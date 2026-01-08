Mozo EA MT5

MOZO EA (v1.62) ist ein fortschrittlicher MT5 Expert Advisor, der Multi-Timeframe-Analysen von RSI, Stochastic, CCI, ATR, AO, MACD und ADX kombiniert, um Kauf-/Verkaufssignale mit hohem Einfluss zu erzeugen.

Hauptmerkmale:

Starke Signalbestätigung (benutzerdefinierter Schwellenwert) + zusätzliche Filter: MA golden/death cross, Parabolic SAR, Break of Structure (BOS) bias, und Support/Resistance Zonen.

Doppelte Ausführung: primäre schwebende Aufträge (Kauf-/Verkaufsstopp) und optionales Sekundärmarkt-Scalping.

Umfassendes Handelsmanagement: fester TP/SL, Trailing-Stop, Breakeven, Gesamtgewinn-Zielschluss und reversal-basierter Auto-Close.

Unterstützt manuellen Handel (optionale Übernahme mit EA-Einstellungen).

Risikokontrollen: maximale Trades, Cooldown-Perioden, ein Trade pro Kerze/Richtung, reduzierter Handel in der Nähe von SR, Slippage-Kontrolle, Richtungsfilter (nur Kauf/Verkauf) und Beschränkung der Handelszeiten.

Dashboard-Panel auf dem Chart mit Echtzeit-Indikatorwerten, Signalstärke und täglicher Zeitrahmen-Bias-Anzeige.

Entwickelt für Trendfolge mit Scalping-Fähigkeit, hochgradig anpassbar über Eingaben.