versteckten oder gesperrten Parameter

Handelslogik und interne Schutzmechanismen

Kein Raster

Kein Martingal

Kein Averaging

Kein HFT

SL/TP für jeden Handel

Optionaler Break-Even und Trailing-Stop

Tägliche Gewinn- und Verlustabsicherung

Sitzungsbasierte Handelskontrolle

Eine Position pro Symbol

Technische Spezifikationen

MACD-Histogramm (XAUUSD) 0.20 - 0.30 MACD-Histogramm (Majors) 0.00005 - 0.0005 Empfohlene Handelssitzung 10:00 - 20:00 Mindestguthaben $100 (empfohlen $500-$1000) Konto-Typ Standard oder ECN

Ausschlüsse

Der EA verwendet kein Grid, Martingale, Averaging, Arbitrage, Tick-Scalping, Ultra-HFT oder irgendein Verhalten, das von Brokern oder Prop-Firmen eingeschränkt wird.

Test & Nutzungshinweise

Der EA enthält optimierte Standardeinstellungen. Alle Parameter können an die persönliche Risikotoleranz, das bevorzugte Verhalten und den Handelsstil angepasst werden. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, testen Sie verschiedene Zeitrahmen und Symbole und wählen Sie die Konfiguration, die Ihren Handelsbedingungen entspricht.

Offizielle Unterstützung

Offizielle Kommunikation ist nur über das MQL5-Profil möglich:

Support & Diskussionen

Dokumentation & Set-Dateien

Letzter Hinweis

Bitte kaufen Sie nur von der offiziellen MQL5 Market Seite. Nicht autorisierte Kopien können nicht unterstützt werden und funktionieren möglicherweise nicht wie vorgesehen.

TickStorm Scalper EA - Geschwindigkeit - Präzision - Kontrolle