SP500 Daily Support
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Consulente esperto con una strategia da manuale basata sull'indice SP500, che funge da supporto per il trading quotidiano, non da opzione di investimento primaria. Utilizza l'indice CCI per organizzare le operazioni e non dispone di un meccanismo di stop-loss; solo le regole che ne regolano il funzionamento determinano se un'operazione è vincente o perdente. Inoltre, offre la scalabilità dei lotti e la gestione del rischio, oltre a pianificazioni.
Consigliato solo per S&P500 su timeframe giornaliero e solo per acquisti.