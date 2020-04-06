Hsh Reversal ea

HSH REVERSAL EA - Ein Werkzeug für Umkehrtrades

Der HSH REVERSAL EA ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Umkehrmuster auf dem Forex-Markt zu identifizieren und zu handeln. Er konzentriert sich auf die Erkennung von Hammer, Inverted Hammer und Shooting Star-Kerzenmustern, die häufig in der technischen Analyse verwendet werden, um potenzielle Trendumkehrungen zu identifizieren.

Warum HSH REVERSAL EA?

  • Mustererkennung: Der EA identifiziert Hammer-, Inverted Hammer- und Shooting Star-Muster, die oft mit potenziellen Marktumkehrungen verbunden sind.

  • Dynamisches Risikomanagement: Stop-Loss (SL)- und Take-Profit (TP)-Levels werden basierend auf der Größe der Kerze berechnet, sodass der EA sich an sich ändernde Marktbedingungen anpassen kann.

  • Anpassbare Parameter: Trader können die Losgröße, SL/TP-Multiplikatoren und andere Einstellungen nach ihren Vorlieben anpassen.

  • Benutzerfreundlich: Der EA ist einfach einzurichten und zu verwenden, was ihn sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet macht.

Wie Funktioniert Es?

Der HSH REVERSAL EA scannt den Markt nach bestimmten Kerzenmustern:

  1. Hammer: Ein bullisches Umkehrmuster, das sich nach einem Abwärtstrend bildet.

  2. Inverted Hammer: Ein weiteres bullisches Umkehrmuster, das nach einem Abwärtstrend auftritt.

  3. Shooting Star: Ein bärisches Umkehrmuster, das sich nach einem Aufwärtstrend bildet.

Wenn ein gültiges Muster erkannt wird, analysiert der EA vorherige Kerzen, um den Trend zu bestätigen, und eröffnet dann einen Trade mit optimierten SL- und TP-Levels.

Hauptmerkmale

  • Mustererkennung: Identifiziert Hammer-, Inverted Hammer- und Shooting Star-Muster.

  • Trendbestätigung: Analysiert vorherige Kerzen, um den Trend vor dem Trade-Einstieg zu bestätigen.

  • Risikomanagement: Dynamische SL- und TP-Levels basierend auf der Kerzengröße.

  • Anpassbare Einstellungen: Passen Sie die Losgröße, SL/TP-Multiplikatoren und andere Parameter an Ihren Handelsstil an.

  • Einfach zu Bedienen: Einfach den EA an Ihr Chart anhängen und loslegen.

Backtest-Ergebnisse

Der EA wurde auf EUR/USD (H1) für Januar 2025 getestet. Die Ergebnisse sind wie folgt:

  • Gewinn: +30 %

  • Gewinnende Trades: 100 %

  • Drawdown: Minimal

  • Risiko/Ertrags-Verhältnis: Günstig

Bitte beachten Sie, dass vergangene Ergebnisse keine zukünftigen Ergebnisse garantieren. Backtest-Ergebnisse basieren auf historischen Daten und spiegeln möglicherweise nicht die realen Marktbedingungen wider.

Starten Sie Noch Heute

Der HSH REVERSAL EA wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, potenzielle Umkehrmöglichkeiten auf dem Forex-Markt zu identifizieren. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Trader sind, dieser EA kann eine wertvolle Ergänzung für Ihr Trading sein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Jetzt Kaufen", um den HSH REVERSAL EA noch heute zu verwenden.

Wichtige Hinweise

  • Der EA dient ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken.

  • Der Forex-Handel birgt Risiken, und Sie sollten nur mit Geld handeln, dessen Verlust Sie sich leisten können.

  • Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.



FREE
Double Decker MT5
Agus Santoso
Experten
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Doppeldecker EA Präzise Einstiege mit Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der den Accelerator Oscillator (AC) zur frühzeitigen Erkennung von Momentum mit dem Envelopes-Indikator zur Filterung von Trendrichtung und dynamischen Preisgrenzen kombiniert. Kernstrategie: Nutzt den Accelerator Oscillator , um Verschiebungen im Ma
