FCK Hedging AI MT5

Kein Grid, kein Martingale, kein Scalping, keine News-Kopfschmerzen.

Empfehlungen für Gold (XAUUSD), BTC, US30, GBPUSD, EURUSD und andere Volatilitätspaare .

FCK Hedging AI ist das fortschrittliche Hedging-System.

Es wurde entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen.

FCK Hedging AI ist ein Expert Adviser, mit dem Sie automatisierte Hedging-Strategien entwerfen und umsetzen können. Das Hauptziel einer Forex-Hedging-Strategie ist es, die Auswirkungen von ungünstigen Preisschwankungen zu reduzieren oder zu eliminieren. Bei Hedging-Strategien wird die Marktrichtung nicht berücksichtigt. Sie eröffnen einfach entgegengesetzte Geschäfte (mit einer höheren Losgröße) für dasselbe Paar für den Fall, dass der Kurs beginnt, sich gegen die ursprüngliche Handelsrichtung zu entwickeln.





Beim Hedging wird in der Regel ein Anfangsgeschäft mit einem Take-Profit-Level in einer beliebigen Richtung nach Wahl des Händlers eröffnet und dann eine Absicherungs-/Erholungszone festgelegt. Wenn sich der Kurs gegen die ursprüngliche Handelsrichtung entwickelt und die andere Seite der Erholungszone erreicht, eröffnet der Händler einen weiteren Handel in der entgegengesetzten Richtung mit einer höheren Losgröße und demselben Take-Profit-Niveau. Erreicht der Kurs jedoch nicht das Take-Profit-Niveau des zweiten Handels, eröffnet der Händler einen dritten Handel in der entgegengesetzten Richtung zum zweiten Handel, wenn der Kurs die andere Seite der Erholungszone erreicht. Dieser Prozess wird so lange fortgesetzt, bis einer der Abschlüsse das Take-Profit-Niveau erreicht und gleichzeitig ein Gesamtgewinn oder zumindest ein Break-Even-Niveau unter Berücksichtigung aller offenen Abschlüsse erzielt wird. Wenn einer der Trades den Take Profit erreicht, werden alle offenen Trades geschlossen.

MT4-Version - https://www.mql5.com/en/market/product/143914

Die Standardeinstellung für Gold (XAUUSD) (Ändern Sie nur Start- und Endzeit) .

Empfehlungen fürFCK Hedging AI:

Zeitrahmen: D1 ( Funktioniert auf allen Zeitrahmen.)

Mindesteinlage: 500 USD auf dem Cent-Konto.

Kontotyp:ECN, Raw oder mit sehr niedrigen Spreads.

Makler: Null Spread mit Raw und Razor Konten für niedrigste Spreads

WICHTIG: Es ist sehr wichtig,LOW SPREAD Konten für beste Ergebnisse zu verwenden!

Kontotyp:Hedge

Verwenden Sie einenVPS, damit die KI 24/7 arbeiten kann (sehr empfohlen)