TR Basket Pro

TR_BASKET_AI_PRO v2.0 (MT5)

Institutional-Style Basket EA | Smart Exit | Kapitalschutz | Täglicher Schutz


TR_BASKET_AI_PRO ist ein professioneller Basket Trading Expert Advisor, der für Trader und Investoren entwickelt wurde, die Wert auf Kapitalerhalt, kontrolliertes Engagement und intelligente Exits legen - und nicht auf aggressive Glücksraster.


Im Gegensatz zu klassischen Grid-EAs, die auf Hoffnung und breite Erholung setzen, verwaltet TR_BASKET_AI_PRO jede Position als einen Korb, mit strengen Grenzen für Risiko, Margin-Nutzung und tägliche Performance.


Er ist so aufgebaut, dass er sich wie ein risikogeführter Handelsmotor verhält und für mittlere bis große Konten geeignet ist, bei denen Disziplin wichtiger ist als die Häufigkeit.

Was es anders macht


1) Smart Exit Engine (Momentum + Giveback-Logik)


Anstatt nur bei einem festen TP zu schließen, kann Smart Exit Gewinne sichern, wenn der Korb Anzeichen von Schwäche zeigt:

  • überwacht Gewinnspitzen

  • erkennt einen Gewinnrückgang (Giveback)

  • steigt nur aus, wenn der Gewinn über einem minimalen Lock-Level bleibt


Das bedeutet, dass der EA manchmal mehr als das Ziel mitnehmen kann, während er gleichzeitig die Gewinne bei Umkehrungen schützt.


✅ 2) Risikomanagement auf Basket-Ebene


Die Trades werden nicht einzeln behandelt. Der EA verwaltet die gesamte Positionsgruppe als einen Korb:

  • Korb TP / Korb SL

  • Basket-Trailing-Schutz

  • intelligente Close-Entscheidungen auf Basis des Basket-Verhaltens


Ergebnis: bessere Drawdown-Kontrolle, sauberere Exits und konsistentes Verhalten.


✅ 3) Dynamische Losgröße (kapitalorientiert)


Die automatische Größenanpassung passt das Engagement auf der Grundlage von:

  • Bilanz oder Eigenkapital

  • Kapitalallokationsmodus (fester USD oder % Eigenkapital)

  • Schutz der Marge und des Spielraums


Dies macht die Größenanpassung proportional und realistischer für Investoren.


✅ 4) Kapital- und Margenschutz (Exposure Control)


Eingebaute Schutzmechanismen zur Vermeidung von Überlastungen des Kontos:

  • Margin-Cap-Durchsetzung

  • kostenlose Margin-Kontrollen

  • automatische Risikoreduzierung während der Drawdown-Phasen


✅ 5) Täglicher Gewinn-/Verlustschutz (einschließlich Floating)


Der EA kann den Handel stoppen, nachdem er tägliche Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht hat, einschließlich Floating PnL (optional), um zu verhindern, dass Gewinne "zurückgegeben" werden.


6) KI-Sitzungsspeicher (weich/hart)


Lernt, welche Handelszeiten historisch gesehen besser abschneiden:

  • Harter Modus: blockiert schwache Stunden

  • Weicher Modus: reduziert die Losgröße während schwacher Stunden


✅ 7) Wöchentliche adaptive Abstimmung (sicher)


Kleine, begrenzte Anpassungen auf der Grundlage der jüngsten Performance:

  • keine Kurvenanpassung

  • keine aggressive Optimierung

  • Begrenzte Abstimmungsbereiche für Stabilität

Saubere und sichere Architektur


✔ Keine Martingale

✔ Kein risikoreiches Erholungsverhalten

✔ Kein Nachrichtenhandel

✔ Keine externen Webanfragen

✔ Vollständig in sich geschlossene Logik

✔ Entwickelt für kontrolliertes Engagement und Kapitalsicherheit

Empfohlene Märkte

  • Gold (XAUUSD)

  • Silber (XAGUSD)

  • Indizes

  • Wichtige Forex-Paare


Läuft auf einem Symbol pro Diagramm (kein automatisches Multi-Symbol).

Plattform & Kontoanforderungen

  • MetaTrader 5

  • Hedging-Konto empfohlen

  • Empfohlenes Kapital: $10,000+

  • VPS empfohlen für Stabilität und Ausführungssicherheit

Ideal für


✔ Trader, die ein großes Kapital verwalten

✔ Investoren, die ein kontrolliertes Engagement suchen

✔ Benutzer, die disziplinierte Ausstiege und Schutzschichten schätzen

✔ Trader, die Basket-Systeme und Risikomanagement verstehen


Nicht geeignet für


✘ Kleine Konten

✘ "Hochrisiko-Raster/Martingale"-Anwender

✘ Benutzer, die "setzen und vergessen" wollen, ohne das Risiko zu verstehen

Risikohinweis


Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust des Kapitals führen.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Dieser Expert Advisor verspricht keine Gewinne und sollte vor dem Live-Einsatz auf einem Demokonto getestet werden.



✅ "Wie man beginnt (Schnelleinrichtung)"

  • EA an einen Chart anhängen (Beispiel: XAUUSD M5/M15)

  • Aktivieren Sie AutoTrading

  • Verwenden Sie zunächst die Standardeinstellungen und passen Sie dann UnitUSD / TPPerUnit entsprechend Ihrer Kontogröße an


✅ "Transparenzlinie"


Dieser EA konzentriert sich zuerst auf die Risikokontrolle, dann auf den Gewinn - er wurde entwickelt, um die Volatilität zu überleben, anstatt unrealistischen Renditen nachzujagen.


✅ "Anlegerfreundliche Linie"


Entwickelt für Händler, die ein kontrolliertes Engagement und messbare Limits aggressiven Strategien vorziehen.


Weitere Produkte dieses Autors
Trading Room Indicator
Meshari F M Alkhawaled
Indikatoren
TR CPR Full Lines Pivot - Full Pivot Range Indikator Ein professioneller Indikator, der automatisch CPR-Niveaus (Central Pivot Range) auf dem täglichen (D1) oder H4-Zeitrahmen mit sauberen Linien und strukturierten Zielen (TP1 - TP3 ) sowohl nach oben als auch nach unten einzeichnet. Er hilft Ihnen, klare KAUF-/VERKAUFSZONEN zu identifizieren, mit intelligenten Warnungen, wenn der Preis die Schlüsselniveaus berührt oder durchbricht. Merkmale: Automatische CPR-Berechnung aus der vorherigen Tage
TR Liquidity Map Pro
Meshari F M Alkhawaled
Indikatoren
TR-LMP Pro - Intelligente Auto-Mapping-Liquiditätszonen TR-LMP Pro ist ein Liquiditäts-Mapping-Indikator von institutioneller Qualität, der automatisch hochwertige Liquiditätsniveaus oberhalb und unterhalb des Preises erkennt, Liquiditätszonen auf der Kauf- und Verkaufsseite hervorhebt und die Liquiditätsintensität in einer übersichtlichen, professionellen, nicht für den Einzelhandel bestimmten Anzeige visualisiert. Anstatt die wichtigsten Niveaus manuell zu erraten, zeigt TR-LMP Pro auf, wo d
TR Basket AI Pro
Meshari F M Alkhawaled
Experten
TR BASKET AI - Kapitalschutz-Grid-System (Professional Edition) Ein professionelles Basket-Handelssystem, das für kapitalbasierte Konten entwickelt wurde. Der Schwerpunkt liegt auf Risikokontrolle, Gewinnschutz und institutionellem Handelsmanagement . TR BASKET AI ist ein professionelles Basket-Trading-System, das für Händler und Investoren entwickelt wurde, die Kapitalschutz, kontrollierten Drawdown und strukturiertes Risikomanagement gegenüber aggressiver Spekulation bevorzugen. Dieses Sy
TR cpr
Meshari F M Alkhawaled
Indikatoren
TR CPR Pivots - Professionelle tägliche Levels TR CPR Pivots ist ein professioneller technischer Indikator, der automatisch die Central Pivot Range (CPR) und die täglichen Pivot Levels auf der Grundlage des Hochs, des Tiefs und des Schlusskurses des Vortags berechnet . Dieser Indikator wurde für saubere Charts, präzisen Handel und EA-Kompatibilität entwickelt und liefert genaue institutionelle Levels, die von professionellen Händlern in den Bereichen Forex, Indizes, Metalle und Kryptowährunge
TR Wallmap
Meshari F M Alkhawaled
Indikatoren
TR WALLMAP Institutioneller Wall & Heatmap-Bestätigungsindikator (MT4) Was ist TR WALLMAP? TR WALLMAP ist ein professioneller Marktreaktions- und Bestätigungsindikator , mit dem versteckte Liquiditätsmauern , Preisabsorption und hochwirksame Reaktionszonen visuell aufgedeckt werden können. Dieses Tool ist kein Signalgenerator und kein Auto-Trader . Es arbeitet als Bestätigungsmaschine , die Händlern hilft, Eingaben mit Hilfe der Logik des institutionellen Verhaltens zu validieren. Wen
Trading Room Indcator
Meshari F M Alkhawaled
Indikatoren
Trading Room Indicator ist ein professionelles Marktstrukturtool, das Händlern einen klaren, vollständigen Handelsrahmen bietet , der CPR-Levels, dynamische Ziele und die Trendrichtung in einer übersichtlichen Ansicht kombiniert . Anstatt die Richtung zu erraten oder das Diagramm mit Indikatoren zu überfrachten, konzentriert sich Trading Room Indicator auf das , was wirklich zählt : Niveaus, Richtung und potenzielle Preisausweitung. Was dieser Indikator bietet CPR-Struktur BUY-Level SELL-Le
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension