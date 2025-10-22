SP500 Daily Support
- Experts
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Version: 1.0
- Activations: 5
Expert Advisor propose une stratégie basée sur l'indice SP500, servant de support au trading quotidien, et non d'option d'investissement principale. Il utilise l'indice CCI pour organiser les transactions et ne dispose pas de mécanisme de stop-loss ; seules les règles qui régissent son fonctionnement déterminent si une transaction est gagnante ou perdante. De plus, il offre une gestion des lots et des risques, ainsi que des échéanciers.
Recommandé uniquement pour le S&P500 sur une période quotidienne et uniquement pour les achats.