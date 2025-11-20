FCK Hedging AI MT5

Kein Grid, kein Martingale, kein Scalping, keine News-Kopfschmerzen.

Empfehlungen für Gold (XAUUSD), BTC, US30, GBPUSD, EURUSD und andere Volatilitätspaare .

FCK Hedging AI ist das fortschrittliche Hedging-System.

Es wurde entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen.


FCK Hedging AI ist ein Expert Adviser, mit dem Sie automatisierte Hedging-Strategien entwerfen und umsetzen können. Das Hauptziel einer Forex-Hedging-Strategie ist es, die Auswirkungen von ungünstigen Preisschwankungen zu reduzieren oder zu eliminieren. Bei Hedging-Strategien wird die Marktrichtung nicht berücksichtigt. Sie eröffnen einfach entgegengesetzte Geschäfte (mit einer höheren Losgröße) für dasselbe Paar für den Fall, dass der Kurs beginnt, sich gegen die ursprüngliche Handelsrichtung zu entwickeln.


Beim Hedging wird in der Regel ein Anfangsgeschäft mit einem Take-Profit-Level in einer beliebigen Richtung nach Wahl des Händlers eröffnet und dann eine Absicherungs-/Erholungszone festgelegt. Wenn sich der Kurs gegen die ursprüngliche Handelsrichtung entwickelt und die andere Seite der Erholungszone erreicht, eröffnet der Händler einen weiteren Handel in der entgegengesetzten Richtung mit einer höheren Losgröße und demselben Take-Profit-Niveau. Erreicht der Kurs jedoch nicht das Take-Profit-Niveau des zweiten Handels, eröffnet der Händler einen dritten Handel in der entgegengesetzten Richtung zum zweiten Handel, wenn der Kurs die andere Seite der Erholungszone erreicht. Dieser Prozess wird so lange fortgesetzt, bis einer der Abschlüsse das Take-Profit-Niveau erreicht und gleichzeitig ein Gesamtgewinn oder zumindest ein Break-Even-Niveau unter Berücksichtigung aller offenen Abschlüsse erzielt wird. Wenn einer der Trades den Take Profit erreicht, werden alle offenen Trades geschlossen.

MT4-Version - https://www.mql5.com/en/market/product/143914

Die Standardeinstellung für Gold (XAUUSD) (Ändern Sie nur Start- und Endzeit).

Empfehlungen fürFCK Hedging AI:

Zeitrahmen: D1 ( Funktioniert auf allen Zeitrahmen.)

Mindesteinlage: 500 USD auf dem Cent-Konto.

Kontotyp:ECN, Raw oder mit sehr niedrigen Spreads.

Makler: Null Spread mit Raw und Razor Konten für niedrigste Spreads

WICHTIG: Es ist sehr wichtig,LOW SPREAD Konten für beste Ergebnisse zu verwenden!

Kontotyp:Hedge

Verwenden Sie einenVPS, damit die KI 24/7 arbeiten kann (sehr empfohlen)

RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
Niklas Templin
Experten
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Satz1: Preis-Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Satz2: Preis-Offset 200, Stopp-Loss 100-1000, Gewinnmitnahme 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) höher ist geringeres Risiko, Stopp Loss 500 Take Profit 1000, 2000, oder 3000 es ist das gleiche Ziel Setzen Sie es auf Ihr Moneymanagement Indize: DE40
FREE
Trang Holding
Thu Huyen Trang Nguyen
Experten
Trang Holding EA - Verwenden Sie die Trendlinie von H4, um die Kauf-/Verkaufszone zu bestätigen, dann öffnen Sie den ersten Eintrag, wenn die Kerze ausbricht - Halten Sie den Gewinn mit Trailing Stop. Wir haben 2 Optionen: + geringes Risiko; halten Sie nur 3 (füllen Sie die Anzahl, die Sie wollen) Trades, schließen Sie einen Teil der Combo, wenn die Märkte sich negativ bewegen + hohes Risiko: alle Trades der Kombo bis zum TP der Kombo halten - Ich mag die Hochrisiko-Option mit maximalem Autolot
Bitcoin Timer MA
Luis Ruben Rivera Galvez
Experten
Senden Sie mir eine Nachricht, damit ich Ihnen die Set-Datei zusenden kann. Ich empfehle, den Roboter drei Monate lang auf einem Demokonto in einem VPS zu testen (wenn ich Ihnen einen VPS für diesen Roboter empfehlen möchte, können Sie mir eine direkte Nachricht senden), damit Sie ihn an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Beachten Sie, dass dieser Roboter ein Werkzeug ist und keine seit Jahren erprobte Strategie. Daher empfehle ich Ihnen Gold Trend Swing. Dieser Roboter eröffnet Transaktionen
Finox
Tsuchitani Kazuhiroshi
Experten
Für jeden 10. Kauf erhöht sich der Preis um $200. ECN-Konto erforderlich Finox ist ein Expert Advisor (EA), der auf das Währungspaar AUDUSD spezialisiert ist und auf der Grundlage von 5-Minuten-Chartdaten (5M) arbeitet. Er wendet eine Hochfrequenz-Handelsstrategie an, die darauf abzielt, aus kleinen Preisschwankungen auf dem Devisenmarkt Kapital zu schlagen. Zu den wichtigsten Merkmalen von Finox gehören eine ausgefeilte technische Analyse, präzise Ein- und Ausstiegsstrategien und eine autom
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
Experten
Bei der Entwicklung dieses vollautomatischen Handelsroboters wurden mehrere Exponential Moving Averages aus zwei verschiedenen Zeitrahmen verwendet. Die Backtest-Screenshots sprechen den Rest. Der zu investierende Betrag muss manuell auf der Eingaberegisterkarte eingegeben werden. Funktioniert also mit allen Kontogrößen. Für beste Ergebnisse - Zeitrahmen = 15M - Hebelwirkung = 100 - Bevorzugtes Paar = EURUSD, aber auch bei anderen Paaren wurden Gewinne erzielt. - Vermeiden Sie den Handel zwische
Asia Scalper
Antoine Melhem
Experten
Asia Scalper ist ein session-basierter Expert Advisor, entwickelt für GBPUSD (M30) und USDJPY (M15). Das System handelt während der asiatischen Sitzung und dem Übergang zum frühen London, wo diese Paare oft von Konsolidierung in klarere Bewegungen übergehen. Der EA nutzt einen selektiven, niedrigfrequenten Ansatz und handelt nur bei passenden Bedingungen. Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2344783 Hauptmerkmale • Handelt nur GBPUSD (M30) und USDJPY (M15) • Session-basierte Einstiege
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
Experten
AUDCAD MT5 EA mit vollautomatisierter Martingale-Strategie Der AUDCAD Double Grid Expert ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für das Forex-Währungspaar AUD/CAD auf dem M15-Chart optimiert wurde. Unabhängig vom aktuellen Trend eröffnet der EA kontinuierlich Kauf- und Verkaufspositionen (0.01 Lot), die mithilfe eines innovativen Grid-Systems verwaltet werden. Der EA ist für Hedging-Konten mit einem Hebel von 1:500 konzipiert. Funktionsweise des EAs  Der EA eröffnet kontinuierlich neue Kauf
Quant Shadow
Edvinas Jakas
Experten
Quant Shadow – Der Gold-Algorithmus für Profis Ich bin Quant Shadow , ein systematischer Handelsalgorithmus, der exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Ich agiere als stiller Beobachter der Marktdynamik und identifiziere kritische strukturelle Verschiebungen innerhalb des institutionellen Preisflusses. Meine Logik basiert auf einem einzigen Prinzip: Privatanleger sehen Preisbewegungen, ich sehe die institutionellen Fußabdrücke dahinter. Ich bleibe im Hintergrund, beobachte und berechne im
Mango MT5
Mikita Borys
Experten
Dieser Expert Advisor wurde auf der Grundlage eines eigenen Indikators entwickelt. Als Grundlage diente der Chaikin Oscillator. Was ist dieser Indikator? Chaikin Oscillator, CHO (Chaikin Oscillator) ist ein Indikator für die technische Analyse, der von Mark Chaikin, CEO von Chaikin Analytics, LLC, entwickelt wurde. Mark arbeitet seit 1965 an den Finanzmärkten. Während dieser beeindruckenden Zeit hat er sich als hochprofessioneller Trader-Analyst etabliert.  Der Oszillator berechnet die Differe
Aggressive Lifting
Aleksandr Khmelevskii
Experten
Noch 2 Exemplare zu 49 USD. Nächster Preis ist 99 USD . set-Datei - Dies ist eine sehr aggressive Handelsstrategie, die auf einem modifizierten MACD-Indikator basiert. Es wird verwendet, um die anomalen Zonen des Marktes zu analysieren + die Methodik des Autors, um die kritische Bewegung wiederherzustellen. Die Strategie wurde unter Berücksichtigung der Bewegung des Währungspaares USDCHF und der besten Handelskurse gerade auf ihm entwickelt. Empfehlungen: - H1 USDCHF - Leverage von 1:500 od
Trend forecast EA Automation trading GOLD
Anggrid Masamran
Experten
Trend analytische Daten für die Vorhersage eines Preises zu machen, um zu bestellen. Diese EA verwenden Daten in der Vergangenheit zu analysieren, finden Sie einen Trend auf dem Diagramm und hat Bedingung, um Ordnung zu machen. Lange Zeit zu laufen EA Handel. Diese EA bestätigen nicht das gleiche mit einem anderen EA in diesem Wort! EA schafft eine Linie für max Preiszone, min Preiszone, Preisgestaltung und zeigen Trendlinie und Preisvorhersage. Verwenden Sie eine analytische Daten zu helfen, um
Forex Moon AI
David Hausberger
Experten
!!!!!!! ANGEBOT NUR FÜR 10 EXEMPLARE!!!!!  Danach steigt der Preis für 10 Exemplare auf 600 $  Finaler Preis ist 1449 $   ...FOREX MOON AI DER INTELLIGENTE SCALPER... !WICHTIG !   Damit der Backtest fehlerfrei läuft muss in den Einstellungen unter: Limit Time Range: Timerange = True ausgewählt sein. Die Uhrzeit muss so eingestellt sein das der EA nicht während des Rollovers ihres Brokers handelt. Es werden keine Risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid angewandt. Alle Trades werde
Gold Pulse MT5
Sangeeta Pal Lodh
Experten
Wir stellen vor: "Gold Pulse MT5" - Ihr zuverlässiger Partner für den profitablen XAU/USD-Trendhandel! Sind Sie auf der Suche nach einer zuverlässigen Lösung, die speziell auf den Handel mit dem XAU/USD-Paar zugeschnitten ist? Dann sind Sie bei Gold Pulse genau richtig - dem Inbegriff von Stabilität, Transparenz und bewährter Leistung in der Welt des automatisierten Handels. Gold Pulse wurde sorgfältig entwickelt, um die Nuancen des XAU/USD-Marktes zu erfassen, und bietet Händlern ein einfaches,
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Experten
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto verwaltet automatisch Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Level (TP) für alle Trades auf einem bestimmten Symbol. Dieser Expert Advisor scannt jeden Chart, auf dem er platziert ist, und arbeitet auf der Grundlage des Symbols dieses Charts, wobei er unabhängig über mehrere Charts gleichzeitig funktioniert. Hauptmerkmale: Platziert automatisch Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) für alle offenen Trades auf dem aktuellen Chartsymbol Wendet die gleichen Einstellungen
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2.33 (3)
Experten
Bitte seien Sie sich der Risiken bewusst, die mit der Verwendung einer automatisierten Handelsstrategie verbunden sind: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität (der EA kann auch Verluste machen). Die gezeigten Backtests (z.B. in Screenshots) sind optimiert, um die besten Parameter zu finden, geben aber keine realistische Vorhersage der zukünftigen Profitabilität. Diese Strategie wird immer einen Stop-Loss verwenden, aber die Ausführung des SL häng
Star light
Kazuya Koizumi
Experten
Das Hauptziel ist EURJPY. Dieser EA nutzt lokale Chartschwankungen als Auslöser, um eine Position einzugehen. Er verwendet weder die Martingale-Methode noch ein Raster. Dieses Programm ist für den langfristigen Betrieb über mehrere Jahre gedacht. Einstiegs-Trigger: [level1] 1. Fall → Fall → Scheint zu diesem Zeitpunkt höher als die angegebene Differenz zu sein = BUY-Einstieg 2. Rise → Rise → Scheint zu diesem Zeitpunkt niedriger als die angegebene Differenz zu sein = SELL entry [level2] 1. Fal
Breakout bot
Giedrius Seirys
Experten
Breakout Bot ist ein automatisierter Handelsroboter, der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde und speziell mit Bybit Exchange für den Handel mit dem Währungspaar GBPUSD+ integriert ist. Dieser Bot identifiziert effektiv Marktausbrüche und führt Trades basierend auf vordefinierten Strategien aus, was eine effiziente Ausnutzung von Marktschwankungen ermöglicht. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung von Ausbrüchen und Ausführung von Trades; Dynamisches Stop-Loss- und Trailing-Stop-Manage
AIS TrailingStop Moral Expectation MT5
Aleksej Poljakov
Experten
Der Hauptzweck dieses Handelsexperten besteht darin, offene Positionen mithilfe eines Trailing Stop zu unterstützen. Der Experte kann sowohl manuell als auch von anderen Beratern eröffnete Positionen verfolgen. Die Berechnung der Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus basiert auf statistischen Zusammenhängen bei Preisänderungen auf dem Markt. Dank dieser Funktion wählt der Berater das beste Verhältnis zwischen Gewinn und Risiko. Bei der ersten Gelegenheit verschiebt der Experte die Position bis zum
ADX Hedge Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
ADX HEDGE MASTER Fortgeschrittenes Hedging & Trend Following EA Revolutionäre Handelslösung für maximales Gewinnpotenzial Der ADX HEDGE MASTER ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um den Forex-Markt durch intelligente Hedging-Strategien in Kombination mit präzisen Trendfolge-Algorithmen zu dominieren. Dieser hochmoderne EA nutzt die Leistung des Average Directional Index (ADX), um optimale Marktbedingungen zu identifizieren und gleichzeitig dynamische Hedging-Positio
Azoza Cream Mt5 EA
Taha Saber Ashour Kamel
Experten
Intelligenteste Mt5 expert Advisor Mit Multi-Strategie und spezielle hohe Winrate niedrige Drawdown AI angetrieben super Strategie vorhersagen, neue Bewegung auf dem Markt und offene Trades nach ihm so, was Sie brauchen, finden Sie in diesem smart ea nur anhängen, um Ihr Diagramm wählen Sie ein beliebiges Paar wie Gold oder Forex-Paare oder Aktien und befestigen ea auf dem Chart dann wählen Sie aus Strategie AI-Strategie und klicken Sie auf ok und genießen Sie beobachten Ergebnisse, wenn Sie wol
CyberVision EA
Eduard Nagayev
2.88 (33)
Experten
CyberVision EA ist eine Technologie, die ich während meines Grundstudiums entwickelt habe. CyberVision EA ist nicht nur ein Berater, sondern eine Hochgeschwindigkeitsrechenmaschine, die historische Daten generieren kann. CyberVision EA ist nicht nur ein EA, sondern eine Hochgeschwindigkeitsrechenmaschine, die mit rekurrenten neuronalen Netzen (RNN) und generativen adversen Netzen (GAN) arbeitet. Mein EA verwendet auch Datenquantisierung. Live-Signal Hoch: https: //www.mql5.com/ru/signals/2221931
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Experten
The Catalyst EA The Catalyst EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Er wurde speziell für den Handel mit dem Währungspaar   AUDUSD auf dem H1-Zeitrahmen   entwickelt. Der EA verwendet eine Multi-Indikator-Strategie, die darauf abzielt, potenzielle Marktumkehrungen und Korrekturen zu identifizieren und zu nutzen. Ein Hauptaugenmerk seines Designs liegt auf einem robusten Risikomanagement, das eine dynamische Lot-Größenberechnung und mehrer
Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Trader, ich habe dieses Tool mit echten Ergebnissen sorgfältig entwickelt, ein Tool, das auf mehreren meiner früheren KI-Strategien basiert. Mr Bitcoin AI basiert auf der Durchführung von Kauf- und Verkaufsvorgängen von Finanzanlagen in sehr kurzen Zeiträumen, um aus kleinen Preisschwankungen Gewinne zu erzielen. Bei der Anwendung auf Bitcoin verwendet ein Scalper künstliche Intelligenz und Algorithmen des maschinellen Lernens, um große Mengen von Kryptowährungsmarktdaten zu analysieren
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experten
FastWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisches Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Es handelt korrelierte Währungspaare wie AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD und EURGBP und nutzt die Rückkehr des Preises zum Durchschnitt nach starken Bewegungen. Nach dem Kauf bitte eine private Nachricht senden, um die vollständige Einrichtung zu erhalten. Live-Signal:  HIER KLICKEN Aktueller Preis — nur $1337 für die nächsten 10 Käufer. FastWay EA ist ideal für
Multiple Indicators Strategy EA for Prop Firms
Riccardo Borello
4 (3)
Experten
Multiple Indicators Strategy EA für Prop Firms ist ein Expert Advisor, der speziell entwickelt wurde, um die Herausforderungen von Proprietary Firms wie MyForexFunds zu meistern und ein fundiertes Konto zu erhalten. Tatsächlich hat es spezifische Funktionen, um die Regeln einzuhalten, die von Unternehmen auferlegt werden, die verwaltete Konten anbieten. Link für Tutorial, detaillierte Beschreibung, Handbuch und Voreinstellungen: https://www.mql5.com/en/blogs/post/751550 - Es basiert auf einer
Buddy Ilan
BPASoftware Thai Co. Ltd
Experten
Ilan ist ein bekanntes algorithmisches Handelssystem mit seinen Vorteilen und Nachteilen. Ihm wird nachgesagt, dass er gute Ergebnisse erzielt, wenn sich die Kurse in einer Spanne befinden, aber auch, dass er bei einem starken Trend die Konten sprengt. Ausgehend von einem Basissystem von Ilan habe ich einen Trendfilter hinzugefügt, um Kursschwankungen zu erkennen, so dass nur in diesen Perioden gehandelt wird. Ich habe auch eine Funktion hinzugefügt, mit der es sich an Wirtschaftsnachrichten anp
The Breakout King
- Md Rashidul Hasan
Experten
LIVE-SIGNAL Eine Chart Multi Symbol Set Datei: https: //c.mql5.com/31/1524/The-Breakout-King-V4-MultiSym-1-Percent-Risk.set Haftungsausschluss : Indem wir das Risikomanagement (1% pro Handel) über alles andere stellen, stellen wir sicher, dass wir lange genug im Spiel bleiben, um unseren Vorteil auszuspielen. BENUTZEN SIE DEN EA ZUERST AUF EINEM DEMO-KONTO. Lieben Sie ihn? Hassen Sie es? Lassen Sie es mich in einer Bewertung wissen! Feature-Wünsche und Ideen für neue Tools sind sehr willkom
Florencia
Viktoriia Liubchak
Experten
Florencia - Expert Advisor auf Basis von Trendlinienausbrüchen für XAU/USD Florencia ist ein intelligenter Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem XAU/USD-Paar (Gold vs. US-Dollar) entwickelt wurde. Er verwendet eine auf Trendlinien basierende Ausbruchsstrategie, die automatisch wichtige Niveaus identifiziert und bei Durchbrechen dieser Niveaus in den Handel einsteigt, mit eingebauter Filterung für falsche Signale. Flexible Einstellungen für Zeit-, Risiko- und Handelsmanagement mac
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Experten
Nach Jahren der Perfektionierung von Breakout-Trading-Strategien bin ich bereit, meine neueste Entwicklung zu präsentieren. Ein Ausbruchssystem, das maschinelles Lernen (ML) verwendet, um sich ständig an das aktuelle Marktverhalten anzupassen und nach den wahrscheinlichsten Setups zu suchen. Breakout-Trading ist eine bewährte Strategie, aber wie alles im Trading bringt sie einige Herausforderungen mit sich. Die Herausforderung für einen manuellen Händler besteht darin, die richtigen Swing-Punkt
Ralix
Fahril Zainal Arifin
Experten
Ralix Limited-Time Offer:  Copies left at 80 USD: ( 1 /5) ,  Next price:   109. Bonus:   Nach Ihrem Kauf senden Sie uns eine Nachricht, um Zugang zu unserem privaten Telegram-Kanal zu erhalten. Einrichtungsanweisungen:   Kompletter Blog-Leitfaden verfügbar für eine reibungslose Installation und Konfiguration. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5-Kanal:   Hier beitreten für Updates Contact me for a demo-ready evaluation version. Ralix ist ein leistungsstarker und ausgeklügelter Exper
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
FCK Trend Arrow No Repaint
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indikatoren
Der Indikator "FCK Trend Arrow No Repaint" wurde für die Analyse der Marktdynamik und die Bestimmung potenzieller Handelssignalmomente entwickelt. Das Hauptmerkmal dieses Indikators ist das Fehlen von Signalwiederholungen, was zu einer genaueren und zuverlässigeren Vorhersage von Preisbewegungen auf dem Markt beiträgt. Funktionsweise: Der Indikator "FCK Trend Arrow No Repaint" verwendet mehrere Arten von grafischen Elementen, um Handelssignale anzuzeigen: Aufwärts- und Abwärtspfeile: Der Indik
FCK Trade Report MT5
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indikatoren
FCK Handelsbericht Dieser Indikator wurde von Fx Candle King entwickelt. BEVOR Sie den CUSTOM PERIOD wählen, gehen Sie zum TERMINAL-FENSTER (ctrl+T), klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ACCOUNT HISTORY und wählen Sie ALL HISTORY. Dieser Bericht durchsucht die gefilterten Daten in Ihrem KONTO AKTUELLER & HISTORISCHER HANDEL, Wählen Sie die Zeitspanne für den Bericht aus - offene und geschlossene Geschäfte usw.. Wählen Sie den Berichtstyp aus - nur OFFENE Aufträge auflisten / nur GESCHLOSSEN
FREE
FCK Quantum Scalping
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indikatoren
Diejenigen, die meinen FCK-Quantum-Scalping-Thread verfolgt haben, wissen über den FCK-Quantum-Scalping-Indikator Bescheid und haben den Indikator auf verschiedene Ebenen (Mastermind) gebracht, um seinem oder ihrem Handelsstil zu entsprechen. In diesem System ist der Quantum-Indikator nur dazu da, uns Handelseinstiege zu zeigen, und das war's. Ziele und Stop-Levels kommen etwas später. Für diejenigen, die nicht wissen, was der FCK-Quantum-Scalping-Indikator ist, werde ich es Ihnen erklären. De
FREE
FCK Trade Report
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indikatoren
FCK Handelsbericht Dieser Indikator wurde von Fx Candle King entwickelt. BEVOR Sie den CUSTOM PERIOD wählen, gehen Sie zum TERMINAL-FENSTER (ctrl+T), klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ACCOUNT HISTORY und wählen Sie ALL HISTORY. Dieser Bericht durchsucht die gefilterten Daten in Ihrem KONTO AKTUELLER & HISTORISCHER HANDEL, Wählen Sie die Zeitspanne für den Bericht aus - offene und geschlossene Geschäfte usw.. Wählen Sie den Berichtstyp aus - nur OFFENE Aufträge auflisten / nur GESCHLOSSEN
FREE
FCK Multi Indicator
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indikatoren
Der FCK-Multi-Indikator für MT4 zeigt die Trendrichtung mehrerer Indikatoren auf mehreren Zeitrahmen für ein Paar an. So können Forex-Händler die Trendrichtung auf einen Blick erkennen und mit dem Zusammenspiel mehrerer Indikatoren handeln. Darüber hinaus hilft er Händlern, den Trend in mehreren Zeitrahmen zu sehen und in Richtung des allgemeinen Markttrends zu handeln. Außerdem zeigt es den Stop-Loss, die Pips bis zum Stop und die Pips im Gewinn jeder offenen Position an. Die Indikatoranzeige i
FREE
FCK Currency Strength
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
5 (1)
Experten
Hallo Freunde, "FCK Currency Strength" ist ein halbautomatischer Handelsexperte, der mit einem Klick einzelne oder mehrere Währungen kauft und verkauft. Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, weil wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel eingebaut haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für alle Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sic
FCK Trend Indicator
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
2 (2)
Indikatoren
Der FCK-Trendindikator ist ein Indikator zur Bestimmung der aktuellen Richtung der Kursbewegung und der Umkehrpunkte. Der Indikator ist für diejenigen nützlich, die die aktuelle Marktsituation besser einschätzen wollen. Der Indikator kann als Zusatz für vorgefertigte Handelssysteme oder als eigenständiges Werkzeug verwendet werden, oder um eigene Handelssysteme zu entwickeln. Um die Umkehrpunkte zu bestimmen, analysiert der FCK-Trendindikator eine Vielzahl von Bedingungen, da die kombinierte Ana
FCK CurrencyStrength Pro
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Utilitys
Hallo Freunde, " FCK Currency Strength Pro " ist ein automatischer und halbautomatischer Handelsexperte mit der Richtung des Paares, Kauf-Verkauf von einzelnen oder mehreren Währungen mit einem Klick. Die Strategie von FCK Currency Strength Pro ist eine Kombination aus benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Support & Resistance Ebenen ( Price Action ) und die wichtigsten geheimen Handelsalgorithmus oben erwähnt. News Ex4 und csv-Datei herunterladen Sie benötigen die folgende SDSnews.ex4 in
FCK Box Break Out
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indikatoren
Hallo zusammen, Der "FCK Box Break Out " Indikator ist ein sehr einfacher Indikator für neue Benutzer. Sie können wählen, welche Indikatoren und Zeitrahmen Sie berechnen möchten. " FCK Box Break Out" liefert den Tagestrend für Kauf-/Verkaufstransaktionen. Auf der gegenüberliegenden Seite finden Sie den Stop-Loss oder den Absicherungshandel. NON-REPAINT Kauf-/Verkaufssignale Empfehlungen Timeframes: Empfohlen - H1 (EA funktioniert jedoch technisch auf allen Timeframes ) Spread: bis zu 20 Empfohle
FCK Support Resistance BreakOut
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indikatoren
Hallo zusammen, Der Indikator "FCK Support Resistance BreakOut " ist ein sehr einfacher Indikator für Einsteiger, bei dem Sie selbst entscheiden können, welche Indikatoren und Zeitrahmen Sie berechnen möchten. " FCK Support Resistance BreakOut", der NON-REPAINT Kauf-/Verkaufssignale liefert " FCK Support Resistance BreakOut" liefert den Trend für Kauf-/Verkaufstransaktionen. Auf der gegenüberliegenden Seite können Sie den Stop-Loss oder Absicherungsgeschäfte tätigen. * - Zeichnet dynamische S/R
FCK Emperor EA
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Experten
Vielen Dank an alle für die gute Antwort und Unterstützung... FCK Emperor EA ist am besten für Session's high-low break trading strategy. Option zeigt für den Handel - {Buy_Low Sell_High, Buy_High Sell_Low}. Note = After the purchase please send me a private message to receive the set file. Common set file available in comments. FCK Emperor EA hebt sich von anderen Expert Advisors durch seine bemerkenswerte Herangehensweise an den Umgang mit Verlustgeschäften ab. Im Gegensatz zu traditionellen
FCK MT4 to Telegram
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Experten
Der FCK MT4 to Telegram Bot ist ein leistungsfähiges Tool, das Sie mit Echtzeit-Handelsaktivitäten direkt von Ihrem MetaTrader 4 (MT4) Terminal zu Telegram auf dem Laufenden hält. Mit diesem Bot verpassen Sie nie wieder ein wichtiges Update über Ihre Handelspositionen und Aufträge. Es sind keine Kenntnisse der Telegram-API erforderlich; alles, was Sie brauchen, wird vom Entwickler bereitgestellt. Include File Download ; - hier klicken Wie man installiert :- Hier klicken Hauptmerkmale: Sofortig
FCK Hedging AI
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Experten
Kein Grid, kein Martingale, kein Scalping, keine News-Kopfschmerzen. Empfehlungen für Gold (XAUUSD), BTC, US30, GBPUSD, EURUSD und andere Volatilitätspaare . Senden Sie mir eine Nachricht für die Set-Datei und die Demo-Datei , FCK Hedging AI ist das fortschrittliche Hedging-System. Es wurde entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. FCK Hedging AI ist ein Expert Adviser, mit dem Sie automatisierte Hedging-Strategien entwerfen und umsetzen können. Das Hauptziel einer Forex-Hedging
Fck Market structure break order block
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indikatoren
Indikator-Leitfaden: Wichtige Kursniveaus & Strukturverschiebungen 1. Beschreibung Der Indikator ist ein technisches Analyseinstrument für die Meta Trader 4 Plattform. Er wurde entwickelt, um bestimmte Kursbewegungen automatisch zu erkennen und die entsprechenden Kurszonen auf der Grundlage der vorangegangenen Kursbewegung hervorzuheben. Dies ermöglicht eine Visualisierung der wichtigsten Kursbereiche gemäß der internen Logik des Indikators. 2. Visuelle Elemente und ihre Identifizierung Der Indi
FCK Emperor EA MT5
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Experten
Hinweis = Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die Set-Datei zu erhalten. FCK Emperor EA ist am besten für Session's high-low break trading strategy. Option zeigt für den Handel. Note = After the purchase please send me a private message to receive the set file. Common set file available in comments.    Connect with other traders by joining our  MQL5 community  of over 390 members. Stay up to date with the latest product updates, tips, and exclusive content. FCK Emperor
