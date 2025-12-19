Ralix

Ralix


Ralix ist ein leistungsstarker und ausgeklügelter Expertenberater für MT4 & MT5, der speziell für Händler entwickelt wurde, die Automatisierung mit Präzision verbinden möchten. Dieser EA ist nicht risikofrei, aber er gehört zu den ausgewogensten und intelligent gestalteten Systemen auf dem Markt heute. Mit Flexibilität, Kontrolle und Transparenz im Kern gibt Ihnen Ralix die Verantwortung, während er die schwere Arbeit übernimmt.

Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Liquiditätsfallen in der Nähe von Sitzungs-Hochs und -Tiefs. Sie nutzt intelligente Geldkonzepte, um Trades genau in dem Moment zu positionieren, wenn Einzelhändler ausgestoppt werden, und maximiert mögliche Umkehrungen.


Wesentliche Fähigkeiten und Anpassungen:

  • Symbolflexibilität: Sie können leicht definieren, welche Handels-Paare verwendet werden sollen, egal ob es sich um XAUUSD, EURUSD oder eine Auswahl Ihrer Favoriten handelt. Standardsymbole sind: (XAUUSD)
  • Intelligentes Risikomanagement: Wählen Sie aus festen Lotgrößen oder risikobasierten Berechnungen (z.B. % des Kontostands), um Ihr Handelsprofil anzupassen.
  • Drawdown-Schutz: Eingebauter Drawdown-Schutz stoppt neue Trades und kann optional alle offenen Positionen schließen, wenn das Eigenkapital unter Ihren festgelegten Schwellenwert fällt.


Der Einstieg ist einfach:

Hängen Sie Ralix an ein beliebiges Chart (wir empfehlen, mit XAUUSD auf M30) nur einmal, geben Sie Ihre bevorzugten Risikoeinstellungen ein und lassen Sie es Handelsentscheidungen basierend auf Ihren Regeln treffen. Es ist nicht notwendig, an mehreren Charts zu hängen - der EA scannt und führt Trades über alle Symbole von einer einzelnen Chart Instanz aus.

Warum Händler Ralix lieben

Dieser EA zeichnet sich durch seine Kombination aus Stabilität und Anpassungsfähigkeit aus. Während übliche EAs sorgfältige Handhabung erfordern, bietet Ralix eine der strukturiertesten und anpassungsfähigsten Implementierungen auf dem Markt. Mit transparenten Eingaben und Sicherheitsfunktionen ist er für diejenigen konzipiert, die intelligente Automatisierung ohne unnötige Komplexität wünschen.

To achieve reliable backtest performance, contact me and I’ll share my settings package.

Profi-Tipps für die beste Leistung:

  • Verwenden Sie ein einzelnes Chart: Der EA ist für den Handel mit mehreren Symbolen von einer einzigen Chart-Instanz optimiert.
  • Standard: Verwenden Sie die Standardwerte, da diese am besten geeignet sind, und ändern Sie die Risikoeinstellung nur bei Bedarf.
  • Bleiben Sie informiert: Folgen Sie dem MQL5- und Telegram-Kanal für Versionsupdates und Einblicke der Community. (Kontakt für den Link)






