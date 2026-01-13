TR Basket Pro

TR_BASKET_AI_PRO v2.0 (MT5)

Institutional-Style Basket EA | Smart Exit | Kapitalschutz | Täglicher Schutz





TR_BASKET_AI_PRO ist ein professioneller Basket Trading Expert Advisor, der für Trader und Investoren entwickelt wurde, die Wert auf Kapitalerhalt, kontrolliertes Engagement und intelligente Exits legen - und nicht auf aggressive Glücksraster.





Im Gegensatz zu klassischen Grid-EAs, die auf Hoffnung und breite Erholung setzen, verwaltet TR_BASKET_AI_PRO jede Position als einen Korb, mit strengen Grenzen für Risiko, Margin-Nutzung und tägliche Performance.





Er ist so aufgebaut, dass er sich wie ein risikogeführter Handelsmotor verhält und für mittlere bis große Konten geeignet ist, bei denen Disziplin wichtiger ist als die Häufigkeit.

Was es anders macht





1) Smart Exit Engine (Momentum + Giveback-Logik)





Anstatt nur bei einem festen TP zu schließen, kann Smart Exit Gewinne sichern, wenn der Korb Anzeichen von Schwäche zeigt:

überwacht Gewinnspitzen

erkennt einen Gewinnrückgang (Giveback)

steigt nur aus, wenn der Gewinn über einem minimalen Lock-Level bleibt





Das bedeutet, dass der EA manchmal mehr als das Ziel mitnehmen kann, während er gleichzeitig die Gewinne bei Umkehrungen schützt.





✅ 2) Risikomanagement auf Basket-Ebene





Die Trades werden nicht einzeln behandelt. Der EA verwaltet die gesamte Positionsgruppe als einen Korb:

Korb TP / Korb SL

Basket-Trailing-Schutz

intelligente Close-Entscheidungen auf Basis des Basket-Verhaltens





Ergebnis: bessere Drawdown-Kontrolle, sauberere Exits und konsistentes Verhalten.





✅ 3) Dynamische Losgröße (kapitalorientiert)





Die automatische Größenanpassung passt das Engagement auf der Grundlage von:

Bilanz oder Eigenkapital

Kapitalallokationsmodus (fester USD oder % Eigenkapital)

Schutz der Marge und des Spielraums





Dies macht die Größenanpassung proportional und realistischer für Investoren.





✅ 4) Kapital- und Margenschutz (Exposure Control)





Eingebaute Schutzmechanismen zur Vermeidung von Überlastungen des Kontos:

Margin-Cap-Durchsetzung

kostenlose Margin-Kontrollen

automatische Risikoreduzierung während der Drawdown-Phasen





✅ 5) Täglicher Gewinn-/Verlustschutz (einschließlich Floating)





Der EA kann den Handel stoppen, nachdem er tägliche Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht hat, einschließlich Floating PnL (optional), um zu verhindern, dass Gewinne "zurückgegeben" werden.





6) KI-Sitzungsspeicher (weich/hart)





Lernt, welche Handelszeiten historisch gesehen besser abschneiden:

Harter Modus: blockiert schwache Stunden

Weicher Modus: reduziert die Losgröße während schwacher Stunden





✅ 7) Wöchentliche adaptive Abstimmung (sicher)





Kleine, begrenzte Anpassungen auf der Grundlage der jüngsten Performance:

keine Kurvenanpassung

keine aggressive Optimierung

Begrenzte Abstimmungsbereiche für Stabilität

Saubere und sichere Architektur





✔ Keine Martingale

✔ Kein risikoreiches Erholungsverhalten

✔ Kein Nachrichtenhandel

✔ Keine externen Webanfragen

✔ Vollständig in sich geschlossene Logik

✔ Entwickelt für kontrolliertes Engagement und Kapitalsicherheit

Empfohlene Märkte

Gold (XAUUSD)

Silber (XAGUSD)

Indizes

Wichtige Forex-Paare





Läuft auf einem Symbol pro Diagramm (kein automatisches Multi-Symbol).

Plattform & Kontoanforderungen

MetaTrader 5

Hedging-Konto empfohlen

Empfohlenes Kapital: $10,000+

VPS empfohlen für Stabilität und Ausführungssicherheit

Ideal für





✔ Trader, die ein großes Kapital verwalten

✔ Investoren, die ein kontrolliertes Engagement suchen

✔ Benutzer, die disziplinierte Ausstiege und Schutzschichten schätzen

✔ Trader, die Basket-Systeme und Risikomanagement verstehen





Nicht geeignet für





✘ Kleine Konten

✘ "Hochrisiko-Raster/Martingale"-Anwender

✘ Benutzer, die "setzen und vergessen" wollen, ohne das Risiko zu verstehen

Risikohinweis





Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust des Kapitals führen.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Dieser Expert Advisor verspricht keine Gewinne und sollte vor dem Live-Einsatz auf einem Demokonto getestet werden.









✅ "Wie man beginnt (Schnelleinrichtung)"

EA an einen Chart anhängen (Beispiel: XAUUSD M5/M15)

Aktivieren Sie AutoTrading

Verwenden Sie zunächst die Standardeinstellungen und passen Sie dann UnitUSD / TPPerUnit entsprechend Ihrer Kontogröße an





✅ "Transparenzlinie"





Dieser EA konzentriert sich zuerst auf die Risikokontrolle, dann auf den Gewinn - er wurde entwickelt, um die Volatilität zu überleben, anstatt unrealistischen Renditen nachzujagen.





✅ "Anlegerfreundliche Linie"





Entwickelt für Händler, die ein kontrolliertes Engagement und messbare Limits aggressiven Strategien vorziehen.